Мотокросс в Москве: топ-5 трасс, где покататься, школы, цены и адреса

Мотокросс — один из самых зрелищных видов спорта, сформировавшийся в начале XX века. Это гонки по пересечённой местности на специальных мотоциклах с внедорожной подвеской и лёгкой конструкцией. Трасса включает трамплины, волны, резкие повороты и участки с разным типом покрытия.

Главная задача спортсмена — пройти дистанцию быстрее соперников, сохранив контроль над техникой. Это требует физической выносливости, координации и точного расчёта движений.

Москва и Московская область сегодня — один из центров развития мотокросса в России. Здесь сформирована полноценная инфраструктура:

стадион технических видов спорта;

трассы;

школы;

команды;

регулярные соревнования.

Леся Сивкова основатель и руководитель школы мотокросса «Траектория» «В Москве и Московской области работают площадки разного уровня — от учебных до профессиональных. Развивается система обучения, открываются школы, формируются команды. Растёт детское направление. Это позволяет начать с нуля и выйти на соревновательный уровень».

О чём поговорим:

История мотокросса в Москве

Первые заезды проходили на естественных участках без длительной подготовки — как испытания техники и навыков. Со временем появилась специализированная мотокроссовая трасса, и дисциплина стала частью культуры.

В советский период она получила поддержку спортивных организаций. Позже развитие замедлилось, но в 2000‑х начался новый этап. Сегодня мотокросс в Москве — это сочетание частных инициатив, профессиональных школ и современных трасс.

Первые заезды проходили на естественных участках Фото: Victoria Korchenko/ istockphoto.com

Основные правила

Соревнования проходят на замкнутых трассах длиной 1,5-3 км. Участники стартуют одновременно и проходят несколько кругов за отведённое время. Как правило, в зачёте два заезда.

На трассе есть искусственные препятствия:

трамплины;

волны;

повороты с колеями.

Побеждает тот, кто по сумме двух заездов набрал больше баллов. Очки начисляются в зависимости от занятого места. Победитель заезда получает максимум, далее — по убыванию.

Разновидности мотокросса:

классический мотокросс;

суперкросс (короткие трассы на стадионах);

детские классы.

Каждое направление требует своей техники и отдельной подготовки.

Мотокроссовые трассы в Москве

Московский регион предлагает разнообразные трассы. Наш список включает как известные, так и новые локации.

Крылатское (школа RRG)

Это центр технических видов спорта и одна из ключевых площадок видов спорта в Крылатском. Здесь есть сектора разной сложности, трамплины, волны, технические повороты и зона для фристайла. Трасса регулярно обслуживается, оснащена освещением и системой полива.

Расположение: г. Москва, ул. Крылатская, д. 8, корп. 1, стадион технических видов спорта (метро «Крылатское»).

Время работы: со вторника по воскресенье с 9:00 до 21:00 (понедельник — технический день).

Цены (разовое занятие):

для взрослых: около 6200-7000 руб.;

для детей (от четырёх лет): около 5700-6000 руб.

В cтоимость входят прокат мотоцикла, полной экипировки и работа тренера.

Телефон: +7-901-517-72-77

Тренировки могут быть как для взрослых, так и для детей Фото: RyanJLane/ istockphoto.com

Петрово-Дальнее (трасса «ОСТО Луч»)

Полноценный комплекс: трасса для мотокросса находится здесь же, включая кроссовые и эндуро участки. Есть песчаные зоны, лесные маршруты и тренировочные фигуры (например, «восьмёрки» для контроля мотоцикла). Покрытие — песок и глинозëм.

Расположение: посёлок Ленинский, верхний пруд, Московская область, Красногорский район.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Цена зависит от запроса, уточнять в клубе.

Телефон: +7-906-772-84-38

Некоторые трассы включают кроссовые и эндуро участки Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Бородино (Галлакс)

Трассу в Бородино считают одной из лучших в Подмосковье. Это крупная площадка с несколькими тренировочными зонами и отдельной эндуро зоной. Протяжённость трассы для мотокросса — 1900 м. На ней регулярно проходят соревнования и сборы.

Расположение: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Бородино, Осташковское шоссе, 19/2.

Время работы: с 8:00 до 20:00.

Цена зависит от запроса, уточнять в клубе.

Телефон: +7-906-756-35-59

Кутузовский Редут (Мотокомплекс)

Трасса для тренировок мотокросса «Кутузовский Редут» наиболее комфортна для новичков, имеет развитую инфраструктуру и несколько спортивных школ для взрослых и детей.

Расположение: Московская область, г. о. Химки, д. Брёхово, 20 км от МКАД.

Время работы: ежедневно, с 8:00 до 23:00.

Цена:

абонементы на 5 занятий — от 25 000 руб.;

аренда трассы на день — 1000 руб.;

занятие на прокатной технике — от 6000 руб.;

занятие на своей технике — от 2500 руб..

