О чём говорит низкий пульс у человека? Кардиолог назвал 14 возможных причин

Норма пульса у здорового человека должна составлять 60-90 ударов в минуту. В медицине понятие «низкий пульс» у человека называется брадикардией – это снижение частоты сокращений сердца до 60 ударов в минуту или ниже.
О чём расскажем:
- Причины брадикардии
- Как выяснить причину низкого пульса?
- Симптомы брадикардии
- Когда низкий пульс не опасен?
- Осложнения брадикардии
- Профилактика и лечение брадикардии
Причины брадикардии
«В норме у здорового человека пульс варьируется. От 60 до 90 ударов в минуту в покое — это норма. Кто-то имеет ЧСС (частоту сердечных сокращений) в 60 ударов в минуту в покое, а кто-то — 90. Но всё зависит от того, чем человек занимается. Такой пульс не требует лечения. Однако если человек привык жить с пульсом 60 ударов в минуту, то для него повышение ЧСС до 90 ударов в минуту будет уже высоким и требующим выяснения причины».
Все причины низкого пульса связаны с патологиями. Выделим каждую из них.
Сердечно-сосудистые
Чаще всего брадикардия связана с нарушениями в работе сердца и следующими заболеваниями:
- синдром слабости синусового узла – заболевание, при котором слишком медленно генерируются и проводятся электрические импульсы;
- ишемическая болезнь сердца;
- инфаркт миокарда;
- сердечная недостаточность;
- врождённый порок сердца;
- кардиомиопатия.
Токсикологические
- отправление путём передозировки медицинскими препаратами;
- диеты;
- курение;
- употребление алкоголя.
Другие патологии
- заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, нарушения работы надпочечников);
- длительное пребывание в духоте, недостаток кислорода;
- повышенное внутричерепное давление;
- некоторые инфекционные заболевания.
Фото: Chinnapong/istockphoto.com
Как выяснить причину низкого пульса?
В первую очередь понадобится сдать лабораторные анализы по назначению врача. Общий и биохимический анализ крови способен показать истинную причину брадикардии – проблему с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и эндокринной системой.
После анализов понадобится ЭКГ. На данный момент это один из простых и в то же время достоверных методов выявления низкого пульса.
Если вышеперечисленные способы не помогли выявить причину низкого пульса, то придётся прибегнуть к суточному мониторингу ЭКГ. В таком случае аппарат фиксирует сердечный ритм в течение суток и на выходе показывает все нарушения в работе сердца.
Ещё одним важным инструментом в решении кардиологических проблем является УЗИ сердца или Эхо-КГ. Данный метод без труда выявляет плохо сокращающиеся участки органа. Кроме того, можно увидеть очаги воспаления, рубцы и прочие патологии.
Для спортсменов нередко применяются кардиологические тесты с нагрузкой. На человека прикрепляются специальные датчики, а сам человек при этом совершает определённые физические упражнения. В результате специалист видит, как реагирует сердечная мышца на нагрузку.
Иногда данных для полной оценки работы сердца мало. Тогда к кардиологу подключаются другие узкие специалисты. Так, при подозрении на проблемы с ЖКТ необходимо пройти ФГДС (фиброгастродуоденоскопия) — или КТ (компьютерную томографию). А при бронхиальной астме — рентген грудной клетки и спирометрию.
Симптомы брадикардии
«Брадикардия может быть следствием нарушений в проводящей системе сердца — так называемых блокад. Сигнал, который должен запускать сокращение, где-то «застревает» или идёт с опозданием. Также пульс снижают гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы. Некоторые лекарства тоже могут понизить пульс до определённых значений».
Лёгкое понижение пульса никак не сказывается на самочувствии. Но когда пульс достигает 40 ударов в минуту, то человек отмечает сразу несколько тревожных симптомов:
- общую слабость;
- одышку;
- «мушки» перед глазами;
- состояние, близкое к обморочному;
- потерю сознания.
