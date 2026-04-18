Врач назвал 7 групп продуктов, которые должны составлять основу правильного рациона

Включите их в рацион для здорового пищеварения.

Питание — не просто источник калорий, а непрерывный сигнал для клеток желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Каждый приём пищи меняет кислотность и состав просвета кишечника, напрямую влияя на моторику, синтез пищеварительных ферментов и состояние микробиома — сообщества триллионов микроорганизмов, выполняющих иммунную, метаболическую и защитную функции.

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. «Дисбаланс в питании может вызывать нарушение работы ЖКТ и хроническое воспаление, корни которого часто лежат в дефиците клетчатки, избытке ультраобработанной еды и нарушении режима».

О чём расскажем:

Овощи

Шпинат содержит фолаты, железо и мягкую нерастворимую клетчатку, стимулирующую перистальтику без механического повреждения стенок. При бланшировании или варке снижается содержание оксалатов — солей щавелевой кислоты, которые в высоких дозах могут способствовать камнеобразованию.

Брокколи богата сульфорафаном — фитохимическим соединением, активирующим ферменты детоксикации и подавляющим хроническое воспаление в слизистой оболочке.

Фото: istockphoto.com/bit245

Морковь ценится за бета-каротин (предшественник витамина А, необходимого для регенерации эпителия) и пектин. Пектин — растворимая клетчатка, образующая гелевую структуру в просвете кишечника, что смягчает раздражение и служит субстратом для симбиотических бактерий.

Фрукты

Яблоки сочетают пектин с полифенолами. Эти соединения не расщепляются в тонкой кишке, достигают толстого отдела и ферментируются микробиотой с образованием короткоцепочечных жирных кислот (КЖК). Они, в частности бутират, являются основным источником энергии для клеток толстой кишки и укрепляют межклеточные контакты.

Бананы содержат резистентный крахмал — углевод, устойчивый к действию амилазы слюны и поджелудочной железы. Он работает как пребиотик, а калий поддерживает электролитный баланс, критичный при склонности к диарее или приёме диуретиков .

Ягоды (малина, черника) поставляют антоцианы — пигменты с выраженной антиоксидантной активностью, нейтрализующие свободные радикалы. Низкий гликемический индекс и высокое содержание воды делают их безопасными при инсулинорезистентности и избыточной массе тела.

Зерновые

Овсянка выделяется бета-глюканом. Эта растворимая клетчатка замедляет опорожнение желудка, стабилизирует постпрандиальную (после еды) гликемию — ключевой показатель для ранней диагностики диабета, оценки сердечно-сосудистых рисков и контроля углеводного обмена. Она также снижает реабсорбцию желчных кислот, что косвенно нормализует липидный профиль.

Киноа относится к псевдозерновым, содержит полный спектр незаменимых аминокислот и лишена глютена. Высокое содержание магния поддерживает нервно-мышечную регуляцию гладкой мускулатуры ЖКТ.

Фото: istockphoto.com/letterberry

Коричневый рис сохраняет отрубную оболочку и зародыш, богатые витаминами группы В, участвующими в энергетическом обмене энтероцитов , и фитиновой кислотой в умеренных, безопасных дозах.

Белковые продукты

Рыба (лосось, тунец, скумбрия) поставляет омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ЭПК и ДГК). Они снижают синтез провоспалительных веществ, что особенно важно при язвенном колите и синдроме раздражённого кишечника.

Куриное филе обладает высокой биодоступностью аминокислот и низким содержанием соединительной ткани. Лёгкая усвояемость не перегружает поджелудочную железу.

Бобовые (чечевица, нут, маш) сочетают растительный белок с инулином и олигосахаридами. Для снижения метеоризма их замачивают на 8-12 часов, воду сливают, а варят до полной мягкости: это расщепляет трудноперевариваемые сахара.

Молочные продукты

Натуральный йогурт содержит живые питательные бактерии. Они колонизируют слизистую и подавляют рост условно-патогенной флоры.

Творог богат казеином — белком, образующим в желудке плотный сгусток, обеспечивающий медленное, порционное поступление аминокислот. Высокое содержание кальция и фосфора поддерживает костный метаболизм .

Фото: istockphoto.com/LARISA DUKA

Кефир отличается комплексной закваской, включающей молочнокислые бактерии и дрожжи. Ферментация генерирует постбиотики — биоактивные метаболиты, оказывающие иммуномодулирующее и противовоспалительное действие независимо от выживаемости самих микроорганизмов в ЖКТ.

Орехи и семена

Миндаль обеспечивает витамином Е, защищающим клеточные мембраны от перекисного окисления, и аргинином, участвующим в синтезе оксида азота, регулирующего кровоток в слизистой.

Семена чиа при гидратации образуют муцилагиновый гель, обволакивающий стенки пищевода и желудка, что облегчает транзит пищевого комка и снижает рефлюкс-симптомы.

Льняные семена богаты альфа-линоленовой кислотой и лигнанами. Для усвоения их необходимо измельчать непосредственно перед употреблением: цельная оболочка не переваривается ферментами человека.

Полезные жиры

Авокадо содержит олеиновую кислоту и калий, нормализующие тонус гладкой мускулатуры и профилактирующие спастические состояния кишечника.

Оливковое масло extra virgin — источник полифенолов и олеокантала. Последнее — вещество, действие которого сравнимо с ибупрофеном. Оно помогает уменьшать хронические воспаления в организме, что важно для здоровья суставов.

Кокосовое масло на 80-90% состоит из насыщенных жиров. Его главная особенность — высокое содержание среднецепочечных триглицеридов (МСТ), которые организм усваивает иначе, чем жиры из мяса или молочки. Они сразу попадают в печень и превращаются в энергию, а не откладываются в жир. Это делает его популярным в кетодиетах и среди спортсменов. Однако из-за высокой доли насыщенных жиров доля этого продукта в рационе не должна превышать 10-15% от общего жира.

Фото: istockphoto.com/masa44

Включайте продукты постепенно – по одному новому виду в неделю, фиксируя реакцию ЖКТ в дневнике питания. Отдавайте предпочтение щадящим методам приготовления (пар, запекание, тушение), избегайте пережаривания. И не забывайте, что не существует универсального «суперфуда». Польза формируется разнообразием.

Источники

