ПП блюда в аэрогриле: 5 полезных рецептов для похудения

Анна Мюллер шеф-кондитер ресторана «Мясной Синдикат» «Когда речь заходит о правильном питании, многие воспринимают это как целый набор правил и ограничений. Однако чтобы полезно питаться, вам не нужно целыми днями сидеть на капусте и шпинате. Правильное питание подразумевает использование натуральных продуктов, чёткий график приёма пищи, а также поступление с рационом нужного количества КБЖУ, витаминов и минералов. В ПП важен не только состав блюд, но и способ их приготовления. В статье расскажем, почему аэрогриль — один из лучших способов обработки пищи».

Основные принципы правильного питания

ПП (правильное питание) — это скорее привычка, чем свод правил. Со временем оно превращается в образ жизни. Одно из базовых преимуществ данного типа питания — вам не нужно тратить время на подсчёт калорий. Ещё плюс – изменяется список продуктов, которые будут употребляться в пищу, что в дальнейшей перспективе помогает приблизить вес к нормальному и улучшить состояние организма.

Баланс нутриентов. В каждом приёме пищи должны быть белки, жиры и углеводы. Не нужно углубляться в сложные схемы — достаточно помнить: к мясу или рыбе добавляйте овощи и немного гарнира.

Питание по графику. После долгого перерыва вы с большей вероятностью съедите лишнее. Оптимально — три основных приёма пищи и при необходимости один-два лёгких перекуса.

Выбор простой пищи. Чем меньше продукт обработан, тем лучше. Овощи, крупы, мясо, рыба, яйца — это основа. А вот готовые полуфабрикаты и «еду из коробки» лучше оставить как редкое исключение.

Контроль количества. Не обязательно полностью исключать любимые «вкусняшки». Гораздо важнее — не переедать. Даже полезная еда в избытке не принесёт результата.

В числе дополнительных принципов: употребляйте меньше масел и сахара, исключите майонез, пейте больше воды и готовьте самостоятельно. Ещё нюанс – прекратите ужинать перед телевизором. Если пищевое сопровождение киносеанса обязательно – вместо полноценной порции или фастфуда с чипсами лучше нарежьте в свою тарелку морковь, добавьте ягоды или горсть орехов.

Преимущества аэрогриля

Аэрогриль готовит за счёт горячего воздуха, который равномерно обдувает продукты. В результате блюда получаются с аппетитной корочкой, но без лишнего масла. Если проще – это «безжировая» альтернатива духовке. Плюс — не нужно стоять у плиты и постоянно контролировать процесс. Задали режим — и спокойно занимаетесь своими делами.

Быстрота приготовления. Большинство блюд готовится за 10-20 минут. Это особенно удобно, когда нет времени, но хочется поесть нормально, а не «что попало».

Низкое содержание жиров. Масло можно либо совсем не использовать, либо добавлять минимально. Это автоматически снижает калорийность блюд.

Сохранение витаминов и минералов. За счёт быстрой обработки продукты почти не теряют полезные вещества.

В аэрогриле можно готовить разнообразные блюда – от аппетайзеров и тостов до полноценных меню на несколько дней вперёд. К слову, если соблюдать режим, то блюда совершенно не пригорают, что упрощает чистку посуды после.

Полезные рецепты для аэрогриля

Совместно с нашим экспертом собрали пять рецептов, из которых можно составить правильный рацион.

Запечённые овощи

Подойдут в качестве перекуса или как дополнение к мясным, а также рыбным блюдам.

Приготовление занимает: 15-20 минут

Количество: 2 порции

Калорийность (порция): около 90-135 ккал

Белки (порция): 3 г

Жиры (порция): 6 г

Углеводы (порция): 15 г

Список ингредиентов:

кабачок — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

баклажан — 1 небольшой;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

специи — паприка, чеснок, прованские травы.

Способ приготовления

1. Нарежьте все овощи крупными кусочками, смешайте с маслом и специями.

2. Выложите в корзину аэрогриля и готовьте при 180°C около 15-20 минут до мягкости и лёгкой румяной корочки.

Куриные грудки с пряными травами

Многие говорят, что грудка – самая невкусная часть куриной тушки. В этом рецепте она получается сочной и мягкой. Чтобы блюдо не приелось, просто экспериментируйте с другими травами.

Приготовление занимает: 15-18 минут

Количество: 2 порции

Калорийность (порция): около 150-180 ккал

Белки (порция): 25 г

Жиры (порция): 5 г

Углеводы (порция): 1 г

Список ингредиентов:

куриная грудка — 2 шт.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

специи — чеснок, паприка, итальянские травы.

