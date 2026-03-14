Эксперт назвала продукты, которые улучшают работу мозга

Когда наступает период дедлайнов, кажется, что думать о еде просто некогда. Но именно в эти недели организму нужна постоянная подпитка — и не только по калориям, но и по белку, омега‑3 и микронутриентам. Многие переходят на быстрые углеводы и кофе, что даёт кратковременный подъём сил, но после следует спад: раздражительность, туман в голове и тяга к сладкому. Мозгу нужна не быстрая подзарядка, а стабильное поступление полезных веществ.

Алёна Сычевская специалист по питанию медиаплатформы Food.ru «Разберёмся, как правильно нужно есть во время экзаменов».

Регулярное питание — основа ясного мышления

Первый шаг — не голодать подолгу. Чтобы голова хорошо работала, старайтесь есть примерно каждые три-четыре часа. Необязательно готовить что-то сложное. Даже простой перекус с белком, например, бутерброд с куриной грудкой, поможет сохранить силы и концентрацию. Переедать тоже не стоит, это сделает вас сонными и рассеянными.

Замените сладкий перекус на полезные альтернативы

Выбирайте продукты, которые поддерживают стабильный уровень энергии. Вместо булочек и шоколадных батончиков отдавайте предпочтение сложным углеводам: цельнозерновым крупам (гречка, овсянка, киноа), бобовым (нут, чечевица), овощам и несладким фруктам.

Сочетайте эти углеводы с белком или полезными жирами для лучшего эффекта. Например, приготовьте овсянку на молоке с горстью орехов или сделайте салат из киноа с овощами и кусочком рыбы. Такой приём пищи обеспечит длительное чувство сытости и поможет избежать резких перепадов уровня сахара в крови, которые мешают сосредоточиться.

Включайте в меню белковые продукты

Белок необходим для выработки в мозге важных веществ, которые влияют на внимание, настроение и способность запоминать, — дофамина, серотонина и ацетилхолина. Недостаток макроэлемента делает мышление вялым и снижает концентрацию.

Ежедневно включайте в рацион яйца, рыбу (особенно жирные сорта — источник омега‑3), нежирное мясо, творог, йогурт без добавок, а также растительные источники белка — бобовые, тофу, киноа.

Не забывайте про омега-3 и витамины

Полезные жиры омега-3, которые содержатся в жирной рыбе, — это важный компонент для клеток мозга. Их регулярное употребление помогает быстрее обрабатывать информацию. Также в период стресса особенно нужны витамины и минералы: недостаток железа, цинка и магния может усиливать усталость и нервозность.

Для поддержки организма включите в ежедневный рацион ягоды, листовую зелень, орехи и семена. Витамины группы B, которыми богаты цельнозерновые продукты, и антиоксиданты из зелёного чая или шпината помогут защитить мозг от перегрузок и сохранить ясность ума.

Кофеин: друг или враг?

При умеренном потреблении кофе и чай помогают сосредоточиться, улучшая внимание и скорость реакции. Но избыток кофеина быстро истощает ресурс, ухудшает сон и усиливает тревожность.

Оптимально выпивать две-три порции кофе или зелёного чая в день — и важно делать это не позже 16:00. В качестве альтернативы подойдут вода, травяные чаи, цикорий.

Быстрые и полезные сочетания

Когда нет времени готовить, выручает принцип сочетаний: белок + сложный углевод + полезные жиры. Это могут быть греческий йогурт с ягодами и орехами, цельнозерновой хлеб с авокадо и яйцом, салат из тунца с нутом и оливковым маслом или несладкий творожок с кусочком горького шоколада. Такие комбинации стабилизируют уровень глюкозы, насыщают мозг топливом и не вызывают сонливости после еды.

Питание в период высокой умственной нагрузки — это не роскошь, а необходимость. Вместо того чтобы бороться с усталостью с помощью сахара и литров кофе, можно сделать выбор в пользу «медленной» энергии. Такой подход не отнимет много времени, но поможет пройти через дедлайны с меньшим стрессом и большей продуктивностью.