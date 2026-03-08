Фразы, которые вдохновляют и заставляют задуматься о силе «слабого» пола.

55 красивых и мудрых цитат о женщинах: от спортсменов, философов, артистов

Существует много мнений о том, что значит быть женщиной. Как должна вести себя хорошая хозяйка, жена или подруга, мама. Ни один рецепт не будет универсальным, подходящим для каждой. Прислушивайтесь в первую очередь к себе, своим чувствам и желаниям.

Женщин незаслуженно называют слабым полом, ведь сила может выражаться не только в физических способностях. Она бывает эмоциональной, интеллектуальной и психической. Мы собрали цитаты про женщин от великих людей, которые вдохновляют и напоминают об истинной природе «слабого» пола.

О чём расскажем:

Цитаты от спортсменов и тренеров

Женщины-спортсменки меняют правила игры — они задают темп.

Билли Джин Кинг, американская теннисистка

Сильная женщина в спорте — это та, кто улыбается сквозь боль.

Алина Загитова, российская фигуристка

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Женщины в команде — это сила единства. Они дерутся до конца.

Геннадий Третьяк, российский тренер по волейболу

Женский характер в спорте — это когда после слёз идёт победа.

Ирина Винер, российский тренер по художественной гимнастике

Успех каждой женщины должен быть вдохновением для другой. Мы должны возвышать друг друга.

Серена Уильямс, американская теннисистка

Серена Уильямс Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сильные женщины в спорте учат нас всех: падать — это нормально, главное — вставать.

Оксана Чусовитина, узбекская гимнастка

Женский характер делает их непобедимыми — они просто не сдаются.

Мартина Хингис, швейцарская теннисистка

Мартина Хингис Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Женский коллектив в команде — это сила, которую мужчины порой недооценивают.

Вячеслав Платонов, советский тренер по волейболу

Женщины делают спорт красивым своей стойкостью и грацией.

Тамара Москвина, российский тренер по фигурному катанию

Цитаты писателей, поэтов и философов

Самое важное, что одна женщина может сделать для другой, — это расширить её представление о реальных возможностях.

Адриенна Рич, американская поэтесса, эссеистка

Женский инстинкт стоит прозорливости великих людей.

Оноре де Бальзак, французский писатель

Если ты всегда стараешься быть нормальной, то никогда не узнаешь, какой удивительной ты можешь быть.

Майя Энджелоу, американская писательница, поэтесса

Майя Энджелоу Фото: Neilson Barnard/Getty Images

Женская догадка обладает большей точностью, чем мужская уверенность.

Джозеф Киплинг, английский писатель, журналист

Мужчина всегда хочет быть первой любовью женщины. Женщины более чутки — им хотелось бы стать последней любовью мужчины.

Оскар Уайльд, ирландский писатель

Оскар Уайльд Фото: Hulton Archive/Getty Images

Несмотря на внешнюю хрупкость и мягкость, женщины разных стран и многих поколений не раз доказывали свою силу.

Нина Фёдорова, русская писательница

Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского — глупеют.

Антон Чехов, русский писатель

Женщину невозможно победить. Если вы не любите неприятности, то не будете и пытаться.

Уильям Фолкнер, американский писатель

Женщина может иногда сознаться в своих грехах, но я не знал ни одной, которая призналась бы в своих слабостях.

Оноре де Бальзак, французский писатель

Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования.

Бернард Шоу, ирландский драматург

Быть человеком — это много, но быть женщиной — ещё больше.

Мартти Ларни, финский писатель и журналист

Ты — женщина, и этим ты права. От века убрана короной звёздной.

Валерий Брюсов, русский поэт

Если женщина принадлежит другому, она в пять раз желаннее.

Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель

Эрих Мария Ремарк Фото: Express Newspapers/Getty Images

Женщина — это создание, которое нужно любить. Не умеешь любить — сиди и дружи!

Михаил Жванецкий, русский писатель-сатирик

Если женщина не сдаётся, она побеждает, если сдаётся — диктует условия победителю.

Карел Чапек, чешский писатель, прозаик и драматург

Любящий многих — знает женщин, любящий одну — познаёт любовь.

Зигмунд Фрейд, австрийский психоаналитик

Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной… Они — само время.

Рэй Брэдбери, американский писатель

Все женщины разные. В основном они кажутся сочетанием лучшего и худшего — и волшебного, и ужасного.

Эрнест Хемингуэй, американский писатель

Женщины даже мужской пол делают более утончённым.

