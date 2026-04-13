Страдала от лишнего веса и депрессии: как Джиллиан Майклс стала миллионером-тренером

Джиллиан Майклс – одна из популярных тренеров, телезвезда и владелица собственного бизнеса. По словам спортсменки, её мечта – получить Нобелевскую премию за вклад в продвижение здорового образа жизни.

Биография Джиллиан Майклс

Джиллиан Майклс родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния. В раннем детстве она не отличалась физической формой и тягой к спорту. Во время развода родителей Джиллиан испытала стресс, была на грани депрессии. И все свои страдания заедала. Довольно быстро Майклс набрала вес до 80 кг. В школе её дразнили одноклассники. Тогда мать Джиллиан решила действовать – отвела 12-летнюю дочь в секцию боевых искусств, чтобы девочка не только сбросила набранные килограммы, но и могла за себя постоять.

Спортивные занятия оказали терапевтический эффект. В зале Джиллиан избавлялась от накопленного стресса и негативных эмоций. И к 15 годам превратилась в крепкую сильную девушку.

«Спасибо моей маме за проницательность. Боевые искусства стали катализатором для моей трансформации в сторону здоровья и благополучия. Они были стартом тренировки мышц кора, помогли мне понять важность интенсивности занятий, сосредоточенности, дисциплины, использования собственного веса в качестве сопротивления, – например, отжимания, подтягивания, приседания», – говорила Майклс.

С отцом Джиллиан так и не помирилась – не смогла простить, что он ушёл из семьи. В 17 лет Майклс покинула родительский дом, поступила в Государственный университет Калифорнии, подрабатывала барменом. И, конечно, тренировалась. Спустя годы Джиллиан стала личным фитнес-тренером, получала неплохие гонорары. На накопленные деньги в 28 лет открыла свой первый тренажёрный зал.

Джиллиан Майклс Фото: личный архив Джиллиан Майклс

Шоу The Biggest Loser

Настоящий прорыв случился в 2005 году – 31-летнюю Джиллиан пригласили в качестве фитнес-тренера в реалити-шоу The Biggest Loser. По правилам шоу, участники с избыточным весом под руководством разных тренеров-наставников наперегонки худели. Побеждал тот, кто сбросит больше всех килограммов. И не раз подопечные Джиллиан одерживали победу.

В реалити Майклс показала себя как жёсткий тренер. Хотя позже спортсменка признавалась, что не приемлет такой подход. Но подобного стиля требовали условия проекта, да и участников нужно было контролировать и подстёгивать. Само шоу стало очень популярным, всего вышло 17 сезонов, а право на производство аналогов приобрели 25 стран. Так, в России похожая программа выходила под названием «Взвешенные люди».

Джиллиан стала звездой и решила запустить свой курс программ тренировок, нацеленных на разную аудиторию.

Тренировки Джиллиан Майклс

Первая программа – видеокурс 30 Day Shred («Стройная фигура за 30 дней») – разошлась огромными тиражами. И тогда Джиллиан стала расширять планы тренировок. На сегодняшний день есть варианты для начинающих, курс для беременных и программа после родов. При этом каждый из курсов состоит из трёх уровней сложности, и, переходя на новый, можно самостоятельно контролировать веса и количество повторений. В основе всех комплексов Джиллиан – высокоинтервальный тренинг.

Джиллиан Майклс сделала упор на разнообразие тренировок. Пригодились и навыки владения боевыми искусствами. Также тренер добавляет элементы йоги, пилатеса, использует простой спортивный инвентарь.

Кроме того, Майклс предлагает как комплекс для всего тела, так и изолированные упражнения для проблемных зон. Например, тренировки против жира на бёдрах или укрепления слабого кора и верхней части тела.

Джиллиан отмечает, что для спорта не имеет значения возраст. Все ограничения мы навязываем себе сами. По мнению Майклс, важно начинать постепенно, без рывков, шаг за шагом увеличивая нагрузку. Каждая тренировка длится от 40 минут до часа.

Джиллиан Майклс Фото: Paul Archuleta/Getty Images

«Мы слишком много внимания уделяем тому, какими, по нашему мнению, мы должны быть в зависимости от возраста. Нет тренировки для 50-летнего. Есть тренировки для начинающих, продвинутых и так далее, но это никак не связано с возрастом».

Джиллиан советует построить определённую схему – как она её называет, пирамиду целей. На вершине находится самая основная (и она может быть разной – от похудения до победы на марафоне). А все ниже расположенные подцели – это своего рода маршрут, отмеренный путь к победе. И стоит разумно оценивать свои возможности, а не пытаться предвосхитить события и результат. Иначе это превратится в пытку.

«Например, вы решили сбросить 4,5 кг за месяц. Но сможете ли вы снизить потребление калорий примерно до 1400 калорий в день? Если это кажется слишком сложным, вам нужно будет увеличить временные рамки. Значит, не за месяц, а за два-три. Пусть медленно, но результат будет. И, может быть, даже раньше».

Питание и диета Джиллиан Майклс

Тренер считает себя противницей строгих диет, и особенно монодиет. В питании для Джиллиан важна простота. Она сама придумывает рецепты для своего фитнес-приложения и курсов для похудения. Вместе с поваром и диетологами обдумывает ингредиенты, ищет самые полезные и простые.

«Модные диеты – это всего лишь модные веяния. Похудеете ли вы на кетодиете? Конечно. Но она ужасно вредна для здоровья. Любая диета, которая рекомендует исключать одни питательные вещества и чрезмерно употреблять другие, вредна. Научная основа похудения на самом деле очень проста. Люди любят всё усложнять, чтобы заработать денег. Главное – баланс в соотношении потребляемой энергии и расходуемых калорий. И всё!».

Самые важные принципы в питании от Джиллиан – это отказ от обработанных продуктов, употребление пищи, богатой витаминами, минералами и пробиотиками, и избегание переедания.

Джиллиан Майклс Фото: Tom Cooper/Getty Images

Джиллиан Майклс сейчас

Звёздному тренеру 52 года. Она выпустила несколько десятков видеокурсов, собственную линию спортивного инвентаря и питания. Получила премию «Эмми», написала восемь книг, ставших бестселлерами, ведёт подкасты, гастролирует с выступлениями в качестве публичного оратора и коуча.

В 2008 году Джиллиан основала компанию Empowered Media, LLC, которая стала настоящей империей в продвижении здорового образа жизни. Много времени в жизни Майклс занимает благотворительность, она сотрудничает с некоторыми фондами, помогает сборами средств беженцам.

У Джиллиан двое детей – сын Феникс и дочь Лукенсия. Тренер отмечает, что с возрастом она стала только увереннее и сильнее.

«Почему-то нас убедили, что старение – это плохо. Я хочу, чтобы каждая женщина знала, что абсолютно возможно выглядеть и чувствовать себя сильной, сексуальной, уверенной и красивой в любом возрасте. Ваши убеждения влияют на ваше поведение, а ваше поведение влияет на вашу реальность. Если вы считаете себя слабым и уставшим, то таковым вы и станете. А человек может быть в лучшей форме в возрасте 50 лет. Ещё в лучшей, чем, например, в 20, 30 лет! Перестаньте беспокоиться о том, что о вас думают другие».