Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Статьи

Кофе с минералкой: что это, польза и вред для организма, рецепт

Правда ли, что кофе с минералкой бодрит лучше энергетиков? Мнение нутрициолога
Елена Грабовски Оксана Николенко
,
Комментарии
Разобрали свойства популярного напитка.

Если вы активно листаете соцсети, то уже заметили странный на первый взгляд рецепт напитка: кофе, смешанный с минералкой. Новый виток популярности тренд получил благодаря блогерам и любителям функционального питания. На самом деле, идея не новая: в разных странах уже давно экспериментируют с холодными кофейными напитками, добавляя к ним газированную воду для свежести и необычной текстуры.

Энергетики постепенно теряют позиции из-за высокой нагрузки на сердечно-сосудистую систему и содержания сахара, поэтому люди ищут альтернативы. Однако действительно ли кофейный напиток работает лучше классических стимуляторов? Разбираемся с точки зрения нутрициологии.

О чём расскажем:

Основные составляющие и их польза

Базовый состав максимально простой. В него входят растворимый кофе, немного сахара и минеральная вода — газированная или нет. Иногда добавляют лёд и специи, но это уже дело вкуса.

  • Кофе. Основное действующее вещество — кофеин, который стимулирует центральную нервную систему. Благодаря ему уменьшается ощущение усталости, улучшается настроение. В умеренных дозах кофеин улучшает концентрацию и даже физическую выносливость.
  • Сахар. Компонент спорный, но в данный напиток его добавляют в минимальном количестве. Глюкоза является быстрым источником энергии. Она быстро распадается в организме и уже через 15-20 минут после приёма улучшает самочувствие.
  • Минеральная вода. В зависимости от состава она содержит электролиты: натрий, калий, магний, гидрокарбонаты. Эти вещества помогают избежать обезвоживания, поддерживают работу мышц и нервной системы.

Фото: istockphoto.com/microgen

Отдельно стоит сказать о молоке. В классическом варианте этого напитка оно не используется, и это не случайно. Белки и жиры молока замедляют всасывание кофеина, снижая его стимулирующий эффект. Кроме того, при смешивании с минеральной водой возможно изменение текстуры и вкуса, вплоть до свёртывания белков в кислой среде. Поэтому молоко здесь — лишний элемент.

<a href="https://www.championat.com/authors/9162/1.html">Оксана Николенко</a>
Оксана Николенко
спортивный нутрициолог, фитнес-тренер, руководитель отдела кураторов Dietologiy.Live

«Уже отмечено, что именно молоко из-за своего состава тормозит всасывание кофеина в кишечнике. Поэтому при обычном раскладе кофеин высвобождается медленно, и люди не чувствуют моментального прилива энергии. Газированная минеральная вода, наоборот, усиливает эффект бодрости».

Как сочетание кофе и минералки влияет на организм?

В обычном кофе есть минус. Напиток работает как диуретик, то есть частично способствует обезвоживанию организма. Наличие минералки в составе помогает компенсировать потерю жидкости и электролитов. В результате нервная система получает стимуляцию, а организм наполняется натрием, калием и другими электролитами, которые есть в составе газировки.

Углекислый газ в газированной воде ускоряет опорожнение желудка, что влияет на скорость всасывания веществ. Проще говоря, эффект бодрости наступает быстрее обычного. Это и создаёт ощущение, что напиток «работает сильнее». По словам нутрициолога, кофе с минералкой – это более физиологичная альтернатива энергетикам. В нём отсутствуют высокие дозы сахара, синтетические стимуляторы и добавки. Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность к кофеину.

Может ли напиток навредить?

Несмотря на положительный эффект, напиток нельзя назвать абсолютно безопасным. Во-первых, кофеин остаётся кофеином. При превышении дозы (более 300-400 мг в сутки) вероятны тахикардия, повышение артериального давления, тревожность и нарушения сна. У чувствительных людей эти эффекты могут возникать даже при малых дозах.

Фото: istockphoto.com/surokuma

Во-вторых, газированная минеральная вода раздражает слизистую желудка. У людей с гастритом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или повышенной кислотностью такой напиток часто вызывает дискомфорт, изжогу и вздутие.

