Модные мужские тренды весны-2026 (20 фото): цвета, модели, фасоны, тенденции

Гид по трендам мужской моды весны-2026: спортивный стиль, кэжуал, нескучная классика
Евгений Грибченков
Разбираемся вместе с экспертом.

Современный мужчина больше не выбирает между стилем и комфортом — он требует и того, и другого. Мода давно перестала быть исключительно женской прерогативой и превратилась в инструмент самовыражения, позволяющий создавать образы, которые отражают стиль жизни, род деятельности и внутреннее состояние. Это особенно заметно в городской среде, где на смену строгим офисным костюмам приходит продуманный кэжуал, а в повседневность — всё больше комфортных спортивных вещей.

VIP-стилист, байер мужских коллекций «Кашемир и Шёлк»

«За последние годы мода совершила мощный поворот в сторону спортивной эстетики. И этот тренд не просто не сдаёт позиции, а эволюционирует. Спортивный костюм прошёл путь от раздевалки до красной дорожки. Элементы одежды, которые раньше были актуальны только на тренировке — худи, технологичные ткани, обувь на массивной подошве — прочно обосновались в повседневном гардеробе. Именно с них мы и начнём наш обзор».

О чём расскажем:

В новом сезоне окончательно закрепляется союз комфорта и элегантности. Дизайнеры создают одежду, в которой можно заниматься повседневными делами и выходить в люди, чувствуя себя при этом уверенно и современно. Лёгкость и универсальность — ключевые слова сезона. Мужская модная одежда учитывает эти тренды.

Спортивные тенденции в весенней моде

Верхняя одежда и спорт

Весной 2026 года верхняя одежда становится легче, функциональнее и технологичнее. Спортивная эстетика проникает во все категории: от повседневных курток до специализированных моделей, адаптированных под городской ритм.

Особого внимания заслуживают лёгкие стёганые пуховики. Они приходят на смену тяжёлым зимним вариантам. Тонкий слой утеплителя греет в прохладное утро, но при этом куртка не сковывает движений и легко складывается, когда становится теплее. Минималистичный дизайн и отсутствие лишнего декора делают такие модели идеальными для города.

Лёгкий пуховик Sela, 6999 руб.

Фото: Sela

Настоящий хит сезона — куртка из нейлона или технических тканей, которая почти не ощущается на теле, но при этом надёжно защищает от капризов погоды. Дизайнеры активно используют этот материал для создания вещей в «парашютном» стиле, превращая классическую ветровку в самостоятельный модный элемент. Такие модели отличаются свободным кроем, отсутствием лишнего декора и чистыми линиями.

Ветровка Rehiles, 1997 руб. / ozone

Фото: ozone

Ветровки в этом сезоне представлены в широком ассортименте: от классических вариантов из плащёвки до технологичных моделей с мембранными тканями. Сейчас в моде — контрастные элементы, накладные карманы, регулируемые капюшоны и кулиски. Ветровки носят поверх футболок, худи и даже лёгких свитеров, создавая многослойные образы.

Мужские куртки на весну в спортивном стиле: тренды, примеры, образы
Худи и свитшоты

Худи и свитшоты — это мастхэв любого современного мужского гардероба. В 2026 году оверсайз остаётся в тренде, однако становится более продуманным.

Становится неактуальным экстремально большой объём, который делал фигуру бесформенной. На смену приходит «аккуратный оверсайз». Плечо всё еще может быть спущено, но это заложено конструкцией, а не просто размером «на вырост».

Свитшот O′STIN, 2999 руб.

Фото: O′STIN

Современные модели отличаются более плотным футером, аккуратным капюшоном, который держит форму, и отсутствием лишних швов. В цветах преобладают благородные оттенки: молочный, графитовый, приглушённый хаки.

Брюки в спортивном стиле

Главный тренд в мужских брюках этой весной — свобода, комфорт и функциональность. На смену классическим моделям приходят более расслабленные силуэты, в которых чувствуется влияние спортивной эстетики и утилитарного стиля.

В тренде модели свободного кроя — широкие, струящиеся брюки, напоминающие шаровары, но выполненные из благородных материалов. Они отлично сочетаются с укороченными спортивными куртками и ветровками, однако в этом сезоне стилисты предлагают носить их с более формальными элементами гардероба, например, с пиджаками, создавая эффект продуманной небрежности.

Свободные брюки О-силуэта Sela, 3999 руб.

