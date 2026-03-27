Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Праздник без даты: 4 рецепта для семейных обедов с эффектной подачей
Сергей Кузнецов
4 рецепта блюд для семейных обедов
Комментарии
Учимся оформлять блюда так, чтобы повысить аппетит.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Иногда самые тёплые воспоминания рождаются за воскресным обедом в кругу семьи. Чтобы сделать этот момент по-настоящему особенным, не нужен повод: достаточно красивого блюда, которое объединит всех за столом. Лосось с паназиатской глазурью, ростбиф на кости, овощи с бурратой или запеканка с баклажанами пармиджано — каждое из этих блюд выглядит как в ресторане, но готовится легко в домашних условиях».

Рецепты обедов

Запечённый лосось с паназиатской глазурью

Фото: istockphoto.com/mitchellpictures

Необычность этого блюда — в эффектном сочетании карамелизированной азиатской глазури и тонкого аромата копчения. Рыбе этот аромат придаёт пряная веточка розмарина, тлеющая прямо в духовке.

КБЖУ на 100 г

Калории: 220 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 15 г

Углеводы: 4 г

Ингредиенты:

  • филе лосося на коже — 0,9–1 кг;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • мёд — 2 ст. л.;
  • рисовый уксус — 1 ст. л.;
  • кунжутное масло — 1 ч. л.;
  • имбирь свежий — 10 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • веточка сушёного розмарина — 1 шт.

Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

Для подачи:

  • зелёный лук — 2–3 пера;
  • кунжут белый и чёрный — 1 ч. л.

Способ приготовления

1. Обсушите филе лосося бумажными полотенцами. Удалите ножом чешую, плавники, а также оставшиеся кости пинцетом. Острым ножом сделайте неглубокие надрезы на мякоти в виде ромбов.

2. Очистите имбирь и натрите на мелкой тёрке. Измельчите чеснок.

3. Смешайте в миске соевый соус, мёд, рисовый уксус, кунжутное масло, имбирь и чеснок до однородности.

Фото: istockphoto.com/Olga Yastremska

4. Разогрейте духовку до 230 °C в режиме конвекции.

5. Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Выложите филе кожей вниз. Равномерно смажьте рыбу глазурью, уделяя особое внимание прорезям.

6. Поставьте рыбу в духовку. На нижний уровень поместите небольшой металлический противень, положите на него сухую веточку розмарина и аккуратно подожгите. Когда веточка начнёт тлеть, выделяя дым, сразу закройте духовку и выключите режим конвекции.

7. Запекайте лосось 14–16 минут до мягкости. За это время глазурь должна карамелизироваться, подчеркнув рельефные ромбы на поверхности рыбы.

Читайте также:
ПП блюда в аэрогриле: 5 полезных рецептов для похудения
ПП блюда в аэрогриле: 5 полезных рецептов для похудения

8. Переложите готовое филе на большую сервировочную тарелку. Посыпьте рыбу измельчённым зелёным луком и смесью белого и чёрного кунжута.

Подавайте целыми кусками, чтобы эффектно нарезать на порции прямо за столом. Для украшения можно добавить тонко нарезанные редис и фенхель.

Ростбиф на рёберных костях с молодым картофелем

Фото: istockphoto.com/asikkk

Мясо долго маринуется всухую в специях, а затем медленно запекается при низкой температуре. Степень прожарки получается идеальной, а сам ростбиф — сочным. Кость не только усиливает вкус, но и служит эффектной «ручкой» для подачи.

КБЖУ на 100 г

Калории: 280 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 22 г

Углеводы: 3 г

Ингредиенты:

  • рибай на кости — 1,5–2 кг;
  • молодой картофель — 700 г;
  • говяжий жир (из обрезков мяса) — 80 г;
  • соль крупная — 2 ч. л.;
  • чёрный перец — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сушёный тимьян — 1 ч. л.;
  • сушёный розмарин — 1 ч. л.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Kubatina | kubatina.com

Способ приготовления

1. Начните подготовку мяса за 24 часа. Для этого аккуратно зачистите кости ножом, освободив их от мяса и плёнок.

2. Срежьте с рибая поверхностный жир, затем крупно нарежьте мясо.

3. Смешайте соль со всеми специями, натрите этой смесью мясо со всех сторон.

4. Переложите рибай на решётку, накройте плёнкой или крышкой и уберите в холодильник на одни сутки для сухого маринования.

5. Обрезанный жир обжарьте в сотейнике на медленном огне до тех пор, пока он не вытопится. Процедите его. Остудите и поставьте в холодильник, пока он не понадобится.

Фото: istockphoto.com/Iryna Semeniuk

6. Тщательно вымойте картофель. Разрежьте крупные клубни пополам.

7. Растопите говяжий жир, перемешайте с ним картофель и часть смеси специй.

8. За 30 минут до приготовления достаньте мясо из холодильника.

9. Разогрейте духовку до 140 °C в режиме верхнего и нижнего жара. В широкой сковороде растопите немного говяжьего жира и быстро обжарьте рибай на сильном огне со всех сторон до насыщенной румяной корочки.

