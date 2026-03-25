Тренировка спины: топ-10 упражнений для ромбовидных мышц

Большая и малая ромбовидные мышцы находятся в верхней части спины. Они отвечают за сведение лопаток, и их развитие влияет на осанку. Также сильные ромбовидные стабилизируют лопатку в жимах и отжиманиях, что отражается на технике выполнения упражнений.
О чём расскажем:
- Как накачать ромбовидные мышцы?
- Как и когда использовать дополнительный вес?
- 10 упражнений на ромбовидные мышцы
- Как составить тренировку?
Как накачать ромбовидные мышцы?
«Если вы решили сосредоточиться на тренировке ромбовидных мышц, нужно учитывать, что специальных упражнений на них нет. Ромбовидные будут работать практически во всех движениях спины. А значит, нужно сосредоточиться именно на таких упражнениях и выбрать наиболее подходящие».
В первую очередь нужно соблюдать принцип приоритета: поставьте упражнения на спину в начало тренировки. Таким образом вы сразу уделите внимание конкретной мышечной группе.
При тренировке ромбовидных мышц необходимо сосредоточиться на сведении лопаток. В пиковой точке максимально прижимайте лопатку к позвоночнику, в негативной фазе плавно и подконтрольно растягивайте мышцы.
Как и когда использовать дополнительный вес?
Напомним, тренировка ромбовидных мышц невозможна в отрыве от тренировки остальных мышц спины. Ваша задача — грамотно регулировать нагрузку. Сразу замахиваться на огромные веса не стоит. Вы будете использовать инерцию, чтобы дотянуть вес до нужной точки. Также в работу начнут включаться бицепс и поясница. В совокупности это не позволит полноценно проработать ромбовидные, так как нагрузка распределится по всему телу.
В самом начале нужно использовать минимальное отягощение или даже выбрать упражнения с собственным весом. Например, отлично подойдут подтягивания на низкой перекладине, когда ноги располагаются на полу, или упражнения с петлями TRX.
Увеличивайте отягощения постепенно. Добавьте на снаряд 5-10% веса и попробуйте сделать 10-12 повторений. Если 12 повторений дались легко, снова добавьте вес. И так – до тех пор, пока не найдёте свой комфортный вес на 10 повторений в трёх подходах.
10 упражнений на ромбовидные мышцы
Прежде чем приступать к выполнению упражнений, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать получения травм.
Основу тренировочной программы будут составлять базовые упражнения, в основном горизонтальные тяги. Но также будут и «добивочные» активности, и упражнения на «ощущение» мышц.
Перед тренировкой выполните разминку и выполните подготовительные упражнения на отработку двигательного паттерна перед зеркалом.
Упражнение для отработки движения локтей и лопаток:
- вытяните руки перед собой параллельно полу;
- начните разводить руки в стороны, одновременно сгибая их в локтях и сводя лопатки;
- в финальной точке локти должны быть под углом 90 градусов, а лопатки полностью сведены;
- выполните 15-20 таких движений, чтобы почувствовать верх спины и движение лопаток.
Упражнение для отработки движения лопаток:
- встаньте прямо, затем наклоните корпус вперёд, в нижней точке он должен быть практически параллелен полу;
- руки вытянуты вниз, поясница в нейтральном положении;
- начните сводить и разводить лопатки, как будто пытаетесь зажать карандаш между лопаток;
- это движение подготовит вас к тяге штанги в наклоне или тяге Т-грифа.
Когда вы поняли механику движения, можно переходить к самому комплексу упражнений. При выполнении сосредоточьтесь на движении локтей назад и сведении лопаток. Для начала возьмите два-четыре упражнения. Тренировочный объём на начальном этапе — от восьми до 12 рабочих подходов в неделю.
Тяга штанги в наклоне
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, таз отведён назад.
- Наклоните корпус вперёд на 45 градусов.
- Сохраняйте естественный прогиб в пояснице.
- Штангу держите в прямых руках, хват шире плеч, взгляд направлен в пол.
- Потяните штангу к низу грудной клетки, сделайте акцент на разведении локтей в стороны и сведении лопаток, в верхней точке зафиксируйте штангу.
- Плавно вернитесь в исходное положение и избегайте инерции.
Тяга гантели в наклоне с упором
Техника выполнения
- Коленом одной ноги и ладонью одноимённой руки упритесь в скамью, вторую ногу отставьте немного назад и в сторону.
- Гантель свисает свободно на рабочей руке, спина в нейтральном положении и параллельна полу.
- Плавно потяните гантель к поясу, ведите локоть близко к корпусу.
- В верхней точке максимально прижмите лопатку к позвоночнику, при движении допускается небольшой разворот корпуса.
- Опустите гантель подконтрольно, растягивая мышцы и повторите движение.