Резкое отклонение пульса от нормы (плюс 25-30 ударов в минуту) будут очень сильно ощущаться. Это как эпизод сильного эмоционального волнения. И, наоборот, резкое падение пульса с 90 до 55-60 ударов могут сопровождаться слабостью и головокружением. Если снижение пульса доводит до потери сознания, тогда срочно нужно обследоваться. Следует исключить тяжёлые нарушения ритма сердца, которые способны привести к его остановке.
Фото: DaniloAndjus
Когда низкий пульс не опасен?
Во время ночного сна пульс человека всегда замедляется. Кроме того, у профессиональных спортсменов часто наблюдается брадикардия. В подобном случае частота сердечных сокращений опускается ниже 50 ударов в минуту и не вызывает никаких серьёзных последствия для организма. В медицине такую патологию называют «синдром атлетического сердца».
Снижение пульса легко спутать с обычной усталостью. Но если подобное состояние появляется всё чаще и чаще, следует измерить давление и обратить внимание на частоту пульса. При первых же подозрениях на брадикардию необходимо обратиться за консультацией к кардиологу.
Если человек регулярно занимается спортом, хорошо себя чувствует, не теряет сознание и не жалуется на слабость, но при этом у него пульс 50-55 ударов, то речь идёт о физиологической брадикардии. Такое состояние не требует лечения.
Другое дело, если низкий пульс сопровождается головокружением, потемнением в глазах, одышкой, быстрой утомляемостью или обмороками. Это уже сигнал. Значит, сердце не справляется с задачей – не перекачивает достаточно крови, и органы недополучают кислород.
Фото: ArtMarie/istockphoto.com
Осложнения брадикардии
Сердце – это мышца, которая «несёт» кровь ко всем органам и тканям, доставляя кислород и питательные вещества. Если частота сердечных сокращений понижается, то эта функция работает не в полную силу. От нехватки кислорода может страдать головной мозг и появиться недомогание, слабость и постоянное чувство усталости, одышки и боли в груди.
Если снижение частоты сердечных сокращений до 50 ударов в минуту не представляет серьёзной угрозы человеку, то понижение до 40-35 ударов в минуту – острая проблема, требующая незамедлительного решения. Ведь при таких значениях мозг начинает испытывать серьёзную нехватку кислорода. А ЧСС до 30 ударов в минуту – повод для срочного вызова скорой помощи.
Фото: Lajst/istockphoto.com
Профилактика и лечение брадикардии
Профилактика низкого пульса – это обязательное устранение его причины, то есть основного заболевания. Ежегодная консультация у кардиолога – необходимая составляющая здорового сердца. Внимательно и чётко выполняйте рекомендации специалиста, правильно питайтесь и откажитесь от вредных привычек.
Лечение брадикардии состоит из методов, которые подбирает кардиолог.
- Лекарственная терапия. Индивидуальный подбор лекарственных средств позволяет держать брадикардию на контроле и в дальнейшем избавиться от тревожных симптомов.
- Лечебно-профилактические процедуры. К ним относятся умеренные физические нагрузки, соблюдение режима сна и бодрствования, регулярные прогулки на свежем воздухе.
- Хирургическое вмешательство. Это крайний метод лечения брадикардии, к которому прибегают лишь в том случае, когда другие методы лечения не приносят должного результата. К хирургическому лечению относят имплантацию кардиостимулятора, устранение нарушений сердечного ритма.
Источники
- Reena Tiwari, Ravindra Kumar, Sujata Malik, Tilak Raj, Punit Kumar, Analysis of Heart Rate Variability and Implication of Different Factors on Heart Rate Variability. 2021.
- Ritz K., van Buchem M.A., Daemen M.J. The heart-brain connection: mechanistic insights and models. Neth. Heart J. 2013.
- Kingma J.G., Simard D., Rouleau J.R. Influence of cardiac nerve status on cardiovascular regulation and cardioprotection. World J. Cardiol. 2017.