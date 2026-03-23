От 600 кг и выше: 8 историй самых тяжёлых людей мира

Они попали в Книгу рекордов Гиннесса — но совсем не рады этим достижениям.

Бо́льшей части героев нашей подборки уже нет в живых. При таком огромном весе они были заложниками собственного тела. Некоторым удалось скинуть лишние килограммы, но ожирение навсегда оставило отпечаток на их здоровье. Организм просто не справлялся с нагрузкой…

О чём расскажем:

Джон Брауэр Миннок

Вес — 635 кг

Он родился 19 сентября 1941 года на острове, в городке Бейнбридж-Айленд, штат Вашингтон. Его родители были обычными людьми: отец работал машинистом, а мать – телефонным оператором. Они не страдали полнотой и вели активную жизнь, как и другие жители провинциальной глубинки. Первый тревожный звоночек прозвучал тогда, когда, будучи ребёнком, Джон стал стремительно полнеть. И к 12 годам он набрал уже 133 кг!

Джон Брауэр Миннок Фото: wikimedia commons

Врачи сразу же посадили мальчика на жёсткую диету, которая оказалась совершенно бесполезной. И было странно, что Джон при этом не страдал обжорством – и мог целыми днями обходиться без еды. В 35 лет он весил 442 кг, как среднестатистический самец белого медведя.

В родном городке никто не подсмеивался над огромным Минноком. Добродушный и весёлый мужчина занимался извозом. Каждая поездка для пассажиров была в некотором роде экстремальной. Автомобиль почти стучал днищем по асфальту, когда Джон садился за руль. Разумеется, в салоне было тесно, но никто не жаловался на неудобства.

В 1963 году он женился на Джин Макэрдл. В счастливом браке родились двое сыновей. Позже семейная пара попала в Книгу рекордов Гиннесса. Миниатюрная Джин весила не более 50 кг, а её супруг – почти в 13 раз больше.

В начале 1978 года Джону Минноку стало плохо. По его признанию, он стал давить сам себя. 13 пожарных с трудом вытащили Джона из дома и доставили в больницу. На тот момент, как выяснилось, его вес составил 635 кг. Он был самым тяжёлым человеком в мире. Джон Миннок умер 10 сентября 1983 года от остановки сердца.

Халид ибн Мухсен Шаари

Вес — 610 кг

В 2013 году этот житель Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых тяжёлых людей в мире. Халиду было немногим более 20 лет, он вёл малоподвижный образ и два года не выходил из дома. На тот момент молодой араб весил 610 кг. И каждую минуту он мог умереть от сердечного приступа под давлением собственного тела.

Халид ибн Мухсен Шаари Фото: Saudi Ministry of Health

Король Саудовской Аравии Абдалла, узнав о необычном подданном своей страны, приказал ему срочно пройти лечение. Шаари был объявлен «самым толстым человеком на земле», которому необходима безотлагательная помощь. Чтобы вызволить парня из дома, пришлось ломать одну из стен. Халида вывезли на вилочном автопогрузчике и доставили в лучшую клинику Эр-Рияда. К слову, в этом сложном мероприятии приняли участие десятки врачей, полицейских и военнослужащих.

Известные хирурги сделали в клинике Халиду несколько операций на желудок и удалили жир в области живота общей массой около 80 кг. В ходе длительного лечения ему удалось сбросить 576 кг. И можно сказать, что Халид вернулся в настоящую человеческую жизнь. Он встал наконец-таки на ноги и обрёл уверенность себе. Через 11 лет после проведённых операций Шаари весил 72 кг.

Розали Брэдфорд

Вес — 600 кг

Она не раз находилась на краю гибели. Розали, по её словам, даже привыкла быть между миром живых и мёртвых. Американка дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса. Поначалу был зафиксирован вес Розали Брэдфорд – 600 кг. А потом, по истечении времени, всех повергло уникальное достижение волевой женщины. Она сбросила 476 кг!

Розали Брэдфорд Фото: wikimedia commons

Розали благодарила за подобное преображение популярную методику доктора Симеонса. Возможно, причина ожирения была связана с её тяжёлым детством в приёмной семье, где царили жестокие порядки. В 15 лет Розали весила уже 140 кг. Позже миловидная девушка обрела настоящее семейное счастье, когда вышла замуж за любимого мужчину.

Но судьба нанесла ей тяжёлый удар: при родах сына Розали получила заражение крови. Она чудом выжила, но на полтора года была прикована к постели. Именно за это время она набрала 600 кг. Роберт – муж Розали – всегда находился рядом, успевая воспитывать общего сына. Она, по её признанию, однажды подумала о своём теле, безобразном, чудовищно расплывшемся по кровати. И попыталась покончить с собой. К счастью, всё обошлось, и Розали долго корила себя за проявленную слабость.

