Он перевернул подход к похудению, но его система — не для всех: история Пьера Дюкана

Пьер Дюкан (род. 8 июля 1941 года в Алжире) — французский врач-диетолог, получивший мировую известность благодаря собственной системе питания для снижения веса. Его методика основана на четырёхэтапном подходе с акцентом на белок. Она нашла отклик среди миллионов людей по всему миру, хотя и вызвала неоднозначную реакцию в медицинском сообществе.

По сути, Дюкан предложил альтернативный подход к похудению, который отличался от традиционных низкокалорийных диет. Идея заключалась не просто в потере веса, но и в его долгосрочной стабилизации. Это было ключевым отличием от многих краткосрочных систем питания.

Книга Дюкана «Я не умею худеть» стала бестселлером и была переведена на 32 языка. В 2000 году тираж превысил 10 млн экземпляров. Методика вошла в пятёрку популярных диет, но одновременно вызвала споры из‑за потенциального риска для здоровья и несбалансированности рациона.

Биография Пьера Дюкана

После окончания Второй мировой войны, когда Пьеру было всего пять, его семья переехала в Париж. Позже Дюкан учился в Тулузском университете на медицинском факультете и одновременно работал в отделении неврологии и физиотерапии в больнице Гарша. К 25 годам он стал практикующим врачом-терапевтом.

Изначально Дюкан специализировался на неврологии, писал статьи и проводил исследования в этой области. Однако в 1975 году, будучи врачом общей практики в Париже, он столкнулся с первым случаем ожирения. Это стало поворотным моментом в его карьере.

Пациент, который не мог похудеть с помощью традиционных методов, попросил Дюкана помочь, при условии, что в рационе останется мясо. Врач посоветовал пять дней употреблять только его нежирные виды и пить много воды. Пациент сбросил 5 кг, что вдохновило Дюкана на разработку собственной методики. Более 20 лет он совершенствовал систему, которая впоследствии стала известна как диета Дюкана.

Диета Дюкана

Главный принцип диеты Дюкана основан на углеводном голодании и преимущественном употреблении белковой пищи с минимальным содержанием жиров и углеводов. Система предполагает соблюдение нескольких ключевых правил:

ежедневное употребление 1,5-3 ст. л. отрубей для поддержания работы пищеварительной системы;

потребление не менее 1,5 л воды в день;

регулярная физическая активность, например, ходьба продолжительностью не менее 30 минут ежедневно.

Диета состоит из нескольких этапов.

1. «Атака» (3-10 дней)

Интенсивная потеря веса за счёт белкового рациона. Разрешены нежирное мясо, рыба, яйца, обезжиренные молочные продукты. Обязательно употреблять 1,5 ст. л. отрубей и не менее 1,5 л воды. Под запретом все углеводы, масла, жиры, овощи и фрукты.

2. «Чередование» (круиз)

Меню расширяется за счёт 32 видов овощей, 1 ч. л. оливкового масла, 2 ст. л. отрубей. Дни из фазы «атаки» чередуются с днями расширенного меню (белки/белки и овощи). Длительность зависит от объёма лишнего веса.

3. «Закрепление» (консолидация)

Длительность этапа зависит от количества сброшенных килограммов — на 1 кг требуется 10 дней. Разрешена комбинация продуктов из первого и второго этапов. Один день в неделю — по системе «атаки», два раза в неделю — праздничное меню (десерт). Отруби и чайная ложка масла ежедневно.

4. «Стабилизация»

Питание как в период закрепления, но с одним полностью белковым днём в неделю. Употребляется 3 ст. л. отрубей. Комбинируются 100 видов разрешённых продуктов.

Разрешены:

постное мясо (говядина, телятина, кролик);

птица без кожи (курица, индейка, перепел);

все виды рыбы;

морепродукты;

постная ветчина;

яйца (белки — без ограничений, желтки — умеренно);

обезжиренные молочные продукты.

Запрещённые продукты:

крупы;

бобовые;

макаронные изделия;

кукуруза;

авокадо, артишок;

крахмалистые продукты;

десерты, торты;

продукты с высоким содержанием жира (майонез и другие).

Преимущества диеты Дюкана

Одним из заметных преимуществ диеты Дюкана считается быстрая потеря веса на начальном этапе. В фазе «Атака» организм переходит в состояние кетоза из‑за резкого сокращения углеводов в рационе. Это приводит к активному выведению жидкости и снижению массы тела в короткие сроки, что может служить мотивацией для продолжения соблюдения диеты. Эффект быстрого результата особенно заметен у людей с большим избыточным весом, где первые килограммы уходят сравнительно легко.

Чёткая структура методики упрощает её соблюдение. Диета разделена на четыре последовательных этапа с детально прописанными правилами для каждого. Для каждого периода определены списки разрешённых и запрещённых продуктов, что исключает необходимость подсчёта калорий. Не нужно самостоятельно продумывать меню или оценивать пищевую ценность блюд — достаточно следовать установленным рекомендациям.

