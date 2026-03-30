Забеги и велогонки на гоночной трассе. Как пройдёт фестиваль «Сириус Автодром» – 2026?

Бег и велогонки на гоночной трассе, чемпионат России по шоссейному бегу на 21,1 км и финал Народных игр ГТО – всё это будет уже на этой неделе. С 3 по 5 апреля на федеральной территории «Сириус» состоится 11-й фестиваль спорта «Сириус Автодром». Рассказываем о нём подробнее.

О чём расскажем:

О фестивале

«Сириус Автодром» – массовое спортивное событие, в котором принимают участие как профессиональные бегуны и велогонщики, так и новички. В этом году организаторы ожидают, что на старт выйдут 7000 спортсменов из 12 стран и 562 городов. Средний возраст участников – 36 лет, при этом самому возрастному – 85.

Пять беговых дистанций, детские забеги и велогонки на две дистанции – это только часть программы фестиваля спорта «Сириус Автодром». В этом году полумарафонская дистанция 21,1 км станет местом проведения чемпионата России по бегу по шоссе, именно здесь лучшие атлеты страны приложат максимальные усилия, чтобы поставить новые рекорды.

Ещё одной особенностью фестиваля в 2026 году станет масштабная площадка для соревнований по многоборью ГТО, которая расположится на территории Экспо перед «Сириус Автодромом». Любой желающий сможет сдать нормативы, а лучшие спортсмены поборются за Кубок России.

Фото: Высшая Лига

Расписание

Участники и гости будут наслаждаться спортивной атмосферой в течение трёх дней: с 3 по 5 апреля. Подробнее с программой можно ознакомиться ниже.

3 апреля, пятница

10:00-20:00 – время работы выдачи стартовых пакетов.

15:00 – старт велогонки с раздельным стартом «1 Лье».

16:30 – закрытие трассы «1 Лье».

17:00 – церемония награждения участников велогонки «1 Лье».

20:00 – закрытие стартового городка и первого дня соревнований.

4 апреля, суббота

10:00 – открытие стартового городка, выдача стартовых пакетов.

12:00 – старт забега на 2,3 км.

12:40 – старт забега на 5 км.

13:30 – церемония награждения победителей на дистанции 5 км.

14:00 – старт забега «Детская Элита» для участников от 9 до 15 лет.

14:10 – старт забега «Детская Миля» для участников до шести лет.

14:20 – старт забега «Детская Миля» для участников от 7 до 10 лет.

14:30 – старт забега «Детская Миля» для участников от 11 до 14 лет.

14:40 – церемония награждения победителей на дистанции «Детская Элита».

15:00 – старт велогонки «10 Лье».

17:00 – церемония награждения победителей велогонки «10 Лье».

17:30 – закрытие трассы.

20:00 – закрытие стартового городка и второго дня.

Фото: Высшая Лига

5 апреля, воскресенье

6:00 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения.

7:30 – официальное открытие мероприятия.

8:00 – старт забега на дистанции 42,2 км.

8:00 – старт забега на дистанции 21,1 км.

8:40 – старт забега на дистанции 10 км.

11:30 – церемония награждения участников.

14:00 – закрытие трассы.

Фото: Высшая Лига

Маршруты и дистанции

Маршрут идеально подходит для быстрых результатов, перепад высот тут всего 42,2 м. Трасса для дистанций 10, 21,1 и 42,2 км отмечена сертификатом категории А от международной ассоциации AIMS, что гарантирует не только качественное покрытие, но и точность измерения времени и дистанции.

Конечно, главная достопримечательность – само покрытие, ведь именно здесь проходили гонки Формулы-1. Также можно будет увидеть некоторые объекты олимпийского комплекса: дворец зимнего спорта «Айсберг», конькобежный центр «Адлер-Арена» и Медальную площадь.

Для бегунов подготовлено пять дистанций:

42,2 км;

21,1 км;

10 км;

5 км;

2,3 км.

Ко всем дистанциям допускаются атлеты от 18 лет.

Для юных спортсменов будет доступен забег на 1,2 км. Всех участников поделят на две группы: «Детская Элита» (от 9 до 15 лет) и «Детская Миля» (до 14 лет).

Для велосипедистов доступны две дистанции:

«1 Лье», 5,5 км;

«10 Лье», 55 км.

Фото: Высшая Лига

Награждение

Памятную медаль на финише получит каждый участник, преодолевший дистанцию в рамках указанного лимита.

Лимиты времени:

42,2 км – 6 часов;

21,1 км – 3 часа;

10 км – 1,5 часа;

5 км – 1 час.

Специальные призы от организаторов и партнёров получат мужчины и женщины, занявшие места с первого по третье в абсолютном первенстве на дистанциях 5, 10, 21,1 и 42,2 км. Также в марафоне, полумарафоне и забеге на 10 км пройдёт награждение в девяти возрастных группах – с первого по третье место. В «Детской Элите» буду награждены атлеты с первого по третье место в трёх возрастных группах.

Победители и призёры абсолютного зачёта определяются по факту прихода на финиш. В возрастных группах – по чип-тайм, то есть чистому времени, затраченному на преодоление дистанции.

Фото: Высшая Лига

Немногие могут похвастаться тем, что бывали на гоночных трассах и уж тем более бегали или ездили по ним. А участники фестиваля «Сириус Автодром» внесут это в список своих спортивных достижений.