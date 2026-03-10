Лучший друг Шварценеггера, который никак не мог его обогнать: история Франко Коломбо

Его называли Сардинский силач! Невысокий рельефный бодибилдер смог обойти настоящих гигантов и уступал только своему лучшему другу – Арнольду Шварценеггеру.

О чём расскажем:

Биография Франко Коломбо

Франко Коломбо родился 7 августа 1941 года в провинции Оллолаи, на итальянском острове Сардиния. Рос в очень бедной семье, с самого детства помогал родителям – пас овец, следил за хозяйством. По словам Франко, именно такая жизнь привила ему силу и выносливость, которые впоследствии выковали его характер. Мальчиком Франко мог днями пропадать на пастбище, забирался высоко в горы, сам добывал еду, охотился.

Франко был самым невысоким среди сверстников, но при этом очень задиристым. Устав получать тумаки от товарищей, Коломбо, вопреки запретам отца, серьёзно увлёкся боксом.

«Я начал заниматься боксом ещё ребёнком, на Сардинии, в 16 лет. В боксе отличная кардиотренировка, потому что ты одновременно танцуешь и наносишь удары. А если ты выходишь на ринг с другим человеком, ты не можешь сбавлять темп, иначе он тебя убьёт. Вот почему бокс – это аэробная тренировка: ты вынужден выживать и защищаться. Если ты хочешь сбавить темп, твой противник тебя ударит», – говорил Франко.

Франко Коломбо Фото: Sal Traina/Getty Images

Спорт стал для Франко настоящей страстью. Из увлечения он превратился в смысл жизни и способ заработать деньги. Сначала итальянец стал чемпионом Италии по боксу среди любителей, а потом перешёл на профессиональные турниры.

Один из его боёв едва не привёл к трагедии. Франко мощным ударом отправил соперника в нокаут, оппонент угодил в больницу и едва не умер от кровоизлияния. С того момента Коломбо зарёкся драться. И обратил внимание на пауэрлифтинг.

Накопленных гонораров хватило на переезд в Германию. Франко подрабатывал таксистом, охранником и в то же время тренировался в знаменитом атлетическом клубе Мюнхена. Здесь он познакомился с Альбертом Бусеком, известным бодибилдером, который оказал важное влияние на будущую спортивную карьеру Коломбо.

Первые тренировки итальянец вспоминал со смехом и ужасом. Однажды Франко уронил на лицо штангу в позицию жим лёжа! Тяжёлый металл выбил передние зубы и рассек губы… Но Франко всё равно продолжил тренировки и уже через месяц победил на соревнованиях.

Дружба с Арнольдом Шварценеггером

Франко и Арнольд познакомились в 1965 году на конкурсе «Мистер Европа». Коломбо был просто членом команды Мюнхена, а Шварценеггер выступал в качестве юниора. Они быстро нашли общий язык, стали тренировочными партнёрами и близкими друзьями.

Франко и Арнольд были не только соперниками, но и лучшими друзьями. Они не завидовали друг другу, однако успех одного мотивировал другого. Когда Арнольд переехал в Америку, Коломбо последовал за ним. Гонораров за выступления катастрофически не хватало на жизнь, поэтому парни устроились на стройку.

Франко Коломбо, Арнольд Шварценеггер и Лу Фериньо Фото: Jim Spellman/Getty Images

«Джо Вейдер (основатель Международной федерации бодибилдеров и конкурса «Мистер Олимпия». – Прим. «Чемпионата») был скуп. Арнольд получал чуть больше денег, чем я. Он зарабатывал $ 80 в неделю, а я – всего $ 60. Мы занимались строительством, потому что нам нужны были деньги просто на еду. При этом мы обнаружили, что, когда занимались строительством, у нас постоянно улучшалась рельефность мышц. Так что забудьте о диетах. Тренируйтесь, работайте, ешьте!».

Когда Арнольд начал строить кинокарьеру, он пригласил друга на эпизодические роли в фильмах «Качая железо», «Конан», «Терминатор» и «Бегущий человек».

«Мы были лучшими. Мы так быстро продвинулись в карьере. Мы с Арнольдом позировали, напрягали бицепс, выжимали из него максимум, — при этом мы улыбались. А почему бы не расслабиться? Все остальные перенапрягались и делали страдальческие лица. Но мышцы не увеличиваются в размере, когда напрягаешь лицо!»

