Забег в Хоббитоне и треккинг в Мордоре: спортивное путешествие по миру «Властелина колец»

«Властелин колец» – одна из самых популярных киновселенных. Съёмки фильмов Питера Джексона проходили в Новой Зеландии, поэтому увидеть любимые места можно не только с экранов, но и в реальной жизни.

Съёмочные локации знаменитой трилогии существуют и сейчас, радушно принимая в гости туристов и фанатов. В Хоббитоне – деревне, где жил главный герой «Властелина колец» Фродо Бэггинс вместе со своим дядей Бильбо – даже проводится тематический забег. В 2026 году на это спортивное мероприятие приехал марафонец Никита Иванов. В интервью «Чемпионату» он рассказал обо всех деталях своего необычного и очень яркого приключения.

Middle-earth Halfling Marathon, или Полумарафон Средиземья — тематический забег по «Властелину колец», который проходит в Новой Зеландии в Хоббитоне. Участники бегут по локациям, на которых снимали фильм. Есть два формата участия: можно пройти маршрут пешком или пробежать. Дистанций также две: полумарафон 21,1 км и 11,1 км в честь 111-го дня рождения Бильбо Бэггинса.

На пути к забегу и Новой Зеландии

Никита Иванов беговой блогер, марафонец «Обычно на востребованных иностранных забегах проводится лотерея. Подаётся заявка, а после в формате лотереи можно получить слот на участие. Здесь такого не было, задача – просто успеть купить. Продажи открывались по новозеландскому времени, то есть +10 часов к московскому. Я ставил будильник на 2:00, чтобы встать, зайти на сайт и купить два слота. В течение получаса их все разобрали».

Кроме этого, не возникло никаких сложностей, но часто бывает, что во время старта продаж начинает виснуть сайт и никто не может ничего купить. Здесь ничего такого не было, никаких проблем абсолютно, кроме времени продажи. Я выбрал дистанцию 11,1 км, слот стоил 250 новозеландских долларов на человека. Слот стоил значительно дороже, чем любые забеги в России, но если рассматривать в рамках всего мира – цена достаточно демократичная.

Полёт до Новой Зеландии долгий, однако у нас была всего одна пересадка, а не пять или шесть, как могло бы быть. Путь обратно занял 25 часов, туда летели дольше, потому что у нас был целый день в Шанхае. Мы специально брали билеты так, чтобы посмотреть город и что-то купить.

Билеты стоили вполне бюджетно – 60 000 рублей туда-обратно. Мы потратили около 100 000 рублей на человека, но это только потому что были привязаны к определённым датам. В любом случае, если планируете поучаствовать в таком забеге, поездка может выйти экономнее многих других путешествий.

Со всеми визами, проживанием на несколько дней и билетами, мне кажется, можно уложиться в 200 000 рублей на человека.

Если у вас есть возможность слетать в Новую Зеландию, лучше захватить больше дней и посмотреть другие места, помимо самого забега. Мы с женой были дважды по две недели, но так и не посмотрели всю страну целиком.

Полумарафон Средиземья: атмосфера старта

Думаю, попасть в съёмочные локации мечтает любой фанат «Властелина Колец». В первую поездку в Новую Зеландию я ставил цель посетить как можно больше таких мест. Они есть, например, в Веллингтоне или в пригороде Крайстчерча. Ещё мы были на месте, где строилась целиком столица Рохана – город Эдорас. Ну и, конечно, заезжали в Хоббитон.

В этом году формат поездки был другим. Естественно, катализатором стал забег. Локация Хоббитона, где проходит старт, – одна из самых знаковых.

Там всё сохранилось, как было во время съёмок. После них частично всё разобрали, но остались хоббичьи норы. Туда начали приезжать туристы, и позднее решили восстановить всё, как было. Со временем Хоббитон приобрёл прежний облик, и сейчас это одна из основных локаций для фанатов «Властелина колец».

Конечно, когда забегаешь в сам Хоббитон, не можешь не вспоминать фильм, особенно когда его смотришь практически каждый год. Сразу же вспоминаются все сцены, которые там были сняты, и не только там. Мы бежали по локациям, которые походили на те, что были в фильме.

Важно сказать, что забег – это всё-таки забег, а не экскурсия.

Есть туры в Хоббитон, когда ты приезжаешь, проводишь там сколько угодно времени, фотографируешься. А тут всё-таки ты через него пробегаешь, пусть и с остановками. Если вы ещё там ни разу не были, я бы не рекомендовал сразу же идти на этот забег. Было бы круто сначала просто съездить, а потом в дополнение пробежать, если у вас есть такая цель.

