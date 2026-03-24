Гид по трендам мужской моды весны-2026: спортивный стиль, кэжуал, нескучная классика

Современный мужчина больше не выбирает между стилем и комфортом — он требует и того, и другого. Мода давно перестала быть исключительно женской прерогативой и превратилась в инструмент самовыражения, позволяющий создавать образы, которые отражают стиль жизни, род деятельности и внутреннее состояние. Это особенно заметно в городской среде, где на смену строгим офисным костюмам приходит продуманный кэжуал, а в повседневность — всё больше комфортных спортивных вещей.

Евгений Грибченков VIP-стилист, байер мужских коллекций «Кашемир и Шёлк» «За последние годы мода совершила мощный поворот в сторону спортивной эстетики. И этот тренд не просто не сдаёт позиции, а эволюционирует. Спортивный костюм прошёл путь от раздевалки до красной дорожки. Элементы одежды, которые раньше были актуальны только на тренировке — худи, технологичные ткани, обувь на массивной подошве — прочно обосновались в повседневном гардеробе. Именно с них мы и начнём наш обзор».

В новом сезоне окончательно закрепляется союз комфорта и элегантности. Дизайнеры создают одежду, в которой можно заниматься повседневными делами и выходить в люди, чувствуя себя при этом уверенно и современно. Лёгкость и универсальность — ключевые слова сезона. Мужская модная одежда учитывает эти тренды.

Спортивные тенденции в весенней моде

Верхняя одежда и спорт

Весной 2026 года верхняя одежда становится легче, функциональнее и технологичнее. Спортивная эстетика проникает во все категории: от повседневных курток до специализированных моделей, адаптированных под городской ритм.

Особого внимания заслуживают лёгкие стёганые пуховики. Они приходят на смену тяжёлым зимним вариантам. Тонкий слой утеплителя греет в прохладное утро, но при этом куртка не сковывает движений и легко складывается, когда становится теплее. Минималистичный дизайн и отсутствие лишнего декора делают такие модели идеальными для города.

Лёгкий пуховик Sela, 6999 руб. Фото: Sela

Настоящий хит сезона — куртка из нейлона или технических тканей, которая почти не ощущается на теле, но при этом надёжно защищает от капризов погоды. Дизайнеры активно используют этот материал для создания вещей в «парашютном» стиле, превращая классическую ветровку в самостоятельный модный элемент. Такие модели отличаются свободным кроем, отсутствием лишнего декора и чистыми линиями.

Ветровка Rehiles, 1997 руб. / ozone Фото: ozone

Ветровки в этом сезоне представлены в широком ассортименте: от классических вариантов из плащёвки до технологичных моделей с мембранными тканями. Сейчас в моде — контрастные элементы, накладные карманы, регулируемые капюшоны и кулиски. Ветровки носят поверх футболок, худи и даже лёгких свитеров, создавая многослойные образы.

Худи и свитшоты

Худи и свитшоты — это мастхэв любого современного мужского гардероба. В 2026 году оверсайз остаётся в тренде, однако становится более продуманным.

Становится неактуальным экстремально большой объём, который делал фигуру бесформенной. На смену приходит «аккуратный оверсайз». Плечо всё еще может быть спущено, но это заложено конструкцией, а не просто размером «на вырост».

Свитшот O′STIN, 2999 руб. Фото: O′STIN

Современные модели отличаются более плотным футером, аккуратным капюшоном, который держит форму, и отсутствием лишних швов. В цветах преобладают благородные оттенки: молочный, графитовый, приглушённый хаки.

Брюки в спортивном стиле

Главный тренд в мужских брюках этой весной — свобода, комфорт и функциональность. На смену классическим моделям приходят более расслабленные силуэты, в которых чувствуется влияние спортивной эстетики и утилитарного стиля.

В тренде модели свободного кроя — широкие, струящиеся брюки, напоминающие шаровары, но выполненные из благородных материалов. Они отлично сочетаются с укороченными спортивными куртками и ветровками, однако в этом сезоне стилисты предлагают носить их с более формальными элементами гардероба, например, с пиджаками, создавая эффект продуманной небрежности.

Свободные брюки О-силуэта Sela, 3999 руб. Фото: Sela

Брюки карго остаются безусловным хитом сезона. Накладные карманы и функциональные детали перестали быть просто атрибутом рабочей одежды и превратились в выразительный элемент дизайна. Весной 2026 года дизайнеры предлагают носить карго из более лёгких материалов — хлопка с добавлением эластана или смесовых тканей, которые обеспечивают комфорт и не сковывают движений.

