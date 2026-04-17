Какое растительное масло самое полезное? Рейтинг от врача

Жиры долгое время демонизировались в диетологии, но современная наука вернула им заслуженное место. С точки зрения физиологии пищеварения масла необходимы для синтеза желчи, усвоения жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К), построения клеточных мембран и выработки гормонов.
«Растительные масла поставляют незаменимые жирные кислоты, которые организм не умеет производить самостоятельно. Они также служат субстратом для кишечной микробиоты, влияя на уровень системного воспаления и моторику ЖКТ. Однако польза зависит не от количества, а от качества, способа получения и температуры использования. Рассмотрим самые полезные из них».
О чём расскажем:
Оливковое масло
Оливковое масло — основа средиземноморского типа питания, известная ещё в античности. Сегодня это один из наиболее изученных продуктов. Главные действующие компоненты — олеиновая кислота (мононенасыщенный жир), полифенолы (природные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы) и витамин Е. Исследования подтверждают, что регулярное употребление оливкового масла снижает маркеры воспаления, улучшает липидный профиль и защищает слизистую желудка за счёт умеренного стимулирующего действия на желчеотток.
Фото: istockphoto.com/HAKAN ELİAÇIK
Для здоровья ЖКТ предпочтительно масло категории Extra Virgin (первый холодный отжим). Оно сохраняет до 300 биоактивных соединений. Употребляйте одну-две столовые ложки в день, добавляя в готовые блюда, салаты или овощные пюре. Не нагревайте выше 160-170°C: полифенолы разрушаются, а полезные жиры начинают окисляться.
Кокосовое масло
Получают из мякоти кокосовых орехов. Уникальность состава обусловлена преобладанием лауриновой кислоты, которая напрямую поступает в печень, где превращается в энергию. Это объясняет быстрый насыщающий эффект и потенциальную поддержку микробного баланса. Кокосовое масло обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что полезно для локального ухода за кожей и слизистыми. В кулинарии рафинированное кокосовое масло выдерживает нагрев до 200°C, нерафинированное — до 177°C.
Важно помнить: оно содержит около 90% насыщенных жиров. При нормальном уровне холестерина и отсутствии заболеваний печени допустимы одна-две чайные ложки в день, преимущественно для выпечки или лёгкого обжаривания. При гиперлипидемии или жёлчнокаменной болезни использовать его нужно с осторожностью.
Льняное масло
Рекордсмен среди растительных продуктов по содержанию альфа-линоленовой кислоты (АЛК) — растительной формы омега-3. АЛК в организме частично превращается в эйкозапентаеновую (ЭПК) и докозагексаеновую (ДГК) кислоты, которые подавляют хроническое воспаление, поддерживают эластичность сосудов и улучшают реологические свойства крови. Для пищеварения льняное масло ценно мягким обволакивающим действием и стимуляцией перистальтики.
Фото: istockphoto.com/Koki Iino
Ключевое правило: категорически нельзя нагревать. При контакте с кислородом и светом оно быстро окисляется, образуя токсичные соединения. Хранить только в тёмном стекле, в холодильнике, плотно закрытым. Срок годности после вскрытия — не более 30 дней. Начать можно с одной чайной ложки в день, добавляя в тёплые (не горячие!) каши, салаты или смузи. При склонности к диарее или синдроме раздражённого кишечника вводить постепенно.
Масло авокадо
Производится из мякоти плодов авокадо холодным отжимом. По жирнокислотному профилю напоминает оливковое: до 70% мононенасыщенных жиров, богатых олеиновой кислотой, а также лютеин, витамин Е и фитостерины. Отличается высокой точкой дымления (до 270°C), что делает его одним из самых безопасных масел для жарки, запекания и фритюра без образования канцерогенов. В гастроэнтерологической практике масло авокадо хорошо переносится при высокой кислотности желудочного сока и в фазе ремиссии хронических гастритов, так как не раздражает слизистую и мягко активирует желчеотток.
В косметологии ценится за способность восстанавливать липидный барьер кожи и укреплять кутикулу волос благодаря схожести с кожным салом человека. Дозировка: одна-две столовые ложки в день. Для жарки лучше выбирать рафинированное масло, для заправок — нерафинированное.
Гречишное масло
Получают из обжаренных семян гречихи, поэтому обладает характерным ореховым ароматом и тёмным цветом. Уникальность состава определяется высоким содержанием рутина (витамин P), токоферолов, сквалена и полифенолов. Рутин укрепляет стенки капилляров, снижает их проницаемость, что важно для профилактики микроциркуляторных нарушений. С точки зрения ЖКТ гречишное масло поддерживает барьерную функцию кишечника и модулирует состав микробиоты благодаря антиоксидантному профилю. Оно не предназначено для термической обработки: активные компоненты разрушаются при нагреве.
Фото: istockphoto.com/Fascinadora
Используйте в холодном виде: заправляйте овощные салаты, добавляйте в соусы, каши или творог. Рекомендуемая норма — одна столовая ложка в день. При непереносимости гречихи или обострении панкреатита применение следует ограничить.
Масло семян чиа
Извлекается из семян растения Salvia hispanica методом холодного отжима. Отличается сбалансированным соотношением омега-3 и омега-6 (примерно 3:1), что способствует нормализации воспалительного ответа. Влияние на обмен веществ проявляется через улучшение чувствительности тканей к инсулину и стабилизацию уровня глюкозы после еды. Для пищеварения масло чиа действует мягко, не вызывая резкого желчегонного эффекта, поэтому подходит людям с дискинезией желчевыводящих путей.
Включайте в рацион по одной чайной ложке в день: добавляйте в йогурты, смузи, готовые гарниры или хлебцы. Храните в прохладном тёмном месте, используйте в течение двух-трёх месяцев после вскрытия. Из-за высокой стоимости рекомендуется чередовать с другими источниками омега-3.
Фото: istockphoto.com/мsvf74
Не существует одного «идеального» масла. Оливковое и авокадо хороши для ежедневного использования и безопасной жарки, льняное и чиа — незаменимы для омега-3, кокосовое даёт быструю энергию и антимикробный эффект, гречишное поддерживает сосуды и кишечный барьер. Разнообразие — ключевой принцип: чередуйте масла в зависимости от способа приготовления и текущих задач здоровья.
При выборе отдавайте предпочтение продуктам холодного отжима, в тёмном стекле, с чёткой датой производства и сроком годности. Храните большинство нерафинированных масел в холодильнике, избегайте повторного использования жарочных масел и не допускайте контакта с прямым светом. Вводите новые жиры постепенно, отслеживая реакцию ЖКТ. При наличии заболеваний печени, желчного пузыря, поджелудочной железы или нарушениях липидного обмена корректируйте рацион совместно с лечащим врачом.
Источники