Дополнительно нужно учитывать состав конкретной минералки. Вода с высоким содержанием натрия при регулярном употреблении задерживает жидкость в организме, что повышает давление. Если состояние систематическое, это отрицательно сказывается на состоянии сосудов и сердца.

Кому стоит полностью отказаться от напитка:

  • людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
  • людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
  • беременным и кормящим;
  • подросткам;
  • людям с повышенной чувствительностью к кофеину.
Читайте также:
Латте с эгг-ногом, мятный мокко и ещё 3 необычных рецепта кофе

Важно следить за дозировками. Если вы уже выпили три чашки кофе за день, добавлять сверху «модный микс» — не лучшая идея.

Если напиток не подходит вам из-за избытка газов, выбирайте негазированную минеральную воду. Она щадит желудок, но всасывание кофеина будет происходить медленнее.

Как правильно приготовить тонизирующий кофе?

Рецепт предельно простой, но в нём есть нюансы, влияющие на вкус и переносимость. Допускается использование как растворимого, так и молотого кофе. Молотый считается более полезным и содержит больше антиоксидантов, к тому же он вкуснее, но здесь стоит ориентироваться на индивидуальные предпочтения. В молотом больше кофеина, поэтому его нужно использовать не более 30 мл на чашку.

Фото: istockphoto.com/yanadhorn bhukkanasuta

Есть версии рецептов, где минералка смешивается с обычной водой или напиток готовится только на минеральной воде. Оба варианта приемлемы, однако во втором случае следует сократить количество напитка до 200-400 мл в день, чтобы не раздражать желудок.

Допустимо использование специй. Например, корицы, имбиря, кардамона, куркумы или какао. Каждый из ингредиентов повышает функциональность напитка и делает его более полезным для здоровья. Однозначно не стоит добавлять в импровизированный изотоник молоко, искусственные ароматизаторы или сиропы.

Рецепт кофе с минералкой

Ингредиенты:

  • растворимый кофе — 1 ч. л.;
  • тёплая вода — 50 мл;
  • минеральная вода — 150-200 мл;
  • сахар — 0,5-1 ч. л. (по желанию);
  • лёд — по вкусу.

Способ приготовления

1. Растворите кофе в небольшом количестве тёплой воды — это позволит избежать комков и сделать вкус более мягким.

Фото: istockphoto.com/Akiromaru

2. Добавьте сахар и перемешайте. После этого аккуратно влейте охлаждённую минеральную воду.

Если используете газированную — делайте это медленно, чтобы сохранить углекислоту. В конце добавьте лёд. Одна порция напитка (250 мл) содержит около 35 ккал и 8 г углеводов.

Как правильно выбрать ингредиенты для напитка?

Качество исходных компонентов напрямую влияет на итоговый результат.

  • Растворимый кофе лучше выбирать с минимальной степенью обработки — сублимированный вариант предпочтительнее порошкового. Он сохраняет больше ароматических соединений и имеет мягкий вкус.
  • Минеральная вода подойдёт не любая. Для повседневного употребления лучше подходят слабоминерализованная. Она не перегружает организм солями и легче воспринимаются желудком.
Читайте также:
Минеральная вода: какую выбрать и сколько пить? Отвечает врач
  • Сахар можно заменить альтернативами — например, эритритолом или стевией, если есть задача снизить калорийность. Но помните, что некоторые подсластители могут менять вкус напитка.

В процессе приготовления имеет значение и температура воды. Не нужно заливать порошок кипятком. Минералка должна быть комнатной температуры или из холодильника. Во втором случае утренний напиток получится более освежающим.

Самое интересное в таком напитке – его вкус. Для многих он будет непривычным, однако это временно. Чтобы не шокировать вкусовые рецепторы, начните с добавления минералки без газа. Специи и приправы тоже стоит вводить постепенно, но можно и без них. В целом напиток получается освежающим и действительно бодрит (проверено на личном опыте). Неочевидная польза – он выгоднее и безопаснее, чем энергетики.

Материалы по теме
Сделал тату — будет рак? Как на самом деле связаны татуировки и меланома Сделал тату — будет рак? Как на самом деле связаны татуировки и меланома
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android