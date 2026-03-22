Для тех, кому наскучила обычная яичница.

Творожные оладьи и ещё 2 рецепта белковых завтраков для стабильной энергии

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Завтрак — это основа дня, от которой зависит, насколько бодро и сытно он пройдёт. Но одно дело — съесть обычную яичницу или покупной йогурт, а совсем другое — потратить 10-15 минут и приготовить что-то по-настоящему вкусное и сбалансированное. Омлет с фетой и шпинатом, греческий йогурт с орехами, ягодами и семенами чиа или нежные творожные оладьи — эти блюда легко разнообразить добавками и каждый раз получать новый вкус».

Рецепты белковых завтраков

Омлет со шпинатом и фетой

Идеальный рецепт для сытного завтрака или лёгкого ужина. Благодаря минимуму масла и большому количеству зелени блюдо получается очень сочным, а солоноватая фета оттеняет нейтральный вкус яиц.

КБЖУ на 100 г

Калории: 155 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 2 г

Ингредиенты:

сыр фета — 70 г;

куриное яйцо — 4 шт.;

шпинат — 80-100 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

молоко или сливки — 2 ст. л.;

перец, соль — по вкусу.

Если используете замороженную зелень, заранее разморозьте её и отожмите.

Способ приготовления

1. Переберите шпинат, удалите грубые стебли, промойте и обсушите. Крупные листья при необходимости нарежьте.

2. Порубите фету небольшими кубиками или раскрошите руками.

3. Разбейте яйца в миску, влейте молоко. Посолите и поперчите, затем взболтайте венчиком до однородности.

4. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте в неё оливковое масло.

5. Выложите шпинат и тушите одну-две минуты, пока листья не станут мягкими и слегка не уменьшатся в объёме.

6 Влейте яичную смесь. Готовьте на умеренном нагреве две-три минуты, пока нижняя часть не схватится.

7. Посыпьте омлет кусочками феты и готовьте ещё одну-две минуты.

Переложите на тарелку, при желании добавьте свежемолотый перец. Подавайте сразу.

Греческий йогурт с орехами, ягодами и семенами чиа

Классический пример полезного завтрака, который не надоедает благодаря вариативности.

Ингредиенты:

греческий йогурт — 300 г;

свежие ягоды (черника, малина, клубника) — 120 г;

орехи (грецкие, миндаль или другие по вкусу) — 40 г;

семена чиа — 2 ч. л.;

мёд — 1-2 ч. л. (по вкусу).

КБЖУ на 100 г

Калории: 135 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 7 г

Углеводы: 11 г

Способ приготовления

1. Промойте ягоды и обсушите. Если используете клубнику, то нарежьте её.

2. Разогрейте сковороду и слегка подсушите орехи две-три минуты до появления аромата. Остудите и крупно порубите.

3. Разложите греческий йогурт по мискам или глубоким тарелкам. Сверху посыпьте ягодами, рублеными орехами и семенами чиа. Полейте мёдом по вкусу.

Подавайте сразу. При желании массу можно слегка перемешать перед употреблением.

Творожные оладьи

Полезная альтернатива классической выпечке — без пшеничной муки. Оладушки получаются мягкими внутри и аккуратно подрумяниваются снаружи.

Ингредиенты:

куриное яйцо — 2 шт.;

творог пятипроцентной жирности — 300 г;

овсяная мука — 3-4 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

натуральный йогурт — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.

КБЖУ на 100 г

Калории: 180 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 12 г

Если творог крупнозернистый, то протрите его через сито или слегка пробейте блендером для более однородной текстуры.

Способ приготовления

1. Выложите в глубокую тарелку творог, яйца и йогурт. Разотрите ингредиенты вилкой до относительной однородности.

2. Соедините в отдельной миске овсяную муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель и соль. Пересыпьте эту смесь в творожную массу и замесите плотное тесто, оно должно держать форму.

3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой небольшими порциями, формируя оладьи. Следите, чтобы между ними оставалось расстояние, чтобы оладьи не слиплись.

4. Обжаривайте каждую сторону по две-три минуты до румяной корочки.

Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце — оно впитает жир. Подавайте тёплыми, дополнив греческим йогуртом, свежими ягодами или мёдом.

Готовить завтраки по этим рецептам удобно ещё и потому, что большинство продуктов всегда под рукой. Со временем такие завтраки становятся не просто едой, а полезной привычкой, с которой день начинается легче.