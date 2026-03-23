Эта асана также известна как «берёзка».

Сарвангасана: как выполнять стойку на плечах правильно и безопасно?

Стойка на плечах или Сарвангасана — одна из базовых перевёрнутых асан. Она кажется простой, но на самом деле для безопасного и корректного выполнения нужно знать тонкости. Разбираемся в них вместе с преподавателем йоги.

Лера Буры фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге «Асана требует подготовки и внимания к противопоказаниям».

Сарвангасана или стойка на плечах — традиционная перевёрнутая поза хатха-йоги, она воздействует на нервную и сосудистую системы. Вы, скорее всего, знаете её под названием «берёзка». В идеальном варианте ноги вытянуты вверх и перпендикулярны полу, а плечи, руки и шея лежат на полу, положение напоминает собой ствол дерева, отсюда и пошло «народное» название.

Во время выполнения асаны происходят ограниченное сгибание в шейном отделе, разгибание тазобедренных суставов и статическая работа мышц плечевого пояса. В асане также задействуются мышцы кора, ягодицы, фасциальные цепи шеи и грудной клетки.

Перераспределяет венозный возврат . Кровь по венам возвращается к сердцу, но гравитация замедляет этот процесс. Венозный возврат важен для поддержания нормального кровообращения, стабильного артериального давления и эффективного обмена веществ. Полноценного эффекта можно достичь только при регулярном выполнении асаны.

. Кровь по венам возвращается к сердцу, но гравитация замедляет этот процесс. Венозный возврат важен для поддержания нормального кровообращения, стабильного артериального давления и эффективного обмена веществ. Полноценного эффекта можно достичь только при регулярном выполнении асаны. Развивает контроль тела. Вы учитесь лучше управлять своими мышцами.

Вы учитесь лучше управлять своими мышцами. Влияет на вегетативную нервную систему. В перевёрнутой позе замедляется частота сердечных сокращений, и мы воздействуем на блуждающий нерв, тем самым активируем парасимпатическую нервную систему, иными словами — успокаиваемся.

Выполняя асаны, стоит думать не только о технике, но и о безопасности. Прежде чем выполнять практику, особенно с использованием перевёрнутых поз, стоит проконсультироваться с врачом. Сарвангасана категорически противопоказана при заболеваниях шейного отдела позвоночника, грыжах и протрузиях, высоком артериальном давлении, глаукоме. Также асана не рекомендуется при беременности.

К Сарвангасане обязательно нужно подготовиться. Перед практикой сделайте суставную гимнастику, а после выполните ряд подводящих асан.

Шалабхасана;

Полумост;

Халасана с опорами.

После завершения также стоит выполнить компенсируешие асаны. Это позволит снять напряжение с мышц и расслабиться, мягко завершив практику.

мягкие скручивания спины;

скругление спины;

Шавасана.

Под плечи можно подложить сложенное одеяло, голову расположите на полу.

Из положения лёжа поднимите таз.

Подоприте поясницу руками, упирайтесь в мышцы, а не в позвоночник.

Перенесите вес на плечи и руки, не перегружайте шею.

Ноги вытяните вверх, дыхание спокойное.

Задержите положение на несколько дыхательных циклов.

Наиболее безопасный вариант — с использованием опор. Когда привыкнете к движению, можете начать выполнять без них.

Выполняйте Сарвангасану у стены для упрощения.

Для усложнения выполняйте вход и выход из асаны в динамике.

Если вы новичок — рекомендуем выполнять асану вместе с инструктором, так вы избежите ошибок. При самостоятельном отстраивании позы стоит обратить внимание на детали.

Излишнее давление на шею. Это может создать дискомфорт и болевые ощущения. Держите основной вес на плечах и руках.

Это может создать дискомфорт и болевые ощущения. Держите основной вес на плечах и руках. Резкий вход в позу. Выполняйте плавные движения без рывков, так вы поможете лучше контролировать тело.

Выполняйте плавные движения без рывков, так вы поможете лучше контролировать тело. Отсутствие опор. На начальных этапах обязательно используйте вспомогательное оборудование.

На начальных этапах обязательно используйте вспомогательное оборудование. Сведение локтей. Такая ошибка мешает правильному распределению веса.

Такая ошибка мешает правильному распределению веса. Задержка дыхания. Дышите ровно и глубоко.

Йога — отличный вид тренировок. Он подходит для тех, кто ищет спокойствия и хочет провести время с пользой для тела и разума. А главное, для занятий нужен лишь коврик.