Middle-earth Halfling Marathon очень круто организован – до самых мелочей. Были бесплатные трансферы от двух ближайших городов, нас отвозили на небольших автобусах, которые отходили каждые полчаса. Нужно было просто заранее зарегистрироваться. Обратно также отвозят на автобусе. Никаких очередей на старте не было, кроме очереди в туалет, наверное.

По приезде нам сразу же выдали стартовые номера и небольшой мерч. Мы переоделись и пошли в зону ожидания. Там были разные магазинчики с сувенирами и едой. Народ сам себя развлекал тем, что все они фанаты «Властелина колец»: все были наряжены, фотографировались друг с другом, знакомились, общались.

Я не готовился к этому забегу. Кажется, что и большинство участников готовилось к нему, лишь создавая костюмы. Уже после старта, буквально через километр, при первых же горках многие переходили на шаг. Некоторые спокойно проходили пешком всю дистанцию, никто не соревновался.

Я достаточно хорошо подготовлен к бегу, четыре раза бегал марафоны, сейчас к пятому готовлюсь, и у меня не было абсолютно никаких сложностей. Но, например, моей жене, которая в последний раз бегала в сентябре, было трудновато. Сама трасса довольно непростая, даже с учётом того, что мы переходили на шаг, периодически останавливались.

Честно могу сказать, это не забег для спортсменов, он развлекательный. Больше как крутой аттракцион.

Каждые полкилометра на пути попадается что-то интересное, хочется остановиться и сфотографироваться. Например, загримированные орки. Насколько я знаю, для организаторов грим делала студия, которая создавала его для «Властелина колец». Были совершенно потрясающие пункты питания с огромным количеством еды и напитков.

Ты просто бежишь, получаешь удовольствие от локации, от того, что можешь что-то поделать во время забега, остановиться, сфоткаться. Никто особо и не бежал там на время, кроме четверых человек. Они заранее сказали, что хотят бежать на результат, их поставили вперёд.

Многие бежали в костюмах. Эльфийские уши – это базовый минимум, они были практически у всех. Кто-то наряжался в хоббитов, у кого-то были очень крутые детализированные костюмы – Око Саурона на голове, или полный наряд Гимли. Я даже подходил к участникам, брал интервью, спрашивал про костюмы.

Будет ли интересно поучаствовать не фанату «Властелина колец»? Совершенно точно – да! У меня жена – больше фанат по принуждению, потому что я люблю эту вселенную. Она смотрела фильмы всего раз, когда мы впервые ездили в Новую Зеландию. Сейчас она только плюс-минус помнит, как зовут героев. Однако от забега получила огромное удовольствие.

Думаю, на общие впечатления повлияла природная красота Новой Зеландии. Регион холмистый, пасутся овечки, вокруг очень красивые многолетние деревья. В общем, ты получаешь удовольствие от созерцания того, что вокруг, а не просто от того, что попал в то место, которое видел в фильме.

Что касается времени, я не могу сказать, сколько трачу на 11 км, но на 10 км у меня рекорд по трассе – примерно 44 минуты. Здесь мы бежали два часа, то есть сильно дольше.

Я бежал в темпе жены, но со всеми остановками — ты вообще забываешь, что это ещё и соревнования, поэтому забег сильно растягивается. Многие удивились, когда нам сказали, что лимит на преодоление дистанции – три часа. И все такие: «Блин, это так много, как можно за три часа не пробежать?» Да можно было спокойно! Мы потратили два часа, и это ещё не останавливались купаться.

Главный совет – просто настроиться изначально. Если вы не профессиональный бегун, не нужно бежать со всеми. Придерживайтесь своей скорости, получайте удовольствие от старта. Более практичный совет по самому забегу и по Новой Зеландии в целом – обязательно возьмите солнцезащитный крем и побольше. Новая Зеландия находится очень близко к Антарктиде, а там очень тонкий озоновый слой и жаркое солнце. Я однажды так сгорел, когда не нанёс крем на прогулку по городу.

Треккинг в Тонгариро: дорога в Мордор

Альпийский переход Тонгариро – треккинг в Национальном парке Тонгариро в Новой Зеландии, его протяжённость составляет около 20 км, набор высоты – примерно 600 м, а спуск – 800 м. Маршрут также известен как «дорога в Мордор» из фильма «Властелин колец».

Этот треккинг позиционируется как средний по сложности. На сайте они несколько раз напоминают, что маршрут не для новичков, сложный, и что если вы никогда не шли – не ходите. Это нагнетало атмосферу. Самое смешное, что это был наш самый первый трейл-поход в принципе. Получилось в итоге проще, чем мы думали. Шли в спокойном темпе и преодолели дистанцию даже быстрее, чем рассчитывали. На этот маршрут закладывается семь-восемь часов, мы прошли его за 6 часов 40 минут.