Фото: Sela

Брюки карго остаются безусловным хитом сезона. Накладные карманы и функциональные детали перестали быть просто атрибутом рабочей одежды и превратились в выразительный элемент дизайна. Весной 2026 года дизайнеры предлагают носить карго из более лёгких материалов — хлопка с добавлением эластана или смесовых тканей, которые обеспечивают комфорт и не сковывают движений.

Брюки карго O'STIN, 3999 руб.

Фото: O'STIN

Укороченные модели — ещё один важный тренд. Брюки, слегка открывающие щиколотку, визуально облегчают образ и идеально смотрятся с низкими кроссовками, кедами или даже лоферами на массивной подошве.

Спортивная обувь весны

Кроссовки по-прежнему занимают лидирующие позиции, но теперь привычные силуэты обзавелись новыми, неожиданными вариациями.

  • Если вы много двигаетесь, обратите внимание на «технические» кроссовки. Изначально созданные для бега по пересечённой местности, они идеально подходят для весеннего города: высокая износостойкость, отличное сцепление с мокрым асфальтом и превосходная амортизация.
Кроссовки мужские Demix Speed Trail Pro, 6999 руб.

Фото: Demix

  • Низкопрофильные модели в винтажном стиле — отличный выбор для тех, кто ценит сдержанную эстетику. Они на пике популярности и легко сочетаются с любыми брюками или джинсами.
Кеды adidas Originals, 15 999 руб. / lamoda

Фото: adidas

  • Кеды остаются незыблемой классикой весеннего гардероба. В 2026 году в тренде простые кеды из плотных тканей, которые идеально вписываются в любой образ — от расслабленного кэжуал до более продуманного смарт-кэжуал. Особой популярностью пользуются модели с плоской подошвой, напоминающие классические винтажные силуэты и визуально облегчающие образ. Дизайнеры также экспериментируют с формой, предлагая кеды без задника — неожиданный гибрид, сочетающий привычный комфорт и свежий взгляд на силуэт.
Кеды мужские PUMA Court CLassic Vulc, 6999 руб. / «Спортмастер»

Фото: PUMA

Секрет удачного образа в спортивном стиле

Секрет стильного образа здесь заключается в умении сочетать, казалось бы, несочетаемое. Чистый стиль, состоящий только из спортивных вещей, остался в прошлом.

  • Смешение стилей. Самый верный путь к удачному луку — микс. Сочетайте строгий пиджак с широкими брюками или надевайте техническую ветровку поверх классической рубашки.
  • Акцент на деталях. Даже самый простой образ может заиграть по-новому с правильными аксессуарами. Обратите внимание на ремни, сумки через плечо и, конечно, обувь.
  • Правильные пропорции. Свободный верх (оверсайз худи) требует более чёткого низа (прямые брюки), и наоборот. Массивная подошва кроссовок лучше смотрится с широкими брюками.
  • Целостность образа. Даже в расслабленном спортивном образе должна быть логика. Один-два ярких акцента лучше, чем полный хаос. Ищите свой баланс между комфортом и элегантностью.
Беговые кроссовки — 2026: тренды, обзор популярных моделей, советы по выбору
Что, если не спорт: обзор основных тенденций

Помимо спортивной эстетики, весна 2026 года предлагает множество интересных направлений — от переосмысленной классики до смелых экспериментов с формами и материалами.

Верхняя одежда

Главный тренд мужской моды 2026 года в верхней одежде — укороченный тренч. Модели до бедра, повторяющие длину пиджака, пришли на смену классическим длинным вариантам. Такой тренч стал более лёгким и удобным для повседневной жизни. При этом сохраняются узнаваемые детали: двубортная застёжка, классический воротник и плотная ткань, но измененные пропорции визуально облегчают силуэт, не перегружая образ.

Цветовая гамма остаётся в рамках благородных оттенков: бежевый, оливковый, тёмно-синий.

Куртка-бомбер с кожаной фактурой befree, 5999 руб.

Фото: befree

Новое прочтение в 2026 году обретает мужская кожаная куртка — дизайнеры делают ставку на винтажный характер и выразительные пропорции. Небольшие потёртости и эффект состаривания должны создать ощущение вещи с историей. В центре внимания — лёгкий оверсайз и расслабленная уверенность.

Особую роль играет ностальгическая эстетика 90-х. Куртки-пилоты с мягкой овчиной переживают второе рождение — модели, вдохновлённые легендарным фильмом «Лучший стрелок», стали символом мужественности и классического стиля.

Куртка-рубашка O′STIN, 4999 руб.

