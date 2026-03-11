Подборка для тех, кто устал зависеть о мнения окружающих и хочет найти свой путь.

Искусство быть собой: 75 вдохновляющих цитат от спортсменов, философов и политиков

Что значит быть в ладу с собой? Чаще всего мы начинаем задумываться об этом, когда сталкиваемся с трудностями, неудачами или непониманием. Именно в такие моменты проверяется наша способность принимать себя — не идеального, не всегда успешного, но настоящего.

Герои этой подборки — спортсмены, писатели, философы и общественные деятели — прошли через разные испытания. Но их объединяет одно: они научились слышать себя и не предавать свою внутреннюю правду. Они не стали заложниками чужих ожиданий и не позволили неудачам определить их ценность.

История Джека Ма — яркий тому пример. Будучи единственным кандидатом из двадцати трёх, кого не взяли на работу в ресторан быстрого питания, он имел все основания считать себя неудачником. Но Джек Ма не позволил этому отказу стать приговором. Он продолжил искать свой путь и… стал миллиардером.

Никогда не сдавайтесь: сегодня трудно, завтра будет ещё хуже, но послезавтра будет светить солнце.

Джек Ма, китайский предприниматель

Этот свет начинается изнутри — когда мы перестаём требовать от себя совершенства ежемоментно и разрешаем строить себя постепенно.

Мы сделали подборку вдохновляющих цитат о себе и своём пути от великих и известных. Возвращайтесь к ним каждый раз, когда силы вас покидают, и отправляйте близким, которым нужна поддержка.

О чём расскажем:

Цитаты спортсменов и тренеров

Я думаю, что нужно любить себя, прежде чем влюбляться. Я всё ещё учусь любить себя.

Серена Уильямс, американская теннисистка

Я соревнуюсь с самим собой. Каждый день требую от себя больше, чем кто-либо ожидает.

Майкл Джордан, американский баскетболист

Майкл Джордан Фото: G Fiume/Getty Images

Я научилась любить себя такой, какая я есть, несмотря на критику внешности.

Винус Уильямс, американская теннисистка

Чтобы победить, приноси всю себя — сердце, голову и кишки. Развивай свои сильные стороны.

Билли Джин Кинг, американская теннисистка

Если я хотел внедрить что-то новое в свою игру, я пробовал это сразу. Я не боялся промахнуться или выглядеть глупо: главное — долгосрочный результат.

Коби Брайант, американский баскетболист

Кобе Брайант Фото: Harry How/Getty Images

Сначала уверенность в своём таланте, затем уверенность, что команда будет искать тебя, потому что ты нужен. Это меняет мышление.

Ману Джинобили, аргентинский баскетболист

Раньше я ненавидел то, что видел в зеркале. Теперь я вижу себя как человека — и люблю себя.

Майкл Фелпс, американский пловец

Я плакал из-за отсутствия кед, но встретил человека без ног — это научило ценить и любить себя.

Зинедин Зидан, французский футболист

Зинедин Зидан Фото: Loic Venance — Pool/Getty Images

Принцип — соревноваться с самим собой. Это о самосовершенствовании, о том, чтобы быть лучше, чем вчера.

Стив Янг, американский футболист

Я принял себя таким, какой я есть. Я не идеален, и я никогда не буду идеальным. И это нормально. Я просто хочу быть лучшей версией себя каждый день.

Шон Уайт, американский сноубордист и скейтбордист

Чтобы совершенствоваться, мы должны сталкиваться с трудностями, и трудности — это наш стимул.

Джон Вуден, американский баскетболист и тренер

Джон Вуден Фото: Getty Images

Чемпионами становятся не в тренажёрных залах. Чемпиона рождает то, что внутри, — желания, мечты, цели.

Мохаммед Али, американский боксёр

Мои тренировки сделали меня более сосредоточенной, острой, решительной и сильной личностью, чем раньше.

Кирен Хан, британская пловчиха

Верь в себя, будь настойчивой и не позволяй никому сломать твою уверенность.

Тринити Фату, американская рестлерша

Я просто стараюсь быть самим собой и не позволяю никому говорить мне, кем я должен быть. Я знаю, кто я есть, и я принимаю это.

