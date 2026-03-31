Югорский лыжный марафон — 2026: дистанции и маршрут

Кто сказал, что лыжный сезон заканчивается с наступлением весны? В Ханты-Мансийске так точно не считают, 4 и 5 апреля там состоится XIII Международный Югорский лыжный марафон UGRA SKI. Рассказываем о деталях старта.

О старте

Югорский лыжный марафон – один из крупнейших лыжных стартов в стране, в 2025 году он занял третье место в рейтинге марафонов. В прошлом году в борьбу за медали и призовой фонд включились 3700 лыжников. Соревнования посещают и гости из других государств, например, Польши, Казахстана, Словакии и Индии.

В 2026 году участников ждут не только привычные гонки на 50, 25, 15 и 5 км, но и ретрозабег, посвящённый 20-летию Олимпиады-2006 в Турине, на старт выйдут участники и победители той самой Олимпиады. Также впервые для юных лыжников будет организован детский забег «Три коровы два кота».

Вокруг соревнований создадут настоящий праздник, известные хиты для гостей исполнят вокальные ансамбли и солисты. В культурно-развлекательную программу войдут мастер-классы, ярмарка, купания в банном чане, тематическая фотозона, а также катания на оленьих и собачьих упряжках. В гастрономическом парке гостям предложат блюда с югорским колоритом: бургеры с рваной олениной, том-ям со стерлядью, безалкогольный глинтвейн с облепихой и раф из кедровых орехов.

Расписание

XII Международный Югорский лыжный марафон UGRA SKI назначен на выходные, 4 и 5 апреля. В первый день пройдут гонки свободным стилем, во второй – классическим. Более подробную программу читайте ниже.

4 апреля, суббота

7:30-10:00 – выдача стартовых номеров.

11:00 – старт свободным стилем на 50 км.

11:05 – старт свободным стилем на 25 км.

11:10 – старт свободным стилем на 15 км.

11:15 – старт свободным стилем на 5 км.

Церемония награждения пройдёт после финиша.

5 апреля, воскресенье

7:30-10:00 – выдача стартовых номеров.

11:00 – старт классическим стилем на 50 км.

11:05 – старт классическим стилем на 25 км.

11:10 – старт классическим стилем на 15 км.

11:15 – старт ретрозабега на 8 км.

Детская лыжная гонка.

Церемония награждения пройдёт после финиша.

Маршруты и дистанции

Местом проведения станет пойма реки Горная в микрорайоне Восточный города Ханты-Мансийск. Специально подготовленную лыжню будут окружать величественные деревья.

Всего подготовили девять дистанций:

свободный стиль, 50 км;

свободный стиль, 25 км;

свободный стиль, 15 км;

свободный стиль, 5 км;

классический стиль, 50 км;

классический стиль, 25 км;

классический стиль, 15 км;

ретрозабег, 8 км;

детский забег.

Награждение

Призов на Югорском лыжном марафоне много: победители и призёры определяются в абсолютном зачёте и каждой возрастной группе на каждой дистанции.

На обеих марафонских дистанциях денежные призы получат участники с 1-го по 10-е место в абсолютном зачёте. Ценными подарками и дипломами наградят атлетов с 11-го по 15-е место в абсолютном зачёте. Также дипломы и подарки подготовили для финишёров с 1-го по 3-е место в каждой возрастной группе.

На дистанциях 25 км, 15 км и 5 км дипломы и призы достанутся лыжникам, занявшим 1-3-е места в возрастных группах. Победители и призёры в командном зачёте определяются по сумме очков, набранных командой, включая максимум два результата женщин.

Неважно, будете ли вы бежать сами или придёте поддержать атлетов. Лыжный сезон выходит на финишную прямую, а значит, осталось не так много возможностей, чтобы насладиться зимней спортивной атмосферой.