Фото: O′STIN

Главный хит сезона — куртка-рубашка (овершот). Эта вещь прочно обосновалась в мужском гардеробе как идеальный компромисс между рубашкой и лёгкой курткой: плотнее и теплее первой, но менее объёмная, чем вторая.

Свитеры, рубашки и джемперы

Весной 2026 года в мужской моде набирает обороты тренд на расслабленность и свободу. Это особенно заметно в верхней части гардероба — рубашки навыпуск и свободные силуэты становятся главными выразителями этого настроения.

Модные эксперты отмечают возвращение V-образного выреза с его винтажным шармом — он присутствует в шерстяных кардиганах, трикотажных изделиях и футболках. Стиль преппи переосмысливается в уменьшенных версиях кардиганов и жилетов, которые теперь предлагаются в зауженных и облегающих вариантах.

Многослойный образ от Sela (кардиган — 3999 руб.)

Фото: Sela

Отдельного внимания заслуживают текстурные кардиганы с особой структурой. Они создают эффект ажурной поверхности, словно «в дырочку». Фактурный кардиган идеально подходит для промежуточных температур, обеспечивая вентиляцию и комфорт, и может выступать как самостоятельный элемент стиля или использоваться в многослойных комплектах.

Лонгслив поло befree, 1999 руб.

Фото: befree

Ещё один важный тренд — джемпер с воротником поло. Эта вещь уверенно вытесняет и майки, и рубашки, предлагая более современную и универсальную альтернативу. Поло с длинным рукавом объединяет в себе строгость рубашки, комфорт свитера и ненавязчивую элегантность.

Брюки и джинсы

Джинсы остаются незыблемой базой гардероба любого мужчины, и весна-2026 не становится исключением. В новом сезоне дизайнеры предлагают широкий выбор моделей на любой вкус. От строгих однотонных вариантов, которые легко вписать в образы с пиджаками и рубашками, до расслабленных кэжуал-моделей с потёртостями и эффектом состаривания.

Джинсы Sela, 2799 руб.

Фото: Sela

Цветовая гамма варьируется от привычных синего и чёрного до более мягких и благородных оттенков коричневого и серого, которые добавляют дениму новое звучание.

Среди трендов на мужские брюки стоит отметить расслабленную классику. Брюки сейчас легко вписываются в повседневные кэжуал-образы, особенно в сочетании с футболками, свитшотами и куртками-рубашками. Они перестали быть исключительно офисной одеждой и уверенно чувствуют себя в городской среде.

Брюки EREDA, 49 200 руб. / «Кашемир и Шёлк»

Фото: «Кашемир и Шёлк»

На пике популярности полосатые брюки — курортные полоски, пижамные, матросские, разноцветные или чёрно-белые.

В тренде также свободные модели — широкие, струящиеся брюки, которые сочетаются как со спортивным верхом, так и с более строгими элементами гардероба. Для практичных повседневных образов дизайнеры предлагают брюки из смесовых тканей, которые сохраняют форму, не мнутся и обеспечивают комфорт.

Брюки расслабленного силуэта Zarina, 1499 руб.

Фото: Zarina

Обувь

В мужской обуви весной 2026 года балом правят универсальность и комфорт.

  • Челси — идеальный выбор для сырых и прохладных дней. Весной актуальны облегчённые и более изящные модели, которые отлично сочетаются с любой одеждой, кроме разве что джинсов багги.
  • Лоферы на массивной подошве — пожалуй, самая стильная и функциональная обувь сезона. Они подходят для непредсказуемой весенней погоды, выглядят элегантно и сочетаются с чем угодно — от джинсов до классических костюмов.
Лоферы MADMAN, 3431 руб. / Яндекс Маркет

Фото: MADMAN

  • Классические дерби на небольшом каблуке весной — то, что нужно для многослойных образов. Их носят с шерстяными брюками, деловыми костюмами и джинсами из тёмного денима.
  • Сандалии и шлёпанцы — самый смелый тренд на позднюю весну. Дизайнеры предлагают носить их даже с деловым костюмом. Это формирует новый дресс-код, где комфорт и уверенность важнее строгих правил.

Аксессуары

Весной 2026 года аксессуары играют ключевую роль в создании завершённого образа.

  • Сумки. В тренде небольшие плоские сумки, в которые удобно помещается планшет. Они стали незаменимым аксессуаром для городской жизни. Популярны сумки через плечо различных форм и размеров, а также классические кожаные рюкзаки, которые остаются практичным выбором для тех, кто ценит комфорт.
  • Ремни становятся важным элементом. Крупные пряжки, необычные фактуры и контрастные цвета помогают расставить акценты в образе.
  • Бейсболки переживают новый подъём популярности. Их носят не только со спортивной одеждой, но и в более расслабленных кэжуал-образах. Классические модели из хлопка соседствуют с более технологичными вариантами из нейлона и других современных материалов.

