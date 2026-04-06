Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — 2026. Гид по забегам
Светлана Ибрагимова
Как пройдут кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора»?
В этом году старты назначены на 11 и 12 апреля.

Кросс – бег по пересечённой местности, лесным тропам. Попробовать его в Москве можно будет уже на этих выходных. В субботу и воскресенье в парке «Битцевский лес» пройдут два старта от Бегового сообщества – «Быстрый пёс» и «Лисья гора». Рассказываем о них подробнее.

О чём расскажем:

О стартах

«Быстрый пёс» – кросс с собаками по «Битцевскому лесу». Здесь не важны породы и размеры собак, к старту допускаются любые четвероногие участники. Хозяин и его собака получат возможность пробежать 2 км.

Спортсмены будут стартовать по несколько пар с интервалами между группами. Для безопасности организаторы просят соблюдать всего несколько правил: один человек может участвовать только с одной собакой, при этом питомец должен находиться на поводке или потяге на протяжении всего забега. Также организаторы рекомендуют отказаться от наушников, чтобы вы не пропустили предупреждения от других бегунов и судей.

Фото: Беговое сообщество

«Лисья гора» – это кросс по «Битцевскому лесу» с дистанциями от 2 до 8 км, для команд предусмотрена эстафета. В течение всего дня будут проходить старты на разные дистанции. Участников не станут делить на кластеры. Бежать предстоит по грунтовой лесной дороге. В этом старте также лучше отказаться от наушников, чтобы слышать не только звуки природы, но и предупреждения на трассе.

Фото: Беговое сообщество

Расписание

«Быстрый пёс» пройдёт в субботу, 11 апреля, а кросс «Лисья гора» – в воскресенье, 12 апреля. Рассказываем подробнее о времени стартов.

Суббота, 11 апреля

  • 11:00 – открытие раздевалок и камеры хранения в стартово-финишном городке.
  • 11:00-13:30 – регистрация новых участников при наличии мест и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам с собаками.
  • 14:00 – старт кросса с собаками на 2 км.
  • 16:00 – окончание мероприятия.
Воскресенье, 12 апреля

  • 9:00 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения.
  • 9:00-13:10 – регистрация новых участников (при наличии мест) и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам кросса «Лисья гора».
  • 10:00 – старт женщин 18-19 лет на 2 км.
  • 10:20 – старт мужчин 18-19 лет на 4 км.
  • 11:00 – старт женщин 35 лет и старше на 4 км.
  • 11:40 – старт мужчин 35 лет и старше на 6 км.
  • 12:40 – старт женщин 20-22 года и 23-34 года на 6 км.
  • 13:40 – старт мужчин 20-22 года и 23-34 года на 8 км.
  • 14:50 – старт смешанной эстафеты 4х1 км.
  • 15:45 – окончание соревнования.
Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам кросса «Лисья гора» также пройдёт 11 апреля с 11:00 до 18:00 в павильоне катка «Южный полюс» Олимпийского комплекса «Лужники».
Фото: Беговое сообщество

Маршрут и дистанции

Оба забега пройдут в парке «Битцевский лес». Дистанция кольцевая, её длина – 2 км. Бежать предстоит по полностью грунтовому покрытию. Многое тут зависит от погоды, но лучше приготовиться к грязи и лужам на пути к финишу.

Кроссы различаются не только по своему формату, но и по количеству дистанций. «Быстрый пёс» предлагает пробежать только одну – 2 км. В то время как на кроссе «Лисья гора» их будет четыре: от 2 до 8 км, длина дистанции зависит от возрастной группы. Также 12 апреля пройдёт эстафета среди смешанных команд 4х1 км.

Награждение

Участник, успешно преодолевший дистанцию любого из кроссов, получит памятный значок на финише. Узнать точное время, затраченное на дистанцию, будет легко – на стартовый номер крепится чип электронной системы хронометража. Результаты позже придут по электронной почте или СМС, также их опубликуют на сайте.

По итогам старта «Быстрый пёс» награждаются участники, занявшие с первого по третье места среди мужчин и женщин по личному времени. На дистанциях кросса «Лисья гора» будут награждаться участники, занявшие с первого по третье места в каждой возрастной категории. В эстафете награждение производится в командном первенстве с первого по третье места.

Фото: Беговое сообщество

Хотели бы пробежать по лесу или давно думали поучаствовать в старте со своим любимым питомцем? Тогда эти выходные могут стать отличным шансом воплотить это желание.