Титулы и награды

В 1968 году Франко одержал победу на чемпионатах Италии и Европы по пауэрлифтингу. Интересно, что, выступая на «Мистере Олимпия», Коломбо всегда уступал первенство Арнольду. Только после ухода друга с подиума Франко смог получить трофей Сандоу в 1976-м.

В 1981 году итальянец с триумфом вернулся на подиум, во второй раз став «Мистером Олимпия». После победы Франко завершил карьеру в бодибилдинге.

Франко Коломбо Фото: Sal Traina/Getty Images

На счету Коломбо такие титулы:

«Мистер Олимпия» – 1981, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1976, первое место;

«Мистер Олимпия» – 1973, второе место;

«Мистер Олимпия» – 1972, пятое место;

«Мистер Юниверс» – 1970, первое место.

Питание и тренировки

Соревновательный вес Франко при росте в 166 см составлял 85 кг, а вес в межсезонье – 92 кг. Окружность бицепса – 47 см, голени – 44 см, бедра – 83 см, груди – 134 см, талии – 76 см. Максимальный жим лёжа – 238 кг, в приседе – 297 кг, становая тяга – 341 кг.

Франко рассказывал, что они с Арнольдом очень любили поесть и не придерживались такой строгой диеты, как другие бодибилдеры.

«Я обратил внимание, что другие сидят на строгой диете, питаясь только мясом и водой. Я никогда этого не понимал. Да и в спортзале они тренируются очень медленно. Другим бодибилдерам потребовалось много времени, чтобы понять, что, если хочешь энергии, нужны углеводы, а не только белок. Он просто наращивает мышцы. А мы с Арнольдом налегали на вишнёвые пироги! Арни ещё обожал гамбургеры, а я – нет. Просто готовил то, что приходило мне в голову. Например, стейки, большие тарелки пасты».

Свои тренировки Коломбо называл «пауэрбилдингом» – он сочетал бодибилдинг и пауэрлифтинг. Тренировочная программа строилась на 14 днях, по шесть дней Франко занимался (причём дважды в день – утром и вечером), на седьмой — отдыхал.

Франко Коломбо Фото: oldschoolbodybuilders.wordpress.com

План тренировок

Первая неделя:

первый день – грудь, плечи, пресс, руки;

второй день – спина, ноги;

третий день – грудь, плечи, пресс, руки;

четвёртый день – руки;

пятый день – ноги, пресс, спина;

шестой день – грудь, плечи, пресс;

седьмой день – отдых.

Вторая неделя:

первый день – руки, ноги;

второй день – спина, пресс;

третий день – грудь, плечи, руки;

четвёртый день – спина, пресс, ноги;

пятый день – грудь, плечи, пресс;

шестой день – руки;

седьмой день – отдых.

Франко окончил медицинский колледж, получил диплом врача, стал хиропрактиком. Познания в анатомии и физиологии позволили бодибилдеру быстро восстанавливаться даже после тяжёлых травм. Коломбо выстраивал специальный план упражнений, не отказываясь от тренировок.

Личная жизнь Франко Коломбо

Франко был дважды женат. Во втором браке с Деборой Дрэйк родилась дочь Мария. Коломбо было тогда уже 53 года. Наследница бодибилдера стала балериной.

78-летнего итальянца не стало 30 августа 2019 года. Он занимался дайвингом у себя на родине в Сардинии. При погружении у Франко случился сердечный приступ. Знаменитый Сардинский силач утонул.

«Я очень благодарен за 54 года дружбы и радости, которые мы разделили. Качалка, шахматы, строительные работы, еда, шутки, уроки жизни — мы всё делали вместе. Мы росли, учились, любили. Моя жизнь была веселее, красочнее и полнее благодаря тебе.

Я всегда буду скучать по тебе. Но я также знаю, что частичка тебя живёт во мне, в Дебби, в Марии и в миллионах людей, которых ты вдохновлял каждый день при жизни. Я буду рядом с твоей семьёй, так что можешь отдохнуть без забот. Люблю тебя, Франко. Всегда буду помнить радость, которую ты принёс в мою жизнь, советы, которые ты дал, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом», — написал в день смерти друга Арнольд Шварценеггер.