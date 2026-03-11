Искусство быть собой: 75 вдохновляющих цитат от спортсменов, философов и политиков

Что значит быть в ладу с собой? Чаще всего мы начинаем задумываться об этом, когда сталкиваемся с трудностями, неудачами или непониманием. Именно в такие моменты проверяется наша способность принимать себя — не идеального, не всегда успешного, но настоящего.
Герои этой подборки — спортсмены, писатели, философы и общественные деятели — прошли через разные испытания. Но их объединяет одно: они научились слышать себя и не предавать свою внутреннюю правду. Они не стали заложниками чужих ожиданий и не позволили неудачам определить их ценность.
История Джека Ма — яркий тому пример. Будучи единственным кандидатом из двадцати трёх, кого не взяли на работу в ресторан быстрого питания, он имел все основания считать себя неудачником. Но Джек Ма не позволил этому отказу стать приговором. Он продолжил искать свой путь и… стал миллиардером.
Никогда не сдавайтесь: сегодня трудно, завтра будет ещё хуже, но послезавтра будет светить солнце.
Джек Ма, китайский предприниматель
Этот свет начинается изнутри — когда мы перестаём требовать от себя совершенства ежемоментно и разрешаем строить себя постепенно.
Мы сделали подборку вдохновляющих цитат о себе и своём пути от великих и известных. Возвращайтесь к ним каждый раз, когда силы вас покидают, и отправляйте близким, которым нужна поддержка.
О чём расскажем:
- Цитаты спортсменов и тренеров
- Цитаты философов и мыслителей
- Цитаты деятелей искусства
- Цитаты лидеров, политиков и общественных деятелей
Цитаты спортсменов и тренеров
Я думаю, что нужно любить себя, прежде чем влюбляться. Я всё ещё учусь любить себя.
Серена Уильямс, американская теннисистка
Я соревнуюсь с самим собой. Каждый день требую от себя больше, чем кто-либо ожидает.
Майкл Джордан, американский баскетболист
Майкл Джордан
Фото: G Fiume/Getty Images
Я научилась любить себя такой, какая я есть, несмотря на критику внешности.
Винус Уильямс, американская теннисистка
Чтобы победить, приноси всю себя — сердце, голову и кишки. Развивай свои сильные стороны.
Билли Джин Кинг, американская теннисистка
Если я хотел внедрить что-то новое в свою игру, я пробовал это сразу. Я не боялся промахнуться или выглядеть глупо: главное — долгосрочный результат.
Коби Брайант, американский баскетболист
Кобе Брайант
Фото: Harry How/Getty Images
Сначала уверенность в своём таланте, затем уверенность, что команда будет искать тебя, потому что ты нужен. Это меняет мышление.
Ману Джинобили, аргентинский баскетболист
Раньше я ненавидел то, что видел в зеркале. Теперь я вижу себя как человека — и люблю себя.
Майкл Фелпс, американский пловец
Я плакал из-за отсутствия кед, но встретил человека без ног — это научило ценить и любить себя.
Зинедин Зидан, французский футболист
Зинедин Зидан
Фото: Loic Venance — Pool/Getty Images
Принцип — соревноваться с самим собой. Это о самосовершенствовании, о том, чтобы быть лучше, чем вчера.
Стив Янг, американский футболист
Я принял себя таким, какой я есть. Я не идеален, и я никогда не буду идеальным. И это нормально. Я просто хочу быть лучшей версией себя каждый день.
Шон Уайт, американский сноубордист и скейтбордист
Чтобы совершенствоваться, мы должны сталкиваться с трудностями, и трудности — это наш стимул.
Джон Вуден, американский баскетболист и тренер
Джон Вуден
Фото: Getty Images
Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что внутри, — желания, мечты, цели.
Мохаммед Али, американский боксёр
Мои тренировки сделали меня более сосредоточенной, острой, решительной и сильной личностью, чем раньше.
