Суперагент, чокнутый продюсер и киллер: 7 лучших фильмов с Томом Крузом

Том Круз – один из тех представителей Голливуда, которые смогли проделать огромную работу над собой и достичь небывалых высот в карьере.
Биография Тома Круза
Томас Круз Мапотер IV родился 3 июля 1962 года в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Когда будущей голливудской знаменитости исполнилось 12 лет, родители решили развестись. Переживания по этому поводу усугубились дислексией (нарушение навыков чтения), из-за чего мальчик не мог толком учиться в школе.
К актёрству Том пришёл не сразу. Год он проучился в духовной семинарии, но внезапно всё бросил и перебрался в Нью-Йорк, чтобы попытать счастья в шоу-бизнесе. Первый фильм с участием Круза – картина «Бесконечная любовь», а после неё последовала другая, более заметная – «Рискованный бизнес». За работу в ней Том получил свой первый крупный гонорар $ 75 тыс. На эти деньги исправил кривые зубы и стал обладателем голливудской улыбки.
Самой заметной работой киноактёра стал фильм «Человек дождя». За этот фильм Том удостоился похвальных отзывов критиков. Следующим ярким проектом оказался культовый фильм «Интервью с вампиром». Несмотря на то что лента воспринялась зрителями с восторгом, критики разнесли игру Тома Круза и Брэда Питта в пух и прах. Актёры даже получили «Золотую малину» за свой дуэт.
Промах не помешал Крузу и дальше продвигаться в шоу-бизнесе. Через два года Том исполнил главную роль в первой части кинофраншизы «Миссия невыполнима». Именно эта картина стала знаковой в карьере актёра. Круз лично выполнял все трюки, лично контролировал весь съёмочный процесс.
Всего вышло восемь фильмов об Итане Ханте, и на каждой части актёр рисковал жизнью. Например, на съёмках Том использовал только один страховочный трос и по сюжету перепрыгивал с одной скалы на другую. А в одной из сцен и вовсе эпично повис на одной руке. В третьей части картины Том забрался на небоскрёб «Бурдж-Халифа» и спускался по стене здания при помощи троса.
Далее последовали работы в мелодраме «Ванильное небо», триллере «Соучастник», комедии «Рыцарь дня». Фильмы «Война миров» и «Операция «Валькирия» занимают особое место в творчестве Тома. В последней картине актёр согласился сыграть главную роль после того, как увидел реальное фото своего персонажа – Клауса фон Штауффенберга. Круз был настолько поражён внешним сходством со своим прототипом, что посчитал предложение неким знаком судьбы.
Актёр также исполнил роли в картинах «Джек Ричер», «Грань будущего», «Сделано в Америке» и «Топ Ган: Мэверик».
Спорт и питание
Подростком Том переживал из-за невысокого роста. Стал активно заниматься спортом. Даже подавал надежды в борьбе. Но со спортивной карьерой пришлось попрощаться из-за травмы колена.
В свои 63 года Том Круз может похвастаться прекрасной физической формой. Актёр – приверженец дисциплины, диеты и серьёзных физических нагрузок.
В питании придерживается макробиотического питания и строго следит, чтобы в продуктах не было консервантов и лишних добавок. В его рацион входят овощи, фрукты, рыбные блюда и орехи. Личный повар, который постоянно следует за актёром, готовит пищу исключительно на пару.
Том давно отказался от вредных привычек и следит за своим здоровьем и внешним видом. Регулярно занимается спортом: его утро начинается в 5:30 с силовых тренировок. Чтобы достичь желаемых результатов, перед съёмками в фильме «Джек Ричер», Том тренировался даже ночью. А для фильма «Последний самурай» актёр тратил более шести часов в день, чтобы овладеть техникой владения самурайским мечом.
Личная жизнь Тома Круза
Первой супругой Тома стала Мими Роджерс. Пара была в браке три года. Со второй женой Николь Кидман актёр снялся в трёх фильмах – «Дни грома», «Далеко-далеко», «С широко закрытыми глазами». Говорят, именно проект Стэнли Кубрика внёс разлад в семью. Несмотря на наличие двоих приёмных детей и почти 10 лет брака, союз распался.
