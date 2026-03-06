Как играть в шашки: правила и пошаговая инструкция для начинающих

Дмитрий Мокров мастер спорта по шашкам «Шашки — идеальный инструмент для развития. Они помогают достойно принимать победы и поражения, делать выводы и учиться на своих ошибках. Особенно полезно играть в шашки ребёнку. Такое хобби развивает усидчивость, анализ, логику, учит планировать свои действия на несколько шагов вперёд. А если понять правила игры в шашки, а также изучить дополнительные комбинации, то партии станут ярче и интереснее».

О чём расскажем:

Оборудование для игры

Для игры в шашки не требуется много крупного оборудования. Существуют компактные наборы, которые поместятся практически в любую сумку или рюкзак. Для хорошей партии вам потребуются только доска и комплект фишек. Если вы играете в русские шашки, используйте поле 8х8, как в шахматах. Фишки изначально выставляются на противоположных сторонах доски.

наборы шашек бывают разных размеров Фото: Anastasiia Stiahailo/ istockphoto.com

На соревнованиях обязательным атрибутом игры являются часы, которые ограничивают длительность партии. Если время у одного из соперников закончится, он потерпел поражение.

Для записи ходов используется нотация. У каждой клетки есть буквенно-цифровое обозначение, как и в шахматах. Ход записывается путём указания поля, где изначально находилась шашка, и клетки, на которую фишка переместилась в результате.

Правила игры

В классической версии игры в классические шашки (или игры в русские шашки) фишки соперников располагаются на первых трёх рядах.

Для хорошей партии вам потребуются только доска и комплект фишек Фото: Olga Trishina/ istockphoto.com

Движение шашек

Правила хода максимально простые. Простая шашка может ходить:

только на одну клетку;

только вперёд по диагоналям, назад двигаться нельзя.

Цель игры – съесть все шашки соперников или лишить их мобильности. Приём, когда фишки одного из игроков не имеют ходов, называется запиранием и тоже считается победой.

Захват шашек противника

Одно из главных правил русских шашек – бить (по-простому — есть) обязательно. Бой, или взятие шашки соперника, происходит, когда обычные фишки в результате игры оказываются на соседних клетках. Если настал ход белых, а за ближней чёрной шашкой есть свободное поле, то фишку обязаны побить (перепрыгнуть) и снять с доски.

В случае, когда после взятия одной шашки на пути встречается ещё такая же ситуация (чёрная фишка со свободным полем за ней), белая обязана перепрыгнуть и её. Ход будет повторяться, пока не закончится возможность съедать чёрные фишки. Ещё важный момент – все побитые шашки снимаются только после окончания взятия. Это так называемое правило турецкого удара.

в свой ход бить (есть) шашку соперника обязательно Фото: Alexey Krukovsky/ istockphoto.com

Раньше (хотя и сейчас это встречается среди любителей) играли с «фуками». Если играющий не заметил, что должен был побить шашку, и совершил любое другое действие, соперник следующим своим ходом брал «за фук». Он просто снимал с доски фишку, которая не совершила бой. В 1884 году напечатали «Устав шашечной игры», в котором было указано, что фук отменяется. Поэтому на официальных турнирах их не бывает.

Бить можно как вперёд, так и назад. Если есть несколько вариантов боя, то решение, в каком направлении съесть фишку, принимает играющий. В международных стоклеточных шашках обязательно в такой ситуации бить большинство.

Понятие «дамка» и правила её движения

Простая шашка, дошедшая до противоположного края доски, превращается в дамку. Иногда такую фигуру также называют королевой. Традиционно она обозначается перевёрнутой шашкой, но можно встретить и другой вариант — столбик из двух фишек.

когда шашка становится дамкой, это обязательно надо обозначить Фото: LightFieldStudios/ istockphoto.com

Дамка – грозная сила, которая обладает куда большей подвижностью, чем простая шашка. В отличие от обычной фишки, она не ограничена соседними полями. Дамка может ходить по диагонали вперёд или назад на любое количество клеток.

Бьёт дамка тоже дальнобойно. Если шашка соперника находится на той же диагонали, но не обязательно на соседней клетке, как в случае с боем простой фишки, и за ней есть свободное поле, то дамка съедает её. Причём остановиться она может на любой свободной клетке, а не на самой ближней. Если за первой шашкой дамка встречает другие на своей траектории движения, то они тоже попадают под бой.

обозначить дамку можно перевёрнутой шашкой или двумя фишками Фото: eyetoeyePIX/ istockphoto.com

Основные стратегии и тактики

Контроль центра поля

Базовый принцип получения преимущества – контроль центральных полей доски. Для белых это поля c5, d4, f4, а для чёрных — c5, e5, f4. При этом нужно отметить, что «центр» должен быть крепким, а центральным шашкам важно иметь «помощников», которые обеспечивают защиту.

