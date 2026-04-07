«Камчатский лыжный марафон» — 2026: маршрут, дистанции и программа

Авачинский лыжный марафон 2026 на Камчатке: дата, регистрация, маршрут, дистанции

Светлана Ибрагимова
Как пройдёт «Камчатский лыжный марафон» — 2026?
Лыжная гонка назначена на 12 апреля.

Камчатка – место с уникальной природой, множеством вулканов и выходом к Тихому океану. Для тех, кто хочет совместить путешествие в эти края со спортом, проводится «Камчатский лыжный марафон». Ранее он носил название «Авачинский лыжный марафон» в честь Авачинской сопки, у подножья которой и проводится гонка. Рассказываем о деталях старта.

О чём расскажем:

О старте

«Камчатский лыжный марафон» – соревнования по лыжным гонкам, проходящие в Петропавловске-Камчатском у подножья вулканов Авачинская сопка, Корякский и Козельский. Это, несомненно, выделяет старт из множества других.

Дистанции здесь большие, 30 и 60 км, что требует от участников определённого уровня подготовки. Но сама трасса ровная и профессионально подготовленная, что позволяет принимать участие как опытным спортсменам, так и любителям.

Старт проводится в середине апреля, а значит, для многих он станет красивой точкой в лыжном сезоне. Отметить завершение можно путешествием по знаковым местам полуострова или отдыхом в термальных источниках.

Фото: russialoppet.ru / avacha2026

Расписание

«Камчатский лыжный марафон» состоится в воскресенье, 12 апреля. Рассказываем подробнее о времени старта и выдачи номеров.

Четверг-суббота, 9-11 апреля:

  • 10:00-17:00 – регистрация спортсменов и выдача стартовых пакетов;
  • 11:00-17:00 – просмотр лыжной трассы.

Воскресенье, 12 апреля:

  • 7:45-8:55 – регистрация участников;
  • 8:30-8:55 – вход в стартовый створ;
  • 9:00 – старт на дистанцию 60 км;
  • 9:05 – старт на дистанцию 30 км;
  • 13:30 – награждение на дистанции 30 км;
  • 14:00 – награждение абсолютных победителей на дистанции 60 км.

Фото: russialoppet.ru / avacha2026

Дистанции и маршруты

Участники преодолевают одну из двух дистанций свободным стилем. Трасса «Камчатского лыжного марафона» расположится на лыжной базе «Лесная» в Петропавловске-Камчатском.

Она представляет собой марафонский круг с искусственно и естественно подготовленным снежным покрытием. Здесь всё адаптировано для проведения массовых стартов, что позволяет принимать участие атлетам с разным уровнем подготовки. В ясную погоду трасса становится особенно красивой. Ведь прямо с лыжни открываются виды на вулканы Авачинской группы.

Дистанции:

  • Камчатский лыжный марафон — 60 км;
  • Малый Камчатский лыжный полумарафон — 30 км.
Контрольное время прохождения дистанции 30 км для участников Камчатского лыжного марафона – 3 часа 00 минут. Спортсмены, не уложившиеся в контрольное время, направляются на финиш дистанции 30 км и считаются финишировавшими гонку 30 км.

Фото: russialoppet.ru / avacha2026

Награждение

Все участники, преодолевшие любую из дистанций, получат именные свидетельства и медали финишёра. Самые быстрые атлеты будут награждены специальными призами: общий призовой фонд «Камчатского лыжного марафона» составляет более 3 млн рублей.

Победители и призёры на дистанции 60 км с первого по третье места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин награждаются медалями и денежными призами. Атлеты, занявшие с четвёртого по шестое места в абсолютном зачёте, также получат денежные призы. Отдельно будет проходить награждение по возрастным группам.

Фото: russialoppet.ru / avacha2026

Победители и призёры на дистанции 30 км, занявшие с первого по третье места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, также получат грамоты и денежные призы.

Соревнования по лыжным гонкам – не только про веселье и активный отдых. Длинные дистанции – большая ответственность, поэтому выходите на старт, только если уверены в своих силах.