Нужно отдать должное этой женщине. Она добилась главной цели в своей жизни: сбросила огромный вес, чтобы встать на ноги и помочь семье. Печально, но вскоре появилась серьёзная проблема. Свисающие с тела складки кожи пришлось удалять при помощи болезненных хирургических операций. Во время одной из них её сердце не выдержало. Розали Брэдфорд ушла из жизни 29 ноября 2006 года в возрасте 63 лет.

Хуан Педро Франко

Вес — 595 кг

Стоит сказать, что Мексика, где родился Хуан, является лидером по ожирению и почти половина подростков страдает избыточным весом. Не стал исключением и юный Франко, который к 17 годам набрал 229 кг. Правда, врачи всё списывали на стресс, когда Хуан попал в автомобильную аварию. Увы, с каждым месяцем вес мексиканца заметно увеличивался.

Хуан Педро Франко Фото: Zuma/TASS

Педро с грустью рассказывал об этом периоде своей жизни: «Моё тело просто пошло своим путём, без какого-либо контроля вообще. Я пытался сидеть на диете день за днём, но ничего не помогало, тогда я впал в отчаяние».

В 32 года он уже весил 595 кг и считался одним из самых тяжёлых людей в мире. Этот результат был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Молодой мексиканец находился в критической ситуации и уже в течение семи лет не поднимался с постели. Сопутствующие болезни – сахарный диабет II типа, гипертония и дисфункция щитовидной железы – ухудшили его положение.

Стремление разом изменить свою жизнь к лучшему, недюжинная сила воли, проявленная мексиканцем, привели к решению сделать ряд операций, которые помогли бы избавиться от гигантского веса. Впервые при помощи восьми медицинских работников Хуан встал на ноги и на специальном грузовом фургоне был доставлен в больницу.

Трёхмесячная жёсткая диета позволила ему похудеть на 170 кг. После успешной операции по шунтированию желудка Педро наладил режим питания и стал с помощью специальных тренажёров заниматься спортом. К 2020 году он сбросил 330 кг и однажды высказался журналистам: «Я уже езжу на общественном транспорте и ношу обычную одежду. Я никогда не гордился тем, что был самым толстым. Поэтому планирую установить новый рекорд и стать человеком, который сбросил самое большое количество лишних килограммов».

К сожалению, его организм не смог перебороть тяжёлую инфекцию почек. Хуан умер 24 декабря 2025 года в возрасте 41 года.

Кеннет Брамли

Вес — 468 кг

В юности он играл в американский футбол, баскетбол и бейсбол. Кеннет имел нормальное телосложение – и не было даже намёка на склонность к полноте. В 19 лет Брамли переехал в Калифорнию. И там с ним случилось нечто невероятное. На молодого человека словно напал жор.

Кеннет Брамли Фото: кадр из документального фильма Half Ton Dad

Теперь Кеннет постоянно ел фастфуд и в немереных порциях поглощал сладкую и жирную пищу. Негативные последствия бесконтрольного питания стали сказываться через год. Вскоре у него было сил даже подняться с постели. Подобное состояние длилось четыре года, и Кеннет весил уже 468 кг.

Чтобы спасти молодого американца от верной смерти, врачи пошли на крайние меры. Пожарные разломали часть дома, где жил Брамли, и вместе с кроватью доставили в больницу. За 40 дней с помощью жёсткой диеты Кеннет сбросил 76 кг. Он пошёл на поправку, заново научился ходить. Кстати, о Кеннете Брамли был снят документальный фильм. Известно, что он счастлив в семейной жизни и воспитывает четверых сыновей.

Майра Розалес

Вес — 470 кг

Журналисты прозвали её «убийцей весом в полтонны». В 2008 году Мария Розалес призналась, что нечаянно раздавила родного племянника. Но при тщательном полицейском расследовании выяснилось, что самая тяжёлая женщина в мире просто оговорила себя. Таким способом она спасала от уголовного наказания сестру, которая по неосторожности нанесла смертельную травму сыну.

Майра Розалес Фото: личный архив Майры Розалес

Заметим, что Розалес к тому времени весила 470 кг и не могла толком даже двигаться. Когда её сестра угодила за решётку, все заботы о племянниках легли на плечи Майры. Ответственность за детей вынудила Розалес пойти на крайний шаг: она решила похудеть. Розалес отказалась от любимого фастфуда, перешла на жёсткую диету.

