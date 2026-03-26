Как приготовить ПП хлеб: простой рецепт для похудения

Во время диеты не обязательно полностью отказываться от выпечки.

Если вы переходите или уже перешли на правильное питание, то хлеб — это продукт, который якобы автоматически становится для вас запрещённым. Считается, что в нём содержится много быстрых углеводов, что делает его не самым ценным с точки зрения нутрициологии.

Однако убирать его из рациона вовсе не обязательно. Немного изменив его состав, можно превратить его в продукт, который поможет похудению, а не спровоцирует набор лишнего веса. Для этой цели существует ПП хлеб. Особенность в том, что в его составе содержится больше пищевых волокон, способствующих улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

ПП хлеб — вовсе не сухое и жёсткое месиво, а полноценный ароматный продукт, который пригодится для завтраков и даже перекусов. Заказывать его в специализированных магазинах долго и дорого, поэтому наша статья посвящена его приготовлению в домашних условиях.

Ингредиенты

Основа хорошего ПП хлеба — простые продукты, которые легко найти в обычном магазине. Разберём состав по полочкам.

База. Включает цельнозерновую, овсяную муку или молотые овсяные хлопья. Последние дают более плотную текстуру и делают хлеб сытнее. Если нужен более мягкий вкус, часть такой муки можно смешивать с рисовой, кукурузной или обычной пшеничной цельнозерновой.

Вяжущий компонент. В его роли выступают яйца, правда, не во всех рецептах они разрешены. Они делают структуру более стабильной и не дают хлебу развалиться. Вместо яиц для мягкости и влажности можно добавлять кефир, натуральный йогурт, молоко или творог. Иногда используют воду, особенно если рецепт совсем простой.

Вспомогательные компоненты. Чтобы хлеб не получился слишком тяжёлым (как физически, так и для желудка), почти всегда нужен разрыхлитель или сода. Соль добавляют обязательно, она делает вкус более ярким. Иногда кладут немного подсластителя или мёда, но это скорее для вкусового баланса, а не для сладости.

Самое интересное в хлебе домашнего производства – состав можно менять по настроению. Из распространённых вариантов:

хотите более насыщенный вкус — добавьте семечки подсолнечника, тыквенные семечки, кунжут, лён или чиа;

нужен хлеб посытнее — подойдут отруби, творог или немного сыра;

хочется ароматнее — используйте сушёный чеснок, паприку, прованские травы, розмарин, тмин;

для сладковатого варианта можно добавить корицу, яблоко, немного банана или изюм, но аккуратно, чтобы не превратить хлеб в кекс;

для несладкой версии подойдут зелень, сушёные томаты, оливки, лук, морковь, кабачок.

Главное, что стоит запомнить хозяйке – основой всегда является мука. И её должно быть в составе не меньше 80%. В противном случае у вас получится многокомпонентная запеканка.

Подготовка

Если вы не хотите метаться по кухне в поисках необходимых предметов, подготовьтесь к процедуре выпечки заранее. Что нужно:

основное – миска для смешивания, венчик или ложка, форма для выпечки и духовка;

для хлеба на основе овсяных хлопьев нужен блендер (чтобы превратить хлопья в муку);

для густого теста вместо ложки нужна силиконовая лопатка (но не обязательно).

Для выпечки выбирайте силиконовые или классические металлические формы, застеленные пергаментом.

Ингредиенты доставайте из холодильника заранее. Комнатная температура помогает тесту смешиваться более равномерно. Муку стоит просеять или хотя бы разрыхлить ложкой, чтобы не было комков. Семечки и орехи, если используете их, можно слегка подсушить на сухой сковороде — вкус будет ярче.

Если в рецепте есть творог, его лучше размять вилкой или пробить блендером, чтобы текстура получилась более однородной. Если добавляете овощи, например, кабачок или морковь, лишнюю влагу лучше слегка отжать. Иначе тесто может выйти слишком мокрым.

Анастасия Шамкий спортивный нутрициолог, тренер по бегу, практикующий нутрициолог в клинике «Айя», Астана «Чтобы было яснее, разберём на примере конкретного рецепта».

Процесс приготовления

Приготовление занимает: 15-20 минут (без учёта выпечки)

Количество: 3 порции

Калорийность (порция): около 270 ккал

Белки (порция): 12 г

Жиры (порция): 10 г

Углеводы (порция): 35 г

Список ингредиентов:

мука овсяная (или перемолотые овсяные хлопья) — 150 г;

яйца — 2 шт.;

кефир — 150 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

оливковое масло — 1 ч. л. (для формы).

