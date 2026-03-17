Тренирует звёзд и зарабатывает миллионы: как танцовщица Трейси Андерсон стала фитнес-гуру

Трейси Андерсон начинала карьеру как танцовщица, а теперь она богатейший тренер и создатель целой фитнес-империи.

О чём расскажем:

Биография Трейси Андерсон

Трейси Андерсон родилась 3 марта 1975 года в Ноблсвилле, штат Индиана, США. С детства она профессионально занималась танцами, планировала построить карьеру в Нью-Йорке. К фитнесу пришла совершенно случайно – Андерсон набрала лишние килограммы, ей нужно было срочно похудеть к выступлению. Силовые нагрузки и тренажёрные залы Трейси не привлекали, поэтому девушка решила попробовать включить в упражнения танцевальные движения и аэробику. И за пару месяцев привела себя в прежнюю форму!

Тогда Трейси и задумалась, а почему бы не популяризовать свой метод. Кумиром и вдохновительницей Андерсон стала знаменитая королева аэробики, актриса Джейн Фонда, которая в своё время заработала целое состояние на видеоуроках.

Трейси Андерсон Фото: личный архив Трейси Андерсон

«Джейн Фонда заставила людей двигаться своим мотивирующим и вдохновляющим образом. И никакой магии, маркетингового трюка – она показала на своём примере, на своей шикарной подтянутой фигуре. Но кто не захочет такое же тело, как у Джейн?!» – объясняла Андерсон.

В 2003-м Трейси выпустила первый DVD-диск с танцевальными кардиотренировками. Упражнения быстро обрели популярность, имя Андерсон оказалось на слуху в голливудской тусовке. Одним из первых клиентов Трейси стала Мадонна.

«Я упорно работала 10 лет. Мой метод помог мне стать знаменитой, он вошёл и в мою жизнь, и в жизнь Мадонны, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопес. Потому что этот метод реальный, эффективный и действующий», – уверяет тренер.

Метод Трейси Андерсон

Фитнес-тренер отрицает силовые тренировки с тяжёлыми весами и отягощением. Трейси уверена, что укрепить мышцы и избавиться от лишнего можно при помощи собственного веса. В тренировках она использует гантели весом не более 1,5 кг. Однако Андерсон сразу предупреждает, что её программа не нацелена на рост объёма мышц. Она делает упор на стройной и подтянутой фигуре, рельефности и снижении веса. И Трейси – первый фитнес-тренер, которая стала создавать комплексы упражнений согласно типам фигуры.

Метод Трейси Андерсон направлен на небольшие группы мышц – вспомогательные. По мнению тренера, по мере их укрепления и появляется тот желаемый рельеф. Кроме того, они помогают держать своё тело в тонусе и балансируют его. А танцевальные короткие программы задают ритм и поднимают настроение. «Если вы занимаетесь хотя бы по 10 минут в день – вы уже победили тех, кто не занимается вообще», – считает Трейси.

Трейси Андерсон и Гвинет Пэлтроу Фото: Darren Gerrish/Getty Images

Метод Трейси не раз подвергался критике экспертами в сфере спорта. Они подчёркивают, что нельзя игнорировать большие мышцы, а в некоторых индивидуальных случаях людям просто необходимо акцентировать внимание именно на них.

С годами у Андерсон появилось много подражателей, которые не только заимствовали её идеи, но и присваивали комплексы упражнений. Трейси сначала боролась с плагиатом, но поняла, что это пустая трата времени. «Это тенденция в сфере здорового образа жизни, от которой я хотела бы избавиться: люди воруют дело всей моей жизни», – сетовала тренер.

Тренировочные программы

Программы Трейси Андерсон делятся на несколько категорий. Есть также курсы для беременных и восстановления формы после родов. Тренировки Трейси Андерсон для начинающих включают в себя комплексы трёх 15-минутных тренировок на разные части тела. Вот самые популярные и распространённые программы:

Mat Workout For Beginners – это три 25-минутные тренировки, где задействованы руки, бёдра, ягодицы и живот. Для занятий вам понадобятся гантели, стул и спортивный коврик.

Cardio Dance For Beginners – аэробная нагрузка для сжигания калорий. Состоит из четырёх 15-минутных тренировок с танцевальными движениями.

The Method for Beginners – это две 30-минутные тренировки. На первой идёт аэробная нагрузка, на второй – акцент на нижней и верхней части, с проработкой проблемных зон.

«Уже в 40 лет вы начинаете пожинать плоды успешных инвестиций, сделанных в себя в 20 и 30 лет!»

Трейси Андерсон и Алессандра Амбросио Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Принципы питания

Трейси не скрывает, что в юности была склонна к набору веса. И все из-за страсти вкусно и хорошо поесть. Андерсон обожала фастфуд и оглянуться не успела, как любовь к вредной еде сказалась на фигуре.

«Я выросла на мясе, чизбургерах, картошке фри и молочных коктейлях. Знаю, какой у всего этого вкус, знаю, каково это – получать от еды эмоциональное удовлетворение, не думая, что она может навредить физически. Я также знаю, каково бороться с лишним весом! Последние годы я придерживаюсь веганской диеты, в моём рационе много овощей. Да, я иногда употребляю вино и сахар, но в 90% случаев моя еда – это овощи и некоторые фрукты. При этом я совсем не чувствую себя обделённой и никогда не испытываю голода».

Трейси Андерсон Фото: TheStewartofNY/Getty Images

Трейси старается готовить сама, редко ужинает в ресторанах, а если и ест вне дома, то очень придирчива к меню. Правда, Андерсон строго не сидит на веганской диете, она изредка делает послабления. К примеру, если ей очень хочется рыбы, она без зазрения совести её съест. Но иногда, по словам тренера, ей порой проще отказаться от еды.

«Я не буду есть еду в аэропорту или в самолёте. Лучше проголодаюсь. Поэтому я беру с собой кучу перекусов – яблоко, банан, протеиновые батончики. Я не люблю обработанные продукты. Но некоторые из них гораздо менее токсичны, чем другие, поэтому беру те, названия ингредиентов которых могу произнести».

Трейси Андерсон сейчас

Трейси 51 год. Она владеет десятками студий по всему миру, её залы есть в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Мадриде, Лондоне. Также Андерсон ведёт уроки в своей онлайн-студии, выпустила мобильное фитнес-приложение, является личным тренером многих голливудских звёзд. Кроме того, фитнес-гуру создала свою линию спортивной обуви. Например, она выпустила так называемые энергетические кроссовки с утяжелителями с розовым кварцем.

«Мне 51 год, и я чувствую себя увереннее, прекраснее и полноценнее в своём теле. Я много для этого работала. Мне абсолютно необходимо двигаться. Мне повезло, что я знаю, что делать. Еда, спорт, хороший сон, витамины – вот и все секреты. Уверяю вас, я не следую бесчисленным модным тенденциям долголетия. Когда вы действительно прислушиваетесь к своему телу, вы не будете прибегать к радикальным мерам. Люди так отчаянно стремятся к молодости. А ведь старение означает, что вы всё ещё живёте! Я этого не боюсь и не завидую молодости».

Андерсон была замужем за баскетболистом Эриком Андерсоном, в браке родился сын Сэм. Во втором союзе с Мэтью Могола на свет появилась дочь Пенелопа. Сейчас Трейси замужем за Крисом Асплундом.