10. Выложите на противень картофель разрезанной стороной вниз, сверху — мясо, опирая его на рёбра. Запекайте в режиме верхнего и нижнего нагрева до достижения внутренней температуры мяса 60 °C. Для проверки температуры используйте щуп, втыкая его ближе к кости. Время запекания может занять от 1,5 до трёх часов в зависимости от размера куска.

11. Достаньте готовое мясо из духовки и оставьте на 20–30 минут.

12. Перелейте сок и жир с противня в сотейник и выпарите в два раза для соуса.

13. Переложите рибай на большую тарелку, разложите вокруг запечённый картофель и полейте соусом. Нарезайте мясо порционными ломтями прямо за столом.

Запеканка с баклажанами пармиджано

Фото: istockphoto.com/Flavia Novais

Классическая итальянская запеканка, которая превращает простые баклажаны в изысканное блюдо. Секрет кроется в многослойности: нежные обжаренные ломтики баклажанов чередуются с ароматным томатным соусом, тягучей моцареллой и пикантным пармезаном.

КБЖУ на 100 г

Калории: 135 ккал

Белки: 5 г

Жиры: 9 г

Углеводы: 8 г

Ингредиенты:

  • баклажаны — 4 шт.;
  • моцарелла — 150 г;
  • пармезан — 100 г;
  • лук-шалот — 3 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • томатная мякоть — 200 г;
  • томатное пюре — 500 г;
  • оливковое масло — 20 ч. л.;
  • сливочное масло — 15 г;
  • сахарная пудра — 1 ч. л.;
  • свежий базилик — по вкусу;
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/JaronRaben

Способ приготовления

1. Тщательно помойте баклажаны, удалите плодоножку. Нарежьте плоды длинными тонкими ломтиками.

2. Разогрейте сковороду-гриль или обычную сковороду. Смажьте кусочки оливковым маслом и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

3. Нарежьте моцареллу кубиками. Натрите пармезан на мелкой тёрке. Мелко порубите лук и чеснок.

4. Разогрейте в глубоком сотейнике смесь оливкового и сливочного масла. Добавьте лук и готовьте на среднем огне до прозрачности. Положите чеснок и прогрейте ещё одну минуту. Влейте томатную мякоть и пюре. Готовьте соус на среднем огне около 30 минут. Посолите, поперчите, при необходимости добавьте сахарную пудру для баланса вкуса. В самом конце добавьте рубленый базилик, перемешайте.

Фото: istockphoto.com/sal61

5. Выложите несколько ложек соуса на дно формы для запекания, сверху — слой баклажанов. Смажьте их соусом, добавьте часть кубиков моцареллы и посыпьте пармезаном. Повторите слои несколько раз. Финальный слой должен состоять из соуса, моцареллы и пармезана. Сбрызните поверхность оливковым маслом.

6. Разогрейте духовку до 180 °C. Запекайте около 30 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную румяную корочку.

Дайте запеканке остыть 10–15 минут перед подачей, чтобы слои лучше держали форму.

Запечённые овощи с бурратой

Фото: istockphoto.com/Anaiz777

Баклажаны, цукини, перец и морковь — все эти овощи запекаются в духовке, где их вкус раскрывается по-особенному: становится более глубоким и сладковатым. А в дуэте с нежной сливочной бурратой, свежим базиликом и лимонной цедрой они звучат совершенно по-новому.

КБЖУ на 100 г

Калории: 110 ккал

Белки: 3 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 7 г

Читайте также:
Как превратить обычный гарнир в хит: 5 рецептов блюд для запекания от бренд-шефа
Как превратить обычный гарнир в хит: 5 рецептов блюд для запекания от бренд-шефа

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт.;
  • цукини — 2 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • сушёный тимьян — 1 ч. л.;
  • буррата — 2 шарика;
  • свежий базилик — для подачи;
  • лимонная цедра — для подачи;
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/ChrisPleskach

Способ приготовления

1. Нарежьте баклажан и цукини крупными кусками. Очистите перец от семян и нарежьте широкими полосками, морковь — брусками, а красный лук — дольками.

2. Переложите все нарезанные овощи на большой противень. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и посыпьте сушёным тимьяном. Тщательно перемешайте всё руками.

3. Разогрейте духовку до 200 °C. Запекайте овощи 25–30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации по краям.

4. Переложите горячие запечённые овощи на большую сервировочную тарелку. Выложите в центр мягкий сыр.

Перед подачей разрежьте шарики бурраты ножом, чтобы сливочная сердцевина начала слегка растекаться по овощам. Щедро посыпьте свежими листьями базилика и натёртой лимонной цедрой. Подавайте сразу после приготовления.

Материалы по теме
Как покрасить яйца к Пасхе без магазинных красителей? 6 рецептов из того, что есть дома Как покрасить яйца к Пасхе без магазинных красителей? 6 рецептов из того, что есть дома
Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними Можно есть и не толстеть: 14 низкокалорийных продуктов и простых рецептов с ними
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android