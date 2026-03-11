Самые опасные леса мира: 7 мест, которые считаются проклятыми

Вокруг этих локаций ходит много легенд. Некоторые из них опровергла наука.

Эти леса удивляют своей красотой и пугают дурной репутацией. Несмотря на все опасности, они очень популярны среди поклонников пешего туризма. Бывалые предупреждают – в силу разных обстоятельств здесь можно в прямом смысле слова сгинуть.

Аокигахара, Япония

Лес Аокигахара – это национальный парк с несколькими туристическими маршрутами, которые проходят через буйную чащу и где по дороге можно встретить немало гротов и пещер. Он расположен у северо-восточного склона священной горы Фудзияма. 35 км² – общая площадь леса. Аокигахара находится в 100 км от Токио.

Аокигахара в переводе с японского языка означает «море деревьев». Издавна, согласно мифологии, лес считался пристанищем злых духов. Здесь хвойные деревья стоят сплошной стеной, будто прилипли друг к другу.

С высоты Аокигахара представляет собой огромный зелёный ковер, который плавно колышется под порывами ветра. Однако за этим живописным местом тянется дурная слава. Аокигахару чаще зовут «Лесом самоубийц». Каждый год в глухих местах Аокигахары находят до 100 тел и разбросанные вещи, обувь, одежду. Подобная картина часто встречается на туристических маршрутах.

Аокигахара, Япония Фото: Collin Arts/istockphoto.com

Печальную страшную статистику показал 2000 год. Полицейские и волонтёры нашли в лесу 78 трупов. Увы, за счёт статистики жертв Аокигахары Япония входит по числу суицидов в первую пятёрку планеты.

Исследователи объясняют странное отношение японцев к смерти национальными традициями и обычаями. Ещё в XIX веке в дремучем лесу близ Фудзиямы оставляли детей и немощных стариков, чтобы избавиться от лишних ртов. По легенде, с той поры здесь появились юрэй – призраки безвременно почивших людей.

Правительство, обеспокоенное дурной репутацией леса, распорядилось установить там специальные щиты с номерами телефонов доверия и психологической помощи, а также телефонные будки. А научные исследователи продолжают изучать особенности аномальной зоны и пытаются найти обоснованные причины губительного влияния леса.

Лес Хойя-Бачу, Румыния

Находится недалеко от города Клуж-Напока в Трансильвании. В начале прошлого века по неизвестной причине на его территории произошли разительные перемены. Ровные стволы деревьев стали расти с изгибами, а звери и птицы и вовсе исчезли. В итоге Хойя-Бачу превратился в мёртвый уголок природы, тихий и пугающий.

Своё название лес получил в честь пастуха, который некогда пропал здесь вместе с отарой овец. Хойя-Бачу и в дальнейшем словно магнитом притягивал к себе людей, которые оставались его вечными пленниками. Вскоре лес уже называли Бермудским треугольником.

Туристы, побывавшие в Хойя-Бачу, жаловались на странные ощущения – необъяснимый страх и чувство, будто кто-то стоит за спиной. Тошнота, усталость и непонятная сыпь на теле – ещё одни признаки, появляющиеся после посещения румынского «Бермудского треугольника».

В 2005 году учёные с помощью приборов обнаружили в лесу несколько аномальных зон.

Лес Хойя-Бачу, Румыния Фото: wikimedia commons

Пьяный лес, Рязанская область, Россия

Площадь этого необычного леса – около 9 га. Он расположился между сёлами Тырново и Дубровка, буквально в 4 км от правого берега реки Оки. Там растёт около 300 сосен. Стволы деревьев едва касаются земли, а затем резко устремляются ввысь. А некоторые сосны закручены в спирали.

Местные убеждены в колдовской силе Пьяного, или, как его ещё называют, Танцующего леса. Животные, к примеру, обходят это место стороной. А люди, зашедшие в лес, испытывают головокружение и слабость. Согласно существующей легенде, в этом лесу некогда сражались две ведьмы. И в результате ожесточённой битвы деревья вскоре приобрели странные формы.

Попытки учёных объяснить феномен природы не увенчались успехом. По одной из версий, деревья подверглись влиянию вредных насекомых, по другой – сказались геологические особенности местности. Однако берёзы, дубы и клёны в аномальной зоне не трансформировались и сохранили нормальные формы.

Пьяный лес, Рязанская область, Россия Фото: LARISA DUKA/istockphoto.com

Кричащий лес, Великобритания

Он расположен в графстве Кент, рядом с небольшой деревней Плакли, которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Местные жители верят, что, здесь обитают 12 привидений. До середины 20-х годов лесная местность принадлежала семье Деринг. Потом огромный участок был заброшен и стал быстро зарастать. Позже на его месте археологи обнаружили одну из древнейших стоянок эпохи неолита в мире.

История Кричащего леса напрямую связана с событиями, которые происходили в деревне Плакли на протяжении многих лет. И если верить её жителям, они видели и слышали немало странного, не поддающегося объяснению.

