Топ-8 стильных образов сборной Франции по футболу. За какой проголосуете вы?

В ночь с 26 на 27 марта мск сборная Франции по футболу победила в товарищеском матче Бразилию. И пока фанаты продолжают обсуждать игру, предлагаем оценить и другие достижения французов — модные.

Несколько дней назад, готовясь к матчу, команда собралась на тренировочные сборы в Клерфонтене. Стритстайл-образы игроков, попавшие в Сеть, не оставили сомнений: это по-настоящему стильная сборная. Наш эксперт выбрал восемь из них, которые достойны восхищения и подражания.

В чём фишка каждого из луков? Какие модные приёмы можно взять на вооружение? Читаем, вдохновляемся и выражаем своё мнение, голосуя за понравившийся образ.

Юлия Епринцева имидж-стилист «Отличный урок для любого мужчины: удобство не должно быть оправданием для неряшливости. Спортивный образ иногда может выглядеть как униформа для дивана, но грамотно скомбинированный лук сделает из вас современного городского атлета».

В каждом из этих образов нет случайных вещей. Даже если вам кажется, что парень просто накинул куртку… Иногда одна правильно подобранная сумка или фактура ткани полностью меняет восприятие образа. Посмотрим, как работает эта магия на практике и какие приёмы можно забрать в свой гардероб.

Топ-8 стильных образов сборной Франции по футболу Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 1 место Килиан Мбаппе Один из самых взрослых и глубоких образов у Килиана Мбаппе. Видна работа с фактурами. Нападающий выбрал бомбер с кожаным воротником, бежевые чиносы и сумку в тон (более тёмный оттенок). Белая футболка поддержана кроссовками. Это уже не спорт, это «тихая роскошь» в чистом виде. Стильный совет: замените ваш привычный рюкзак на качественную кожаную или замшевую дорожную сумку. С ней ваш образ будет выглядеть дороже. Даже если на вас совсем простая одежда. А ещё свою работу сделает правильно подобранный цвет. Тëмно-коричневый в сочетании со светлым оттенком всегда считывается как премиум-класс. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 2 место Эдуарду Камавинга Ярко-бирюзовый костюм — это смело. Выбор такого цвета — сигнал об избытке ресурса. Спортсмен как бы сообщает, что его драйва хватит и на игру, и на моду. Присмотритесь к аксессуарам. Чётки и массивные солнцезащитные очки делают образ законченным. Стильный совет: если вы любитель драйва и вам нравится быть в центре внимания, то цвет станет отличным союзником. Проще всего начать со спортивных вещей. Добавьте белые кроссовки и минималистичные аксессуары. Одного яркого пятна в образе вполне достаточно. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 3 место Орельен Тчуамени Перед нами классический монохромный образ. Серый психологически не отвлекает на себя внимание. Когда спортсмен надевает такой монохром, он как бы отсекает лишний визуальный шум — его мысли уже полностью в игре. Стильный совет: если впереди сложный день, требующий предельной внутренней концентрации, выбирайте серый. Важно следить за посадкой — брюки не должны облеплять ноги. Правильный объём создаёт комфорт. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 4 место Райан Шерки Тотал-лук из денима сейчас на пике моды. Важно, что Райан Шерки выбрал тёмную необработанную джинсовую ткань. Это выглядит намного статуснее и строже, чем светлый или рваный вариант. Спортсмен контрастно разбавляет тёмно-синий белой футболкой, «зацикливая» цвет на бело-синие кроссовки. Стильный совет: присмотритесь к тёмно-синей джинсовой ткани без потёртостей и попробуйте добавить футболку в цвет обуви. Это сразу сделает образ более цельным и интересным. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 5 место Усман Дембеле Неожиданное решение для выхода на тренировку — классические лоферы с расслабленными брюками. Образ говорит о том, что он прирождённый эстет. Всё очень просто и изящно. Стильный совет: не бойтесь смешивать разные модные направления. Надевая поло с коротким рукавом свободного силуэта и брюки со стрелками (но в расслабленном прочтении), вы получите идеальный вариант для встреч, где нужно выглядеть презентабельно, но не скованно. Лоферы станут «точкой сборки» и покажут ваше внимание к деловым традициям в одежде. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 6 место Деотшанкюль Юпамекано Избитая фраза о том, что мир не стоит на месте, находит отражение в этом образе. Тотальный чёрный цвет интересно смотрится, когда в него окрашена технологичная ткань. Специальная пропитка создаёт игру света на изломах. Это добавляет образу сложности и графичности. Гладкие лямки рюкзака здесь только усиливают этот космический эффект. Стильный совет: тотал-блэк — это всегда комфортно, но сочетайте разные фактуры, чтобы образ не выглядел плоско. Например, скомбинируйте матовый хлопок футболки, нейлон брюк и кожу обуви. Так вы без цвета и принтов создадите «дорогую» глубину образа. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 7 место Уоррен Заир-Эмери На первый взгляд, это простой образ, но при ближайшем рассмотрении открываются интересные детали. Комфортный оверсайз-костюм в спортивном стиле дополняют оранжевые кроссовки как доминанта. Это очень современно и динамично. Стильный совет: если вы выбираете оверсайз, дополняйте его массивной обувью. Тяжёлые кроссовки «собирают» объёмный верх, не давая вам визуально потеряться в ткани. Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу 8 место Ибраима Конате В образе Конате идеально всё. Футболист демонстрирует высший пилотаж работы с деталями, явно вдохновлённый подиумом. Кажется, это просто удачное многослойное комбо глубокого чёрного цвета. Вроде бы он одет лишь в худи и джинсы, но если присмотреться… Широкие джинсы Dior с эффектом варки и худи из плотной ткани, которая отлично держит форму, сохраняя комфорт. Молния здесь не просто застёжка. Она проходит по границе капюшона и придаёт динамики образу. Оранжевый ремешок часов идеально перекликается с платком, повязанным на ручку сумки. Стильный совет: трюк с платком или небольшим ярким аксессуаром, который повторяет цвет часов или подошвы обуви, отличает человека со вкусом от «просто одетого».

Стиль может быть отражением вашего характера. Глядя на игроков французской сборной, понимаешь: они выходят на поле не просто отрабатывать контракт, а доминировать. И их одежда транслирует это за версту.