- После нужного количества повторений выполните на другую сторону.
Тяга Т-грифа
Техника выполнения
- Упритесь грудью в упор и найдите комфортное положение, где упор не будет сильно давить.
- Ноги поставьте на опору.
- Обхватите рукоятки, хват шире плеч.
- Тяните рукоять к груди разводя локти в стороны и сводя лопатки.
- Сделайте паузу в пиковой точке и плавно опустите рукоять, подконтрольно растягивая мышцы.
Тяга горизонтального блока к поясу
Техника выполнения
- Выполняется сидя в тренажёре, ногами упритесь в платформу, колени чуть согнуты, спина в нейтральном положении.
- Корпус немного наклонен вперёд, широкий нейтральный хват;
- Потяните рукоять к низу груди, локти движутся немного в стороны, акцентированно сведите лопатки.
- Плавно вернитесь вперёд.
Подтягивания на низкой перекладине
Техника выполнения
- Установите перекладину на уровне груди, обхватите её широким хват.
- Ноги вытянуты вперёд и чуть согнуты в коленях.
- Подтяните грудную клетку к перекладине.
- В верхней точке выдержите паузу, сделайте акцент на движении груди к перекладине.
Тяга каната к подбородку со сведением лопаток
Техника выполнения
- Установите блок чуть выше вашего роста.
- Возьмитесь за канат, сделайте несколько шагов назад, руки прямые.
- Тяните рукоятки к лицу, разводя локти в стороны и отводя их назад.
- В конечной точке руки могут быть возле ушей или чуть ниже, лопатки сведены, акцент — на развороте плеч назад.
Обратная «бабочка» в тренажёре пэк-дэк
Техника выполнения
- Выполняется сидя в тренажёре, грудь прижата к спинке.
- Возьмитесь за рукоятки, руки параллельно полу.
- Начните движение с отведения рук в стороны.
- Фокус направлен на локти, тяните их вниз.
- Локти чуть согнуты, лопатки сведены.
- Сделайте паузу в пиковой точке.
Тяга резинки к подбородку
Техника выполнения
- Встаньте напротив стойки, зафиксируйте резинку на уровне шеи.
- Возьмитесь а резинку, руки располагаются на ширине плеч и вытянуты перед собой.
- Сделайте шаг назад, резинка должна натянуться, но не до полного напряжения.
- Потяните резинку к подбородку или верхней части грудной клетки, тяните локти назад и в стороны.
- В пиковой точке сведите лопатки и сделайте паузу.
- Плавно вернитесь в исходное положение.
Растягивание резинки стоя
Техника выполнения
- Выполняется стоя, возьмите концы резинки в руки.
- Вытяните руки перед собой на ширине плеч, резинка располагается на уровне груди.
- Руки прямые или чуть согнуты в локтях.
- Начните растягивать резинку в разные стороны до сведения лопаток, акцент — на движении кистей в стороны.
- Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.
Сведение и разведение лопаток в планке
Техника выполнения
- Примите положение планки.
- Максимально сведите лопатки, опуская грудь к полу.
- Затем вытолкните себя вверх, чтобы грудной отдел немного округлился, и максимально разведите лопатки.
- Повторите движение.
Как составить тренировку?
Если накачанная спина — ваша цель, старайтесь тренировать её два раза в неделю. В первую тренировку в неделе можно поставить тяжёлые упражнения, а во вторую – более простые или упражнения для отработки техники.
На разминке можно выполнить «активационные» упражнения или упражнения на «ощущение». Они позволят вам почувствовать целевые мышцы и подготовиться к тренировке.
В основной части занятия первым ставьте базовое: тяга штанги в наклоне или тяга Т-грифа. Далее выполняйте более сложные упражнения.
Для начала необходимо отработать упражнения с небольшим весом. Выполняйте три-четыре подхода по 8-12 повторений в каждом подходе. Когда техника отработана, можно переходить на 8-12 повторений.
Тренировка 1
Разминка:
- тяга резинки к поясу;
- растягивание резинки в наклоне.
Основные упражнения:
- тяга Т-грифа — 3 подхода по 10 повторений;
- тяга каната к подбородку — 2 подхода по 10-15 повторений.
Тренировка 2
Разминка:
- упражнения перед зеркалом без веса на сведение и разведение лопаток;
- сведение и разведение лопаток в планке.
Основная тренировка:
- тяга штанги в наклоне — 3 подхода по 10 повторений;
- тяга гантели в наклоне — 2-3 подхода по 8-10 повторений.
Важно помнить, что главное в тренировочном процессе — это здоровье и безопасность. Старайтесь в первую очередь прогрессировать в технике выполнения упражнений, а уже затем – поднимать вес отягощения. Такой подход даст вам возможность укрепить ромбовидные мышцы и добиться поставленных целей.