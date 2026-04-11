Чем полезны гранатовые корки? Нутрициолог объяснила, почему не стоит их выбрасывать

Корки граната редко воспринимаются как нечто полезное. Большинство людей выбрасывают их, считая отходами после употребления сочных зёрен. Однако современные данные о составе растительного сырья показывают, что кожура граната содержит чуть ли не больше биологически активных веществ, чем зёрна. В статье расскажем, какие именно компоненты есть в корках, какую потенциальную пользу и вред они могут принести, а также как их можно использовать в рационе.

Что содержат корки граната?

Кожура фрукта представляет собой плотную оболочку, богатую фитохимическими соединениями. Это набор веществ растительного происхождения, которые обладают высокой биологической активностью. Основные компоненты:

полифенолы (до 20-30% сухой массы). В кожуре находится три типа кислот с антиоксидантами.

танины (дубильные вещества) — до 15-25%. Это соединения с выраженным вяжущим вкусом. Они способны взаимодействовать с белками и оказывать антисептическое действие.

флавоноиды. Группа веществ, которые очень важны для защиты сосудов и клеток, а также для поддержки иммунной системы.

органические кислоты. В кожуре есть лимонная, яблочная и винная. Их содержание невелико, но они участвуют в обменных процессах, поэтому улучшают метаболизм.

клетчатка (пищевые волокна) — около 10-15%. Неперевариваемые компоненты, важные для поддержки работы кишечника.

минеральные вещества. В небольших количествах присутствуют калий, кальций, магний, железо.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

Дополнительно в корках содержатся алкалоиды. Они тоже биологически активны, но в больших дозах могут быть токсичны. Список компонентов, их количество зависит от сорта граната, условий выращивания и способа обработки сырья.

Польза гранатовых корок

Юлия Чуркина нутрициолог, эксперт по питанию проекта Dietology.live «Если добавлять корочки в еду постоянно, они могут улучшить здоровье. Но всё зависит как от исходного состояния организма, так и от типа проблемы, с которой вы хотите справиться с их помощью».

Основная польза корок:

поддержание нормальной работы кишечника — клетчатка и растительные компоненты создают благоприятные условия для полезной микрофлоры;

поддержка иммунитета — антиоксиданты снижают нагрузку на организм и усиливают его защитные возможности;

улучшение состояния кожи — активные вещества уменьшают раздражение и способствуют более быстрому обновлению клеток;

снижение воспалительных процессов — природные соединения обладают выраженным противовоспалительным действием;

поддержка сердца и сосудов — отдельные компоненты улучшают эластичность сосудистых стенок;

лёгкий антисептический эффект — дубильные вещества сдерживают развитие некоторых микроорганизмов;

нормализация пищеварения — вяжущие свойства улучшают работу желудочно-кишечного тракта;

защита клеток от повреждений — антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают окислительный стресс.

Фото: istockphoto.com/Nikolay_Donetsk

При введении корок в рацион следует понимать, что речь идёт о дополнительной поддержке организма. Сами по себе гранатовые корочки не являются лекарством и не заменяют полноценное питание или лечение.

Вред от корок граната

Как выяснилось, корки граната очень полезны и даже целебны, но могут и навредить. Из симптомов чаще всего возникают:

раздражение слизистой желудка;

тошнота при избыточном потреблении;

аллергические реакции;

запоры из-за высокого содержания дубильных веществ;

головокружение;

токсическое воздействие при чрезмерном потреблении (из-за алкалоидов).

Фото: istockphoto.com/lucentius

Большинство негативных реакций появляется только при превышении допустимой дозировки продукта. В среднем безопасным считается употребление не более одной-двух чайных ложек порошка в день или до 100-150 мл слабого отвара. Слабым считается отвар, в котором вкус корок не насыщен или ближе к средней интенсивности.

Противопоказания

Существуют состояния, при которых употребление гранатовых корок не рекомендуется вовсе. К ним относятся:

заболевания желудка (гастрит, язвенная болезнь);

хронические запоры;

индивидуальная непереносимость;

беременность и период грудного вскармливания (без консультации специалиста);

детский возраст;

заболевания печени;

склонность к аллергическим реакциям.

Если пробуете корочки впервые, сделайте очень слабый отвар или настой. Выпейте его и, если не почувствуете негативных реакций, можете повышать количество продукта до рекомендуемого.