Телефон: +7-926-139-76-48

Вельяминово (Мотопарк)

Детская спортивная школа «Вельяминово» обучает мотокроссу детей от шести лет и взрослых. Трасса сертифицированная по европейским стандартам.

Крупнейшая трасса в Московской области и Центральной части России.

Расположение: Московская область, г. о. Истра, д. Вельяминово.

Время работы: вторник-воскресенье с 10:00 до 19:00, понедельник — выходной.

Цены(тренировка на мотоцикле):

от 4500 руб., в стоимость входят работа тренера, аренда трассы, мотоцикла и экипировки;

45 000 руб. — абонемент на 10 занятий.

Телефон: +7-903-617-35-55

Современные трассы предлагают прокат техники и экипировки, раздевалки, зоны отдыха. Многие площадки адаптированы под разные уровни: отдельные зоны для новичков и полноценные треки для опытных райдеров. Доступны разные виды занятий в группе и поодиночке, с инструктором и без.

Современные трассы предлагают прокат техники и экипировки Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Клубы и школы мотокросса

Школы мотокросса предлагают многоуровневую подготовку. Новичков обучают правильной посадке, балансу, работе с газом и тормозами. Затем постепенно вводят повороты, работу с рельефом и простые трамплины.

Продвинутые программы включают сложные прыжки, скоростные участки, выбор траектории и подготовку к соревнованиям. Поэтапное обучение с контролем инструктора снижает риск травм.

Школа RRG — одна из самых системных. Она работает с конца 1990‑х, развивает мотоспорт на профессиональном уровне. Школа обучает новичков и опытных спортсменов по структурированным программам. На первых занятиях обычно осваивают старт, торможение, повороты, затем переходят к прыжкам и связкам элементов.

Команда MMT Motorsports — профессиональное объединение для подготовки спортсменов высокого уровня и участия в соревнованиях. Связана с опытными гонщиками и тренерами, формирует конкурентную среду.

VB18 MX Academy — юниорская команда под руководством гонщика Всеволода Брылякова. Участники регулярно занимают призовые места на первенствах и чемпионатах России, команда становилась победителем национальных юниорских соревнований. В обучении делают упор на дисциплину, физическую подготовку и постепенное развитие техники.

Школа в Петрово-Дальнем (братья Иванютины) делает акцент на практическом опыте и подготовке к соревнованиям. Здесь тренируются как новички, так и действующие спортсмены.

Школа «Траектория» ориентирована на системное развитие и доступность обучения. Занятия доступны детям с четырёх лет, предоставляются техника и экипировка.

Кроме того, работают частные тренеры и школы:

Nazarov MX;

Tikhon racing team;

ZRT school;

MotoAcademy;

Kids Cross;

SM motorsport;

SRT и другие.

Эти школы проводят занятия в Крылатском, Вельяминове, Бородино.

Соревнования и чемпионаты

В Москве и области регулярно проходят соревнования разного уровня — от любительских стартов до профессиональных этапов. Чемпионаты под эгидой Федерации мотоциклетного спорта России (МФР) — ключевые. МФР формирует официальный календарь, проводит первенства и кубки России, объединяя сильнейших спортсменов.

Главная серия — чемпионат России по мотокроссу (с 1992 года) — включает несколько этапов в разных городах. Спортсмены выступают в различных классах мотоциклов, борьба идёт весь сезон, что требует стабильных результатов. Для московских школ и команд участие в чемпионате МФР — важный этап развития, который включает проверку уровня подготовки, формирование рейтинга, путь к международным стартам.

Оборудование и мототехника

Новичкам подходят лёгкие модели мотоциклов с меньшим объёмом двигателя (125 см³, 250 см³). Они проще в управлении и позволяют быстрее освоить базу. Опытные спортсмены используют более мощные мотоциклы (350 см³, 450 см³).

Наиболее популярные бренды:

KTM;

Husqvarna;

GasGas;

Suzuki;

Kawasaki;

Yamaha.

Также активно развивается класс китайских мотоциклов и электротехника (Stark Varg, Sur-Ron).

Новичкам подходят лёгкие модели мотоциклов с меньшим объёмом двигателя Фото: Pavel1964/ istockphoto.com

Средства безопасности

Экипировка обязательна:

шлем;

защита тела;

наколенники;

мотоботы;

перчатки.

Многие школы предоставляют полный комплект, что упрощает старт для новичков.

Мотокросс продолжает расти: открываются новые площадки, увеличивается количество учеников, расширяются программы обучения. Усиливается конкуренция между школами, что повышает общий уровень подготовки.

Этот спорт формирует дисциплину, выносливость и уверенность. Развитие детского направления создаёт базу для будущих спортсменов и формирует культуру безопасного вождения.

Мотокросс в Москве прошёл путь от локальных заездов до развитой системы с трассами, школами и командами. Сегодня это доступный и перспективный вид спорта, который привлекает всё больше участников. Начать знакомство с ним можно в любом возрасте и с любым уровнем подготовки.