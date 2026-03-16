Как выбрать ласты: для водных видов спорта, снорклинга, дайвинга, фридайвинга

Ласты — это не просто обувь для плавания, а главный двигатель под водой. Они делают движения ног эффективнее и позволяют чувствовать себя уверенно, свободно в водной стихии. Правильно выбрать ласты для плавания не менее важно, чем гидрокостюм или регулятор.

Ошибка может превратить погружение в изнурительную борьбу с водой. Представьте, что вы пытаетесь ехать на велосипеде с плохо накачанными шинами или неудобным седлом. Примерно то же самое испытывает пловец в неподходящих ластах. Слишком жёсткие вызовут быстрое перенапряжение групп мышц, слишком мягкие — не дадут нужного ускорения. Неудобная колодка приведёт к потёртостям и судорогам. Именно правильно подобранные ласты помогают увеличить скорость во время плавания, экономя силы и воздух.

Основная функция ласт — увеличение площади стопы. Это позволяет отталкивать больший объём воды за один гребок. Ласты многократно повышают эффективность плавания. Кроме того, снаряжение придаёт пловцу манёвренность, позволяя точно контролировать положение тела.

Фото: zamrznutitonovi / istockphoto.com

Александр Евдокимов дайвер с 10-летним стажем, мастер-инструктор первого уровня Национальной Дайв Лиги (NDL) «Идеальные ласты — это продолжение вашего тела, неощущаемый и мощный инструмент, который помогает забыть о технике гребли и позволяет просто наслаждаться подводным миром».

О чём расскажем:

Типы ласт

Выбор типа ласт напрямую зависит от того, чем именно вы планируете заниматься. Универсального решения «на все случаи жизни» не существует, и первое, что нужно сделать — определить свои задачи. Многие новички задаются вопросом: «Какие ласты лучше»? Ответ зависит от стиля плавания и условий.

Ласты для водных видов спорта

К этой группе относятся короткие ласты для:

плавания в бассейне (тренировочные);

сёрфинга (быстрого выхода на волну);

бодибилдинга в воде (аквааэробика).

Они, как правило, очень короткие, чтобы обеспечить максимальную частоту движений и не сковывать другие суставы.

Преимущества:

узкая специализация;

максимальный комфорт для конкретного вида спорта.

Недостаток только один — полная непригодность для других целей.

Ласты для водных видов спорта обеспечивают максимальную частоту движений Фото: ianmcdonnell/ istockphoto.com

Ласты для снорклинга

Эти ласты предназначены для тех, кто плавает на поверхности или изредка ныряет с задержкой дыхания на небольшую глубину. Модели, как правило, имеют среднюю длину и выполнены из мягких и эластичных материалов.

Преимущества:

комфорт;

лёгкость;

удобство при ходьбе по каменистому берегу или кораллам (если это модели с закрытой пяткой);

не требуют особой физической подготовки.

Недостатки:

не подходят для серьёзного дайвинга из-за недостаточной мощности;

могут быть малоэффективны при сильном течении.

для плавания с аквалангом не подойдут модели, предназначенные для снорклинга Фото: Bicho_raro/ istockphoto.com

Ласты для дайвинга

Главное требование к дайверским ластам — надёжность, манёвренность и достаточная мощность для движения с тяжёлым снаряжением (баллонами, компенсатором).

Они делятся на два основных типа по способу крепления:

ласты с закрытой пяткой (надеваются на босую ногу);

ласты с открытой пяткой (регулируются, надеваются поверх ботов).

Преимущества:

оптимальный баланс жёсткости и длины, позволяющий грести в любых условиях;

могут регулироваться ремешком.

Недостатки:

могут быть громоздкими для путешествий;

требуют правильной настройки ремня.

Разница между закрытыми и открытыми пятками существенна. Первые легче и обтекаемее, а вторые универсальнее, так как позволяют регулировать ремень под разную толщину носка.

Ласты для фридайвинга

Ласты для фридайвинга — это «Феррари» в мире водного снаряжения. Они длинные, узкие и очень жёсткие. Их конструкция рассчитана на максимальную эффективность при минимальном количестве гребков.

Фридайверы ценят каждую секунду под водой, поэтому их ласты должны создавать максимальное движение с минимальными усилиями.

Преимущества:

фантастическая эффективность;

высокая скорость;

экономия сил (огромная площадь лопасти позволяет развивать высокую скорость с редкими, но мощными гребками).