Брюки карго O'STIN, 3999 руб. Фото: O'STIN

Укороченные модели — ещё один важный тренд. Брюки, слегка открывающие щиколотку, визуально облегчают образ и идеально смотрятся с низкими кроссовками, кедами или даже лоферами на массивной подошве.

Спортивная обувь весны

Кроссовки по-прежнему занимают лидирующие позиции, но теперь привычные силуэты обзавелись новыми, неожиданными вариациями.

Если вы много двигаетесь, обратите внимание на «технические» кроссовки. Изначально созданные для бега по пересечённой местности, они идеально подходят для весеннего города: высокая износостойкость, отличное сцепление с мокрым асфальтом и превосходная амортизация.

Кроссовки мужские Demix Speed Trail Pro, 6999 руб. Фото: Demix

Низкопрофильные модели в винтажном стиле — отличный выбор для тех, кто ценит сдержанную эстетику. Они на пике популярности и легко сочетаются с любыми брюками или джинсами.

Кеды adidas Originals, 15 999 руб. / lamoda Фото: adidas

Кеды остаются незыблемой классикой весеннего гардероба. В 2026 году в тренде простые кеды из плотных тканей, которые идеально вписываются в любой образ — от расслабленного кэжуал до более продуманного смарт-кэжуал. Особой популярностью пользуются модели с плоской подошвой, напоминающие классические винтажные силуэты и визуально облегчающие образ. Дизайнеры также экспериментируют с формой, предлагая кеды без задника — неожиданный гибрид, сочетающий привычный комфорт и свежий взгляд на силуэт.

Кеды мужские PUMA Court CLassic Vulc, 6999 руб. / «Спортмастер» Фото: PUMA

Секрет удачного образа в спортивном стиле

Секрет стильного образа здесь заключается в умении сочетать, казалось бы, несочетаемое. Чистый стиль, состоящий только из спортивных вещей, остался в прошлом.

Смешение стилей. Самый верный путь к удачному луку — микс. Сочетайте строгий пиджак с широкими брюками или надевайте техническую ветровку поверх классической рубашки.

Акцент на деталях. Даже самый простой образ может заиграть по-новому с правильными аксессуарами. Обратите внимание на ремни, сумки через плечо и, конечно, обувь.

Правильные пропорции. Свободный верх (оверсайз худи) требует более чёткого низа (прямые брюки), и наоборот. Массивная подошва кроссовок лучше смотрится с широкими брюками.

Целостность образа. Даже в расслабленном спортивном образе должна быть логика. Один-два ярких акцента лучше, чем полный хаос. Ищите свой баланс между комфортом и элегантностью.

Что, если не спорт: обзор основных тенденций

Помимо спортивной эстетики, весна 2026 года предлагает множество интересных направлений — от переосмысленной классики до смелых экспериментов с формами и материалами.

Верхняя одежда

Главный тренд мужской моды 2026 года в верхней одежде — укороченный тренч. Модели до бедра, повторяющие длину пиджака, пришли на смену классическим длинным вариантам. Такой тренч стал более лёгким и удобным для повседневной жизни. При этом сохраняются узнаваемые детали: двубортная застёжка, классический воротник и плотная ткань, но измененные пропорции визуально облегчают силуэт, не перегружая образ.

Цветовая гамма остаётся в рамках благородных оттенков: бежевый, оливковый, тёмно-синий.

Куртка-бомбер с кожаной фактурой befree, 5999 руб. Фото: befree

Новое прочтение в 2026 году обретает мужская кожаная куртка — дизайнеры делают ставку на винтажный характер и выразительные пропорции. Небольшие потёртости и эффект состаривания должны создать ощущение вещи с историей. В центре внимания — лёгкий оверсайз и расслабленная уверенность.

Особую роль играет ностальгическая эстетика 90-х. Куртки-пилоты с мягкой овчиной переживают второе рождение — модели, вдохновлённые легендарным фильмом «Лучший стрелок», стали символом мужественности и классического стиля.

Куртка-рубашка O′STIN, 4999 руб. Фото: O′STIN

Главный хит сезона — куртка-рубашка (овершот). Эта вещь прочно обосновалась в мужском гардеробе как идеальный компромисс между рубашкой и лёгкой курткой: плотнее и теплее первой, но менее объёмная, чем вторая.

Свитеры, рубашки и джемперы

Весной 2026 года в мужской моде набирает обороты тренд на расслабленность и свободу. Это особенно заметно в верхней части гардероба — рубашки навыпуск и свободные силуэты становятся главными выразителями этого настроения.

Модные эксперты отмечают возвращение V-образного выреза с его винтажным шармом — он присутствует в шерстяных кардиганах, трикотажных изделиях и футболках. Стиль преппи переосмысливается в уменьшенных версиях кардиганов и жилетов, которые теперь предлагаются в зауженных и облегающих вариантах.

