Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»-2026: дата и место проведения

Фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» – зрелищное событие, которое состоится уже через неделю. Перед зрителями выступят чемпионы международных соревнований по мотоспорту. Можно будет пообщаться с кумирами и увидеть вблизи уникальную технику. Но рисковать будут только профессиональные атлеты, само шоу организовано по мировым стандартам безопасности. Рассказываем подробнее о событии.

Место и время

20-й ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв» пройдёт в субботу, 21 марта. Начало фестиваля – в 16:00.

В качестве площадки выбрали «ЦСКА-Арену» в Москве. Вместительность спортивного комплекса варьируется от 10 000 до 12 000 зрителей в зависимости от мероприятия. Неважно, в какую часть зала вы купили билет, архитектура здания даёт возможность каждому зрителю увидеть шоу.

Фото: proryvfest.ru

Цены

На старте продаж купить билет можно было за 700 рублей, однако сейчас остались только более дорогие варианты. Посетить мероприятие можно за 6000-10 000 рублей. Чем дороже билет – тем лучше обзор с вашего места.

Программа фестиваля

На один вечер Москва станет центром мирового экстрима. Атмосферу настоящего праздника будут создавать экстремалы со всех уголков мира. В шоу примут участие профессионалы из России, Испании, Австралии, Японии, Бельгии и Коста-Рики.

На юбилейном фестивале экстремальных видов спорта «Прорыв» гости увидят мотофристайл (FMX), стантрайдинг, шоу каскадёров, силовой экстрим, фристайл на снегоходах, фристайл на квадроциклах, дрифт и другие экстремальные спортивные дисциплины.

Это уникальная возможность своими глазами увидеть сложнейшие трюки, выполнение которых находится на грани возможного. Адреналин и восхищение – эмоции, которые захватят «ЦСКА-Арену» в этот день.

Фестиваль экстремальных видов спорта – красивое и технически сложное мероприятие. Поэтому зрителям стоит помнить, что настоящие мотоциклы и спецэффекты могут привести к небольшому задымлению помещения. Также гостям стоит быть готовыми к характерному запаху.