Способ приготовления

1. Натрите курицу специями со всех сторон и слегка смажьте маслом.

2. Готовьте при 180°C около 15 минут до готовности.

Важно не передержать, грудка готовится быстро. Через 12-15 минут попробуйте её, при необходимости оставьте тушиться ещё на три-пять минут.

Рыба с лимоном и зеленью

Очень лёгкое блюдо, но довольно сытное. Помимо протеина, в рыбе есть полезные жиры, и она надолго утоляет голод.

Приготовление занимает: 12-15 минут

Количество: 2 порции

Калорийность (порция): около 140-170 ккал

Белки (порция): 22 г

Жиры (порция): 6 г

Углеводы (порция): 2 г

Список ингредиентов:

филе рыбы (лосось или треска) — 2 кусочка (по 150-200 г примерно);

лимон — несколько ломтиков;

зелень — укроп или петрушка;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Выложите рыбу, посолите, добавьте лимон и зелень.

2. Готовьте при 180°C около 12-15 минут.

Овощные котлеты

Можно подавать к рыбе или курице.

Приготовление занимает: 20 минут

Количество: 2-3 порции

Калорийность (порция): около 120-140 ккал

Белки (порция): 4 г

Жиры (порция): 3 г

Углеводы (порция): 18 г

Список ингредиентов:

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

кабачок — 1 небольшой;

яйцо — 1 шт.;

овсяные хлопья — 2 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

1. Натрите овощи на средней тёрке (если тереть на крупной – будет жестковато, если на мелкой – вытечет весь сок и будет суховато).

2. Смешайте массу с яйцом и овсяными хлопьями.

3. Сформируйте котлеты и готовьте при 180°C до золотистой корочки.

Запечённые яблоки с корицей

На ПП не рекомендованы шоколадки и рулеты, но правильно приготовленное яблоко на вкус ничем не хуже.

Приготовление занимает: 10-15 минут

Количество: 2 порции

Калорийность (порция): около 80-100 ккал

Белки (порция): 1 г

Жиры (порция): 0 г

Углеводы (порция): 20 г

Список ингредиентов:

яблоки — 2 шт.;

корица — по вкусу;

мёд — 1 ч. л. (по желанию);

орехи — 3-4 шт. (по желанию).

Способ приготовления

1. Яблоко разрежьте на половинки или четвертинки, удалите сердцевину.

2. Слегка посыпьте дольки корицей, добавьте по капле мёда на каждый кусочек. Готовьте при 170°C до мягкости.

Советы по приготовлению в аэрогриле

Чтобы блюдо было вкусным, а не только полезным, нужно учитывать три фактора – температуру, время и режим приготовления. Как определиться с режимом:

Ориентируйтесь на структуру. Мягкие продукты (рыба, кабачки, яблоки) готовятся быстрее и требуют более щадящего режима. Плотные (картофель, мясо) — дольше и при чуть более высокой температуре.

Используйте разогрев (преднагрев), если он есть. Это помогает сразу «схватить» поверхность блюда и получить аккуратную корочку без пересушивания внутри.

Выбирайте режим средней интенсивности. Слишком сильный поток воздуха может подсушить поверхность раньше времени.

Выкладывайте продукты в один слой. Так режим будет работать корректно и с равномерным прогревом. Если ингредиентов много, лучше сделать два захода, чем перегрузить чашу и получить полусырые блюда.

Большинство ПП-блюд готовится в диапазоне 170-190°C. Но и здесь есть нюансы:

чем мельче куски, тем быстрее они приготовятся. Крупные куски — больше времени, но сочнее внутри;

у разных моделей аэрогриля мощность отличается, поэтому ориентируйтесь на внешний вид: золотистая корочка и мягкость внутри;

не открывайте аэрогриль слишком часто. При каждом открытии теряется температура, и время приготовления увеличивается.

Для сочности блюд можно добавлять маринад, а дно посуды лучше выстелить пергаментом или силиконовым ковриком. После приготовления начисто мойте ёмкость – если на ней останутся кусочки пищи, они пригорят в следующий раз.

С помощью аэрогриля вы сможете сделать своё питание полезнее, а процесс готовки – быстрее и проще. При покупке техники выбирайте грили с мощностью от 1300 Вт, обращайте внимание на объём чаши, количество режимов и тип нагревательного элемента. Чем больше функций у кухонной техники, тем больше экспериментов с рецептами вы сможете провести. И не бойтесь новизны – даже самые необычные сочетания ингредиентов в аэрогриле получаются вкусными!