Способы применения в пищу

Корочки обычно встречаются в рационе в качестве функциональной добавки. Они удобны в хранении и позволяют менять способы употребления в зависимости от задач и предпочтений.

Обратите внимание! Перед использованием сырьё важно правильно подготовить: корки тщательно промыть, удалить остатки мякоти и полностью высушить. Это поможет избежать порчи (плесени или гниения) и сохранить активные вещества.

Основные способы применения

Порошок. Высушенные корки измельчают в кофемолке до мелкодисперсного состояния. Такой формат наиболее универсален. Его добавляют в чай для усиления вкуса и повышения пользы. Можно вмешать в каши, йогурты или другие блюда. Также популярны смузи с корками граната (используются как дополнительный источник антиоксидантов).

Отвар. Корки заливают водой и кипятят 10-15 минут. При термической обработке в воду переходят все полезные вещества. Напиток употребляют в тёплом виде как аналог травяного чая. Концентрацию регулируют количеством сырья и временем кипячения.

Настой. Корки заливают горячей, но не кипящей водой и выдерживают 20-30 минут. Такой способ считается более щадящим: часть чувствительных к температуре соединений сохраняется лучше, а вкус получается менее интенсивным и более мягким.

Универсальная приправа. Иногда отвар или порошок используют как пряную добавку в небольших дозировках. Вещество подходит для соусов, маринадов, а также мясных и овощных блюд.

Фото: istockphoto.com/Stefan Tomic

Помните, что у корочек выраженно терпкий вкус. Поэтому будьте осторожны с количеством при применении. Если хотите использовать сырьё как лекарство – не поможет. Гранат и его корка улучшают иммунитет и действительно полезны, но как вспомогательный компонент питания, а не самостоятельное лечебное средство.

Рецепты с корками граната

Возможности применения «отходов» значительно шире, чем может показаться на первый взгляд. В качестве примера приведём два варианта использования — напиток и блюдо с добавлением порошка.

Смузи с гранатовыми корками

Фото: istockphoto.com/elena_hramowa

Время приготовления: 5-7 минут

Количество порций: 1

Калорийность: около 90-120 ккал

Белки: 2-3 г

Жиры: 1-2 г

Углеводы: 18-22 г

Список ингредиентов:

порошок из высушенных корок — 0,5 ч. л.;

банан — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

кефир или растительное молоко — 200 мл.;

мёд — по вкусу (по желанию);

корица — щепотка.

Способ приготовления

1. Фрукты очистите и нарежьте на небольшие кусочки.

Фото: istockphoto.com/milan2099

2. Поместите их в чашу блендера, добавьте порошок гранатовых корок, кефир или растительное молоко, при необходимости мёд и щепотку корицы.

3. Измельчите до однородной консистенции, добавьте лёд и пейте сразу.

Йогурт с корками и орехами

Фото: istockphoto.com/peredniankina

Время приготовления: 3-5 минут

Количество порций: 1

Калорийность: около 180-220 ккал

Белки: 6-8 г

Жиры: 8-12 г

Углеводы: 18-22 г

Список ингредиентов:

натуральный йогурт — 150 г.;

порошок из гранатовых корок — 0,3-0,5 ч. л.;

грецкие орехи — 15 г.;

мёд или сироп — по вкусу;

ягоды (свежие или замороженные) — 50 г.

Способ приготовления

1. В миску выложите йогурт, добавьте порошок граната и тщательно перемешайте до равномерного распределения.

Фото: istockphoto.com/ligora

2. Орехи слегка измельчите и добавьте к смеси.

3. Введите ягоды и при необходимости подсластите мёдом или сиропом. Перемешайте и подавайте сразу после приготовления.

Гранатовые корки — это не просто отход. В них содержится много ценных растительных соединений, нужных для организма. При грамотном использовании они могут дополнить рацион и внести разнообразие в питание. Поэтому не выбрасывайте корочки в мусор после десерта, но и злоупотреблять ими тоже не нужно.

Источники

Хан М. И., Ахмад А. Пищевые и лечебные свойства граната. — М.: Наука, 2019.

Viuda-Martos M., Fernández-López J., Pérez-Álvarez J.A. Гранат и его наиболее функциональные компоненты // Journal of Food Science. — 2010.

Lansky E.P., Newman R.A. Гранат и его использование в превентивной терапии при онкологии // Journal of Ethnopharmacology. — 2007.

Jurenka J.S. Therapeutic applications of pomegranate (Punica granatum L.): a review // Alternative Medicine Review. — 2008.