Одна из легенд гласит, что в прошлом веке в Плакли огромный чёрный пёс загрыз пятерых человек. От собаки удалось избавиться, но с той поры в каждое полнолуние раздаётся собачий вой, не утихающий до утра.

По ещё одной легенде, здесь иногда слышен крик рабочего, который когда-то был заживо погребён в каменоломнях в результате обвала. Жители Плакли уверяют, что не раз сталкивались в Кричащем лесу с призраком – человеком в армейской одежде и петлёй на шее.

Подобные случаи можно списать на богатое воображение. Однако многочисленные туристы, побывавшие в Кричащем лесу, испытывали определённый дискомфорт.

Кричащий лес, Великобритания Фото: asmithers/istockphoto.com

Беннингтонский лес, штат Вермонт, США

Он охватывает зелёным кольцом гору Гластенбери в округе Беннингтон. Суровый здешний климат с переменчивой погодой и шквальными ветрами представляют собой определённую опасность для охотников, местных жителей и туристов. С лёгкой руки американского писателя Джозефа Ситроу это место стали называть Беннингтонским треугольником.

Окружённый городами-призраками Вудфордом, Шафтсбери и Сомерсетом, он пугает людей печальной статистикой. Начиная с 1920 года, за 30 с лишним лет, в лесу исчезли более 40 человек. Тщательные поиски с привлечением полиции и местных жителей не принесли результатов.

Беннингтонский треугольник будто стёр следы их пребывания. Последняя жертва – 53-летняя Фрейда Лангер, любительница пеших прогулок, пропала 28 октября 1950 года. Через шесть месяцев её тело нашли в 5 км от кемпинга. Причину смерти Лангер так и не установили. А после 1951 года исчезновения людей в Беннингтонском лесу внезапно прекратились.

Индейцы считали лес домом злых духов, которые ненавидели чужаков. И в одной из легенд упоминался «вермонтский бигфут», похищающий людей. Существовало несколько версий, объясняющих исчезновение охотников, случайных туристов и детей. Среди них – необозначенные шахтные колодцы, куда могли упасть люди, а также нападение пум и чёрных медведей.

Беннингтонский лес, штат Вермонт Фото: wikimedia commons

Лощина Чёрного бамбука, Хэйчжу, Китай

Её площадь – около 180 км². Дoлина Хэйчжу находится на восточном склоне горы Мэань. Густые заросли бамбука, которые достигают высоты 40 м, создали почти непроходимую стену. Имеющиеся болотца, водопады и даже большое озеро не меняют общей картины: в воздухе чувствуется тревога, напряжение.

Из-за переменчивой погоды образовывается густой, вяжущий глаза туман, который покрывает всё вокруг сплошной пеленой. Наверное, по этой причине Лощину Чёрного бамбука называют одной из сильнейших аномальных зон планеты. Местные сторонятся этого места. Даже сопровождая туристов, они не заходят в лощину. В 1949 году здесь пропал отряд из 30 солдат, а в 1950 году в лесу исчезло около 100 человек.

Ходили легенды о панде-людоеде, о снежном человеке, который забирал людей в свои владения. Чтобы развеять подобные версии, в 1997 году была организована научная экспедиция из китайских учёных. В итоге в Лощине Чёрного бамбука обнаружили особые древесные породы, выделяющие при гниении опасные токсины. Также при исследовании пещер, гротов и расщелин учёные зафиксировали ядовитые испарения.

Лощина Чёрного бамбука, Хэйчжу, Китай Фото: wikimedia commons

Тропические леса Амазонки, Южная Америка

Площадь дождевых лесов Амазонии составляет 5,5 км². В непроходимых джунглях, в её самых отдалённых уголках, живут изолированные немногочисленные племена индейцев. Фантастическое разнообразие местного животного и растительного мира поражает. Дикая красота здешних тропических лесов влечёт к себе туристов со всех концов мира.

Однако любая прогулка, даже в сопровождении опытных гидов, несёт риск. Не стоит испытывать судьбу, пытаясь в одиночку ступить во влажный и жаркий лес, где на каждом шагу подстерегает смертельная опасность. Помимо ядовитых змей, пауков, ягуаров, угрозу для жизни представляет небольшая дротиковая лягушка. Нечаянное прикосновение к ней приводит к моментальному летальному исходу. Это безобидное с виду существо обладает ядом, способным убить 10 человек.

Увы, наибольшую опасность для самого себя представляет сам человек. Беспощадная вырубка уникальных тропических лесов Амазонии ведёт к экологической катастрофе. Последние исследования показали, что джунгли ежегодно производят 1,5 млрд т парникового газа, а забирают из воздуха лишь полмиллиарда тонн углекислого. Подобное явление – это результат частых пожаров, с помощью которых освобождают от лесов территорию для ведения сельского хозяйства и строительства.

Тропические леса Амазонки, Южная Америка Фото: FG Trade/istockphoto.com