Чтобы доставить её в больницу, врачи использовали подъёмный кран. Американка в течение двух лет перенесла 11 операций. Это помогло Майре поначалу сбросить 200 кг. После уменьшения желудка и физических тренировок Розалес весила уже 92 кг. Теперь Майра совершенно преобразилась и выглядела очень привлекательной женщиной. Вскоре она во второй раз вышла замуж.

К сожалению, в конце 2023 года у Розалес врачи обнаружили лимфедему – болезнь, которая вызывает сильные отёки мягких тканей. Через полтора месяца, 16 февраля 2024 года Майра ушла из жизни. Ей было 43 года. Предположительно, причиной смерти Розалес стали последствия резкого похудения.

Джамбулат Хатохов

Вес — 230 кг

Самый тяжёлый в мире ребенок был физически здоров и активен. Когда Джамбулат пошёл в первый класс, он весил 115 кг. Мать юного Хатохова говорила, что сын не страдает перееданием и своими мощными габаритами смахивает на деда, который слыл известным кабардинским богатыр`м.

Джамбулат Хатохов в детстве Фото: личный архив Джамбулата Хатохова

К 17 годам Джамбулат набрал 230 кг, он стал героем нескольких телешоу и документальных фильмов. Хатохов побывал в Японии и Великобритании. Он мечтал о карьере профессионального борца сумо. Надо сказать, что огромный вес всё-таки принес Джамбулату определённый дискомфорт. По собственной инициативе он составил план питания и интенсивных тренировок. Молодому кабардинцу удалось сбросить 70 кг.

Успех вдохновил его на опасный эксперимент. По совету одного из медиков Хатохов согласился на приём тестостерона. Возможно, бесконтрольное употребление гормонов привело к трагическому исходу. После тяжёлых осложнений у Джамбулата отказали почки, и сверхмерная нагрузка привела к остановке сердца. Он ушёл из жизни 29 декабря 2020 года. Ему было всего 21 год.

Джамбулат Хатохов Фото: личный архив Джамбулата Хатохова

Майкл Хебранко

Вес — 411 кг

Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который уменьшил свой вес с 411 кг до 90 кг. Майкл Хебранко был убеждён, что ему сильно повезло, когда он попал в программу известного врача-диетолога Ричарда Симмонса. Следуя правилам методике специалиста, американец, страдающий ожирением, совершил настоящее чудо. Майк признался, что в былые годы он за один присест съедал целый батон хлеба и дюжину яиц.

Майкл Хебранко Фото: wikimedia commons

Строгая диета избавила Хебранко от обжорства. Но, как оказалось, только на определённое время. К концу 90-х он снова попал в плен собственного непомерного аппетита. И для срочной госпитализации Хебранко группе спасателей пришлось снести стену его дома. А в реабилитационный центр Майкла доставили при помощи специального приспособления для перевозки китов и дельфинов.

Летом 1999 года он набрал вес, равный половине тонны. Хотя позже Хебранко сумел похудеть на 80 кг. Правда, к тому времени врачи обнаружили у Майкла целый ряд серьёзных болезней. Он умер 25 июля 2013 года в Нью-Йорке в возрасте 60 лет. Причиной его смерти назвали последствия крайней формы патологического ожирения.

Мнение эксперта

Евгения Воронец врач-хирург, бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России «Спасение для таких людей начинается не с ограничений, а с комплексной медицинской и психологической помощи, долгого и трудного пути, чтобы вернуть себе шанс на жизнь».

Истории самых тяжёлых людей в мире, чей вес приближался к 600 кг, – это хроники существования на пределе возможностей человеческого организма. Жизнь с такой массой тела – это постоянное заточение в собственном теле, которое перестало быть послушным. Человек оказывается полностью обездвиженным, прикованным к специальной кровати, где даже самое простое движение требует усилий нескольких сиделок. Дыхание становится тяжёлым, сердце и другие органы работают с чудовищной перегрузкой, борясь за поддержание жизнедеятельности огромной массы. Повседневность сводится к базовому выживанию, борьбе с болью, одышкой и бесконечными медицинскими процедурами.

Путь к этой критической черте редко бывает простым следствием слабой воли. Чаще это глубокая личная драма, сплетение тяжёлых обстоятельств. В основе может лежать пищевая зависимость, выросшая из психологической травмы, глубокой депрессии или невыносимого одиночества, где еда становится единственным утешением. Иногда точкой невозврата становится болезнь или травма, обрекшие на малоподвижность и запустившие роковой круг: меньше движения – больше вес, а больший вес окончательно лишает возможности двигаться. Генетическая предрасположенность и гормональные сбои также вносят свой роковой вклад, замедляя обмен веществ до минимума.