Третьей женой актёра стала Кэти Холмс. После шести лет брака супруги развелись. Кэти отсудила опеку над общей дочерью Сури, с которой Том уже несколько лет не общается.
Фильмы с Томом Крузом
«Рождённый четвёртого июля», США, 1989 год
Жанр: драма, военный, биография
Режиссёр: Оливер Стоун
Главные актёры: Том Круз, Уиллем Дефо, Кира Седжвик
Возрастные ограничения: 16+
Фильм Оливера Стоуна снят по реальной истории жизни ветерана Рона Ковика. Картину по книге Ковика планировал снять другой режиссёр с Аль Пачино в главной роли. Кстати, Рон Ковик был так впечатлён игрой Тома Круза, что подарил ему свою Бронзовую звезду. Кроме того, актёр получил премию «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар».
«Солдаты неудачи», Великобритания, Германия, США, 2008 год
Жанр: боевик, комедия
Режиссёр: Бен Стиллер
Главные актёры: Бен Стиллер, Роберт Дауни-младший, Том Круз
Возрастные ограничения: 16+
Том сыграл роль одиозного продюсера, который даже своим внешним видом вызывал неприязнь. Герой актёру очень понравился, он даже сам придумал танец, который исполнил в одной из сцен. За блестящую комедийную игру Круза номинировали на «Золотой глобус».
«Джерри Магуайер», США, Великобритания, 1996 год
Жанр: драма, мелодрама
Режиссёр: Кэмерон Кроу
Главные актёры: Том Круз, Рене Зеллвегер, Кьюба Гудинг-младший
Возрастные ограничения: 18+
В фильме «Джерри Магуайер» Том исполнил роль спортивного агента, уволенного за критику начальства из крупной фирмы. Джерри не отчаивается, а решает открыть свою компанию. В него верят лишь влюблённая в него Дороти и спортсмен Род Тидвелл – очень талантливый, но нахальный парень, с которым никто не хочет работать.
«Особое мнение», США, 2002 год
Жанр: фантастика
Режиссёр: Стивен Спилберг
Главные актёры: Том Круз, Макс фон Сюдов, Саманта Мортон
Возрастные ограничения: 18+
Изначально фильм планировался как продолжение культовой картины «Вспомнить всё». И главную роль должен был исполнить Арнольд Шварценеггер! Однако Спилберг посчитал, что та история закончена. Действие новой происходит в 2054 году. Особый преступный отдел использует специальную программу, которая может предугадывать и предупреждать убийства. Но однажды руководитель отдела Джон Андертон сам оказывается подозреваемым…
«Миссия невыполнима», США, 1996 год
Жанр: боевик
Режиссёр: Брайан Де Пальма
Главные актёры: Том Круз, Джон Войт, Эммануэль Беар
Возрастные ограничения: 16+
История про агента ЦРУ Итана Ханта стала целой кинофраншизой. Первый фильм вышел в 1996-м, а заключительный «Миссия невыполнима: Финальная расплата» – в 2025-м. На съёмках последней части Том совершил 16 прыжков с горящим парашютом из вертолёта и попал в Книгу рекордов Гиннесса.
«Обливион», США, 2013 год
Жанр: фантастика, драма
Режиссёр: Джозеф Косински
Главные актёры: Том Круз, Ольга Куриленко, Андреа Райзборо
Возрастные ограничения: 18+
Действие происходит после разрушительной войны землян с пришельцами. Остатки человечества готовятся покинуть Землю, которая стала непригодной для жизни. На съёмках Том отметил 50-летний юбилей. В честь этого режиссёр преподнёс актёру необычный подарок – настоящий футуристический мотобайк, который был задействован в фильме.
«Соучастник», США, 2004 год
Жанр: триллер
Режиссёр: Майкл Манн
Главные актёры: Том Круз, Джейми Фокс
Возрастные ограничения: 18+
Том Круз должен был вжиться в образ таинственного убийцы Винсента, который способен растворяться в толпе и оставаться незаметным. Для этого актёр неделю работал обычным курьером – и никто не узнал в нём голливудскую знаменитость!
