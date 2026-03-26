Монстр, воительница и шпионка: 10 фильмов с Шарлиз Терон

Шарлиз Терон – одна из немногих актрис, которая способна вмиг перевоплотиться из яркой и соблазнительной красотки в героиню, на чью долю выпали чудовищные испытания. Знаменитость не боится выглядеть в кадре несексуальной и даже отталкивающий: за свои эксперименты с внешностью и незаурядный талант Шарлиз удостоилась «Оскара».

Биография Шарлиз Терон

Шарлиз Терон родилась 7 августа 1975 года в городе Бенони в Южной Африке. Яркой внешностью голливудская звезда обязана своим происхождением: у неё немецкие, французские и голландские корни. Когда будущей актрисе исполнилось шесть лет, она стала брать уроки балета. Творческие способности были заметны сразу, поэтому в 13 лет девочку отправили в школу-интернат в Йоханнесбурге, после чего она продолжила обучение и поступила в Национальную школу искусств.

Детство будущей кинозвезды нельзя назвать лёгким: Шарлиз росла с отцом-тираном и несчастной матерью. Находясь в алкогольном опьянении, отец Терон несколько раз выстрелил в неё и мать, но пули чудом не попали в них. Мать в целях самообороны застрелила мужа. Полиция не смогла предъявить обвинения, но Шарлиз долгое время скрывала истинную причину смерти своего родителя. Лишь когда она стала одной из самых востребованных актрис Голливуда, ей пришлось раскрыть семейную правду.

По настоянию матери Шарлиз приняла участие в конкурсе моделей. А спустя время отправилась на международный конкурс в Италию, в котором заняла первое место. Победа на престижном конкурсе помогла Терон заключить годовой контракт с модельным агентством. Будущая оскароносная актриса объездила всю Европу, а затем обосновалась в Нью-Йорке. Здесь начинающая и вполне успешная модель поступила в хореографическое училище, а в свободное время подрабатывала манекенщицей.

Однако у Шарлиз была цель всеми силами добиться успеха, поэтому она отправилась в Лос-Анджелес, чтобы попробовать свои силы в актёрстве. Тут девушка никак не могла добиться успеха: никто не спешил приглашать на кастинги начинающую актрису. Правда, удача всё равно была на стороне Шарлиз: однажды в банке девушка устроила настоящий скандал из-за отказа клерка снять деньги со счёта. И по счастливой случайности за эмоциональным всплеском Терон наблюдал агент Джон Кросби. Именно он помог Терон сделать первые шаги в кинематографе.

Дебют в кино не заставил себя ждать: спустя восемь месяцев после переезда в США актриса исполнила трёхсекундную роль в фильме «Дети кукурузы – 3: Городская жатва». Но настоящий успех пришёл к ней после выхода в свет мистической драмы «Адвокат дьявола». Мало кто из малоизвестных актрис может похвастаться главной ролью в фильме, где партнёрами выступали такие звёзды Голливуда, как Аль Пачино и Киану Ривз. Позже Терон снялась в семейном фильме «Могучий Джо Янг», а затем – в драме «Правила виноделов».

В фильме «Монстр» Шарлиз выступила в образе серийной убийцы Эйлин Уорнос. Съёмки в драме дались актрисе крайне тяжело: из-за постоянного физического напряжения и набранных для роли килограммов Терон пребывала в постоянной депрессии. Но трудолюбие и талант актрисы не прошли незамеченными: знаменитость стала первой южноафриканской актрисой, удостоившейся престижной премии «Оскар».

Затем последовали роли в фильмах: «В дoлине Эла», «Прометей», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Форсаж 8». Актриса не останавливалась на достигнутом и продолжала покорять мир шоу-бизнеса. У Шарлиз не было времени на отдых: в 2019 году в прокат вышли фильмы «Та ещё парочка» и «Скандал». Через год актриса исполнила роль в ленте «Форсаж 9»: возвращение на экраны кинозлодейки публика восприняла с воодушевлением. Так, в 2023 году актриса сыграла в 10-й части фильма, а в 2028 году выйдет финальный эпизод: «Форсаж навсегда».

Спорт и питание

Шарлиз Терон может похвастаться идеальной кожей и отличными физическими данными. Если взглянуть на актрису, ни за что не поверишь, что ей 50 лет: настолько роскошно и свежо она выглядит.

Хотя Шарлиз признаётся, что силовые тренировки даются ей крайне тяжело, даже если это требуется для подготовки к ролям. Актриса предпочитает заниматься спортом в своё удовольствие, поэтому выбрала для себя пилатес. Кроме того, Терон регулярно устраивает длительные пешие прогулки: вооружившись всем необходимым, она в компании своих детей выбирается за город и наслаждается тишиной и свежим воздухом.

