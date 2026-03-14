Какие продукты улучшают работу мозга: рекомендации по питанию

Эксперт назвала продукты, которые улучшают работу мозга
Алёна Сычевская
Продукты, которые улучшают работу мозга
Рассказываем, какая еда поможет сконцентрироваться на задачах.

Когда наступает период дедлайнов, кажется, что думать о еде просто некогда. Но именно в эти недели организму нужна постоянная подпитка — и не только по калориям, но и по белку, омега‑3 и микронутриентам. Многие переходят на быстрые углеводы и кофе, что даёт кратковременный подъём сил, но после следует спад: раздражительность, туман в голове и тяга к сладкому. Мозгу нужна не быстрая подзарядка, а стабильное поступление полезных веществ.

<a href="https://www.championat.com/authors/9048/1.html">Алёна Сычевская</a>
Алёна Сычевская
специалист по питанию медиаплатформы Food.ru

«Разберёмся, как правильно нужно есть во время экзаменов».

Регулярное питание — основа ясного мышления

Первый шаг — не голодать подолгу. Чтобы голова хорошо работала, старайтесь есть примерно каждые три-четыре часа. Необязательно готовить что-то сложное. Даже простой перекус с белком, например, бутерброд с куриной грудкой, поможет сохранить силы и концентрацию. Переедать тоже не стоит, это сделает вас сонными и рассеянными.

Замените сладкий перекус на полезные альтернативы

Выбирайте продукты, которые поддерживают стабильный уровень энергии. Вместо булочек и шоколадных батончиков отдавайте предпочтение сложным углеводам: цельнозерновым крупам (гречка, овсянка, киноа), бобовым (нут, чечевица), овощам и несладким фруктам.

Сочетайте эти углеводы с белком или полезными жирами для лучшего эффекта. Например, приготовьте овсянку на молоке с горстью орехов или сделайте салат из киноа с овощами и кусочком рыбы. Такой приём пищи обеспечит длительное чувство сытости и поможет избежать резких перепадов уровня сахара в крови, которые мешают сосредоточиться.

Включайте в меню белковые продукты

Белок необходим для выработки в мозге важных веществ, которые влияют на внимание, настроение и способность запоминать, — дофамина, серотонина и ацетилхолина. Недостаток макроэлемента делает мышление вялым и снижает концентрацию.

Ежедневно включайте в рацион яйца, рыбу (особенно жирные сорта — источник омега‑3), нежирное мясо, творог, йогурт без добавок, а также растительные источники белка — бобовые, тофу, киноа.

Не забывайте про омега-3 и витамины

Полезные жиры омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, — это важный компонент для клеток мозга. Их регулярное употребление помогает быстрее обрабатывать информацию. Также в период стресса особенно нужны витамины и минералы: недостаток железа, цинка и магния может усиливать усталость и нервозность.

Для поддержки организма включите в ежедневный рацион ягоды, листовую зелень, орехи и семена. Витамины группы B, которыми богаты цельнозерновые продукты, и антиоксиданты из зелёного чая или шпината помогут защитить мозг от перегрузок и сохранить ясность ума.

Кофеин: друг или враг?

При умеренном потреблении кофе и чай помогают сосредоточиться, улучшая внимание и скорость реакции. Но избыток кофеина быстро истощает ресурс, ухудшает сон и усиливает тревожность.

Оптимально выпивать две-три порции кофе или зелёного чая в день — и важно делать это не позже 16:00. В качестве альтернативы подойдут вода, травяные чаи, цикорий.

Быстрые и полезные сочетания

Когда нет времени готовить, выручает принцип сочетаний: белок + сложный углевод + полезные жиры. Это могут быть греческий йогурт с ягодами и орехами, цельнозерновой хлеб с авокадо и яйцом, салат из тунца с нутом и оливковым маслом или несладкий творожок с кусочком горького шоколада. Такие комбинации стабилизируют уровень глюкозы, насыщают мозг топливом и не вызывают сонливости после еды.

Питание в период высокой умственной нагрузки — это не роскошь, а необходимость. Вместо того чтобы бороться с усталостью с помощью сахара и литров кофе, можно сделать выбор в пользу «медленной» энергии. Такой подход не отнимет много времени, но поможет пройти через дедлайны с меньшим стрессом и большей продуктивностью.