Кирен Хан, британская пловчиха
Верь в себя, будь настойчивой и не позволяй никому сломать твою уверенность.
Тринити Фату, американская рестлерша
Я просто стараюсь быть самим собой и не позволяю никому говорить мне, кем я должен быть. Я знаю, кто я есть, и я принимаю это.
Усэйн Болт, ямайский спринтер
Усэйн Болт
Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images
Никогда не останавливайся, никогда не сдавайся, никогда не переставай давать себе уверенность, необходимую для чемпионства.
Диего Санчес, американский боец MMA
Самые трудные дни — это лучшие, потому что они учат любить себя в борьбе.
Аполо Антон Оно, американский конькобежец
Научитесь бороться за любое место. Это учит любить себя в любом исходе.
Лариса Латынина, советская гимнастка
Способность побеждать себя — самый ценный дар спорта, через любовь к своему «Я».
Ольга Корбут, советская гимнастка
Самая тяжёлая битва — это битва с самим собой. Победи себя — и ты победишь всех.
Винс Ломбарди, американский тренер по американскому футболу
Винс Ломбарди
Фото: Fordham University/Getty Images
Уверенность в себе приходит, когда ты проделал тяжёлую работу, дающую право на успех.
Пат Саммитт, американский баскетбольный тренер
Без самодисциплины успех невозможен. Она начинается с любви к себе.
Луис Хольц, американский тренер по американскому футболу
Я никогда не критикую игрока, пока он не убеждён в моей безусловной уверенности в его способностях.
Джон Робинсон, американский тренер по американскому футболу
Успех — это тяжёлая работа и любовь к тому, что делаешь, начиная с любви к себе.
Пеле, бразильский футболист
Пеле
Фото: Robert Cianflone/Getty Images
Не слушайте тех, кто велит играть на скрипке, когда вы барабанщик, — любите свой стиль.
Жозе Моуринью, португальский футбольный тренер
Не недооценивай себя. Выражай свою ценность.
Кэти Смит, американский тренер WNBA
Тяжёлая работа побеждает талант — любите себя достаточно, чтобы работать.
Тим Нотке, американский тренер по бегу
Цитаты философов и мыслителей
Мы есть то, что мы постоянно делаем. Совершенство, таким образом, не действие, а привычка.
Аристотель, древнегреческий философ
Аристотель
Фото: PanosKarapanagiotis/ istockphoto.com
То, что не убивает нас, делает нас сильнее.
Фридрих Ницше, немецкий философ
Я мыслю, следовательно, я существую.
Рене Декарт, французский философ
Рене Декарт
Фото: Gwengoat/ istockphoto.com
Две вещи всегда изумляют нас: звёздное небо над головой и моральный закон внутри нас.
Иммануил Кант, немецкий философ
Если вам плюют в спину, значит, вы впереди — верьте в свой путь.
Конфуций, китайский философ
Мы страдаем больше от воображения, чем от реальности.
Сенека, римский философ-стоик
Сенека
Фото: bashta/ istockphoto.com
Всё, что нас раздражает в других, ведёт к пониманию себя.
Марк Аврелий, римский император и философ-стоик
Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить.
Вольтер, французский философ-просветитель
Вольтер
Фото: traveler1116/ istockphoto.com
Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам.
Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист
Каждое поколение приходит к открытию, что можно изменить свою жизнь, изменив отношение к ней.
Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель
Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует, второй — будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик
Альберт Эйнштейн
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Выбери работу, которую любишь, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни.
Конфуций, китайский философ
Цитаты деятелей искусства
Если хочешь быть счастливым — будь.
Фёдор Достоевский, русский писатель
Человеческое счастье никогда не бывает полным.
Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель
Я думаю, что быть собой — это единственная цель в жизни. Не быть лучшей версией кого-то другого, а быть своей собственной версией.
Эмма Уотсон, британская актриса и общественный деятель
Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.
Лев Толстой, русский писатель
Лев Толстой
Фото: РИА Новости
Принятие себя — это не отказ от роста. Это признание того, что вы уже ценны, даже когда растёте.
