Диетолог назвала 8 самых полезных фруктов для организма человека

Виктория Елисеева диетолог, эндокринолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» «Витамины и минералы — основа здорового организма. Лишь небольшое количество необходимых веществ синтезируется человеком самостоятельно. Основная часть поступает с пищей. Аксиома «мы — то, что мы едим» давно не требует доказательств. Остаётся только подобрать правильные продукты».

Фрукты – это не только вкусно, но и полезно. Они дарят энергию и способны поднять иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд. Имеющаяся в плодах клетчатка помогает пищеварению, а витамины и минералы в целом укрепляют организм.

В магазинах представлено большое количество различных фруктов – как местных, так и привозных. Разберёмся, какие из них самые полезные.

Значение фруктов в рационе

Начнём с того, что все фрукты благотворно влияют на организм, если у вас нет на плоды аллергии, вы не страдаете хроническими заболеваниями (сахарный диабет, заболевания ЖКТ), при которых данный вид пищи противопоказан или требует точного дозирования.

Фото: istockphoto.com/J-Elgaard

Насторожить должны плохое самочувствие, боль в животе, зуд, отёки, возникающие после приёма того или иного фрукта. Если же описанные выше проблемы не про вас, то смело включайте фрукты в рацион: рекомендуется употреблять от 300 г до 500 г в день.

Обращайте внимание на цветовую гамму:

жёлтый цвет фрукта говорит о большом количестве каротиноидов, необходимых для работы сердечно-сосудистой системы;

оранжевые плоды содержат бета-каротин (антиоксидант, обладающий противораковыми свойствами);

красный цвет плода указывает на присутствие флавоноидов, способных защитить от свободных радикалов;

зелёные плоды улучшают работу пищеварительного тракта, укрепляют нервную систему;

фиолетовый цвет говорит о наличии антиоксидантов.

Рассмотрим пользу самых доступных фруктов.

Яблоки

Яблоки присутствуют в рационе большинства жителей России. Плоды отличаются не только цветовой гаммой и формой, но и вкусом: от ярко кислого до очень сладкого. Следовательно, каждый человек может подобрать для себя любимый сорт. Стоит помнить, что в них много витамина С, который помогает справляться с вирусами, участвует в процессах кроветворения, а также помогает сохранить молодость за счёт образования эластина и коллагена.

Фото: istockphoto.com/Magda Tymczyj

Кроме того, яблоки содержат витамины Е, К и А, группу витаминов В, необходимых для нервной и сердечно-сосудистых систем. Среди минералов можно выделить калий, магний, цинк, железо. К тому же плоды содержат много клетчатки, необходимой для пищеварения и антиоксидантной системы, борющейся в организме с продуктами окисления.

Бананы

Бананы — природный антидепрессант, так как содержит большое количество триптофана, необходимого для синтеза серотонина – гормона счастья. Вдобавок к хорошему настроению, вещества, находящиеся в плодах, способствуют улучшению памяти и внимания. Их употребление нормализует сон и работу сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию калия (340 мг на 100 г).

Следует помнить о калорийности бананов. 100 г мякоти содержат от 95 ккал. При этом плоды имеют растворимые пищевые волокна, которые помогают равномерному всасыванию углеводов, а следовательно, поддержанию уровня энергии без резких скачков.

Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты)

Цитрусовые – источник витамина аскорбиновой кислоты, которая защищает организм от вирусов и бактерий. Недаром, желая скорейшего выздоровления, добавляют к сообщению в социальных сетях смайлик лимона.

Фото: istockphoto.com/alabn

Кроме витамина С, благотворное влияние которого было описано на примере других фруктов, цитрусовые содержат калий, флавоноиды, клетчатку, пектин, которые нормализуют работу пищеварительной системы.

У цитрусовых, в отличие от банана, низкая калорийность, а грейпфрут ускоряет метаболизм и снижает инсулинорезистентность.

Груши

Груши — один из лучших источников нерастворимой клетчатки. Они мягко стимулируют работу кишечника и помогают при запорах. В отличие от яблок, плоды реже вызывают вздутие живота. В них содержатся специфические вещества — арбутин и хлорогеновая кислота. Они обладают лёгким антибактериальным и мочегонным действием, что полезно для профилактики инфекций мочевыводящих путей.

Несмотря на то что груши часто слаще яблок, их гликемический индекс ниже (около 38). Сахар в кровь поступает медленнее, что делает плоды подходящими для людей с диабетом II типа (в умеренных количествах).

Киви

Фото: istockphoto.com/Nathalie Pellenkoft

Киви полезно для щитовидной железы, иммунитета, фигуры. Плоды благотворно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы. Кроме того, это природный антиоксидант, способствующий улучшению состояния кожи, волос, ногтей, полости рта, так как относится к рекордсменам по содержанию витамина С, клетчатки, содержит растворимый фермент актинидин. Он помогает переваривать белки и снимает вздутие живота. А фолаты оказывают плодотворное влияние на фертильность.

Авокадо

Авокадо богато жирными кислотами (приблизительно 60% мононенасыщенных, 20% насыщенных и 20% ненасыщенных), глутатионом (27,7 мг/100 г). Масло авокадо состоит в основном из глицеридов олеиновой кислоты, пальмитиновой и линолевой кислот.

Следует учитывать высокую калорийность авокадо (100 г содержат 160 ккал), а а также то, что плод насыщен омега-кислотами, снижающими уровень «плохого» холестерина.

Гранат

В соответствии с последними исследованиями гранат содержит противовоспалительные, противоопухолевые вещества, а также оказывает гипотензивное действие . Плоды благотворно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы.

Фото: istockphoto.com/Natalia Kirsanova

Кроме того, гранат как природный антиоксидант положительно влияет на состояние кожи и полости рта. Больше всего в нём витаминов C, Р, B6 и В12.

Манго

Манго содержит более 12 видов полифенолов, включая мангиферин. Его называют «суперантиоксидантом», так как он защищает клетки от повреждений на уровне ДНК, борется с воспалениями и поддерживает работу сердца.

Один плод обеспечивает около 67% суточной нормы витамина С и богат витамином А (в форме бета-каротина). За счёт этого он укрепляет защитные силы организма и критически важен для здоровья сетчатки глаз, помогая предотвратить возрастную дегенерацию зрения.

Манго содержит группу пищеварительных ферментов, которые расщепляют сложные углеводы на простые сахара, облегчая процесс усвоения пищи. Вместе с большим количеством воды и клетчатки это помогает при запорах.

Фрукт также богат калием, магнием и пектином. Это помогает регулировать кровяное давление и снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