Усэйн Болт, ямайский спринтер

Усэйн Болт Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Никогда не останавливайся, никогда не сдавайся, никогда не переставай давать себе уверенность, необходимую для чемпионства.

Диего Санчес, американский боец MMA

Самые трудные дни — это лучшие, потому что они учат любить себя в борьбе.

Аполо Антон Оно, американский конькобежец

Научитесь бороться за любое место. Это учит любить себя в любом исходе.

Лариса Латынина, советская гимнастка

Способность побеждать себя — самый ценный дар спорта, через любовь к своему «Я».

Ольга Корбут, советская гимнастка

Самая тяжёлая битва — это битва с самим собой. Победи себя — и ты победишь всех.

Винс Ломбарди, американский тренер по американскому футболу

Винс Ломбарди Фото: Fordham University/Getty Images

Уверенность в себе приходит, когда ты проделал тяжёлую работу, дающую право на успех.

Пат Саммитт, американский баскетбольный тренер

Без самодисциплины успех невозможен. Она начинается с любви к себе.

Луис Хольц, американский тренер по американскому футболу

Я никогда не критикую игрока, пока он не убеждён в моей безусловной уверенности в его способностях.

Джон Робинсон, американский тренер по американскому футболу

Успех — это тяжёлая работа и любовь к тому, что делаешь, начиная с любви к себе.

Пеле, бразильский футболист

Пеле Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Не слушайте тех, кто велит играть на скрипке, когда вы барабанщик, — любите свой стиль.

Жозе Моуринью, португальский футбольный тренер

Не недооценивай себя. Выражай свою ценность.

Кэти Смит, американский тренер WNBA

Тяжёлая работа побеждает талант — любите себя достаточно, чтобы работать.

Тим Нотке, американский тренер по бегу

Цитаты философов и мыслителей

Мы есть то, что мы постоянно делаем. Совершенство, таким образом, не действие, а привычка.

Аристотель, древнегреческий философ

Аристотель Фото: PanosKarapanagiotis/ istockphoto.com

То, что не убивает нас, делает нас сильнее.

Фридрих Ницше, немецкий философ

Я мыслю, следовательно, я существую.

Рене Декарт, французский философ

Рене Декарт Фото: Gwengoat/ istockphoto.com

Две вещи всегда изумляют нас: звёздное небо над головой и моральный закон внутри нас.

Иммануил Кант, немецкий философ

Если вам плюют в спину, значит, вы впереди — верьте в свой путь.

Конфуций, китайский философ

Мы страдаем больше от воображения, чем от реальности.

Сенека, римский философ-стоик

Сенека Фото: bashta/ istockphoto.com

Всё, что нас раздражает в других, ведёт к пониманию себя.

Марк Аврелий, римский император и философ-стоик

Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить.

Вольтер, французский философ-просветитель

Вольтер Фото: traveler1116/ istockphoto.com

Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам.

Бенедикт Спиноза, нидерландский философ-рационалист

Каждое поколение приходит к открытию, что можно изменить свою жизнь, изменив отношение к ней.

Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель

Есть только два способа прожить жизнь. Первый — будто чудес не существует, второй — будто кругом одни чудеса.

Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик

Альберт Эйнштейн Фото: Hulton Archive/Getty Images

Выбери работу, которую любишь, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни.

Конфуций, китайский философ

Цитаты деятелей искусства

Если хочешь быть счастливым — будь.

Фёдор Достоевский, русский писатель

Человеческое счастье никогда не бывает полным.

Габриэль Гарсиа Маркес, колумбийский писатель

Я думаю, что быть собой — это единственная цель в жизни. Не быть лучшей версией кого-то другого, а быть своей собственной версией.

Эмма Уотсон, британская актриса и общественный деятель

Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя.

Лев Толстой, русский писатель

Лев Толстой Фото: РИА Новости

Принятие себя — это не отказ от роста. Это признание того, что вы уже ценны, даже когда растёте.

Брене Браун, американская писательница

Рок никогда не побеждает того, кто отказывается с ним смириться.

Дж. К. Роулинг, британская писательница

Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.

