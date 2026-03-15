5 городских парков мира, где можно тренироваться как местный

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «У каждого, кто проводит много времени вдали от дома, почти наверняка выработались спортивные ритуалы и привычки. Свои я люблю, уважаю и иногда непреднамеренно «заражаю» ими коллег по путешествиям. Одна из таких привычек — утренние тренировки с местными жителями где-нибудь, куда ходят только локалы».

Отельные тренажёрные залы я не люблю. Воспринимаю их как возможность поддержать форму, но не способ почувствовать город. А мне нужно второе. Поэтому иду в парки. Встаю затемно, надеваю кроссовки, выхожу на улицу и стартую за кем-то из таких же ранних бегунов. Эта тактика работает лучше любых карт и «отзовиков», она не раз приводила меня в интересные тренировочные споты для своих. О самых вдохновляющих расскажу ниже.

Монжуик, Барселона

Я поднимаюсь на Монжуик каждый раз, когда оказываюсь в Барселоне. Но не потому что это какой-то лёгкий маршрут, а как раз наоборот: дорога уходит вверх серпантином, под ногами оказываются то асфальт, то грунтовка, а в самые неприятные моменты – ещё и корни оливковых деревьев. Пока ползёшь на вершину, сердце колотится, по ощущениям, где-то в горле.

Там, у самой макушки, прячется моя цель – обычный, казалось бы, открытый бассейн, каких много в тёплых городах. Но это тот самый бассейн, который в 1992-м принимал Олимпийские игры. И когда ты проплываешь дорожку и выныриваешь, чтобы перевести дух, перед тобой лежит вся Барселона.

В Готическом квартале уже открываются сувенирные лавки и выстраиваются очереди к Саграда Фамилии. А здесь, наверху, тихо и очень спокойно. И только несколько таких же сумасшедших, как я, молча плавают туда-сюда, изредка поглядывая на город.

Мыс Арпоадор, Рио-де-Жанейро

В Рио все дороги ведут на пляж. Но если Копакабана и Ипанема к 7:00 уже напоминают муравейник, то мыс Арпоадор, разделяющий эти два знаменитых пляжа, живёт по другим законам – он исключительно «для своих».

Ранним утром, когда солнце только начинает золотить воду, на зелёном мысе уже кипит жизнь – йога, медитации, капоэйра. Но самое сильное впечатление в своё время произвела на меня импровизированная площадка для воркаута. Её соорудили ребята из фавел, очевидно, из того, что нашли там же – покрышек и сваренной арматуры.

И вот на этом «железе» они делали такие вещи, что я забыл про свою пробежку: выходы силой, стойки на одной руке, сложнейшие элементы на турнике. Это даёт невероятную мотивацию – теперь, когда я ищу причины пропустить тренировку, мгновенно вспоминаю эти «тренажёры» на берегу океана. И понимаю, что для занятий спортом не нужны ни профессиональная экипировка, ни абонемент в спортзал – а нужно одно лишь желание.

Нескучный сад, Москва

В Москве я живу, поэтому к паркам требования выше, чем где-либо. Я не люблю пространства, где всё выверено до миллиметра в лучших традициях урбанизма. Но люблю места, где есть история и жизнь.

Нескучный сад – живой. По утрам там всегда много народа, однако это очень приятная и поддерживающая толпа: бегуны, велосипедисты и улыбчивые пожилые пары со скандинавскими палками. Сад находится в двух шагах от центра, но там совершенно не чувствуется город. Не слышно машин, не видно высоток, если специально не искать их взглядом. Только деревья, река и люди, которые пришли сюда с общей целью – подышать и подвигаться. А ещё в Нескучном есть огромная воркаут-зона – в отличие от Рио, оснащённая просто прекрасно.

Парк 300-летия, Санкт-Петербург

В Петербурге довольно печальная ситуация с зелёными зонами. И тем ценнее те из них, которые подходят не только для прогулок, но и для тренировок. Парк 300-летия – как раз такой. Он стоит на берегу Финского залива, и там такие широкие аллеи, что можно бежать и не думать о том, что можешь кому-то помешать. Из любого уголка открывается отличный вид на воду. А если войдёшь в азарт, можно «убежать» на соседний Крестовский – и продолжить тренировку там.

Каждый раз, оказываясь в тех краях, я немного завидую петербуржцам: если бы жил в городе на Неве, обязательно занялся бы яхтенным спортом. Знаю, что те, кто живёт в Приморском районе, так и поступают. Ну а всем остальным тем не менее всё равно советую запланировать хотя бы одну тренировку в парке – получите большое удовольствие.

Пляж парка «Ривьера», Сочи

Сочи для меня – не курорт, а дом. Я здесь вырос, и набережные и парки для меня пахнут не отпуском, а детством. Но даже спустя годы, возвращаясь сюда, я выхожу к морю рано утром. И почти всегда вижу на пляже у «Ривьеры» одного и того же спортсмена.

Ему, наверное, уже под 80, а может, и больше. Каждое утро в любую погоду он расстилает коврик и начинает тянуться. Причём абсолютно спокойно, уверенно и без надрыва. Думаю, это даже не привычка, которым всё же свойственно меняться, а целый образ жизни.

Однажды я был в Сочи в декабре. Море штормило, и пляж был пустым. Точнее, почти пустым – тот самый человек в полном одиночестве делал какую-то асимметричную растяжку и, кажется, даже не замечал холода. Знаю, что он стал городской легендой. А для меня – скорее ориентиром, на который определённо стоит равняться.