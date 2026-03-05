Тренировался со Шварценеггером и мечтал о титуле «Мистер Олимпия»: история Тома Платца

Тома Платца называли «некоронованным Мистером Олимпия» — за упорство, с каким он добивался этого титула. А также — Квадзиллой: за мощные накачанные квадрицепсы, которые, судя по всему, и помешали добиться заветной цели. Том ими очень гордился, однако судьи не разделяли его восторга.

Биография Тома Платца

Том Платц родился 26 июня 1955 года в Оклахоме, США. Интерес к бодибилдингу проявил уже в девять лет. Однажды маленькому Тому попался на глаза журнал с фотографиями знаменитого бодибилдера Дэйва Дрепера, и он загорелся мечтой стать таким же.

Стремление мальчика поддержал отец-военный. В подвале дома он обустроил небольшой тренажёрный зал. Установил спортивное оборудование и купил руководство Джо Вейдера – звёздного тренера, основателя Международной федерации бодибилдеров и конкурса «Мистер Олимпия».

За тренировками Тома отец следил лично, руководствуясь инструкциями в книге. Однако и сам родитель понимал, что для достижения идеальной спортивной формы непрофессионального тренерства было недостаточно. Кроме того, у Платца были проблемы с приседаниями. У него никак не получалось выработать правильную технику. Поэтому верх тела набирал мышечную массу, а ноги оставались слабыми. Платц стал искать альтернативы.

Том Платц Фото: личный архив Тома Платца

В 15 лет Том переехал в другой город и обратился в местный спортивный клуб. Попросил взять его на работу в качестве стажёра-тренера. Такая задумка не понравилась руководству, тем более найм несовершеннолетнего был бы незаконным. Однако рослый сильный юноша (к тому времени Платц весил уже под 75 кг) привлекал внимание посетителей. Менеджер клуб всё-таки на свой страх и риск позволил Тому проводить тренировки. В 15 лет Платц стал тренером.

Работа не была его основной целью. Главное — он получил возможность общаться с бодибилдерми, посещающими зал, перенимать у них опыт. Платц попросил научить его правильной технике приседаний.

Через два года спортсмен переехал в Детройт и оказался в одном тренажёрном зале с тяжелоатлетами-олимпийцами. Вот они и дали ему необходимую базу по приседаниям, которой Том придерживался всю свою дальнейшую спортивную жизнь. Именно методика тяжелоатлетов помогла ему накачать невероятно мощные ноги, ставшие его визитной карточкой.

Знаменитые тяжелоатлеты Норб Шемански и Фредди Лоу не только следили за тренировками Тома, но и объяснили механику приседаний. Были крайне строги и безжалостны. Платц вспоминал, что учителя не давали ему покинуть зал, пока он не сделает нужное количество подходов в правильной технике. Уже через пару лет Том мог сделать 30 повторений с весом 140 кг!

Том мечтал сразу после школы отправиться в Калифорнию – кузницу знаменитых бодибилдеров. Однако строгий отец поставил условие – сначала колледж, потом — мечта.

«Всё было однозначно. Отец сказал «Если ты собираешься жить под моей крышей, ты должен получить высшее образование, чтобы у тебя была хоть какая-то надежда». Я не спорил, потому что он был прав», – рассказывал спортсмен.

В 1978-м, переехав в Калифорнию, Том отправился в известный зал Gold's Gym. Здесь он и познакомился с Джо Вейдером, на которого произвёл впечатление.

«Джо сказал мне: ты можешь быть лучшим бодибилдером в мире, но ты должен быть актёром на сцене, чтобы заставить судей и зрителей встать с своих мест. В будущем благодаря Джо я объездил весь мир. Именно Вейдер сделал посещение спортзала крутым. Мышцы стали модными. Это заставило людей начать ходить в спортзалы, и эта волна продолжается».

Кстати, в Калифорнии Том поселился недалеко от кумира детства – Дэйва Дрепера, и часто тренировался с ним в одном зале.

