Тренировка спины: топ-10 упражнений для ромбовидных мышц

Большая и малая ромбовидные мышцы находятся в верхней части спины. Они отвечают за сведение лопаток, и их развитие влияет на осанку. Также сильные ромбовидные стабилизируют лопатку в жимах и отжиманиях, что отражается на технике выполнения упражнений.

Как накачать ромбовидные мышцы?

Дмитрий Гончаров фитнес-тренер DDX Fitness «Если вы решили сосредоточиться на тренировке ромбовидных мышц, нужно учитывать, что специальных упражнений на них нет. Ромбовидные будут работать практически во всех движениях спины. А значит, нужно сосредоточиться именно на таких упражнениях и выбрать наиболее подходящие».

В первую очередь нужно соблюдать принцип приоритета: поставьте упражнения на спину в начало тренировки. Таким образом вы сразу уделите внимание конкретной мышечной группе.

При тренировке ромбовидных мышц необходимо сосредоточиться на сведении лопаток. В пиковой точке максимально прижимайте лопатку к позвоночнику, в негативной фазе плавно и подконтрольно растягивайте мышцы.

Как и когда использовать дополнительный вес?

Напомним, тренировка ромбовидных мышц невозможна в отрыве от тренировки остальных мышц спины. Ваша задача — грамотно регулировать нагрузку. Сразу замахиваться на огромные веса не стоит. Вы будете использовать инерцию, чтобы дотянуть вес до нужной точки. Также в работу начнут включаться бицепс и поясница. В совокупности это не позволит полноценно проработать ромбовидные, так как нагрузка распределится по всему телу.

В самом начале нужно использовать минимальное отягощение или даже выбрать упражнения с собственным весом. Например, отлично подойдут подтягивания на низкой перекладине, когда ноги располагаются на полу, или упражнения с петлями TRX.

Увеличивайте отягощения постепенно. Добавьте на снаряд 5-10% веса и попробуйте сделать 10-12 повторений. Если 12 повторений дались легко, снова добавьте вес. И так – до тех пор, пока не найдёте свой комфортный вес на 10 повторений в трёх подходах.

Фото: Istockphoto.com /miljko

10 упражнений на ромбовидные мышцы

Прежде чем приступать к выполнению упражнений, нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Это позволит избежать получения травм.

Основу тренировочной программы будут составлять базовые упражнения, в основном горизонтальные тяги. Но также будут и «добивочные» активности, и упражнения на «ощущение» мышц.

Перед тренировкой выполните разминку и выполните подготовительные упражнения на отработку двигательного паттерна перед зеркалом.

Упражнение для отработки движения локтей и лопаток:

вытяните руки перед собой параллельно полу;

начните разводить руки в стороны, одновременно сгибая их в локтях и сводя лопатки;

в финальной точке локти должны быть под углом 90 градусов, а лопатки полностью сведены;

выполните 15-20 таких движений, чтобы почувствовать верх спины и движение лопаток.

Упражнение для отработки движения лопаток:

встаньте прямо, затем наклоните корпус вперёд, в нижней точке он должен быть практически параллелен полу;

руки вытянуты вниз, поясница в нейтральном положении;

начните сводить и разводить лопатки, как будто пытаетесь зажать карандаш между лопаток;

это движение подготовит вас к тяге штанги в наклоне или тяге Т-грифа.

Фото: Istockphoto.com / Drazen Zigic

Когда вы поняли механику движения, можно переходить к самому комплексу упражнений. При выполнении сосредоточьтесь на движении локтей назад и сведении лопаток. Для начала возьмите два-четыре упражнения. Тренировочный объём на начальном этапе — от восьми до 12 рабочих подходов в неделю.

Тяга штанги в наклоне

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, таз отведён назад.

Наклоните корпус вперёд на 45 градусов.

Сохраняйте естественный прогиб в пояснице.

Штангу держите в прямых руках, хват шире плеч, взгляд направлен в пол.

Потяните штангу к низу грудной клетки, сделайте акцент на разведении локтей в стороны и сведении лопаток, в верхней точке зафиксируйте штангу.

Плавно вернитесь в исходное положение и избегайте инерции.

Тяга гантели в наклоне с упором

Техника выполнения

Коленом одной ноги и ладонью одноимённой руки упритесь в скамью, вторую ногу отставьте немного назад и в сторону.

Гантель свисает свободно на рабочей руке, спина в нейтральном положении и параллельна полу.

Плавно потяните гантель к поясу, ведите локоть близко к корпусу.

В верхней точке максимально прижмите лопатку к позвоночнику, при движении допускается небольшой разворот корпуса.

Опустите гантель подконтрольно, растягивая мышцы и повторите движение.

После нужного количества повторений выполните на другую сторону.

