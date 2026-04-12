Сытные, нежирные и сочетаются с самыми разными продуктами.

ПП-салат с курицей: 3 рецепта для сытного и полезного обеда

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Правильное питание — это не строгие запреты и подсчёт каждой калории, а осознанный выбор продуктов, которые дают энергию, насыщают и при этом не перегружают организм. Вкусная и полезная еда вполне возможна, и один из лучших её примеров — салат с курицей».

Куриное филе — один из главных источников легкоусвояемого белка при минимуме жира. Оно подходит для ежедневного меню, быстро готовится и отлично сочетается с овощами, зеленью, фруктами и крупами. В правильном питании мясо птицы незаменимо: оно даёт сытость на несколько часов и помогает организму восстанавливаться за счёт белка.

О чём расскажем:

Ингредиенты для ПП-салата с курицей

Всё, что нужно для полезного салата, обычно уже есть в холодильнике или легко найти в магазине. Из базового набора продуктов можно собрать десятки разных комбинаций. Разбираем ингредиенты и их лучшие сочетания.

Куриное филе — основа салата. Лучше выбирать охлаждённую грудку без кожи. Её можно отварить, запечь, приготовить на пару, в су-виде или на гриль-сковороде.

Овощи — свежие или слегка термически обработанные: листовой салат, шпинат, кейл, огурцы, перец, авокадо, морковь или свёкла.

Заправка — самый важный компонент, который делает салат цельным. В ПП-версии блюд обычно добавляют йогурт, цитрусовый сок, оливковое масло, горчицу или их сочетания. Майонез и тяжёлые соусы не подойдут.

Курицу также можно дополнять крупами (киноа, гречкой или рисом), яйцами, фруктами (манго, яблоком, апельсином), орехами и семечками. Они делают салат сытнее и интереснее по вкусу.

Рецепты салатов

Салат с курицей, киноа, авокадо и цитрусовой заправкой

Фото: istockphoto.com/a_namenko

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 135 ккал

Белки: 11 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 9 г

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт.;

киноа — 120 г;

вода — 240 мл;

авокадо — 1 шт.;

листья кафирского лайма — 3-4 шт.;

рукола или микс салатов — 80 г;

лемонграсс — 1-2 стебля;

сладкий чили-соус — 1 ст. л.;

лимон — 0,5 шт.;

апельсин — 1 шт.;

дижонская горчица зерновая — 1 ч. л.;

оливковое масло extra virgin — 2 ст. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Irina Kozmova

Для приготовления понадобится пароварка.

Способ приготовления

1. Обсушите куриную грудку. Слегка посолите.

2. Раздавите ножом лемонграсс и разрежьте вдоль пополам.

3. Тщательно промойте киноа холодной водой.

4. Очистите авокадо, удалите косточку и нарежьте мякоть кубиками.

Фото: istockphoto.com/AleksandarGeorgiev

5. Ополосните и обсушите салатные листья.

6. Снимите цедру с апельсина и выжмите сок.

7. Налейте воду в кастрюлю пароварки, добавьте лемонграсс и листья кафирского лайма. Доведите до кипения.

8. Выложите куриную грудку и доведите до готовности — примерно 12-15 минут. Остудите и нарежьте ломтиками.

9. Залейте киноа водой, доведите до кипения и варите примерно 15 минут.

10. Соедините в миске апельсиновый сок, немного лимонного сока, горчицу, сладкий чили-соус и оливковое масло.

11. Добавьте соль и перец, перемешайте.

12. Выложите в боул киноа и салатные листья, сверху — курицу и авокадо. Полейте заправкой, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Салат с курицей су-вид, манго, шпинатом и лаймово-йогуртовым соусом

Фото: istockphoto.com/123object

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 110 ккал

Белки: 12 г

Жиры: 3 г

Углеводы: 8 г

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт.;

фунчоза — 50 г;

греческий йогурт — 120 г;

шпинат свежий — 100 г;

манго (жёлтое) — 1 шт.;

лайм — 1 шт.;

красный сладкий перец — 50 г (примерно 1/4 шт.);

огурец — 50 г (примерно 0,5 шт. небольшого);

чеснок — 1 зубчик;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/invizbk

Для приготовления понадобятся погружной кулинарный термометр, вакуумный запайщик или зип-пакет, большая кастрюля и таймер.

Способ приготовления

1. Обсушите куриную грудку, посолите и поперчите. Поместите в зип-пакет и удалите воздух методом погружения в воду.

2. Очистите манго и нарежьте кубиками. Разрежьте огурец вдоль пополам и нашинкуйте ломтиками. Очистите перец от плодоножки и семечек, нарежьте тонкой соломкой.

3. Залейте фунчозу горячей водой до нужной мягкости (она не должна развариваться). Промойте и обсушите шпинат. Очистите и натрите чеснок.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

4. Нагрейте воду до 68°С, проверяя температуру кулинарным термометром. Опустите пакет с курицей в воду и готовьте 90 минут, не допуская повышения температуры. Достаньте и нарежьте ломтиками.

5. Соедините в миске йогурт, сок лайма и его цедру, добавьте чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородной кремовой текстуры.

6. Выложите в тарелку шпинат, курицу, манго, фунчозу, перец и огурец. Полейте соусом и аккуратно перемешайте. При желании украсьте листиками кинзы и колотым арахисом.

Салат с курицей, кейлом, яблоком и семечками

Фото: istockphoto.com/Mariha-kitchen

Порции: 2

КБЖУ на 100 г

Калории: 125 ккал

Белки: 14 г

Жиры: 6 г

Углеводы: 5 г

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

морковь по-корейски — 80 г;

капуста кейл — 120 г;

лайм — 1 шт.;

семечки (подсолнечные или тыквенные) — 40 г;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мёд — 1 ч. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Galina Oleksenko

Способ приготовления

1. Разрежьте куриную грудку вдоль пополам, при необходимости слегка отбейте для равномерной толщины.

2. Замаринуйте курицу в соке лайма, его цедре, измельчённом чесноке, соли и перце на 15-20 минут.

3. Промойте кейл, удалите жёсткие стебли и нарежьте. Измельчите яблоко тонкими ломтиками. Откиньте морковь на сито, чтобы избавиться от маринада.

4. Подсушите семечки на сухой сковороде.

5. Разогрейте гриль-сковороду. Обжарьте курицу по три-четыре минуты с каждой стороны до румяной корочки. Нарежьте ломтиками.

Фото: istockphoto.com/DimaSobko

6. Соедините в миске оливковое масло, сок лайма, мёд и горчицу. Добавьте соль и перец, перемешайте до однородности.

7. В боул положите кейл, морковь и яблоко. Добавьте курицу и семечки. Полейте заправкой. Перемешайте и подавайте сразу.

Куриное филе — идеальная основа для ПП-салатов: оно сытное, нежирное и сочетается с самыми разными продуктами. Меняйте овощи, пробуйте новые заправки и находите свои любимые сочетания — полезное питание не должно быть скучным.