Недостатки:

требуют отличной физической подготовки и техники;

длинные лопасти неудобны для маневрирования в узких пространствах и при плавании в снаряжении;

высокая цена.

Ласты для фридайвинга — это «Феррари» в мире водного снаряжения Фото: Nuture/ istockphoto.com

Материалы ласт

Материал изготовления определяет жёсткость, вес, долговечность, цену ласт, а также влияет на производительность дайвера.

Пластик

Пластик — самый распространённый и бюджетный материал, универсален, хорош для новичков и дайвинга. Такие ласты и лёгкие, и прочные, однако довольно жёсткие. Со временем пластик может потерять эластичность при неправильном хранении.

Резина

Резина — традиционный материал, особенно для ботоводческих (посадочных) частей ласт. Она тяжелее пластика, но более эластична и долговечна. Резина подходит для холодной воды, обладает меньшей плавучестью, даёт плавный гребок.

Качественная резина позволяет создавать лопасти с переменной жёсткостью. Более твёрдые элементы у основания и мягкие на концах улучшают технику гребка.

Модели с переменной жёсткостью изготавливаются также из силиконовых и резиновых смесей. Они похожи, но имеют разные характеристики. Силикон мягче и приятнее на ощупь, резина прочнее.

Комбинированные материалы

Современные технологии позволяют комбинировать разные материалы в одной ласте. Например, галоша может быть из мягкого термопластичного каучука или резины для комфорта, а лопасть — из пластика или других материалов.

Ласты из стекловолокна и карбона — вершина эволюции для фридайверов. Они невероятно лёгкие, упругие и обеспечивают максимальную отдачу энергии. Более жёсткие варианты карбона предназначены для опытных спортсменов. Такая конструкция требует бережного обращения и высокой техники движений.

Размеры и регулировка

Ошибка в размере — самая распространённая и обидная. Снаряжение должно сидеть идеально. Особенно важно обращать внимание на подгонку, если вы планируете приобрести ласты для ребёнка или для себя впервые.

Как правильно выбрать размер ласт?

Если вы выбираете ласты с закрытой пяткой, то они должны надеваться плотно, но без фанатизма. Важно сохранить баланс. Нога не может болтаться или быть передавлена, это ведёт к травмам.

Примеряйте ласты на те носки (боты), в которых собираетесь плавать. В правильно подобранном снаряжении пятка плотно прилегает к галоше, пальцы не упираются, но и не имеют свободного хода более 1-2 мм.

Для ласт с открытой пяткой главное — правильно подобрать размер галоши и отрегулировать ремень. Стопа должна быть плотно обхвачена в районе подъёма, но при этом не сдавлена. Пятка может немного отходить — это нормально, так как фиксация идёт за счёт ремня. Он должен проходить точно по пяточной кости, удерживая ласту на месте.

ошибка в размере ласт — самая распространённая и обидная Фото: Liudmila Chernetska/ istockphoto.com

Регулируемые ласты против фиксированных

Фиксированные ласты с закрытой пяткой легче и обтекаемее. Они идеально сидят на босой ноге или тонком носке. Однако такая модель не подойдёт, если вы меняете толщину носка или делите снаряжение с близкими.

Регулируемые ласты с открытой пяткой универсальны. Одна модель подходит для широкого диапазона размеров за счёт регулировки ремня. Их можно носить и с толстыми неопреновыми носками для холодной воды. Однако они много весят, а ремень может порваться или потеряться.

Форма и длина ласт

Внешний вид ласт напрямую связан с их функциональностью. Разные формы рассчитаны для различных стилей плавания. Снаряжение для мощных гребков брассом и частых движений кролем сильно отличаются.

Длинные или короткие ласты

Длинные ласты (фридайвинг, подводная охота):

дают максимальное ускорение при редких, широких гребках;

неудобны для маневрирования;

требуют пространства.

Короткие ласты (бассейн, снорклинг, дайвинг с берега):

обеспечивают высокую манёвренность;

позволяют часто и быстро грести;

не создают излишнего напряжения в коленях.

Широкие или узкие ласты

Широкие лопасти (большинство дайверских ласт):

создают мощный поток воды;

эффективны при мощном гребке всей ногой;

хороши для работы в тяжёлом снаряжении.