Группировки из нескольких шашек (ударные колонны) могут использоваться для создания тактических угроз, проведения комбинаций и захвата важнейших пунктов доски с помощью разменов . Всё это добавляет позиции силы и гибкости, если вдруг придётся изменить план игры.

В противовес силе центра есть стратегия окружения. Она, наоборот, позволяет сопернику занять лучшие поля доски, но играет на их слабостях (отсутствие ударных колонн и так далее). Стратегия окружения требует точного расчёта и мастерства от играющего, потому что небольшая оплошность может привести в катастрофе – центральные шашки просто «задавят» окружающих.

Важно понимать, что потеря шашки в партии с сильным игроком фактически равна поражению. Поэтому нужно уметь и защищать свои фишки, и атаковать соперника.

Установка ловушек для противника

Тактических приёмов в игре много. Начать лучше с изучения простейших комбинаций . Например, отдать одну шашку, чтобы съесть две. Часто встречающийся приём – с использованием ударных колонок. Какие же ещё комбинации можно использовать?

Жертва — умышленная поддача шашки (иногда двух и более) под удар. Прорыв — стратегический приём, позволяющий прорваться в дамки. Обычно указывается, где именно он происходит: «прорыв по левому флангу», «прорыв по центру», «прорыв по правому флангу». Столбняк — противостояние дамок разного цвета на противоположных концах одной диагонали. Застава — приём в шашечном эндшпиле: дамка отсекает по диагонали группу неприятельских простых шашек. Петля — приём ловли дамки. Есть, например, угловая петля, когда дамку загоняют в угол доски, где она блокируется двумя шашками. Запирание — приём, цель которого лишить шашку (шашки) противника возможности сделать ход. Размен — действие, когда с доски в результате боя снимается одинаковое количество шашек с обеих сторон.

начните с изучения простейших комбинаций Фото: Olga Trishina/ istockphoto.com

Ошибки новичков

Существует несколько базовых принципов разыгрывания начала партии. Один из них обсуждали выше – контроль над центральными полями доски. Шашки, занимающие бортовые поля, часто становятся слабостью в позиции, хотя и тут есть исключения. Поэтому в начале партии нужно стараться овладеть центром.

Второй принцип – развитие шашек своего левого фланга. Доска устроена так, что если убрать фишки двух центральных вертикалей (d и e), то окажется, что левый фланг каждой из играющих сторон сильнее правого. Шашки сильного левого фланга белых находятся напротив слабого правого чёрных и наоборот. Отсюда следует вывод – в начале партии лучше развивать шашки левого фланга, пытаясь ослабить слабый правый фланг соперника.

Третий принцип – равномерное распределение шашек на доске. Старайтесь совершать такие ходы, которые «связывают» оба фланга. Так сопернику будет сложнее пробить оборону.

И четвёртый принцип – без необходимости не открывать дамочные поля. Почему? Движение шашек с дамочных полей довольно часто приводит к пропущенным комбинациям, поэтому без необходимости не нужно двигать эти шашки.

Изучайте комбинации. Это важно. В начале партии можно как удачно провести комбинацию, так и попасться на неё.

Психология игры

Всегда играйте, чтобы победить. С каким бы сильным соперником вы не соревновались, важно правильно настроиться. Не надо играть, разменивая шашки и желая сделать ничью. Победить можно каждого. С вами играют люди, а не компьютеры, а им свойственно ошибаться. Но чем сильнее игрок, тем сложнее вынудить его промахнуться. Нужно создать условия для этой ошибки. Это уже психологическая борьба.

Всегда играйте, чтобы победить Фото: Olga Yastremska/ istockphoto.com

Шашки – увлекательная игра. За простыми правилами скрывается глубокий смысл, полный множества идей и открытий. Именно это и помогает во время партии, наводит на определённые мысли. Однако есть и момент озарения, когда мысль словно молния проносится в голове. И найденное неожиданное продолжение ставит перед соперником неразрешимые проблемы. Это момент чистого творчества!

Шашки — это сочетание искусства, науки и спорта. И простота правил не должна вводить в заблуждение. Ведь элементарные инструкции не делают игру примитивной.

Невозможно стать профессионалом, если не пытаться. Обязательно практикуйтесь, играйте. Уделяйте особое внимание поражениям. На начальном этапе без тренера или более опытного игрока не обойтись. Именно они смогут показать и объяснить, в какой момент была совершена критическая ошибка.

Игрок должен быть готов учиться на своих промахах. Тренироваться можно и онлайн. Однако важно участвовать и в очных турнирах. Поищите информацию о соревнованиях в вашем городе и приходите играть. Используйте комбинации. Они позволяют эффектно и быстро завершить партию в свою пользу.

Что почитать по теме

Сеня, Храбрик и шашки, Барский Ю. П., Городецкий В. Б.

Шашки для детей, Погрибной В. К., Юзюк В. Я.

Радость творчества, Вигман В. Я.

Позиционные приёмы борьбы в русских шашках, Адамович В. К.

Антология шашечных комбинаций, Цукерник Э. Г.