Обратите внимание! Булка получится небольшая. Для данного рецепта это нормально. Если хотите испечь полезную альтернативу привычной буханке, то количество ингредиентов нужно увеличить примерно в 1,5-2 раза.

Способ приготовления

1. Сначала соедините все сухие ингредиенты. Это важно, потому что так разрыхлитель распределяется равномерно и хлеб поднимается лучше.

2. Отдельно смешайте яйца и кефир. В сухую смесь жидкость нужно вливать постепенно и смотреть на консистенцию. Тесто должно быть чуть гуще, чем на кекс.

3. Перемешайте массу до однородности. Не нужно долго мучить тесто, достаточно, чтобы все ингредиенты соединились и не было сухих участков. Правильная консистенция — густая, вязкая, удобная для выкладывания ложкой.

4. Готовое тесто переложите в форму, разровняйте сверху ложкой или лопаткой. Так как рецепт без дрожжей, расстойка не нужна или занимает буквально 5-10 минут.

5. Духовку лучше разогревать за 10-15 минут до выпечки. Формирование структуры булки начинается сразу, и, если температура не набрана, хлеб хуже поднимется и будет жёстким.

6. Оптимально заранее включить духовку за 10-15 минут до выпечки. Решётку лучше ставить на средний уровень, чтобы хлеб пропекался равномерно и не горел сверху раньше времени.

7. Нормальная температура приготовления – 170-180°C. Если верх слишком быстро румянится, хлеб можно прикрыть фольгой.

Хлеб выпекается от 35 до 50 минут. Для нашего рецепта достаточно 35 минут. Если взяли больше ингредиентов, то потребуется и больше времени.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Если она выходит сухой или почти сухой, хлеб готов.

Внимание! Хлеб из печи не достаём. Нюансы процесса охлаждения могут превратить его как в ароматный и мягкий, так и в сухой кирпич.

Как правильно остудить и хранить хлеб?

После выпечки хлеб выньте из формы и переложите на решётку или деревянную доску. Так воздух будет циркулировать, а дно не отсыреет. Если оставить хлеб в форме надолго, особенно в тёплом виде, он станет влажным. Остужать нужно хотя бы 30-40 минут. За это время мякиш «схватится», структура станет стабильнее, и хлеб будет резаться аккуратно.

Резать лучше зубчатым ножом. Он меньше сминает мякиш и даёт ровные кусочки.

Не делайте ломтики слишком толстыми: ПП хлеб довольно сытный, и пары кусочков вполне достаточно для завтрака или перекуса.

Если хлеб получился очень мягким, лучше дать ему полностью остыть. Тогда он не будет крошиться и разваливаться под ножом.

Если вы приготовили несколько булок или планируете брать выпечку с собой в дорогу, стоит уточнить пару нюансов хранения. Два или три дня хлеб спокойно пролежит в хлебнице, бумажном пакете или контейнере с неплотной крышкой. Полностью герметичная упаковка сделает его слишком влажным. Хранить в холодильнике тоже не обязательно – там мякиш быстрее становится плотным.

Для длительного хранения хлеб стоит заморозить. Удобнее сразу нарезать его порционно, завернуть в пакет или контейнер и спрятать в морозилку. Потом можно доставать по одному-два кусочка и размораживать при комнатной температуре или слегка подогревать в тостере.

Несмотря на то что вкус ПП-хлеба отличается от обычного, такая выпечка вполне вписывается в повседневное меню. Лучше всего хлеб сочетается с белковыми продуктами и овощами. Также он является основой для бутербродов и тостов. Такой хлеб не надоедает, ведь рецепт можно менять ежедневно, к тому же состав легко подстроить под любую диету:

не едите глютен — добавляйте рисовую, гречневую или кукурузную муку;

хотите больше белка – вмешайте творог, яйца или немного протеина без яркого вкуса;

боитесь лактозы – для сцепки муки подойдут вода, растительное молоко или мягкое овощное пюре.

Для более плотного и сытного варианта можно увеличить количество семян и отрубей. Для мягкого вкуса — сделать смесь из нескольких видов муки. Главное — не менять всё сразу, иначе будет сложно понять, что именно повлияло на результат.