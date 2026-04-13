Чем полезно кунжутное масло? Нутрициолог назвала 5 ценных свойств

Кунжутное (сезамовое) масло знакомо человечеству уже тысячи лет. Особенно широко оно используется в азиатской кухне. Продукт получают из семян кунжута путём холодного отжима, благодаря чему в нём сохраняются полезные вещества. У него очень насыщенный вкус и богатый состав. Есть исследования, которые подтверждают положительное влияние этого продукта на здоровье. Помимо кулинарии, эссенция из кунжута применяется в косметологии – на её основе производят средства ухода за кожей.

Анастасия Насупкина нутрициолог проекта Dietology.Live «Какую пользу можно извлечь из сезамового масла и способно ли оно навредить? Расскажу об этом в статье».

О чём расскажем:

Состав кунжутного масла

Любое масло — это прежде всего источник жиров. При этом значительная их часть относится к полезным — моно- и полиненасыщенным жирным кислотам. Благодаря им улучшается работа сердца и сосудов. Также в составе присутствуют:

витамин Е, известный своими защитными свойствами для клеток;

витамины группы В — участвуют в обмене веществ и помогают сохранить высокий уровень метаболизма;

небольшое количество витамина К (полезно для крови).

Особенность кунжутного масла — наличие природных антиоксидантов – сезамина и сезамола, из-за чего продукт иногда и называют «сезамовым». Эти вещества помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.

Компоненты снижают активность процессов окисления жиров, поддерживают внутренние силы организма и частично уменьшают воспалительные реакции, связанные с повреждением клеток. Проще говоря, эти вещества действуют как «буфер»: они нейтрализуют агрессивные молекулы до того, как те успеют навредить клеткам.

Полезные свойства кунжутного масла

При регулярном использовании ощущается польза для всего организма, но выделить стоит главные свойства:

поддержка сердечно-сосудистой системы. Продукт способен благоприятно влиять на уровень холестерина. За счёт содержания ненасыщенных жиров он помогает снижать уровень «плохого» холестерина и поддерживать «хороший»;

улучшение состояния кожи и волос. Благодаря витамину Е масло хорошо увлажняет кожу, делает её более мягкой и защищает от внешних факторов. Также оно снижает ломкость волос, придаёт им блеск и помогает удерживать влагу. Ряд медицинских исследований утверждает, что компонент значительно замедляет процессы старения кожи;

aнтибактериальные и противовоспалительные свойства. Составляющие элементы способны частично подавлять рост бактерий, снижая их активность. За счёт своей вязкой текстуры масло связывает микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, помогая удалять их с поверхности кожи или слизистых;

положительное воздействие на пищеварение. Жирные кислоты стимулируют выработку желчи, которая необходима для нормального переваривания жиров и усвоения пищи в целом. Небольшое количество масла в рационе способствует более плавной работе кишечника — оно смягчает процессы продвижения пищи, снижая вероятность дискомфорта;

улучшение обмена веществ. Продукт не разгоняет обмен веществ напрямую, но участвует в ключевых процессах, от которых он зависит. Жиры из его состава необходимы для усвоения витаминов A, D, E и K, без которых многие функции организма просто не работают полноценно. Также они являются источником энергии и участвуют в создании новых клеток.

Если продукт принимать правильно, от него можно многое получить. В дозировках и возможных побочках разберёмся далее.

Потенциальный вред кунжутного масла

Основной минус – кунжут часто вызывает аллергии. У некоторых людей даже небольшое количество продукта может вызвать реакцию: от кожного зуда до более серьёзных симптомов. Ещё недостатки:

высокая калорийность. Как и любое масло, кунжутное очень калорийно — около 880-900 ккал на 100 г. При избыточном употреблении это часто приводит к незаметному набору веса;

взаимодействие с лекарствами. Компоненты влияют на свёртываемость крови и могут понижать давление. Если у вас показатели АД и так низкие, стоит сократить присутствие масла в рационе;

риск некачественного продукта. Это минус не самого масла, а его производителей. К товарам с плохим качеством относятся рафинированные виды (содержат меньше полезных компонентов), смеси или продукты, условия хранения которых были нарушены.

Рекомендации по использованию кунжутного масла

Начнём с выбора подходящего варианта. Первое, на что стоит обратить внимание при покупке – состав: качественный продукт на 100% содержит только кунжутное масло. В нём нет никаких добавок, ароматизаторов и прочих посторонних элементов. Не следует выбирать смешанные варианты с другими растительными жирами. Далее при покупке обратите внимание на тип продукта.

Выше уже сказано, что рафинированное масло менее полезно, но в нём есть и один небольшой плюс. Оно более нейтральное по вкусу и подходит для термической обработки. То есть на нём можно готовить пищу.

Нерафинированный вариант холодного отжима сохраняет больше природных компонентов, поэтому полезнее для здоровья.

Смотрите и на цвет продукта. Он может быть как светло-золотистым, так и тёмно-янтарным. Это не говорит о плохом качестве, цвет зависит от способа обработки семян. Гораздо важнее, чтобы продукт был прозрачным. В бутылке не должно быть осадка или каких-то мутных взвесей. Запах должен быть ореховым, без каких-либо химических или тем более прогорклых ноток.

Всегда покупайте масло только в стеклянных бутылках. Причём стоит выбирать бутыли из тёмного или зелёного стекла, так как они защищают товар от света и помогают ему лучше сохраниться. И, естественно, не забывайте про срок годности. Чем свежее масло, тем оно полезнее. Открытое масло нужно хранить в прохладном месте, но не в холодильнике. Подойдёт тёмный кухонный шкаф, куда не проникают солнечные лучи.

Рекомендации по употреблению и дозировке

Учитывая высокую калорийность продукта, следует быть умеренными при его использовании. Нормой считается употребление не более одной-двух чайных ложек масла в день. Такого количества достаточно для получения нужных жирных кислот. Пить масло натощак не рекомендовано. Допускается потреблять его в чистом виде, но лучше добавлять в уже готовые блюда.

Обычно нерафинированный вариант используется для заправки салатов, каш или овощных блюд.

Если купили рафинированное масло, на нём можно обжаривать, но избегайте длительной термической обработки.

В кулинарии кунжутная эссенция ценится прежде всего за аромат и способность усиливать вкус блюд. Продукт добавляют в салаты, овощные смеси, блюда из риса и лапши, используют в маринадах для мяса и рыбы. В азиатской кухне его часто используют как приправу, а не как основу для жарки.

При использовании в косметологии масло снижает ощущение сухости. Его используют как базовое средство для массажа или натираний. Также из него готовят маски для волос.

Кунжутное масло – продукт широкого спектра применения. Оно подходит для улучшения здоровья как при внутреннем, так и при наружном использовании. Интересно, что при всей своей пользе товар не слишком дорогой. Но не нужно закупать его оптом и применять для всего. В избыточных дозах он вреден. Начните приём масла с нескольких капель, повышайте дозировку постепенно. Сделайте кунжутную эссенцию постоянной в рационе – и сможете предотвратить развитие многих болезней.

