О чём говорит низкий пульс у человека? Кардиолог назвал 14 возможных причин

Норма пульса у здорового человека должна составлять 60-90 ударов в минуту. В медицине понятие «низкий пульс» у человека называется брадикардией – это снижение частоты сокращений сердца до 60 ударов в минуту или ниже.

О чём расскажем:

Причины брадикардии

Наталья Пикулик врач-кардиолог, АО «Семейный доктор» «В норме у здорового человека пульс варьируется. От 60 до 90 ударов в минуту в покое — это норма. Кто-то имеет ЧСС (частоту сердечных сокращений) в 60 ударов в минуту в покое, а кто-то — 90. Но всё зависит от того, чем человек занимается. Такой пульс не требует лечения. Однако если человек привык жить с пульсом 60 ударов в минуту, то для него повышение ЧСС до 90 ударов в минуту будет уже высоким и требующим выяснения причины».

Все причины низкого пульса связаны с патологиями. Выделим каждую из них.

Сердечно-сосудистые

Чаще всего брадикардия связана с нарушениями в работе сердца и следующими заболеваниями:

синдром слабости синусового узла – заболевание, при котором слишком медленно генерируются и проводятся электрические импульсы;

ишемическая болезнь сердца;

инфаркт миокарда;

сердечная недостаточность;

врождённый порок сердца;

кардиомиопатия.

Токсикологические

отправление путём передозировки медицинскими препаратами;

диеты;

курение;

употребление алкоголя.

Другие патологии

заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, нарушения работы надпочечников);

длительное пребывание в духоте, недостаток кислорода;

повышенное внутричерепное давление;

некоторые инфекционные заболевания.

Фото: Chinnapong/istockphoto.com

Как выяснить причину низкого пульса?

В первую очередь понадобится сдать лабораторные анализы по назначению врача. Общий и биохимический анализ крови способен показать истинную причину брадикардии – проблему с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и эндокринной системой.

После анализов понадобится ЭКГ . На данный момент это один из простых и в то же время достоверных методов выявления низкого пульса.

Если вышеперечисленные способы не помогли выявить причину низкого пульса, то придётся прибегнуть к суточному мониторингу ЭКГ. В таком случае аппарат фиксирует сердечный ритм в течение суток и на выходе показывает все нарушения в работе сердца.

Ещё одним важным инструментом в решении кардиологических проблем является УЗИ сердца или Эхо-КГ. Данный метод без труда выявляет плохо сокращающиеся участки органа. Кроме того, можно увидеть очаги воспаления, рубцы и прочие патологии.

Для спортсменов нередко применяются кардиологические тесты с нагрузкой. На человека прикрепляются специальные датчики, а сам человек при этом совершает определённые физические упражнения. В результате специалист видит, как реагирует сердечная мышца на нагрузку.

Иногда данных для полной оценки работы сердца мало. Тогда к кардиологу подключаются другие узкие специалисты. Так, при подозрении на проблемы с ЖКТ необходимо пройти ФГДС ( фиброгастродуоденоскопия ) — или КТ (компьютерную томографию). А при бронхиальной астме — рентген грудной клетки и спирометрию .

Симптомы брадикардии

Елизавета Скородумова кардиолог, НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе «Брадикардия может быть следствием нарушений в проводящей системе сердца — так называемых блокад. Сигнал, который должен запускать сокращение, где-то «застревает» или идёт с опозданием. Также пульс снижают гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы. Некоторые лекарства тоже могут понизить пульс до определённых значений».

Лёгкое понижение пульса никак не сказывается на самочувствии. Но когда пульс достигает 40 ударов в минуту, то человек отмечает сразу несколько тревожных симптомов:

общую слабость;

одышку;

«мушки» перед глазами;

состояние, близкое к обморочному;

потерю сознания.

Резкое отклонение пульса от нормы (плюс 25-30 ударов в минуту) будут очень сильно ощущаться. Это как эпизод сильного эмоционального волнения. И, наоборот, резкое падение пульса с 90 до 55-60 ударов могут сопровождаться слабостью и головокружением. Если снижение пульса доводит до потери сознания, тогда срочно нужно обследоваться. Следует исключить тяжёлые нарушения ритма сердца, которые способны привести к его остановке.

Фото: DaniloAndjus

Когда низкий пульс не опасен?

Во время ночного сна пульс человека всегда замедляется. Кроме того, у профессиональных спортсменов часто наблюдается брадикардия. В подобном случае частота сердечных сокращений опускается ниже 50 ударов в минуту и не вызывает никаких серьёзных последствия для организма. В медицине такую патологию называют «синдром атлетического сердца».

Снижение пульса легко спутать с обычной усталостью. Но если подобное состояние появляется всё чаще и чаще, следует измерить давление и обратить внимание на частоту пульса. При первых же подозрениях на брадикардию необходимо обратиться за консультацией к кардиологу.

Если человек регулярно занимается спортом, хорошо себя чувствует, не теряет сознание и не жалуется на слабость, но при этом у него пульс 50-55 ударов, то речь идёт о физиологической брадикардии . Такое состояние не требует лечения.

Другое дело, если низкий пульс сопровождается головокружением, потемнением в глазах, одышкой, быстрой утомляемостью или обмороками. Это уже сигнал. Значит, сердце не справляется с задачей – не перекачивает достаточно крови, и органы недополучают кислород.

Фото: ArtMarie/istockphoto.com

Осложнения брадикардии

Сердце – это мышца, которая «несёт» кровь ко всем органам и тканям, доставляя кислород и питательные вещества. Если частота сердечных сокращений понижается, то эта функция работает не в полную силу. От нехватки кислорода может страдать головной мозг и появиться недомогание, слабость и постоянное чувство усталости, одышки и боли в груди.

Если снижение частоты сердечных сокращений до 50 ударов в минуту не представляет серьёзной угрозы человеку, то понижение до 40-35 ударов в минуту – острая проблема, требующая незамедлительного решения. Ведь при таких значениях мозг начинает испытывать серьёзную нехватку кислорода. А ЧСС до 30 ударов в минуту – повод для срочного вызова скорой помощи.

Фото: Lajst/istockphoto.com

Профилактика и лечение брадикардии

Профилактика низкого пульса – это обязательное устранение его причины, то есть основного заболевания. Ежегодная консультация у кардиолога – необходимая составляющая здорового сердца. Внимательно и чётко выполняйте рекомендации специалиста, правильно питайтесь и откажитесь от вредных привычек.

Лечение брадикардии состоит из методов, которые подбирает кардиолог.

Лекарственная терапия. Индивидуальный подбор лекарственных средств позволяет держать брадикардию на контроле и в дальнейшем избавиться от тревожных симптомов. Лечебно-профилактические процедуры. К ним относятся умеренные физические нагрузки, соблюдение режима сна и бодрствования, регулярные прогулки на свежем воздухе. Хирургическое вмешательство. Это крайний метод лечения брадикардии, к которому прибегают лишь в том случае, когда другие методы лечения не приносят должного результата. К хирургическому лечению относят имплантацию кардиостимулятора, устранение нарушений сердечного ритма.

