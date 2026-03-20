Правда ли, что кофе с минералкой бодрит лучше энергетиков? Мнение нутрициолога

Если вы активно листаете соцсети, то уже заметили странный на первый взгляд рецепт напитка: кофе, смешанный с минералкой. Новый виток популярности тренд получил благодаря блогерам и любителям функционального питания. На самом деле, идея не новая: в разных странах уже давно экспериментируют с холодными кофейными напитками, добавляя к ним газированную воду для свежести и необычной текстуры.
Энергетики постепенно теряют позиции из-за высокой нагрузки на сердечно-сосудистую систему и содержания сахара, поэтому люди ищут альтернативы. Однако действительно ли кофейный напиток работает лучше классических стимуляторов? Разбираемся с точки зрения нутрициологии.
О чём расскажем:
- Основные составляющие и их польза
- Как сочетание кофе и минералки влияет на организм?
- Может ли напиток навредить?
- Как правильно приготовить тонизирующий кофе?
- Рецепт кофе с минералкой
- Как правильно выбрать ингредиенты для напитка?
Основные составляющие и их польза
Базовый состав максимально простой. В него входят растворимый кофе, немного сахара и минеральная вода — газированная или нет. Иногда добавляют лёд и специи, но это уже дело вкуса.
- Кофе. Основное действующее вещество — кофеин, который стимулирует центральную нервную систему. Благодаря ему уменьшается ощущение усталости, улучшается настроение. В умеренных дозах кофеин улучшает концентрацию и даже физическую выносливость.
- Сахар. Компонент спорный, но в данный напиток его добавляют в минимальном количестве. Глюкоза является быстрым источником энергии. Она быстро распадается в организме и уже через 15-20 минут после приёма улучшает самочувствие.
- Минеральная вода. В зависимости от состава она содержит электролиты: натрий, калий, магний, гидрокарбонаты. Эти вещества помогают избежать обезвоживания, поддерживают работу мышц и нервной системы.
Отдельно стоит сказать о молоке. В классическом варианте этого напитка оно не используется, и это не случайно. Белки и жиры молока замедляют всасывание кофеина, снижая его стимулирующий эффект. Кроме того, при смешивании с минеральной водой возможно изменение текстуры и вкуса, вплоть до свёртывания белков в кислой среде. Поэтому молоко здесь — лишний элемент.
«Уже отмечено, что именно молоко из-за своего состава тормозит всасывание кофеина в кишечнике. Поэтому при обычном раскладе кофеин высвобождается медленно, и люди не чувствуют моментального прилива энергии. Газированная минеральная вода, наоборот, усиливает эффект бодрости».
Как сочетание кофе и минералки влияет на организм?
В обычном кофе есть минус. Напиток работает как диуретик, то есть частично способствует обезвоживанию организма. Наличие минералки в составе помогает компенсировать потерю жидкости и электролитов. В результате нервная система получает стимуляцию, а организм наполняется натрием, калием и другими электролитами, которые есть в составе газировки.
Углекислый газ в газированной воде ускоряет опорожнение желудка, что влияет на скорость всасывания веществ. Проще говоря, эффект бодрости наступает быстрее обычного. Это и создаёт ощущение, что напиток «работает сильнее». По словам нутрициолога, кофе с минералкой – это более физиологичная альтернатива энергетикам. В нём отсутствуют высокие дозы сахара, синтетические стимуляторы и добавки. Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.
Может ли напиток навредить?
Несмотря на положительный эффект, напиток нельзя назвать абсолютно безопасным. Во-первых, кофеин остаётся кофеином. При превышении дозы (более 300-400 мг в сутки) вероятны тахикардия, повышение артериального давления, тревожность и нарушения сна. У чувствительных людей эти эффекты могут возникать даже при малых дозах.
Во-вторых, газированная минеральная вода раздражает слизистую желудка. У людей с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или повышенной кислотностью такой напиток часто вызывает дискомфорт, изжогу и вздутие.
Дополнительно нужно учитывать состав конкретной минералки. Вода с высоким содержанием натрия при регулярном употреблении задерживает жидкость в организме, что повышает давление. Если состояние систематическое, это отрицательно сказывается на состоянии сосудов и сердца.
Кому стоит полностью отказаться от напитка:
- людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- беременным и кормящим;
- подросткам;
- людям с повышенной чувствительностью к кофеину.
Важно следить за дозировками. Если вы уже выпили три чашки кофе за день, добавлять сверху «модный микс» — не лучшая идея.
Как правильно приготовить тонизирующий кофе?
Рецепт предельно простой, но в нём есть нюансы, влияющие на вкус и переносимость. Допускается использование как растворимого, так и молотого кофе. Молотый считается более полезным и содержит больше антиоксидантов, к тому же он вкуснее, но здесь стоит ориентироваться на индивидуальные предпочтения. В молотом больше кофеина, поэтому его нужно использовать не более 30 мл на чашку.
Есть версии рецептов, где минералка смешивается с обычной водой или напиток готовится только на минеральной воде. Оба варианта приемлемы, однако во втором случае следует сократить количество напитка до 200-400 мл в день, чтобы не раздражать желудок.
Допустимо использование специй. Например, корицы, имбиря, кардамона, куркумы или какао. Каждый из ингредиентов повышает функциональность напитка и делает его более полезным для здоровья. Однозначно не стоит добавлять в импровизированный изотоник молоко, искусственные ароматизаторы или сиропы.
Рецепт кофе с минералкой
Ингредиенты:
- растворимый кофе — 1 ч. л.;
- тёплая вода — 50 мл;
- минеральная вода — 150-200 мл;
- сахар — 0,5-1 ч. л. (по желанию);
- лёд — по вкусу.
Способ приготовления
1. Растворите кофе в небольшом количестве тёплой воды — это позволит избежать комков и сделать вкус более мягким.
2. Добавьте сахар и перемешайте. После этого аккуратно влейте охлаждённую минеральную воду.
Если используете газированную — делайте это медленно, чтобы сохранить углекислоту. В конце добавьте лёд. Одна порция напитка (250 мл) содержит около 35 ккал и 8 г углеводов.
Как правильно выбрать ингредиенты для напитка?
Качество исходных компонентов напрямую влияет на итоговый результат.
- Растворимый кофе лучше выбирать с минимальной степенью обработки — сублимированный вариант предпочтительнее порошкового. Он сохраняет больше ароматических соединений и имеет мягкий вкус.
- Минеральная вода подойдёт не любая. Для повседневного употребления лучше подходят слабоминерализованная. Она не перегружает организм солями и легче воспринимаются желудком.
- Сахар можно заменить альтернативами — например, эритритолом или стевией, если есть задача снизить калорийность. Но помните, что некоторые подсластители могут менять вкус напитка.
В процессе приготовления имеет значение и температура воды. Не нужно заливать порошок кипятком. Минералка должна быть комнатной температуры или из холодильника. Во втором случае утренний напиток получится более освежающим.
Самое интересное в таком напитке – его вкус. Для многих он будет непривычным, однако это временно. Чтобы не шокировать вкусовые рецепторы, начните с добавления минералки без газа. Специи и приправы тоже стоит вводить постепенно, но можно и без них. В целом напиток получается освежающим и действительно бодрит (проверено на личном опыте). Неочевидная польза – он выгоднее и безопаснее, чем энергетики.