У бывшей балерины уже давно вошло в привычку строго следить за своим рационом. В питании актриса придерживается растительной диеты. В её рационе преобладают фрукты, овощи, семена и бобовые. Это придаёт коже голливудской дивы молодость и упругость.

Кроме того, Шарлиз строго придерживается правила: выпивать по 2 л воды ежедневно. Иногда актриса позволяет себе поблажки в диете, однако за это ей приходится расплачиваться физической активностью.

Личная жизнь Шарлиз Терон

Личную жизнь кинозвезда скрывает. В середине 1990-х годов Шарлиз два года встречалась с коллегой, актёром Крейгом Бирко. Позже её связывали романтические отношения с музыкантом Стивеном Дженкинсом.

В 2002 году на съёмках фильма «24 часа» Шарлиз познакомилась с актёром Стюартом Таунсендом. Между ними сразу же вспыхнула страсть, влюблённые жили поочерёдно то в Лос-Анджелесе, то в Ирландии. Такие отношения продлились восемь лет… Через два года после тяжёлого разрыва актриса нашла утешение в объятиях Шона Пенна. Казалось, пара по-настоящему счастлива и готова к созданию крепкой семьи. На радость поклонников, актёры даже объявили о помолвке, но через два года расстались.

После громких романов Терон предпочитает и вовсе не рассказывать о своей личной жизни. В одном из интервью знаменитость призналась, что сейчас она как никогда счастлива наедине с собой и наслаждается настоящей свободой. Впрочем, одиночество звезде явно не грозит: у Шарлиз двое приёмных детей – Огаст и Джексон.

10 фильмов с Шарлиз Терон

«Безумный Макс: Дорога ярости», США, Австралия, 2015 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Джордж Миллер

Главные актёры: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт

Возрастные ограничения: 18+

Фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» – не просто очередной экшен, а настоящий шедевр кинематографа. Практически все сцены были отсняты вживую, компьютерная графика понадобилась лишь для минимальных сцен: улучшения пейзажа и для изображения протеза руки героини Шарлиз Терон – Фуриосы.

Картина получила шесть статуэток «Оскар», в том числе за лучший монтаж, грим и костюмы. Но за яркой картинкой скрывались серьёзные конфликты и яростная ненависть. Дело в том, что Шарлиз Терон не просто не поладила с Томом Харди, своим экранным партнёром, а возненавидела его всей душой. А Том, похоже, отвечал актрисе взаимностью.

Как призналась сама голливудская красотка, ей не нравился профессиональный подход Харди, который в корне отличался от присущей ей пунктуальности и требовательности. Однако, что бы ни случилось, конфликтность пошла только на пользу и позволила героям ещё лучше проникнуться атмосферой картины.

«Адвокат дьявола», США, Германия, 1997 год

Жанр: триллер, фэнтези, драма

Режиссёр: Тейлор Хэкфорд

Главные актёры: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон

Возрастные ограничения: 18+

Чтобы лучше вжиться в роль, Шарлиз Терон пришлось три месяца посещать психотерапевта: это понадобилось для того, чтобы зрители не усомнились в шизофрении героини. Режиссёр картины поначалу не хотел утверждать актрису на главную роль. По мнению Тейлора Хэкфорда, Шарлиз была чересчур красива для роли. Однако в итоге его удалось переубедить, ведь Терон может похвастаться не только своей необычной внешностью, но и драматическим талантом.

«Правила виноделов», США, 1999 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Лассе Халльстрём

Главные актёры: Тоби Магуайр, Шарлиз Терон, Делрой Линдо

Возрастные ограничения: 18+

Шарлиз – девушка с весьма тяжёлым характером. В этом пришлось убедиться ещё раз: не так давно актриса вспоминала о съёмках в «Правилах виноделов», где честно призналась, что отношения с Тоби Магуайром, экранным возлюбленным, были крайне непростые.

Сейчас актёры вполне сносно общаются на светских вечеринках, но тогда конфликтовали почти каждый съёмочный день. Возможно, по этой причине, критики не особо поверили в «химию», которую пытались создать актёры на экране.

«Северная страна», США, 2005 год

Жанр: драма

Режиссёр: Ники Каро

Главные актёры: Шарлиз Терон, Томас Кертис, Эль Петерсон

Возрастные ограничения: 16+

Драма «Северная страна» рассказывает реальную историю женщин-шахтёров. Они трудились наравне с мужчинами и терпели от них унижения и домогательства. Чтобы проникнуться атмосферой, Терон некоторое время провела в семьях, где женщины-шахтёры являлись главной опорой и добытчиками.

Некоторые сцены снимались без подготовок. К примеру, актриса настояла на том, чтобы съёмка профсоюзного собрания велась без репетиций. По словам Шарлиз, те минуты, когда толпа выкрикивала оскорбления, показались ей неимоверно долгими и вызвали неподдельный ужас.