Титулы и награды

В 23 года Том дебютировал на любительском чемпионате мира в 1978 году и сразу же одержал победу. На следующий год Платц набрался смелости и попытал счастья на знаменитом конкурсе «Мистер Олимпия», заняв восьмое место. Спортсмен не оставлял надежды получить трофей Сандоу и каждый год выходил на подиум «Мистера Олимпия». Но, увы, именно его визитная карточка – очень мускулистые ноги – становились камнем преткновения. Судьи считали, что они нарушают пропорции тела, и Том долгое время не мог попасть даже в пятёрку лучших.

Платца даже называли «некоронованным «Мистером Олимпия». Всё же его упорство дало плоды – в 1981-м он стал третьим на турнире. Платц довольно рано завершил карьеру — в 37 лет. Последний раз он выступил на конкурсе «Детройт Про» в 1987-м. Занял шестое место.

Том Платц Фото: личный архив Тома Платца

На счету Платца такие титулы:

«Мистер Олимпия» – 1987, девятое место;

«Мистер Олимпия» – 1986, 11-е место;

«Мистер Олимпия» – 1985, седьмое место;

«Мистер Олимпия» – 1984, девятое место;

«Мистер Олимпия» – 1982, шестое место;

«Мистер Олимпия» – 1981, третье место;

«Чемпионат мира Про» – 1980, второе место.

Тренировки и питание

Соревновательный вес Тома при росте в 170 см составлял 98 кг, а вес в межсезонье – 107 кг. Окружность бицепса – 48 см, голени – 49 см, бедра – 83 см, груди – 132 см, талии – 76 см. Максимальный жим лёжа – 225 кг, в приседе – 365 кг, становая тяга – 317 кг.

Том Платц прославился своими экстремальными тренировками. Он выполнял упражнения до отказа, порой превозмогая сильную боль. По словам Тома, он всегда чувствовал боль в мышцах, даже в периоды отдыха и расслабления. И это чувство Платцу, наоборот, нравилось. «Количество повторений важнее, чем вес. Тяжёлые веса важны, но в бодибилдинге секрет успеха – это количество повторений», – отмечал спортсмен.

Том мог взять вес в 260 кг и приседать до тех пор, пока мышцы совсем не отказывали. Однажды он устоял в течение 10 минут с весом в 225 кг! Платц навешивал на штангу по шесть 20-килограммовых блинов с каждой стороны и приступал к приседаниям.

Том Платц Фото: личный архив Тома Платца

Своими мощными ногами, за которые Платц получил прозвища Квадзилла и Квадротец, он очень гордился. Однако судьи конкурсов не разделяли его восторгов, отмечая диспропорцию с верхом. Поэтому накануне турниров Том вообще переставал качать ноги.

Даже в быту его квадрицепсы приносили немало хлопот. Например, Том не мог подобрать себе брюки или джинсы. Шил на заказ или ходил в тренировочных штанах.

Том предпочитал четыре дня агрессивных тренировок в неделю. И много внимания Платц уделял отдыху. Он признавался, что не понимает коллег, которые тренируются дважды в день по шесть раз в неделю.

Одно время Платц тренировался с Арнольдом Шварценеггером! Но методика Железного Арни не подошла Тому. Платц сильно похудел и потерял мышечную массу.

«Я пытался тренироваться с Арнольдом шесть дней в неделю, иногда — два раза в день, но в итоге похудел. Я сказал себе: «Больше не могу». Три-четыре дня в неделю — максимум, на что я был способен».

По мнению Платца, ему для роста мышц нужно больше времени на отдых. А интенсивные и каждодневные тренировки в его случае сжигают объёмы.

«Для меня самым худшим было слишком часто тренироваться. Я делал это лишь изредка. Мы могли тренироваться с высокой интенсивностью и большим объёмом в течение короткого времени, не очень долгого. А потом я очень хорошо отдыхал».

