Забег «Апрель»-2026: дата, регистрация и маршрут

Уже через две недели на территории Олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт первый в этом году забег на открытом воздухе от Бегового сообщества – «Апрель». Рассказываем подробнее о событии.

История забега

Забег начал свою историю 7 апреля 2013 года. Тогда он назывался «Первый забег» и стал первым стартом, организованным командой Бегового сообщества. В спортивном событии приняли участие 784 человека.

Лишь к своему пятому сезону забег обрёл ныне привычное название — «Апрель». Спортсмены всегда бежали 5 км, отмечая тем самым начало сезона. В 2017 году старт собрал 6000 участников.

В 2023-м забег отметил юбилей — 10 лет. В том году Алла Сидорова поставила рекорд, она преодолела 5 км за 16.18.

2024 год также был отмечен новым рекордом, на этот раз среди мужчин. Максим Кузнецов преодолел дистанцию за 14.15.

Фото: Беговое сообщество

Расписание

Забег назначен на воскресенье, 5 апреля, но выдача стартовых пакетов будет проходить ранее.

Пятница, 3 апреля

15:00-20:00 – выдача стартовых пакетов.

Суббота, 4 апреля

11:00-18:00 – выдача стартовых пакетов.

Стартовый пакет можно получить в Олимпийском комплексе «Лужники» в павильоне катка «Южный полюс».

Воскресенье, 5 апреля

8:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения;

10:00 – старт забега;

10:40 – награждение победителей и призёров в абсолютном первенстве;

11:15 – окончание забега.

Фото: Беговое сообщество

Маршрут и дистанция

Участников ждёт всего одна дистанция – 5 км. Забег пройдёт по территории Олимпийского комплекса «Лужники». Старт будет дан на улице Лужники. Затем участники пробегут по Лужнецкой набережной и аллее Славы. Им откроются виды на Воробьёвскую набережную, главное здание МГУ и Большую спортивную арену. Финальная точка маршрута – Малая спортивная арена.

Фото: Беговое сообщество

Как пройдёт?

Старт забега будет разделён на семь кластеров, отмеченных буквами A, B, C, D, E, F, G на стартовых номерах участников. Этот принцип позволяет проводить массовые старты комфортно и безопасно. Как только участник пересечёт линию старта, начнётся отсчёт его личного времени.

На протяжении всего маршрута запрещается использование самокатов, роликов, скейтбордов и любых других механических средств передвижения. Также запрещается бег с животными.

О комфорте на дистанции уже позаботились организаторы, но многое зависит и от самих атлетов. Не забывайте быть вежливыми, старайтесь избегать столкновений и конфликтных ситуаций.

Фото: Беговое сообщество

Результаты и награждение

Отслеживать преодолённые километры можно онлайн благодаря специальному чипу – хронотреку – он находится внутри стартового номера каждого участников. Не сгибайте его и не подвергайте внешним воздействиям, которые могут нанести вред оборудованию.

Все результаты – как предварительные, так и итоговые – будут опубликованы на официальном сайте Бегового сообщества. Также участники получат СМС или письмо на электронную почту с их временем.

Победители и призёры определяются в абсолютном зачёте. На пьедестал поднимутся трое мужчин и три женщины, которые первыми пересекут финишную черту.

Фото: Беговое сообщество

Погода становится всё приятнее, а значит, самое время доставать кроссовки и выходить на пробежку. Возможно, забег «Апрель» – тот самый старт сезона, которого вы ждали.