Станислав Ежи Лец, польский писатель и афорист

Всю жизнь ожидаешь встречи с кем-то, кто поймёт тебя и примет таким, какой ты есть. А в самом конце обнаруживаешь, что этот кто-то всегда с тобой. И это — ты сам.

Ричард Бах, американский писатель

У людей нет нехватки силы, есть нехватка воли.

Виктор Гюго, французский писатель

Виктор Гюго Фото: Hulton Archive/Getty Images

Ключ к успеху — амбиции, подкреплённые верой в себя и несгибаемой волей к победе.

Наполеон Хилл, американский писатель, журналист

Настоящая ответственность бывает только личной.

Фазиль Искандер, русский писатель

Пока ты не научишься принимать себя, ты будешь искать одобрения у других. И никогда не найдёшь покоя.

Экхарт Толле, немецкий писатель и духовный учитель

Я всегда ищу в людях только хорошее. Плохое они сами покажут.

Владимир Высоцкий, русский поэт и бард

Мир не обязан вам ничем — он был до вас.

Марк Твен, американский писатель

Марк Твен Фото: Ernest H. Mills/Getty Images

Большинство людей — это какие-то другие люди. Их мысли — чужие мнения, их жизнь — подражание, их страсти — цитаты.

Оскар Уайльд, ирландский писатель

Самолюбие не так заслуживает осуждения, как недостаток самоуважения.

Уильям Шекспир, английский драматург

Самое страшное — это не отсутствие любви, а отсутствие себя. Когда ты перестаёшь понимать, кто ты есть.

Джеймс Болдуин, американский писатель и общественный деятель

Если человек не хочет меняться — не прощай его больше, чем он готов работать над собой.

Джонни Депп, американский актёр

Цитаты лидеров, политиков и общественных деятелей

Прежде чем изменить мир к лучшему, измените к лучшему себя.

Махатма Ганди, индийский политический и духовный лидер

Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, — спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны.

Джон Кеннеди, американский президент

Успех — это способность идти от поражения к поражению, не теряя энтузиазма.

Уинстон Черчилль, британский политик

Уинстон Черчилль Фото: Hulton Archive/Getty Images

Верь в себя, и ты уже на полпути к успеху.

Теодор Рузвельт, американский президент

Сосредоточь свою жизнь на большем, чем ты сам, чтобы осознать свой истинный потенциал.

Барак Обама, американский президент

Ваше происхождение не играет роли. Успех определяется уверенностью в себе и силой духа.

Мишель Обама, американская первая леди

Лидерство — это стиль жизни: «Если не я, то кто?»

Генри Киссинджер, американский государственный секретарь

Секрет лидерства — в умении говорить «нет» себе и другим.

Тони Блэр, британский премьер-министр

Настоящий лидер уверен в себе, смел и честен в намерениях.

Дуглас Макартур, американский генерал

Прогресс происходит, когда смелые лидеры используют возможность изменять себя.

Гарри Трумэн, американский президент

Кто сам себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.

Николай Карамзин, русский историк и публицист

Я не думаю о прошлом. Единственное, что имеет значение, — это то, что я делаю сейчас.

Авраам Линкольн, американский президент

Авраам Линкольн Фото: RockingStock/ istockphoto.com

Человек часто становится тем, во что он верит.

Махатма Ганди, индийский политический и духовный лидер

Люди думают о себе слишком плохо, чтобы преуспеть.

Маргарет Тэтчер, британский премьер-министр

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью.

Стив Джобс, американский предприниматель

Я считаю, что лучший подарок, который может сделать каждый, — это отдать частицу себя другому человеку.

Опра Уинфри, американская телеведущая и общественный деятель

Самая странная вещь в том, чтобы принять себя, — это то, что вы не можете сделать это, просто щёлкнув пальцами. Это требует времени, это требует работы. Но когда вы наконец принимаете себя, вы освобождаетесь.

Эллен Дедженерес, американская телеведущая, комедиантка и актриса

Пусть эти афоризмы поддерживают вашу веру в себя и других людей. Помните о своих целях, идеалах и мечтах. Ведь мысли материальны, а человек представляет из себя то, что он думает.