Высокое содержание белка в рационе способствует длительному чувству насыщения. Такие продукты перевариваются медленнее, чем углеводные, что помогает уменьшить частоту перекусов и контролировать аппетит. Кроме того, белок играет важную роль в сохранении мышечной массы во время снижения веса. В отличие от низкокалорийных диет, где потеря веса часто происходит за счёт мышц, подход Дюкана потенциально позволяет минимизировать этот эффект при условии достаточной физической активности.

Диета предусматривает постепенный переход к обычному питанию через этап закрепления и стабилизации. Это отличает её от краткосрочных программ, после завершения которых люди нередко быстро набирают вес обратно.

Недостатки и критика подхода

Методика Пьера Дюкана неоднократно подвергалась критике со стороны диетологов и учёных. Основной аргумент специалистов заключается в несбалансированности рациона. Из-за резкого ограничения углеводов и жиров организм может испытывать дефицит важных витаминов (A, D, E, K) и минералов (магния, селена, цинка, железа, фосфора). Такой дисбаланс способен привести к ухудшению общего состояния здоровья, снижению иммунитета и нарушению обменных процессов.

Кроме того, отсутствие в меню целых групп продуктов — например, круп, бобовых и крахмалистых овощей — лишает организм необходимых пищевых волокон и сложных углеводов, играющих ключевую роль в нормальной работе пищеварительной системы.

Серьёзные опасения вызывает потенциальный риск для здоровья при длительном соблюдении диеты. Высокое потребление белка создаёт повышенную нагрузку на почки, что особенно опасно для людей с уже имеющимися заболеваниями мочевыделительной системы.

В процессе углеводного голодания организм переходит в состояние кетоза — при этом накапливаются кетоновые тела, которые могут вызывать слабость, головную боль, тошноту и неприятный запах изо рта. Также среди распространённых побочных эффектов отмечают запоры из‑за недостатка клетчатки и обезвоживание, если не соблюдать строгий питьевой режим. Диета категорически противопоказана при ряде заболеваний: подагре, сахарном диабете, гипертонии, болезнях желчного пузыря и почек.

Мнение врача

Марьяна Джутова рач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «Диета Дюкана может сопровождаться быстрым снижением массы тела, однако этот эффект во многом связан с жёстким ограничением углеводов и потому нередко оказывается краткосрочным, не решая задачу устойчивого контроля веса».

С клинической точки зрения настораживает выраженный сдвиг рациона в сторону белка: при длительном соблюдении такая схема повышает метаболическую нагрузку на почки, может способствовать нарушениям минерального обмена и увеличивать риск камнеобразования у предрасположенных пациентов. Дополнительная проблема заключается в дефиците клетчатки, витаминов, микроэлементов и полезных жиров, что способно негативно влиять на работу кишечника, липидный обмен, состояние костной ткани и общее самочувствие.

Могут возрастать риски повышения уровня холестерина и неблагоприятных изменений со стороны сердечно‑сосудистой системы, особенно при самостоятельном и длительном соблюдении без медицинского наблюдения. Поэтому в современной диетологии диету Дюкана скорее рассматривают как потенциально рискованный ограничительный режим, чем как безопасную долгосрочную стратегию коррекции массы тела.

Пьер Дюкан сегодня

Личная жизнь Пьера Дюкана долгое время оставалась за пределами публичного поля. Известно, что он женат, у него двое детей — сын Александр и дочь Майя. В интервью Дюкан отмечал, что не спешил с созданием семьи. До определённого момента он считал приоритетом реализацию в профессии и получение опыта. Найдя спутницу жизни, он стал уделять большое значение семейным ценностям.

В 2012 году Дюкан был исключён из Совета врачей Франции по собственной инициативе, а в 2014 году — из врачебного реестра за коммерческое продвижение своей диеты. Этому предшествовали дисциплинарные разбирательства. В марте 2012 года Совет врачей Франции постановил, что Дюкан нарушил профессиональный кодекс, превратив медицину в бизнес.

На данный момент он не практикует как врач, однако его методика продолжает влиять на подходы к похудению. Многие современные диеты и программы снижения веса используют элементы четырёхэтапного подхода или идею белкового акцента в питании.

Пьер Дюкан оказал значительное влияние на диетологию, предложив альтернативный взгляд на похудение. Методика привлекла внимание миллионов людей благодаря чёткой структуре и быстрым результатам. Однако её эффективность в краткосрочной перспективе признаётся многими, а вот долгосрочные последствия и риски для здоровья вызывают сомнения в медицинском сообществе.

Диету Дюкана следует использовать под строгим врачебным контролем, не экспериментируя над собой и своим здоровьем.