Тяга Т-грифа

Техника выполнения

Упритесь грудью в упор и найдите комфортное положение, где упор не будет сильно давить.

Ноги поставьте на опору.

Обхватите рукоятки, хват шире плеч.

Тяните рукоять к груди разводя локти в стороны и сводя лопатки.

Сделайте паузу в пиковой точке и плавно опустите рукоять, подконтрольно растягивая мышцы.

Тяга горизонтального блока к поясу

Техника выполнения

Выполняется сидя в тренажёре, ногами упритесь в платформу, колени чуть согнуты, спина в нейтральном положении.

Корпус немного наклонен вперёд, широкий нейтральный хват;

Потяните рукоять к низу груди, локти движутся немного в стороны, акцентированно сведите лопатки.

Плавно вернитесь вперёд.

Подтягивания на низкой перекладине

Техника выполнения

Установите перекладину на уровне груди, обхватите её широким хват.

Ноги вытянуты вперёд и чуть согнуты в коленях.

Подтяните грудную клетку к перекладине.

В верхней точке выдержите паузу, сделайте акцент на движении груди к перекладине.

Тяга каната к подбородку со сведением лопаток

Техника выполнения

Установите блок чуть выше вашего роста.

Возьмитесь за канат, сделайте несколько шагов назад, руки прямые.

Тяните рукоятки к лицу, разводя локти в стороны и отводя их назад.

В конечной точке руки могут быть возле ушей или чуть ниже, лопатки сведены, акцент — на развороте плеч назад.

Обратная «бабочка» в тренажёре пэк-дэк

Техника выполнения

Выполняется сидя в тренажёре, грудь прижата к спинке.

Возьмитесь за рукоятки, руки параллельно полу.

Начните движение с отведения рук в стороны.

Фокус направлен на локти, тяните их вниз.

Локти чуть согнуты, лопатки сведены.

Сделайте паузу в пиковой точке.

Тяга резинки к подбородку

Техника выполнения

Встаньте напротив стойки, зафиксируйте резинку на уровне шеи.

Возьмитесь а резинку, руки располагаются на ширине плеч и вытянуты перед собой.

Сделайте шаг назад, резинка должна натянуться, но не до полного напряжения.

Потяните резинку к подбородку или верхней части грудной клетки, тяните локти назад и в стороны.

В пиковой точке сведите лопатки и сделайте паузу.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Растягивание резинки стоя

Техника выполнения

Выполняется стоя, возьмите концы резинки в руки.

Вытяните руки перед собой на ширине плеч, резинка располагается на уровне груди.

Руки прямые или чуть согнуты в локтях.

Начните растягивать резинку в разные стороны до сведения лопаток, акцент — на движении кистей в стороны.

Медленно и подконтрольно вернитесь в исходное положение.

Сведение и разведение лопаток в планке

Техника выполнения

Примите положение планки.

Максимально сведите лопатки, опуская грудь к полу.

Затем вытолкните себя вверх, чтобы грудной отдел немного округлился, и максимально разведите лопатки.

Повторите движение.

Как составить тренировку?

Если накачанная спина — ваша цель, старайтесь тренировать её два раза в неделю. В первую тренировку в неделе можно поставить тяжёлые упражнения, а во вторую – более простые или упражнения для отработки техники.

На разминке можно выполнить «активационные» упражнения или упражнения на «ощущение». Они позволят вам почувствовать целевые мышцы и подготовиться к тренировке.

В основной части занятия первым ставьте базовое: тяга штанги в наклоне или тяга Т-грифа. Далее выполняйте более сложные упражнения.

Для начала необходимо отработать упражнения с небольшим весом. Выполняйте три-четыре подхода по 8-12 повторений в каждом подходе. Когда техника отработана, можно переходить на 8-12 повторений.

Фото: Istockphoto.com / Smederevac

Тренировка 1

Разминка:

тяга резинки к поясу;

растягивание резинки в наклоне.

Основные упражнения:

тяга Т-грифа — 3 подхода по 10 повторений;

тяга каната к подбородку — 2 подхода по 10-15 повторений.

Тренировка 2

Разминка:

упражнения перед зеркалом без веса на сведение и разведение лопаток;

сведение и разведение лопаток в планке.

Основная тренировка:

тяга штанги в наклоне — 3 подхода по 10 повторений;

тяга гантели в наклоне — 2-3 подхода по 8-10 повторений.

Как только в основных движениях вы сможете выполнять 12 повторений с хорошей техникой, можете немного прибавить вес.

Важно помнить, что главное в тренировочном процессе — это здоровье и безопасность. Старайтесь в первую очередь прогрессировать в технике выполнения упражнений, а уже затем – поднимать вес отягощения. Такой подход даст вам возможность укрепить ромбовидные мышцы и добиться поставленных целей.