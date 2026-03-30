Для похода, рыбалки и города: как выбрать по-настоящему функциональный дождевик

Когда за окном весна, погода меняется каждый час. Только светило солнце — и вот уже накрапывает дождь, а ветер гнёт деревья. Летом тоже бывают сюрпризы: ливень может настигнуть в лесу, на рыбалке или просто по дороге домой. Зонт в таких ситуациях помогает слабо: он занимает руки, бесполезен при косом дожде и совсем не спасает от ветра. В таких случаях поможет дождевик. Чтобы он действительно защищал и при этом не превращал прогулку в испытание, стоит сразу решить, где и как вы будете его носить.

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Главная задача дождевика — предотвратить намокание одежды и тела. Казалось бы, всё очевидно, но последствия промокания серьёзнее, чем просто дискомфорт. Мокрая одежда перестаёт сохранять тепло, и тело начинает стремительно охлаждаться. Намокание повышает теплоотдачу в 20 раз быстрее по сравнению с сухим состоянием. Это прямой путь к переохлаждению даже в тёплую погоду».

Преимущества использования дождевика

В отличие от зонта, который бесполезен при сильном ветре и вечно норовит вывернуться наизнанку, дождевик обеспечивает круговую защиту. Он полностью освобождает руки, позволяя вам вести собаку, нести сумки или фотографировать весенние лужи под дождём. Современные модели легко складываются и занимают минимум места в рюкзаке, всегда готовые прийти на помощь.

Материалы дождевиков

Нейлон

Этот материал отличается прочностью, лёгкостью и устойчивостью к разрывам. Некоторые модели выполнены с использованием специального плетения рипстоп, которое легко узнать по характерному рисунку «в клеточку». Суть технологии в том, что через определённые промежутки в ткань вплетаются более толстые и прочные нити. Они создают каркас, который не даёт маленькой дырке или порезу расползтись дальше.

Дождевик Northland Poncho Si, 2408 рублей / ozone Фото: Northland

Полиэстер

Синтетические ткани менее устойчивы к разрывам, чем нейлон, но обладают другими плюсами. Они лучше сопротивляются выгоранию на солнце и, что важнее, почти не растягиваются при намокании, сохраняя форму.

Дождевик-пончо из полиэстера, 626 рублей / ozone Фото: ozone

Мембранные ткани

Это золотой стандарт для активного отдыха. Мембрана — это тончайшая плёнка, которая приклеивается к ткани. Она бывает двухслойной и трёхслойной. Последний — самый надёжный вариант: мембрана зажата между внешней тканью и внутренней сеткой — защитой. Такая одежда практически вечна.

Дождевик плащ-пончо унисекс Reinar Gamp, 7900 рублей / «Спортмастер» Фото: Gamp

Когда вы смотрите на бирку дорогого дождевика, глаза разбегаются от непонятных цифр и аббревиатур. Но на самом деле нужно запомнить всего два показателя:

Водонепроницаемость. Производители указывают её в миллиметрах водного столба. Для города, где вы попали под дождь по дороге в метро, хватит и 5000 мм. А вот если вы собрались в горы, где дождь может идти сутками, берите от 15 000 мм. Паропроницаемость, или попросту «дышимость». Цифры здесь означают, сколько граммов пота ваше тело сможет «выдохнуть» через куртку за сутки. Для активного движения, если вы, например, идёте с рюкзаком в горку или просто быстро шагаете, ищите значения от 10 000 г.

Виды дождевиков

Производители давно перестали штамповать одинаковые бесформенные клеёнки. Сегодня тип дождевика зависит от его будущего применения.

Плащи

Его главная фишка — универсальность. Такой дождевик накидывается сверху и благодаря свободному крою защищает не только вас, но и рюкзак. Снизу плащ обычно не застёгивается, что обеспечивает отличную вентиляцию во время ходьбы. Паропроницаемость составляет 250-400 г.

Дождевик Udus, 6500 рублей / Lamoda Фото: Udus

Куртки

Самый популярный городской вариант и выбор для активного движения. Куртка достаточно плотно облегает фигуру (с учётом свободного кроя), не хлопает на ветру и выглядит стильно. Паропроницаемость варьируется от 300 до 600 г.

Куртка-дождевик мужская Dragonfly Evo мембрана, 9300 рублей / «Спортмастер» Фото: Dragonfly

Комплекты

Максимальная защита от влаги. Это выбор рыбаков, охотников и туристов, которым предстоит долгое время находиться в условиях проливного дождя или мокрой растительности. Брюки защищают ноги от воды, стекающей с куртки, и от росы. Паропроницаемость — 700-1200 г.

Костюм ВВ3 Склон-2, фирма HUNTSMAN, 5840 рублей / Яндекс Маркет Фото: HUNTSMAN

Ультралёгкие дождевики

Такие лёгкие и компактные модели шьют из тончайшего нейлона, и в сложенном виде они помещаются в карман куртки. Паропроницаемость — около 100-180 г. Это отличный вариант для спасения от внезапного дождя в городе или лёгкого тумана в горах.

Дождевик Outventure L-XL, 2022, 1999 рублей / «Спортмастер» Фото: Outventure

Функциональные особенности

Когда вы отложите в сторону бирки с цифрами и наденете дождевик, то поймёте, что удобство складывается из множества незаметных, на первый взгляд, решений. При выборе нужно обратить внимание на особенности, указанные ниже.