Многослойный образ от Sela (кардиган — 3999 руб.) Фото: Sela

Отдельного внимания заслуживают текстурные кардиганы с особой структурой. Они создают эффект ажурной поверхности, словно «в дырочку». Фактурный кардиган идеально подходит для промежуточных температур, обеспечивая вентиляцию и комфорт, и может выступать как самостоятельный элемент стиля или использоваться в многослойных комплектах.

Лонгслив поло befree, 1999 руб. Фото: befree

Ещё один важный тренд — джемпер с воротником поло. Эта вещь уверенно вытесняет и майки, и рубашки, предлагая более современную и универсальную альтернативу. Поло с длинным рукавом объединяет в себе строгость рубашки, комфорт свитера и ненавязчивую элегантность.

Брюки и джинсы

Джинсы остаются незыблемой базой гардероба любого мужчины, и весна-2026 не становится исключением. В новом сезоне дизайнеры предлагают широкий выбор моделей на любой вкус. От строгих однотонных вариантов, которые легко вписать в образы с пиджаками и рубашками, до расслабленных кэжуал-моделей с потёртостями и эффектом состаривания.

Джинсы Sela, 2799 руб. Фото: Sela

Цветовая гамма варьируется от привычных синего и чёрного до более мягких и благородных оттенков коричневого и серого, которые добавляют дениму новое звучание.

Среди трендов на мужские брюки стоит отметить расслабленную классику. Брюки сейчас легко вписываются в повседневные кэжуал-образы, особенно в сочетании с футболками, свитшотами и куртками-рубашками. Они перестали быть исключительно офисной одеждой и уверенно чувствуют себя в городской среде.

Брюки EREDA, 49 200 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

На пике популярности полосатые брюки — курортные полоски, пижамные, матросские, разноцветные или чёрно-белые.

В тренде также свободные модели — широкие, струящиеся брюки, которые сочетаются как со спортивным верхом, так и с более строгими элементами гардероба. Для практичных повседневных образов дизайнеры предлагают брюки из смесовых тканей, которые сохраняют форму, не мнутся и обеспечивают комфорт.

Брюки расслабленного силуэта Zarina, 1499 руб. Фото: Zarina

Обувь

В мужской обуви весной 2026 года балом правят универсальность и комфорт.

Челси — идеальный выбор для сырых и прохладных дней. Весной актуальны облегчённые и более изящные модели, которые отлично сочетаются с любой одеждой, кроме разве что джинсов багги.

— идеальный выбор для сырых и прохладных дней. Весной актуальны облегчённые и более изящные модели, которые отлично сочетаются с любой одеждой, кроме разве что джинсов багги. Лоферы на массивной подошве — пожалуй, самая стильная и функциональная обувь сезона. Они подходят для непредсказуемой весенней погоды, выглядят элегантно и сочетаются с чем угодно — от джинсов до классических костюмов.

Лоферы MADMAN, 3431 руб. / Яндекс Маркет Фото: MADMAN

Классические дерби на небольшом каблуке весной — то, что нужно для многослойных образов. Их носят с шерстяными брюками, деловыми костюмами и джинсами из тёмного денима.

на небольшом каблуке весной — то, что нужно для многослойных образов. Их носят с шерстяными брюками, деловыми костюмами и джинсами из тёмного денима. Сандалии и шлёпанцы — самый смелый тренд на позднюю весну. Дизайнеры предлагают носить их даже с деловым костюмом. Это формирует новый дресс-код, где комфорт и уверенность важнее строгих правил.

Аксессуары

Весной 2026 года аксессуары играют ключевую роль в создании завершённого образа.

Сумки . В тренде небольшие плоские сумки, в которые удобно помещается планшет. Они стали незаменимым аксессуаром для городской жизни. Популярны сумки через плечо различных форм и размеров, а также классические кожаные рюкзаки, которые остаются практичным выбором для тех, кто ценит комфорт.

. В тренде небольшие плоские сумки, в которые удобно помещается планшет. Они стали незаменимым аксессуаром для городской жизни. Популярны сумки через плечо различных форм и размеров, а также классические кожаные рюкзаки, которые остаются практичным выбором для тех, кто ценит комфорт. Ремни становятся важным элементом. Крупные пряжки, необычные фактуры и контрастные цвета помогают расставить акценты в образе.

становятся важным элементом. Крупные пряжки, необычные фактуры и контрастные цвета помогают расставить акценты в образе. Бейсболки переживают новый подъём популярности. Их носят не только со спортивной одеждой, но и в более расслабленных кэжуал-образах. Классические модели из хлопка соседствуют с более технологичными вариантами из нейлона и других современных материалов.