Питание Тома было сбалансированным. В день он обязательно съедал 6-12 яиц, включал в рацион стейки, творог, овсянку, цельнозерновой хлеб, молоко, орехи, разные овощи и запечённый картофель. Из добавок: протеин, аминокислоты, креатин и BCAA. Впрочем, Платц иногда позволял себе бургеры и даже мороженое.

Том Платц Фото: личный архив Тома Платца

План тренировок

Тренировочный план строился на четырёх днях, где первый – грудь и спина; второй – плечи, третий – руки; четвёртый – ноги, пятый – отдых.

Первый день — грудь и спина:

жим гантелей на наклонной скамье –10-20 повторений (5-6 подходов);

разведение гантелей лёжа – 10-20 повторений (5-6 подходов);

разведение рук с гантелями на тренажёре – 10-20 повторений (5-6 подходов);

отжимания на брусьях с отягощением до отказа (3-4 подхода);

подтягивания –15-30 повторений (8-10 подходов);

тяга верхнего блока – 20-40 повторений (8-10 подходов);

тяга штанги к груди – 10-15 повторений (5-6 подходов);

тяга нижнего блока – 10-15 повторений (4-5 подходов);

пуловер с гантелями – 10-15 повторений (4-5 подходов).

Второй день — плечи:

жим штанги в тренажёре Смита – 12-30 повторений (8-10 подходов);

подъёмы гантелей в стороны – 12-25 повторений (5-6 подходов);

подъёмы рук в стороны с помощью тросового тренажёра – 12-20 повторений (4-5 подходов);

тяга штанги к подбородку –10-15 повторений (4-5 подходов);

подъёмы гантелей в наклоне – 10-20 повторений (4-5 подходов);

подъёмы рук назад с помощью тросового тренажёра –10-15 повторений (3-4 подхода).

Третий день — руки:

сгибание рук со штангой стоя – 10-15 повторений (4-5 подходов);

сгибание рук с гантелями на наклонной скамье –10-20 повторений (4-5 подходов);

сгибание бицепса на тренажёре –10-20 повторений (4-5 подходов);

разгибание рук на блоке (блок для жима лёжа) – 10-20 повторений (4-5 подходов);

жим лёжа узким хватом – 10-20 повторений (4-5 подходов);

разгибание трицепса одной рукой с гантелью – 15-30 повторений (4-5 подходов);

сгибание запястий со штангой – 20-30 повторений (4-5 подходов).

Четвертый день — ноги:

приседания со штангой – 8-20 повторений (8-10 подходов);

гакк-приседания – 10-15 повторений (4-5 подходов);

разгибание ног – 10–15 повторений (5-8 подходов);

сгибание ног лёжа – 10-15 повторений (6-10 подходов);

подъёмы на носки стоя – 10-15 повторений (3-4 подхода).

В любой из тренировочных дней Том выполнял упражнения на пресс: скручивания на 10 минут и подъёмы ног на римском стуле (25-30 повторений, 3-4 подхода).

Том Платц Фото: личный архив Тома Платца

Личная жизнь Тома Платца

После завершения карьеры Том снимался в кино, в том числе и в «Близнецах» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни Де Вито. Работал тренером. Стал руководителем отделения бодибилдинга в Международной ассоциации спортивных наук.

Сейчас он женат в третий раз. Его супруга – врач — руководит фитнес-клубом. Платц получил докторскую степень в области спортивной науки, окончив Мичиганский университет, где изучал физиологию и анатомию тела.

Том признаётся, что современный бодибилдинг его разочаровал. Больше всего Платца пугает и настораживает смертность среди спортсменов, которые в погоне за формой и славой прибегают к стероидам и бездумно тренируются.

«Мне нравилось заниматься любимым делом. И суть была не в деньгах и не в самоистязании. Думаю, сейчас это зашло слишком далеко. Это не самый здоровый способ».

Том Платц с женой Фото: личный архив Тома Платца