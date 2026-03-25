Она единственная из состава полярной экспедиции, кто не погиб в суровых условиях.

Охотилась на песцов и спасалась от белых медведей: как Ада Блэкджек выживала в Арктике

На её могиле установлена мемориальная доска с надписью: «Героиня острова Врангеля». Ада Блэкджек – простая женщина из племени инуитов Северной Америки – совершила настоящий подвиг. Она в одиночку сумела выжить в жестоких условиях Арктики.

О чём расскажем:

Кто такая Ада Блэкджек?

Ада Делетук (в девичестве) родилась в мае 1898 года в поселении Спрус-Крик, штат Аляска, расположенном к северу от Полярного круга. После смерти главы семьи мать отправила восьмилетнюю девочку вместе с сестрой в Ном, который во время золотой лихорадки превратился в настоящий город со всеми благами цивилизации. Здесь, в одной из миссионерских школ Ада научилась говорить по-английски, писать и считать.

Она также освоила профессию швеи и неплохо готовила. После окончания школы 16-летняя хрупкая инуитка, которая ничуть не уступала по манерам воспитанным европейским девушкам, вышла замуж за погонщика собак Джека Блэкджека. Брак оказался несчастливым.

Ада Блэкджек Фото: Wikimedia Commons

На полуострове Сьюард, куда перебралась семейная чета, жизнь Ады превратилась в сплошной кошмар. Муж – горький пьяница и неудачник – всю злобу вымещал на жене. Из трёх родившихся детей выжил только сын Беннет, который переболел менингитом и страдал туберкулёзом. По существующей версии, Джек сгинул в одну из суровых полярных ночей. Скорее всего, замёрз пьяным, застряв и уснув навсегда в глубоких снегах. И Ада Блэкджек, почувствовав себя свободной, решила вернуться с сыном обратно в Ном.

С семилетним Беннетом на руках он прошла через пургу более 60 км, чтобы добраться до первых домов города. Ном встретил её неприветливо. Через несколько месяцев работы швеёй Ада Блэкджек поняла, что за крохотную плату невозможно поднять сына на ноги, дать ему хорошее лечение. Скрепя сердце, она сдала Беннета в приют.

Встреча с исследователями

Однако судьба неожиданно предоставила ей шанс выкарабкаться из нужды. Канадский полярный исследователь и этнограф Вильялмур Стефанссон задумал организовать экспедицию на небольшой остров Врангель, окружённый водами Восточно-Сибирского и Чукотского морей.

Участок суши с постоянным густым туманом, вечными льдами и переменчивой погодой был для него своего рода плацдармом для будущей славы и карьеры. Стефанссон мечтал водрузить британский флаг на острове и свой проект назвал «дружественной и гостеприимной Арктикой». Ему удалось набрать молодую команду участников предстоящей экспедиции, в которую вошли Аллан Кроуфорд, Лорн Найт, Фред Маурер, Милтон Галле и Ада Блэкджек.

Кстати, для участия в походе инуитку выбрал сам Стефанссон. С Адой Блэкджек был заключён годовой контракт. И ежемесячная выплата в $ 50 показалась ей фантастической суммой. Правда, перед отъездом инуитка, которой в ту пору исполнилось 23 года, побывала у местного шамана. Служитель культа нагнал страху на молодую женщину и предсказал ей неминуемую гибель…

Полярная экспедиция

9 сентября 1921 года команда тронулась в путь. С собой на шхуну «Серебряная волна» взяли даже кота Вика и упряжку ездовых собак. В коротком заходе в Ист-Кейл было решено купить кожаную лодку. Участники экспедиции надеялись, что местные жители согласятся отправиться с ними на остров Врангеля добывать тюленей, песцов и шить из шкур одежду. Однако этот уголок суши пользовался дурной славой. Поэтому никто не отважился составить компанию американцам и канадцам.

16 сентября путешественники были уже на месте. Ада Блэкджек записала в своём дневнике: «Когда мы добрались до острова Врангеля, земля показалась мне очень большой, но они сказали, что это всего лишь маленький остров. Сначала я думала, что поверну назад, однако решила, что это будет несправедливо по отношению к мужчинам. Вскоре после того, как мы приехали, я начала шить».

Ада Блэкджек в составе экспедиции Фото: Wikimedia Commons

Отношения молодой инуитки с «белыми людьми» поначалу складывались непросто. Впечатлительная Ада ещё не отошла от предсказаний шамана: страх однажды быть убитой вверг её в депрессию. Подобное состояние Ады Блэкджек вывело из терпения участников экспедиции, которые полагали, что она должна каждый день вести хозяйство. Но уговоры не помогли инуитке прийти в себя. В ход пошли угрозы. Аду морили голодом и не раз привязывали к флагштоку, на обжигающий лицо мороз.

«Всё это может показаться забавным, но нам уже не смешно. Бог знает, что она может сделать с собой или с одним из нас. Ей платят $ 50 в месяц за то, что она не работает, ест нашу еду и делает всё наоборот», – отметил в дневнике Лорн Найт.

По злой иронии судьбы своего главного обидчика Ада будет выхаживать, когда тот заболеет цингой.