Брене Браун, американская писательница
Рок никогда не побеждает того, кто отказывается с ним смириться.
Дж. К. Роулинг, британская писательница
Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
Станислав Ежи Лец, польский писатель и афорист
Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймёт тебя и примет таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот кто-то всегда с тобой. И это — ты сам.
Ричард Бах, американский писатель
У людей нет нехватки силы, есть нехватка воли.
Виктор Гюго, французский писатель
Виктор Гюго
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Ключ к успеху — амбиции, подкреплённые верой в себя и несгибаемой волей к победе.
Наполеон Хилл, американский писатель, журналист
Настоящая ответственность бывает только личной.
Фазиль Искандер, русский писатель
Пока ты не научишься принимать себя, ты будешь искать одобрения у других. И никогда не найдёшь покоя.
Экхарт Толле, немецкий писатель и духовный учитель
Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут.
Владимир Высоцкий, русский поэт и бард
Мир не обязан вам ничем — он был до вас.
Марк Твен, американский писатель
Марк Твен
Фото: Ernest H. Mills/Getty Images
Большинство людей — это какие-то другие люди. Их мысли — чужие мнения, их жизнь — подражание, их страсти — цитаты.
Оскар Уайльд, ирландский писатель
Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.
Уильям Шекспир, английский драматург
Самое страшное — это не отсутствие любви, а отсутствие себя. Когда ты перестаёшь понимать, кто ты есть.
Джеймс Болдуин, американский писатель и общественный деятель
Если человек не хочет меняться — не прощай его больше, чем он готов работать над собой.
Джонни Депп, американский актёр
Цитаты лидеров, политиков и общественных деятелей
Прежде чем изменить мир к лучшему, измените к лучшему себя.
Махатма Ганди, индийский политический и духовный лидер
Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, — спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны.
Джон Кеннеди, американский президент
Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма.
Уинстон Черчилль, британский политик
Уинстон Черчилль
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Верь в себя, и ты уже на полпути к успеху.
Теодор Рузвельт, американский президент
Сосредоточь свою жизнь на большем, чем ты сам, чтобы осознать свой истинный потенциал.
Барак Обама, американский президент
Ваше происхождение не играет роли. Успех определяется уверенностью в себе и силой духа.
Мишель Обама, американская первая леди
Лидерство — это стиль жизни: «Если не я, то кто?»
Генри Киссинджер, американский государственный секретарь
Секрет лидерства — в умении говорить «нет» себе и другим.
Тони Блэр, британский премьер-министр
Настоящий лидер уверен в себе, смел и честен в намерениях.
Дуглас Макартур, американский генерал
Прогресс происходит, когда смелые лидеры используют возможность изменять себя.
Гарри Трумэн, американский президент
Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.
Николай Карамзин, русский историк и публицист
Я не думаю о прошлом. Единственное, что имеет значение, — это то, что я делаю сейчас.
Авраам Линкольн, американский президент
Авраам Линкольн
Фото: RockingStock/ istockphoto.com
Человек часто становится тем, во что он верит.
Махатма Ганди, индийский политический и духовный лидер
Люди думают о себе слишком плохо, чтобы преуспеть.
Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр
Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.
Стив Джобс, американский предприниматель
Я считаю, что лучший подарок, который может сделать каждый, — это отдать частицу себя другому человеку.
Опра Уинфри, американская телеведущая и общественный деятель
Самая странная вещь в том, чтобы принять себя, — это то, что вы не можете сделать это, просто щёлкнув пальцами. Это требует времени, это требует работы. Но когда вы наконец принимаете себя, вы освобождаетесь.
Эллен Дедженерес, американская телеведущая, комедиантка и актриса
Пусть эти афоризмы поддерживают вашу веру в себя и других людей. Помните о своих целях, идеалах и мечтах. Ведь мысли материальны, а человек представляет из себя то, что он думает.