Иммануил Кант, немецкий философ

Иммануил Кант Фото: Grafissimo/ istockphoto.com

Удел женщины — владычествовать, удел мужчины — царить.

Лао-цзы, китайский философ

Для того чтобы быть сильной женщиной, не обязательно быть агрессивной или волевой. Подобно дереву, найдите свои корни, и дальше ветер вам не страшен.

Анжела Фармер, американская писательница

Как ошибается женщина, ожидая мужчину, который создаст мир её мечты, вместо того чтобы взяться за это самой!

Анаис Нин, французско-американская писательница

О женщинах всегда найдётся сказать что-нибудь новое, пока хоть одна из них останется на земном шаре.

Станислас де Буффлер, французский писатель

Женская красота — это её улыбка, её сияющие глаза и её искренний смех.

Оскар Уайльд, ирландский писатель, драматург

В женщине скрывается удивительная, великая тайна, великая жизненная загадка, источник всех радостей и всех забот.

Арне Гарборг, норвежский писатель, журналист

Отныне ты равная мне женщина и вольна сама выбирать свой путь. Я признаю это. Ты самая достойная. Я верю в тебя. Ты примешь самое лучшее решение и сделаешь всё правильно. Но даже если совершишь ошибки — ты имеешь на них право. И заклинаю: не пытайся быть совершенной женщиной! Просто живи!

Юлия Пирумова, российский психолог, писатель

Женщина — не постельная принадлежность и не кухонный комбайн с накрашенными глазами. Женщина — это образ, стиль и уровень жизни своего мужчины.

Наталья Оленцова, российская писательница

Цитаты политиков и общественных деятелей

Я хочу, чтобы каждая девушка знала, что её голос может изменить мир.

Малала Юсуфзай, пакистанская активистка

Малала Юсуфзай Фото: Lia Toby/Getty Images

Быть сильной — это как быть леди. Если надо говорить об этом, значит, ты такой не являешься.

Маргарет Тэтчер, британский политик

Женщина с голосом — это, по определению, сильная женщина.

Мелинда Гейтс, американский филантроп

Настоящая красота женщины — это её сила духа, стойкость и воля к жизни.

Маргарет Тэтчер, британский политик

Маргарет Тэтчер Фото: Hulton Archive/Getty Images

Женщина должна быть не только женой и матерью, но и активным гражданином, меняющим мир к лучшему.

Элеонора Рузвельт, американский общественный деятель

Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает.

Кин Хаббард, американский карикатурист, юморист и журналист

В женщине привлекает не красота, а энергия.

Ирина Хакамада, российский политик, писатель

Интуиция дана женщине для того, чтобы угадывать намерения мужчины, о которых он не догадывается.

Жан Делакур, американский орнитолог

Истинная свобода для женщины — это не просто право выбора. Это возможность мечтать и воплощать мечты в жизнь.

Кэтт Керри Чапмен, американская активистка

Цитаты деятелей искусства, культуры и моды

Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

Софи Лорен, итальянская актриса

Женщина ближе всего к наготе, когда она хорошо одета.

Коко Шанель, французский модельер

Коко Шанель Фото: FPG/Getty Images

Истинная красота женщины — в здоровье, в умении быть энергичной.

Джейн Фонда, американская актриса

Женская красота — это очарование, которое начинается в сердце и проявляется в улыбке.

Одри Хепбёрн, британская актриса

Красота для женщины становится проблемой только в двух случаях: когда её нет и когда нет ничего, кроме красоты.

Моника Беллуччи, итальянская актриса

Моника Беллуччи Фото: frederic meylan/Getty Images

Даже самой дорогой косметике не под силу сделать женщин красивыми. Самые яркие женщины — те, за плечами которых жизнь со взлётами и падениями.

Шэрон Стоун, американская актриса

Женская красота — это сила, которая может менять мир.

Мэрилин Монро, американская актриса

Мэрилин Монро Фото: Hulton Archive/Getty Images

Женщина — точно такая же сила природы, как ветер, молния, электричество.

Хиггинсон Торри, канадская актриса

Как я чувствую себя, гораздо более важно, чем то, как я выгляжу. Уверенность в том, что вам комфортно в собственном теле — вот что действительно делает вас красивой.

Бобби Браун, американский визажист

Ничто не придаёт женщине большей красоты, чем её собственная уверенность в своей неотразимости.

Нина Риччи, французский модельер