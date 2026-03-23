Сарвангасана, поза березки в йоге: техника выполнения, фото, польза

Сарвангасана: как выполнять стойку на плечах правильно и безопасно?
Лера Буры Светлана Ибрагимова
Эта асана также известна как «берёзка».

Стойка на плечах или Сарвангасана — одна из базовых перевёрнутых асан. Она кажется простой, но на самом деле для безопасного и корректного выполнения нужно знать тонкости. Разбираемся в них вместе с преподавателем йоги.

О чём расскажем:

Суть и особенности

<a href="https://www.championat.com/authors/8620/1.html">Лера Буры</a>
Лера Буры
фитнес-тренер FitStars, преподаватель по хатха-йоге

«Асана требует подготовки и внимания к противопоказаниям».

Сарвангасана или стойка на плечах — традиционная перевёрнутая поза хатха-йоги, она воздействует на нервную и сосудистую системы. Вы, скорее всего, знаете её под названием «берёзка». В идеальном варианте ноги вытянуты вверх и перпендикулярны полу, а плечи, руки и шея лежат на полу, положение напоминает собой ствол дерева, отсюда и пошло «народное» название.

Во время выполнения асаны происходят ограниченное сгибание в шейном отделе, разгибание тазобедренных суставов и статическая работа мышц плечевого пояса. В асане также задействуются мышцы кора, ягодицы, фасциальные цепи шеи и грудной клетки.

Польза Сарвангасаны

  • Перераспределяет венозный возврат. Кровь по венам возвращается к сердцу, но гравитация замедляет этот процесс. Венозный возврат важен для поддержания нормального кровообращения, стабильного артериального давления и эффективного обмена веществ. Полноценного эффекта можно достичь только при регулярном выполнении асаны.
  • Развивает контроль тела. Вы учитесь лучше управлять своими мышцами.
  • Влияет на вегетативную нервную систему. В перевёрнутой позе замедляется частота сердечных сокращений, и мы воздействуем на блуждающий нерв, тем самым активируем парасимпатическую нервную систему, иными словами — успокаиваемся.
Сарвангасана

Сарвангасана

Фото: Из личного архива Леры Буры

Противопоказания

Выполняя асаны, стоит думать не только о технике, но и о безопасности. Прежде чем выполнять практику, особенно с использованием перевёрнутых поз, стоит проконсультироваться с врачом. Сарвангасана категорически противопоказана при заболеваниях шейного отдела позвоночника, грыжах и протрузиях, высоком артериальном давлении, глаукоме. Также асана не рекомендуется при беременности.

Фото: Istockphoto.com / fizkes

Как выполнять асану правильно?

К Сарвангасане обязательно нужно подготовиться. Перед практикой сделайте суставную гимнастику, а после выполните ряд подводящих асан.

Подводящие асаны:

  • Шалабхасана;
  • Полумост;
  • Халасана с опорами.
Полумост

Полумост

Фото: Из личного архива Леры Буры

После завершения также стоит выполнить компенсируешие асаны. Это позволит снять напряжение с мышц и расслабиться, мягко завершив практику.

Упражнения для компенсации:

  • мягкие скручивания спины;
  • скругление спины;
  • Шавасана.
Халасана

Халасана

Фото: Из личного архива Леры Буры

Сарвангасана

Техника выполнения

  • Под плечи можно подложить сложенное одеяло, голову расположите на полу.
  • Из положения лёжа поднимите таз.
  • Подоприте поясницу руками, упирайтесь в мышцы, а не в позвоночник.
  • Перенесите вес на плечи и руки, не перегружайте шею.
  • Ноги вытяните вверх, дыхание спокойное.
  • Задержите положение на несколько дыхательных циклов.
Наиболее безопасный вариант — с использованием опор. Когда привыкнете к движению, можете начать выполнять без них.

Вариации

  • Выполняйте Сарвангасану у стены для упрощения.
  • Для усложнения выполняйте вход и выход из асаны в динамике.

Ошибки в выполнении

Если вы новичок — рекомендуем выполнять асану вместе с инструктором, так вы избежите ошибок. При самостоятельном отстраивании позы стоит обратить внимание на детали.

  • Излишнее давление на шею. Это может создать дискомфорт и болевые ощущения. Держите основной вес на плечах и руках.
  • Резкий вход в позу. Выполняйте плавные движения без рывков, так вы поможете лучше контролировать тело.
  • Отсутствие опор. На начальных этапах обязательно используйте вспомогательное оборудование.
  • Сведение локтей. Такая ошибка мешает правильному распределению веса.
  • Задержка дыхания. Дышите ровно и глубоко.

Фото: Istockphoto.com / freemixer

Йога — отличный вид тренировок. Он подходит для тех, кто ищет спокойствия и хочет провести время с пользой для тела и разума. А главное, для занятий нужен лишь коврик.