Жизнь на острове

Жизнь участников экспедиции на острове Врангеля вроде бы налаживалась. Ада готовила еду, шила одежду и занималась привычным для себя делом. Правда, одно лишь смущало экономную инуитку: исследователи легкомысленно транжирили продовольственные запасы, рассчитывая, что скоро придёт шхуна с самым необходимым.

А тем временем организатор похода Вильялмур Стефанссон колесил с лекциями по Америке, получая приличные гонорары. И упустил подходящее время: корабль с едой, с необходимым снаряжением не смог пробиться через льды, которые словно бронёй укрыли остров Врангеля. Увы, полугодовой запас пищи был значительно израсходован. А изобилия дичи, как уверял Стефанссон, здесь не наблюдалось. Оставаться на острове в преддверии суровой зимы было опасно.

Несколько успешных зимовок было только за плечами Фреда Маурера, который в 1914 году принял участие в экспедиции на судне «Карлук».

«Эту достаточно неопытную компанию Стефанссон отправил на север, снабдив припасами всего на шесть месяцев и пустыми заверениями в том, что «дружественная Арктика» обеспечит достаточное количество дичи для пополнения их запасов, пока корабль не заберёт их в следующем году», – напишут позже эксперты.

Фото: NiseriN/istockphoto.com

Первые трудности

Сначала тяжело заболел Найт. 28 января 1923 года Кроуфорд, Маурер и Галле приняли решение возвращаться в Ном. В своём дневнике Ада Блэкджек отметила: «Они пообещали, что вернутся на корабле после того, как доберутся до Нома, или приедут с собачьей упряжкой следующей зимой. Они ушли с упряжкой из пяти собак и большими санями с припасами».

О дальнейшей судьбе участников экспедиции, ушедших в шторм, ничего не известно. По всей вероятности, они стали очередными жертвами коварной Арктики. С этого момента заботы об умирающем Лорне Найте легли на плечи инуитки. Он был капризен, груб с ней, но надо отдать должное бывшему китобою. Именно Найт научил Аду ставить капканы на зверя: женщина пока не умела охотиться.

Выживание в одиночку

Найт умер 23 июня 1923 года. Теперь на острове Врангеля Ада была совершенно одна. Если не считать кота Вика, который своим присутствием скрашивал её жизнь. Каждый день Ады Блэкджек проходил в жестокой борьбе за выживание. Она впервые взяла в руки ружьё и сумела добыть первого тюленя.

Инуитка вбила коряги в землю, чтобы сделать более устойчивыми стены и потолок палатки. А у изголовья кровати соорудила стойку для ружья: белые медведи уже не раз подходили к её жилищу. Ада научилась метко стрелять и по большей части охотилась на песцов. Предприимчивая женщина хорошо знала, как высоко ценятся шкурки этих пушных зверей.

На каждом шагу её подстерегала смертельная опасность. Однажды во время охоты на тюленей Ада не сразу заметила самых крупных хищников Арктики. «Когда я поняла, что это белые медведи, они были в 400 ярдах от моей палатки. Я развернулась и побежала изо всех сил, пока не добралась до своей палатки. В этот момент я была готова упасть в обморок», – вспоминала позже «женщина-Робинзон». Так в будущем назовут Аду журналисты.

Лютые морозы со шквальным ветром пробирали до костей и отнимали последние силы. Но худенькая женщина небольшого росточка продолжала вести дневник и научилась обращаться с фотооборудованием. У неё получились неплохие снимки окружающей природы.

Правда, охотиться молодая инуитка стала реже: заканчивались патроны. И теперь она собирала птичьи яйца, расставляла ловушки для мелких животных. Ада постоянно думала о больном сыне. Она чувствовала, как слабеет. И в один из дней, которым потеряла счёт, составила завещание, где заработанные деньги должны были получить мать и сестра. С одним непременным условием — позаботиться о Беннете.

Ада Блэкджек с сыном Фото: Wikimedia Commons

Спасение и дальнейшая жизнь

19 августа 1923 года Аду Блэкджек разбудил непонятный шум. В бинокль она разглядела шхуну «Дональдсон», которая подходила к берегу. Её радости не было предела! Капитан шхуны Харольд Нойс встретил на земле измождённую женщину со слезами на глазах и котом Виком в руках. Ада, которая провела на острове в полном одиночестве полгода, восхитила команду «Дональдсона».

Женщина вернулась на родину, забрала сына из приюта и отправилась в Сиэтл. Там в одной из больниц началось лечение Беннета. Увы, по контракту она получила не всю указанную сумму. Все расходы покрыла продажа шкурок песцов, которые добыла Ада на острове.

Её дневник, фотографии, представляющие научный интерес, попали в руки Вильялмура Стефанссона. Он не заплатил Аде Блэкджек ни цента. Зато издал книгу, где через каждую страницу угадывалась попытка обелить свои промахи при подготовке злополучной экспедиции на остров Врангеля.

Ада во второй раз вышла замуж и родила сына Билли, который в будущем стал лидером 13-й региональной корпорации коренных народов Аляски. Остаток жизни Ада Блэкджек провела на Аляске. Умерла легендарная инуитка 29 мая 1983 года в возрасте 85 лет.