Устойчивость к ветру — качественный дождевик не промокает и не продувается. Ветрозащита — важная составляющая тепла, особенно в ветреную весеннюю погоду.

Наличие капюшона, который должен сидеть как влитой. Обязательные критерии — жёсткий козырёк, защищающий лицо от косых струй, и регулировка (объёма и глубины). Если капюшон не настраивается, при повороте головы он будет закрывать обзор, что опасно на дороге.

Вентиляционные вставки — для мембранных курток это критически важная деталь. Они позволяют быстро сбросить лишнее тепло без необходимости снимать куртку.

Герметичные карманы — ищите модели с проклеенными молниями или защитными планками поверх замка, чтобы вода не попадала внутрь — к телефону или документам.

Размер и посадка

Даже самая дорогая мембрана не спасёт, если куртка мала или велика. Поэтому к примерке стоит подойти серьёзно. Главное правило: дождевик не должен сковывать движения. Прямо в магазине поднимите руки и разведите их в стороны — рукава не должны задираться выше запястий, иначе в первый же дождь вы промокнете, стоит только за чем-нибудь потянуться.

Всегда берите модель с запасом под так называемый средний слой — флисовую кофту или тонкую пуховку. Если куртка сидит впритык, то стоит утеплиться — и вы уже не сможете свободно двигаться, а тёплый воздух не будет задерживаться под одеждой.

Липучки на манжетах и утяжки по низу куртки превращают обычный дождевик в настоящую крепость. В плохую погоду они позволяют герметично затянуть рукава поверх перчаток, убрать щель между курткой и штанами — и ветер с водой уже не проберутся внутрь.

Цветовые решения и дизайн

Когда мы выбираем дождевик, в первую очередь думаем о цвете с точки зрения эстетики. Подойдёт ли к куртке, не будет ли слишком ярко. Но на самом деле цвет — это ещё и вопрос безопасности. Яркий жёлтый, оранжевый или салатовый — это не просто способ выделиться из толпы. В таком дождевике вас видно издалека в лесу и, что ещё важнее, на обочине дороги в сумерках. Водитель заметит вас за сотню метров, а не в последний момент.

Нейтральные цвета вроде чёрного, серого или хаки, безусловно, практичнее в городе: они меньше пачкаются и не выглядят вызывающе. Однако в условиях плохой видимости могут сыграть злую шутку — вас попросту не заметят.

Впрочем, даже если вы предпочитаете тёмные тона, можно подстраховаться. Светоотражающие элементы сегодня стали обязательным атрибутом для всех, кто гуляет вечером. Полоски на спине, плечах и рукавах делают вас заметным для водителей за сотни метров, при этом в обычной жизни они совершенно не бросаются в глаза. Маленькая деталь, которая в дождь и темноту может спасти жизнь.

Бюджет и бренды

Цена на хороший дождевик сегодня способна удивить: разброс составляет от пары до десятков тысяч рублей. И здесь важно понимать, за что вы платите и какой бюджет действительно оправдан. Если вы присматриваетесь к бюджетным вариантам — простым ПВХ-плащам и полиэтиленовым накидкам, то плюс у них, по сути, один — дёшево.

Минусов же куда больше: они одноразовые, легко рвутся при неосторожном движении и совершенно не «дышат», превращая прогулку под дождём в поход в сауну.

В среднем ценовом сегменте представлена одежда из качественного полиэстера с заводской пропиткой или мембраной. Это оптимальный выбор для города и лёгких походов выходного дня: вы не переплачиваете за технологии, однако при этом остаётесь сухим в дождливую погоду.

В высоком ценовом сегменте вы получаете безупречную защиту и срок службы, который измеряется годами. Дорого, зато один раз и надолго. В таких дождевиках используются топовые мембраны: Gore-Tex, Event или Dermizax.

В магазинах можно найти водонепроницаемые дождевики от разных брендов: от доступных российских – вроде Outventure до профессиональных — Arcteryx, Patagonia и Marmot.

Уход за дождевиком

Качественный дождевик требует правильного ухода — без этого даже самая дорогая мембрана быстро потеряет свои водоотталкивающие свойства.

Для стирки обычный порошок не подходит: его гранулы забивают поры мембраны — ткань перестаёт пропускать воздух. В результате куртка превращается в обычный непромокаемый пакет, находиться в котором долгое время попросту невозможно. Для стирки используют только специальные жидкие средства, созданные для мембранных тканей.

Со временем можно заметить, что вода перестала скатываться с куртки и начала впитываться в верхний слой ткани. Это значит, что заводская DWR-пропитка истёрлась. Сама мембрана при этом продолжает работать: вы не промокнете, поскольку вода внутрь не проходит. Но ткань становится тяжелее, дольше сохнет, и вещь теряет комфорт в носке. Чтобы вернуть водоотталкивающий эффект, используют специальные спреи-репелленты. Их наносят на чистую влажную куртку — и капли снова начинают скатываться с поверхности, как в первый день.

Выбор дождевика целиком и полностью зависит от ваших задач. Для коротких прогулок с собакой или поездок в магазин вполне хватит стильного плаща или компактной куртки. Для походов и активного спорта необходима технологичная мембранная одежда с хорошими показателями паропроницаемости и продуманной вентиляцией. Подходите к выбору осознанно — и пусть никакая погода не испортит ваших весенних планов!

*Цены актуальны на момент публикации. Могут отличаться в разных магазинах и при наличии скидок.