Сложность пути зависит от вас. Если вы опытный походник, возможно, для вас этот треккинг будет привычным. Сначала всё достаточно легко, просто идёшь по дороге, а потом – резкий подъём. К счастью, маршрут очень облагороженный.

В Новой Зеландии всё продуманно и организованно: страна сделана целиком для туристов.

Я ездил с турами на Кавказ и Алтай. По красоте наши места ничем не уступают Новой Зеландии, но в плане организации и условий разница ощущается. Условно, в Новой Зеландии стоят туалеты на маршруте, сделаны дорожки, в скалах местами прорублены ступеньки, местами сделана специальная сетка, по которой проще взбираться наверх. На самом верху, конечно, никакого обустройства нет, там просто протоптанная дорожка. Но по большей части всё сделано для комфорта идущего.

От ближайшего города Таупо ходят шаттлы, которые тебя отвозят до начала трека и забирают с его окончания. На маршруте везде есть указатели; если на пути есть развилка, стоят стрелочки красного цвета. Этот трек достаточно популярен – не сказал бы, что людный, однако по пути ты постоянно идёшь в группе. Заблудиться невозможно – чтобы сойти с дороги нужно сильно постараться.

Маршрут очень красивый, несколько раз меняется локация. Ты видишь сначала огромный вулкан, который был прототипом горы Ородруин из «Властелина колец». Потом спускаешься к невероятно красивым горным озёрам. Недалеко расположены гейзеры. Когда видишь, как пар вырывается из-под земли – зрелище фантастическое. Потом спускаешься ниже, и у тебя перед глазами альпийские луга. Ещё через какое-то время начинаются кустарники, и заканчиваешь ты вообще в лесу, чуть ли не в джунглях, где щебечут птицы и протекает горная река.

На протяжении всего этого длинного пути перед глазами разная картинка. Из-за этого визуально не устаёшь.

Трек не сравнится с марафоном, где вы бежите по прямой, а вокруг одинаковые городские пейзажи. Нет, здесь всегда всё разное, и ты двигаешься в своём комфортном темпе. Если вы более-менее физически подготовлены, то сможете пройти этот маршрут. При отсутствии занятий спортом, конечно, будет сложно.

Подготовка к треккингу

У Национального парка Тонгариро есть сайт с подробной информацией для туристов. Мне кажется, они специально немного преувеличивают, чтобы с вами точно ничего не произошло по пути.

Нужны минимум три слоя одежды. Первый – самый лёгкий: футболка или лонгслив. Я бы советовал всё-таки что-то с длинным рукавом. Второй слой – флисовая кофта или толстовка. У меня был просто ещё один более тёплый лонгслив. Третий слой – куртка. Если у вас достаточно толстый второй слой, то можно просто ветровку. Отдавайте предпочтение водонепроницаемым изделиям.

Если здесь есть бегуны, это тот набор, который вы используете на пробежках в зимний сезон. Такая экипировка нужна из-за погоды: за всю дистанцию ты меняешь одежду несколько раз. Регулируешь в зависимости от того, насколько тебе жарко.

Обязательно нужна треккинговая обувь. У нас были кроссовки для трейлраннинга, но в поход можно пойти и не в беговых моделях. Обычные кроссовки не подойдут, потому что бывают скользкие или каменистые отрезки. Лучше, чтобы протектор кроссовки цеплялся за поверхность.

На 100% рекомендую взять треккинговые палки, потому что без них подъёмы и спуски будут даваться тяжелее. Мы первый раз ходили с этими палками, ни разу в жизни их не использовали, но очень быстро освоились. Они стали незаменимым инструментом в нашем походе.

Ну и, как я сказал ранее, нужно больше солнцезащитного крема. Пригодятся солнцезащитные очки и кепка. Обязательно берите с собой еду. Мы взяли просто сэндвичи. За шесть часов у нас был один привал, примерно в середине дистанции возле озёр, и этого хватило.

Воду тоже берите с собой, организаторы рекомендуют взять не менее 2 л на человека. Мы взяли по полтора, однако выпили всего одну бутылку на двоих. Ориентироваться стоит на свои потребности, но учитывайте, что еды и воды по пути нигде нет.

Джеймс Норбури и Никита Иванов (справа) Фото: Из личного архива Никиты Иванова

Блогер Джеймс Норбури, с которым мы встретились на забеге, прошёл весь путь из Хоббитона до Мордора босиком и в костюме хоббита. Думаю, они с другом не все 500 км прошли без обуви, всё же местами это очень опасно.

Хотел бы я повторить это? Наверное, нет. На этот трек пришлось бы потратить всю поездку в Новую Зеландию. Лучше посмотреть другие места, а если хочется в поход, то есть и другие, более короткие варианты. Я бы хотел съездить в эту страну ещё раз через несколько лет, возможно, пройти какие-то другие маршруты, более красивые, более живописные. Было бы круто.