«Взрывная блондинка», США, Швеция, Венгрия, 2017 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Дэвид Литч

Главные актёры: Шарлиз Терон, Джеймс Макэвой, Эдди Марсан

Возрастные ограничения: 18+

К роли секретного агента Шарлиз Терон готовилась целых пять лет. По слухам, у голливудской звезды было восемь персональных тренеров, которые помогали ей достичь необходимой физической подготовки. Шарлиз периодически тренировалась с Киану Ривзом, который на тот момент активно готовился к роли в «Джон Уике». Кстати, в одной из сцен актриса немного переусердствовала и в итоге лишилась двух зубов.

«Азартные игры», США, 2000 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Джон Франкенхаймер

Главные актёры: Бен Аффлек, Шарлиз Терон, Гэри Синиз

Возрастные ограничения: 18+

По сюжету Шарлиз Терон исполняет роль роскошной красотки Эшли Мерсер, которая притворяется девушкой бывшего заключённого. Мнимая связь ей нужна в корыстных целях, а точнее, чтобы ограбить крупное казино. Несмотря на сильный актёрский состав и интригующий сюжет, Терон считает этот фильм самым неудачным в своей карьере. Но не жалеет о своём участии, потому что давно мечтала поработать с режиссёром ленты Джоном Франкенхаймером.

«Монстр», США, Германия, 2003 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Пэтти Дженкинс

Главные актёры: Шарлиз Терон, Кристина Риччи, Брюс Дерн

Возрастные ограничения: 18+

В драме «Монстр» Шарлиз Терон пришлось приложить максимум усилий, чтобы перевоплотиться в одну из самых известных женщин-серийных убийц, Эйлин Уорнос. Все старания актрисы увенчались успехом: критики единогласно назвали Шарлиз одной из самых талантливых драматических актрис Голливуда и удостоили её премией «Оскар».

Из соблазнительной блондинки актрисе пришлось превратиться в неопрятную и пугающую женщину. Для этого Шарлиз набрала около 14 кг и ежедневно просиживала несколько часов в кресле гримёра. Ей сбрили брови, надевали специальные зубные протезы: всё это актриса вспоминает с ужасом, потому что все 28 дней, пока шли съёмки, Терон провела в тяжёлой депрессии.

«Сладкий ноябрь», США, 2001 год

Жанр: драма, мелодрама

Режиссёр: Пэт О’Коннор

Главные актёры: Киану Ривз, Шарлиз Терон, Джейсон Айзекс

Возрастные ограничения: 12+

Романтическая мелодрама «Сладкий ноябрь» – очередной актёрский дуэт Шарлиз Терон и Киану Ривза. Если в «Адвокате дьявола» зрители и критики поверили в искренность чувств главных героев, то с данной кинолентой произошёл полный провал. Мелодрама считается одной из самых неудачных работ Терон, которую кинокритики раскритиковали в пух и прах. Хотя сама актриса была уверена в удачном прокате и даже отказалась от главной роли в фильме «Перл-Харбор» ради съёмок в «Сладком ноябре».

«Могучий Джо Янг», США, Великобритания, 1998 год

Жанр: приключение, семейное

Режиссёр: Рон Андервуд

Главные актёры: Шарлиз Терон, Билл Пэкстон, Раде Шербеджия

Возрастные ограничения: 12+

Фильм снят с помощью сочетания электроники и компьютерной графики. Для съёмок был создан аниматронный костюм гориллы, который надевали на актёра Джона Александра. Семейное кино в главной роли с Шарлиз Терон получил весьма неплохие отзывы и принёс номинацию на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты». Кстати, сама Шарлиз позже рассказала в интервью, что её дети после просмотра картины подбежали к ней с вопросом «А где же компьютерная графика?». Настолько лента получилась правдоподобной и качественной.

«Эон Флакс», США, Германия, Бразилия, Италия, 2005 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Карин Кусама

Главные актёры: Шарлиз Терон, Мартон Чокаш, Джонни Ли Миллер

Возрастные ограничения: 12+

Фантастический боевик «Эон Флакс», в котором Шарлиз сыграла наёмного убийцу, принёс актрисе не только новую волну популярности, но и восьмизначный гонорар. Удивительно, однако контракт на столь внушительную сумму был подписан ещё до того, как она получила «Оскар».

Поначалу на главную роль претендовала Мишель Родригес, но позже интерес к актрисе испарился, и тогда создатели картины предложили роль Шарлиз. Во время работы над лентой голливудская красотка серьёзно повредила шею, из-за чего пришлось на некоторое время отложить съёмки. Любопытно, но как только актриса пошла на поправку, она настояла на том, чтобы самостоятельно, без участия дублёров исполнять все трюки.

