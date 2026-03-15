Как выбрать булавы для художественной гимнастики: инструкция эксперта

Выступления с булавами — одни из самых зрелищных и сложных в художественной гимнастике. Спортсменка должна работать одновременно и правой, и левой рукой, потому что это парный снаряд. Главная сложность состоит в том, что движения рук могут быть асинхронными. Бросок одной булавы, двух одновременно или их по очереди усложняют задачу. Координация должна быть безупречной

Екатерина Пирожкова гимнастка, чемпионка России и Всемирных Универсиад «В отличие от скакалки или обруча, c булавами начинают работать не сразу. Девочки обычно приходят в гимнастику в три или четыре года. Булавы же дают только детям от семи лет и старше, когда они уже способны осваивать сложные движения осознанно. Это серьёзный предмет, и подход к нему соответствующий».

Выбор булав

В современной гимнастике стандарт задают ведущие фирмы:

Sasaki;

Chakott;

Pastorelli.

Именно их булавы имеют маркировку FIG , без которой спортсменку просто не допустят до международных стартов. Снаряды для художественной гимнастики проходят строгий контроль качества. Хорошие булавы удобно лежат в руке и приятны на ощупь. Важно выбирать снаряд по материалу, размеру, весу.

Важно выбрать снаряд по материалу, размеру, весу. Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Материалы и форма

Материалы снарядов бывают разными. Встречаются полностью пластиковые, резиновые или комбинированные булавы. Спортсменки выбирают наиболее удобную модель под свои запросы. Комбинированные варианты часто оказываются золотой серединой, обеспечивая и надёжность, и мягкость при случайных ударах.

Размер

От правильного выбора снаряда зависит, сможет ли гимнастка чисто выполнять элементы. Существует несколько способов правильно подобрать размер предмета.

Если взять булаву за «головку» (маленькую шишку), она должна слегка выходить за локоть. Считается, что такая длина идеальна для контроля. Некоторые тренеры уверены, что в лучшем случае головка снаряда должна доходить до середины плеча при вытянутой руке.

Вес

Чтобы максимально правильно подобрать снаряд для юной гимнастки, учитывайте не только длину, но и вес. Слишком тяжёлые булавы могут перегружать кисть и плечо, а слишком лёгкие — не позволят чувствовать предмет. Идеально, когда булава подобрана так, что гимнастке будет комфортно работать на протяжении всего упражнения.

Не покупайте булавы на вырост. Если снаряд длиннее, чем нужно, он будет бить по руке при вращениях, смещать центр тяжести, и это может негативно сказаться на эффективности тренировок. Ребёнок вместо отработки техники, выполняя упражнение, будет бороться с неудобным инвентарём, быстро уставать и может даже потерять интерес к предмету. Чтобы избежать этого, подбирайте булавы строго под антропометрические данные ребёнка.

Подбирайте булавы строго под антропометрические данные ребёнка Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

На первых порах иногда покупают отечественные булавы. Они дешевле. Однако будьте готовы, что работать ими сложнее. Отечественные булавы хуже сбалансированы. Их трудно вставлять друг в друга для специальных бросков. Например, трюк из булав «одна в другую» требует идеальной геометрии обоих предметов, иначе они будут выскальзывать.

Лучше сразу смотреть в сторону профессиональных моделей. Даже маленькие булавы для юниоров от Sasaki или Pastorelli сделаны из качественного пластика или резины. При падении они наносят меньше травм, и работать с ними физически легче. Переход к профессиональным булавам уже на начальном этапе помогает быстрее освоить правильную технику.

Чтобы максимально правильно подобрать снаряд для юной гимнастки, учитывайте не только длину, но и вес Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Кастом

Профессионалы часто дорабатывают инвентарь под себя. Булавы можно обмотать цветной изолентой или наклеить пластырь на головку. Это делают, преследуя сразу несколько целей.

Создать баланс. Чтобы обе стороны (головка и шишка) весили примерно одинаково — так булаву легче вращать, бросать и ловить. Увеличить сцепление. Пластырь на шишке создаёт трение. Это критически важно для трюков. Сцепление не даёт снарядам выскользнуть. Без правильной обмотки чисто выполнить некоторые элементы практически невозможно. Улучшить дизайн. Цвет изоленты подбирается под купальник и образ. Булавы можно даже красить — правила этого не запрещают.

Многие боятся, что декор делает булаву тяжелее. Да, это так. Но обмотанную булаву поймать проще, чем скользкую и «голую» с завода, у которой большая головка постоянно перевешивает.

Булавы можно даже красить — правила этого не запрещают Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Уход и хранение

Уход за парным снарядом очень простой. Ему нужен чехол. Булавы обычно торчат из рюкзака спортсменки, но лучше хранить их в специальном тубусе или отделении чемодана. Так предмет будет защищён от ударов. Булавы легко сломать, поставив сверху что-то увесистое.

Зачастую девочки боятся ловить булавы. Они тяжёлые, оставляют синяки. В случае если ими попадёт по голове или телу, будет больно. Однако страх уходит через контакт.

Можно использовать булавы в тренировках с самых юных лет, даже если до выступлений с ними далеко. Их можно адаптировать для разных целей.

Утяжеление: держите равновесие с булавой в руке — это отличная нагрузка для мышц. Разметка: выложите булаву на полу для шагов или перепрыгиваний. Растяжка: удерживайте ногу в шпагате или тянитесь в складку, держа булаву в руках.

Страх перед снарядом уходит через контакт Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

При постоянном использовании булавы перестают быть чужими и страшными. К моменту, когда приходит пора ставить программу, они уже становятся «родными».

На высоком уровне гимнастки булавы обожают, ведь с ними легко набрать высокие баллы за технику. В отличие от мяча или обруча, они не укатятся за пределы площадки. Падение булавы — это локальный инцидент, а не беготня за убегающим предметом.