Цветовые палитры весны 2026 года

  • Базовые и нейтральные. В тренде песочный, серо-бежевый, тёплый серый, мягкий хаки. Эти оттенки составляют основу гардероба.
Куртка Peserico, 115 980 руб. / «Кашемир и Шёлк»

Фото: «Кашемир и Шёлк»

  • Глубокие и насыщенные. Тёмно-синий, глубокий коричневый и приглушённый изумрудный добавляют образам благородства.
  • Акцентные цвета. Для ярких деталей дизайнеры предлагают кобальтовый синий, чистый красный, бирюзовый и даже розовый. Фиолетовый в диапазоне от сиреневого до баклажанового также остаётся в числе фаворитов.
Свитшот Sela, 2599 руб.

Фото: Sela

Комбинирование цветовых решений

Лучше всего работают простые и понятные сочетания. Самый беспроигрышный вариант — использовать спокойную нейтральную базу (бежевый, серый, белый) и добавлять один яркий акцент. Верхняя одежда в базовых цветах легко комбинируется с любыми вещами в гардеробе, делая этот принцип особенно удобным для повседневной городской жизни.

Особого внимания заслуживает тотал-лук в одной цветовой гамме — приём, который итальянские дизайнеры возвели в абсолют. Это не просто монохром, а искусство создавать образ-настроение, где глубина достигается за счёт игры фактур, а не цвета. Верхняя одежда, брюки и аксессуары, выдержанные в единой гамме, рождают ощущение продуманной целостности и расслабленной роскоши.

Советы от эксперта:
Ткани и текстуры

Выбор материалов в этом сезоне подчиняется главным требованиям — комфорт, лёгкость и функциональность.

  • Лёгкие и дышащие материалы. В весенне-летней коллекции дизайнеры делают ставку на натуральные и дышащие ткани. В фаворе — хлопок, лён и тонкая шерсть. Для летних костюмов и пиджаков всё чаще используется неструктурированный крой без подкладки, который позволяет коже дышать.
  • Технические ткани. Спортивная эстетика привнесла в повседневный гардероб высокотехнологичные материалы. Мембранные ткани (аналоги Gore-Tex), водоотталкивающие пропитки и инновационные утеплители вроде Primaloft делают верхнюю одежду не только стильной, но и максимально функциональной, защищая от ветра и влаги.
  • Тактильность и фактуры. В моде материалы с богатой тактильной составляющей. Обратите внимание на текстуру вещей: плотный футер — у худи, рельефная вязка — у кардиганов, мягкая кожа — у курток. Благородство ткани и её фактура становятся важнее декоративных элементов.
Образ от Sela

Фото: Sela

Советы для создания стильного образа

Чтобы выглядеть современно этой весной, не обязательно скупать все новинки. Достаточно нескольких продуманных шагов.

  1. Инвестируйте в верхнюю одежду. Лёгкий стёганый пуховик, укороченный тренч и куртка-рубашка станут основой для многослойных образов и прослужат не один сезон.
  2. Соблюдайте пропорции. Свободный верх лучше всего смотрится с более чётким низом (прямые джинсы или брюки чинос). И, наоборот, к широким брюкам подберите приталенный верх.
  3. Играйте на контрастах. Сочетайте, казалось бы, несочетаемое: надевайте строгий пиджак с расслабленными широкими брюками, а техничную ветровку — поверх классической рубашки. Это главный секрет стильного образа.
  4. Выбирайте качество, а не количество. Обращайте внимание на ткань и посадку. Вещь из хорошего материала с чистыми линиями и продуманными деталями будет выглядеть дорого и актуально, даже если это простая футболка.
Образ от O′STIN

Фото: O′STIN

Весна 2026 года предлагает мужчинам не гнаться за экстравагантностью, а выбирать «тихую моду» — вещи, которые просто и удобно носить в реальной жизни. Ключевые слова сезона – лёгкость, универсальность и функциональность. Спортивная эстетика прочно вошла в повседневный гардероб через технологичные куртки, удобные брюки карго и дышащие кроссовки. В то же время классика переосмысляется в расслабленных формах, а цвета становятся спокойнее и благороднее, оставляя ярким оттенкам роль акцентов.

Стиль милитари: инструкция для создания образа, примеры от спортсменов и актёров