Цветовые палитры весны 2026 года

Базовые и нейтральные. В тренде песочный, серо-бежевый, тёплый серый, мягкий хаки. Эти оттенки составляют основу гардероба.

Куртка Peserico, 115 980 руб. / «Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Глубокие и насыщенные. Тёмно-синий, глубокий коричневый и приглушённый изумрудный добавляют образам благородства.

Тёмно-синий, глубокий коричневый и приглушённый изумрудный добавляют образам благородства. Акцентные цвета. Для ярких деталей дизайнеры предлагают кобальтовый синий, чистый красный, бирюзовый и даже розовый. Фиолетовый в диапазоне от сиреневого до баклажанового также остаётся в числе фаворитов.

Свитшот Sela, 2599 руб. Фото: Sela

Комбинирование цветовых решений

Лучше всего работают простые и понятные сочетания. Самый беспроигрышный вариант — использовать спокойную нейтральную базу (бежевый, серый, белый) и добавлять один яркий акцент. Верхняя одежда в базовых цветах легко комбинируется с любыми вещами в гардеробе, делая этот принцип особенно удобным для повседневной городской жизни.

Особого внимания заслуживает тотал-лук в одной цветовой гамме — приём, который итальянские дизайнеры возвели в абсолют. Это не просто монохром, а искусство создавать образ-настроение, где глубина достигается за счёт игры фактур, а не цвета. Верхняя одежда, брюки и аксессуары, выдержанные в единой гамме, рождают ощущение продуманной целостности и расслабленной роскоши.

Ткани и текстуры

Выбор материалов в этом сезоне подчиняется главным требованиям — комфорт, лёгкость и функциональность.

Лёгкие и дышащие материалы . В весенне-летней коллекции дизайнеры делают ставку на натуральные и дышащие ткани. В фаворе — хлопок, лён и тонкая шерсть. Для летних костюмов и пиджаков всё чаще используется неструктурированный крой без подкладки, который позволяет коже дышать.

. В весенне-летней коллекции дизайнеры делают ставку на натуральные и дышащие ткани. В фаворе — хлопок, лён и тонкая шерсть. Для летних костюмов и пиджаков всё чаще используется неструктурированный крой без подкладки, который позволяет коже дышать. Технические ткани. Спортивная эстетика привнесла в повседневный гардероб высокотехнологичные материалы. Мембранные ткани (аналоги Gore-Tex), водоотталкивающие пропитки и инновационные утеплители вроде Primaloft делают верхнюю одежду не только стильной, но и максимально функциональной, защищая от ветра и влаги.

Спортивная эстетика привнесла в повседневный гардероб высокотехнологичные материалы. Мембранные ткани (аналоги Gore-Tex), водоотталкивающие пропитки и инновационные утеплители вроде Primaloft делают верхнюю одежду не только стильной, но и максимально функциональной, защищая от ветра и влаги. Тактильность и фактуры. В моде материалы с богатой тактильной составляющей. Обратите внимание на текстуру вещей: плотный футер — у худи, рельефная вязка — у кардиганов, мягкая кожа — у курток. Благородство ткани и её фактура становятся важнее декоративных элементов.

Образ от Sela Фото: Sela

Советы для создания стильного образа

Чтобы выглядеть современно этой весной, не обязательно скупать все новинки. Достаточно нескольких продуманных шагов.

Инвестируйте в верхнюю одежду. Лёгкий стёганый пуховик, укороченный тренч и куртка-рубашка станут основой для многослойных образов и прослужат не один сезон. Соблюдайте пропорции. Свободный верх лучше всего смотрится с более чётким низом (прямые джинсы или брюки чинос). И, наоборот, к широким брюкам подберите приталенный верх. Играйте на контрастах. Сочетайте, казалось бы, несочетаемое: надевайте строгий пиджак с расслабленными широкими брюками, а техничную ветровку — поверх классической рубашки. Это главный секрет стильного образа. Выбирайте качество, а не количество. Обращайте внимание на ткань и посадку. Вещь из хорошего материала с чистыми линиями и продуманными деталями будет выглядеть дорого и актуально, даже если это простая футболка.

Образ от O′STIN Фото: O′STIN

Весна 2026 года предлагает мужчинам не гнаться за экстравагантностью, а выбирать «тихую моду» — вещи, которые просто и удобно носить в реальной жизни. Ключевые слова сезона – лёгкость, универсальность и функциональность. Спортивная эстетика прочно вошла в повседневный гардероб через технологичные куртки, удобные брюки карго и дышащие кроссовки. В то же время классика переосмысляется в расслабленных формах, а цвета становятся спокойнее и благороднее, оставляя ярким оттенкам роль акцентов.