Узкие лопасти (фридайвинговые ласты, некоторые модели для дайвинга):

снижают сопротивление воды;

рассчитаны на технику плавания «дельфин» или плавный гребок от бедра.

Как форма влияет на технику плавания?

Форма лопасти задаёт стиль гребли. Например, ласты с боковыми каналами или прорезями стабилизируют поток воды, уменьшая вибрацию и нагрузку на суставы. Широкая модель «лопаты» требует мощной работы ног, а длинные и узкие «сабли» учат работать бедром, не коленом.

Уровень подготовки и цели

При выборе ласт критически важно учитывать ваш опыт. Тем, кто только погружается в подводное плавание, лучше приобрести ласты начального уровня, не слишком жёсткие.

Для детей

Ласты для ребёнка следует выбирать тщательно. Специально для детей выпускают укороченные лёгкие модели, чтобы не перегружать неокрепшие суставы.

Для детей выпискают специальные облегчённые модели Фото: FatCamera/ istockphoto.com

Для новичков

Нужны мягкие ласты средней длины, желательно из пластика или мягкой резины. Они должны прощать ошибки в технике, не перегружать мышцы и быть комфортными. Идеальный выбор — снаряжение для дайвинга с регулируемым ремнём или мягкие ласты для снорклинга.

Для продвинутых пловцов

Можно рассматривать специализированные модели. Дайверы со стажем часто выбирают ласты с переменной жёсткостью лопасти, чтобы повысить эффективность. Фридайверы переходят на композитные материалы.

Специфические цели (тренировки, соревнования, отдых)

На тренировки выбирайте короткие ласты для бассейна. На соревнования возьмите длинные карбоновые ласты для фридайвинга или специализированные жёсткие модели для подводного плавания. На отдых берите мягкие, всепрощающие ласты, в которых можно ходить по берегу (если это снорклинг) или удобно регулировать ремень (если дайвинг).

Бюджет

Стоимость ласт варьируется от 1000 до 70 000 рублей и даже выше.

Ласты Mares Avanti Quattro 19 900 руб. / open-dive Фото: Mares

Как найти баланс между ценой и качеством?

Золотое правило: не покупайте самый дешёвый пластик для серьёзных задач — он сломается или натрёт ноги. Однако гнаться за карбоном, плавая раз в год в Египте, не стоит. Для большинства дайверов оптимальный выбор — ласты среднего ценового сегмента ( от 7000 до 15 000 рублей) от известных брендов.

ласты Aqualung Flexar 1300 руб. / luda-dive Фото: Aqualung

Доступные бренды и модели

Бренды вроде Cressi, Mares, Aqualung, Scubapro предлагают отличные модели начального и среднего уровня (например, Cressi Gara, Mares Avanti Quattro). Эти ласты зарекомендовали себя как «рабочие лошадки» с отличным соотношением цены и качества.

Ласты Cressi Gara от 12 872 руб. / scuba brothers Фото: Cressi

Тестирование и отзывы

Лучший способ протестировать ласты перед покупкой — прийти в магазин со своими ботами (носками). Наденьте понравившиеся ласты, походите в них, если позволяет магазин. Почувствуйте, не жмёт ли вам галоша.

Идеально, если есть возможность попросить у дайв-центра ласты напрокат, чтобы поплавать и понять, подходит ли вам конкретная жёсткость.

Почитайте форумы, но помните: то, что идеально подходит одному, может быть противопоказано другому из-за анатомии ног и техники плавания. Отзывы помогут оценить надёжность конструкции и качество материалов, однако окончательное решение — только после примерки.

ласты Scubapro Jet Fin 49 030 руб. / scubamarket Фото: Scubapro

Уход за ластами

Главные враги ласт — ультрафиолет, перегрев и химия. Чтобы продлить срок службы ласт, ополаскивайте их пресной водой после каждого погружения, обязательно удаляйте песок и соль.

Правила хранения и чистки

Храните ласты в прохладном тёмном месте, в расправленном виде. Не кладите на них тяжёлые предметы и не сгибайте лопасти под неестественным углом. Периодически смазывайте ремни и пряжки силиконовой смазкой.

Не существует идеальных ласт для всех. Есть подходящие модели именно для вас. Учитывайте свой вес, физическую форму, технику плавания и условия, в которых вы будете погружаться чаще всего. Подойдите к выбору осознанно, и ваши ноги скажут спасибо, а подводные путешествия станут ещё более захватывающими.