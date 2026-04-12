Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
ПП-салат с курицей: 3 рецепта для сытного и полезного обеда
ПП-салат с курицей: 3 лучших рецепта
Сытные, нежирные и сочетаются с самыми разными продуктами.
<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«Правильное питание — это не строгие запреты и подсчёт каждой калории, а осознанный выбор продуктов, которые дают энергию, насыщают и при этом не перегружают организм. Вкусная и полезная еда вполне возможна, и один из лучших её примеров — салат с курицей».

Куриное филе — один из главных источников легкоусвояемого белка при минимуме жира. Оно подходит для ежедневного меню, быстро готовится и отлично сочетается с овощами, зеленью, фруктами и крупами. В правильном питании мясо птицы незаменимо: оно даёт сытость на несколько часов и помогает организму восстанавливаться за счёт белка.

О чём расскажем:

Ингредиенты для ПП-салата с курицей

Всё, что нужно для полезного салата, обычно уже есть в холодильнике или легко найти в магазине. Из базового набора продуктов можно собрать десятки разных комбинаций. Разбираем ингредиенты и их лучшие сочетания.

  • Куриное филе — основа салата. Лучше выбирать охлаждённую грудку без кожи. Её можно отварить, запечь, приготовить на пару, в су-виде или на гриль-сковороде.
  • Овощи — свежие или слегка термически обработанные: листовой салат, шпинат, кейл, огурцы, перец, авокадо, морковь или свёкла.
  • Заправка — самый важный компонент, который делает салат цельным. В ПП-версии блюд обычно добавляют йогурт, цитрусовый сок, оливковое масло, горчицу или их сочетания. Майонез и тяжёлые соусы не подойдут.

Курицу также можно дополнять крупами (киноа, гречкой или рисом), яйцами, фруктами (манго, яблоком, апельсином), орехами и семечками. Они делают салат сытнее и интереснее по вкусу.

Рецепты салатов

Салат с курицей, киноа, авокадо и цитрусовой заправкой

Фото: istockphoto.com/a_namenko

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 135 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 9 г

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 2 шт.;
  • киноа — 120 г;
  • вода — 240 мл;
  • авокадо — 1 шт.;
  • листья кафирского лайма — 3-4 шт.;
  • рукола или микс салатов — 80 г;
  • лемонграсс — 1-2 стебля;
  • сладкий чили-соус — 1 ст. л.;
  • лимон — 0,5 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • дижонская горчица зерновая — 1 ч. л.;
  • оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.;
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Irina Kozmova

Для приготовления понадобится пароварка.

Способ приготовления

1. Обсушите куриную грудку. Слегка посолите.

2. Раздавите ножом лемонграсс и разрежьте вдоль пополам.

3. Тщательно промойте киноа холодной водой.

4. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.

Фото: istockphoto.com/AleksandarGeorgiev

5. Ополосните и обсушите салатные листья.

6. Снимите цедру с апельсина и выжмите сок.

7. Налейте воду в кастрюлю пароварки, добавьте лемонграсс и листья кафирского лайма. Доведите до кипения.

8. Выложите куриную грудку и доведите до готовности — примерно 12-15 минут. Остудите и нарежьте ломтиками.

9. Залейте киноа водой, доведите до кипения и варите примерно 15 минут.

10. Соедините в миске апельсиновый сок, немного лимонного сока, горчицу, сладкий чили-соус и оливковое масло.

11. Добавьте соль и перец, перемешайте.

12. Выложите в боул киноа и салатные листья, сверху — курицу и авокадо. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Салат с курицей су-вид, манго, шпинатом и лаймово-йогуртовым соусом

Фото: istockphoto.com/123object

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 110 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 3 г

Углеводы: 8 г

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 2 шт.;
  • фунчоза — 50 г;
  • греческий йогурт — 120 г;
  • шпинат свежий — 100 г;
  • манго (жёлтое) — 1 шт.;
  • лайм — 1 шт.;
  • красный сладкий перец — 50 г (примерно 1/4 шт.);
  • огурец — 50 г (примерно 0,5 шт. небольшого);
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Для приготовления понадобятся погружной кулинарный термометр, вакуумный запайщик или зип-пакет, большая кастрюля и таймер.

Способ приготовления

1. Обсушите куриную грудку, посолите и поперчите. Поместите в зип-пакет и удалите воздух методом погружения в воду.

2. Очистите манго и нарежьте кубиками. Разрежьте огурец вдоль пополам и нашинкуйте ломтиками. Очистите перец от плодоножки и семечек, нарежьте тонкой соломкой.

3. Залейте фунчозу горячей водой до нужной мягкости (она не должна развариваться). Промойте и обсушите шпинат. Очистите и натрите чеснок.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

4. Нагрейте воду до 68°С, проверяя температуру кулинарным термометром. Опустите пакет с курицей в воду и готовьте 90 минут, не допуская повышения температуры. Достаньте и нарежьте ломтиками.

5. Соедините в миске йогурт, сок лайма и его цедру, добавьте чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.

6. Выложите в тарелку шпинат, курицу, манго, фунчозу, перец и огурец. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. При желании украсьте листиками кинзы и колотым арахисом.

Салат с курицей, кейлом, яблоком и семечками

Фото: istockphoto.com/Mariha-kitchen

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 125 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 2 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • морковь по-корейски — 80 г;
  • капуста кейл — 120 г;
  • лайм — 1 шт.;
  • семечки (подсолнечные или тыквенные) — 40 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • мёд — 1 ч. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Galina Oleksenko

Способ приготовления

1. Разрежьте куриную грудку вдоль пополам, при необходимости слегка отбейте для равномерной толщины.

2. Замаринуйте курицу в соке лайма, его цедре, измельчённом чесноке, соли и перце на 15-20 минут.

3. Промойте кейл, удалите жёсткие стебли и нарежьте. Измельчите яблоко тонкими ломтиками. Откиньте морковь на сито, чтобы избавиться от маринада.

4. Подсушите семечки на сухой сковороде.

5. Разогрейте гриль-сковороду. Обжарьте курицу по три-четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки. Нарежьте ломтиками.

Фото: istockphoto.com/DimaSobko

6. Соедините в миске оливковое масло, сок лайма, мёд и горчицу. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.

7. В боул положите кейл, морковь и яблоко. Добавьте курицу и семечки. Полейте заправкой. Перемешайте и подавайте сразу.

Куриное филе — идеальная основа для ПП-салатов: оно сытное, нежирное и сочетается с самыми разными продуктами. Меняйте овощи, пробуйте новые заправки и находите свои любимые сочетания — полезное питание не должно быть скучным.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android