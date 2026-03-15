Минеральная вода: какую выбрать и сколько пить? Отвечает врач

Минеральная вода – это не просто напиток для утоления жажды, а сложный по составу природный раствор. По сравнению с проточной водой, в её состав входят магний, кальций, натрий, сульфат, хлориды, фториды и другие необходимые для человека питательные вещества.

Однако при неправильном применении минеральная вода может нанести вред. Поэтому к её выбору нужно относиться осознанно, особенно если есть хронические заболевания, а также обязательно проконсультироваться с врачом.

Виды минеральных вод по степени минерализации

Есть три большие группы.

В ней солей меньше 1 г на 1 л. Её действительно можно пить ежедневно без ограничений, если у вас нет индивидуальных реакций. Лечебно-столовая. Как только минерализация поднимается от 1 г до 10 г, вода переходит в разряд лечебно-столовых. Её уже нельзя использовать для постоянного питья или приготовления еды, а только курсами и строго по назначению врача.

C минерализацией более 10 г на 1 л. Подобный вид минеральных вод применяется строго по показаниям и исключительно под контролем специалиста.

Виды минеральной воды по ионному составу

Гидрокарбонатная или щелочная

Александр Паньковецкий врач-терапевт Поликлиника.ру «В ней содержится большое количество гидрокарбонат-ионов и натрия. Такая вода незаменима, если вас беспокоят утренняя изжога, гастрит с повышенной кислотностью или язвенная болезнь вне стадии обострения. Гидрокарбонатная минеральная вода — отличный помощник организму при подагре и некоторых типах мочекаменной болезни, так как она помогает выводить ураты и оксалаты, которые являются основой для образования камней в почках».

Важно: если кислотность желудка и так понижена или заболевание находится в острой фазе, щелочная вода только навредит. Кроме того, она противопоказана и при почечной недостаточности.

Сульфатная. В ней содержатся сульфаты в сочетании с кальцием и магнием, что хорошо влияет на работу печени и желчного пузыря. Показания для приёма сульфатной воды: хронические холециститы, дискинезии желчевыводящих путей и запоры. Благодаря положительному влиянию на обмен веществ её назначают при ожирении и сахарном диабете.

Однако сульфатную воду нельзя давать детям и подросткам до 18 лет, так как она мешает усвоению кальция, а он важен для растущего организма. Ещё противопоказано беременным, людям с дефицитом кальция и при обострении панкреатита .

Хлоридная. В ней преобладают соли натрия, кальция или магния. Подобная минеральная вода стимулирует пищеварение. Кроме того, она применяется при гастрите и пониженной кислотности, функциональных расстройствах кишечника и в период восстановления после операций на желудочно-кишечном тракте.

Но из-за способности задерживать жидкость и повышать давление такая вода строго противопоказана при гипертонии, сердечной недостаточности, отёках и проблемах с почками.

Магниевая. Помогает при стрессе, бессоннице, синдроме хронической усталости и мышечных спазмах. Однако при склонности к диарее или почечной недостаточности под запретом.

Кальциевая. Поддерживает здоровье костей. Её применяют для профилактики остеопороза, дают детям в период активного роста, беременным и кормящим женщинам, а также при переломах. Противопоказаний практически нет, но бесконтрольно пить тоже не стоит, лучше ограничиться дозой в 150 мл в сутки.

Железистая. Это природное лекарство от анемии. Такая вода поднимает гемоглобин, помогает при упадке сил и сниженном иммунитете. Но при переизбытке железа или обострении болезней желудка она противопоказана.

Вода смешанного типа. Содержит несколько основных растворённых ионов (обычно гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды) и катионов (магний, кальций, натрий). Одни будут хороши и при проблемах с кислотностью, и при болезнях печени, другие лучше справляется с запорами. А некоторые благодаря натриево-кальциевому составу действуют как общеукрепляющее средство.

Как употреблять лечебную минеральную воду?

Подобрать подходящий вид именно вам поможет специалист. Выбор будет зависеть от вашего возраста, имеющихся заболеваний и индивидуальных реакций. Уже после этого обсуждаются дозировка и время приёма.

Употребляют минеральную воду обычно за 15-30 минут до еды. Это необходимо для стимулирования секреции желудочного сока. Если, напротив, выпить воду после еды или во время, то пищеварение замедлится и лечебный эффект сведётся к минимуму.

Пьют лечебную воду всегда курсом, обычно три-четыре недели, по 100-200 мл за приём небольшими глотками. При повышенной кислотности вода должна быть тёплой (35-40 градусов), чтобы снять спазм, а при пониженной – комнатной температуры, чтобы простимулировать выработку желудочного сока. Лечебную воду всегда пьют без газа, поэтому перед употреблением дайте ей постоять в открытой бутылке.

Некоторые специалисты советуют пить минеральную воду через трубочку: это необходимо для того, чтобы обезопасить зубную эмаль от минеральных примесей.

Противопоказания

Противопоказаниями всегда будут острые воспаления или обострения хронических болезней желудка и кишечника. К ним относятся язва, гастрит и панкреатит в стадиях обострения. Также нельзя применять минеральную воду при тяжёлой гипертонии, сердечной или почечной недостаточности, онкологии, отёках и желчекаменной болезни.

Нередко минеральная лечебная вода может привести к нежелательным реакциям, поэтому аллергикам следует ограничить её потребление. Во время беременности, в детском и пожилом возрасте требуются особая осторожность и обязательная консультация врача.

