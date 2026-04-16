Гид по апрески: мода для горнолыжного спорта и вечеринок

Разбираемся, как устроены эта культура и стиль, на примере фестиваля New Star Camp в «Розе Хутор».

Какие ассоциации вызывает у вас словосочетание «апрески» (от французского après-ski — «после лыж»)? Посиделки в уютном ресторане после катания? Или стиль одежды, который выдаёт в вас человека, причастного к культуре гор? Тот, кому близка эта атмосфера, знает — оба варианта верны и связаны между собой. Для тех, кто не в курсе, сейчас разложим всё по полочкам. Чтобы понять всё про стиль апрески, нужно для начала разобраться в самой культуре.

Что такое апрески?

Культура апрески возникла на европейских горнолыжных курортах в середине XX века. В тот момент, когда лыжи перестали быть просто спортом и превратились в светский досуг. На склонах начали появляться бары, рестораны и спа, проводиться вечеринки, а люди стали подниматься на вершины уже не столько за катанием, сколько за общением и отдыхом.

Современное апрески — это целая инфраструктура для отдыха после спуска. В неё входят акустические сеты музыкантов прямо на снегу, диджей-вечеринки на открытых террасах, фудкорты с местной кухней и глинтвейном, лаунж-зоны с шезлонгами и пледами, спа-комплексы с панорамными окнами, а иногда даже небольшие кинотеатры под открытым небом.

раньше апрески было частью катания, а сейчас это вполне самостоятельная культура Фото: пресс-служба New Star Camp

Главное правило — всё это находится в пешей доступности от подъёмников, чтобы можно было перейти от катания к отдыху, не тратя время на переодевание и трансферы.

Если раньше апрески было частью катания, то сейчас это вполне самостоятельная культура. Её разделяют и лыжники, и сноубордисты. А многие и вовсе приезжают на склоны только за тем, чтобы приятно провести время на вечеринке с видом на горы. И при этом стараются соблюдать стиль апрески в одежде, выбирая вещи от брендов, которые производят экипировку для активного отдыха.

Как устроено российское апрески?

Игорь Игнатьев основатель фестивалей New Star Camp и New Star Weekend «В России культуры апрески практически нет. Есть всего несколько точек — «Аляска» на «Розе Хутор», Aprés-Ski в Красной Поляне и активно развивающийся Шерегеш».

Главная проблема — инфраструктура. В Европе и Штатах всё очень удобно. Отели с доступом ski-in ski-out позволяют закончить катание и, не снимая лыжных или сноубордических ботинок, сразу зайти в бар, поесть, послушать музыку. В России таких отелей мало. Люди вынуждены выбирать: идти на вечеринку прямо в ботинках или ехать в отель переодеваться, а потом – возвращаться.

Но New Star Camp на «Розе Хутор» эту логику перевернул. Здесь апрески начинается не после ужина, а в полдень — и держится до вечера. Помимо еды и напитков, в полдень стартуют зрелищное спортивное шоу и выступления артистов на отметке высоты 1600 м. Вся программа была сконцентрирована на склонах, чтобы гости могли попасть на неë сразу после катания, не возвращаясь в отель.

На фестивале работали виниловые вечеринки прямо на высоте, большой фуд-корт, живые концерты — всё на фоне заснеженных пиков.А главное удовольствие заключается не в вечеринке. Суть апрески очень простая — провести как можно больше времени в приятной компании, наблюдая за горным пейзажем.

образ в стиле апрески от lamoda Фото: lamoda

Апрески и одежда

Здесь важно не путать две вещи. Апрески как явление — образ жизни на курорте после катания. А стиль апрески — модное направление, которое выросло из этой культуры. Дизайнеры стали создавать коллекции, вдохновлённые горнолыжной экипировкой: функциональные, но стильные вещи. И теперь их можно носить не только на склоне, но и в городе, даже если вы не собираетесь кататься.

Образ из коллекции Aprés-Ski бренда lichi Фото: lichi

На горнолыжных курортах логика простая. Вы можете пойти на вечеринку прямо в том, в чём катались, — многие так и делают. Однако есть нюанс: в жёстком лыжном комбинезоне с мембраной танцевать несколько часов жарко и неудобно. Поэтому чаще всего снимают верхний слой, остаются во флиске или термокофте, меняют ботинки на что-то более удобное: угги, треккинговые кроссовки. Но общее настроение, цвета, текстуры, объёмные формы сохраняют. Никто не надевает нарядное платье, даже если вечеринка в помещении. Это всё ещё горы, и стиль должен соответствовать условиям.

Такой досуг быстро набрал популярность. Апрески стали изображать в кино, а у модных домов вроде Chanel даже появились наряды, созданные исключительно для горнолыжных курортов. Неотъемлемой частью этой моды быстро стали пуховики, объёмные шапки, горнолыжные очки и маски, свитера, угги — всё, что сочетает эстетику и функциональность.

Образ в стиле апрески от birdy Фото: birdy

Как одеться в стиле апрески

Для склона и апрески работают одни тенденции. Просто на спортивной трассе это больше про функциональность, а за их пределами — про стилизацию.

Павел Осовцов автор медиа о стиле «Чтобы быть «в прайме» своей экипировки, выбирайте только те вещи, в которых вы чувствуете себя уверенно и комфортно. Неважно, какой у вас профессиональный опыт — всё решает энергия, исходящая от вас. Не берите костюм, в котором боитесь сесть в снег. Если вам жалко вещь — она не для склона».

Что надеть на апрески-вечеринку?

Создайте расслабленный, но продуманный образ. Обратите внимание на:

текстуры;

многослойность;

немного «горного шика».

За модой и функциональностью можно пойти к брендам с уклоном в outdoor и techwear:

The North Face;

Oakley;

Norrøna;

Volcom;

Arc'teryx;

Nike ACG;

TERRO;

Stone Island;

Burton;

Versta.

За модой и функциональностью можно пойти к брендам с уклоном в outdoor и techwear Фото: пресс-служба New Star Camp

Какие цвета, фасоны и вещи актуальны?

Тренд сместился в сторону расслабленного силуэта, в котором катают сноубордисты. Классические чёткие линии из лыжного стиля постепенно уходят. Актуальнее выбирать вещи немного шире и свободнее привычного, но без излишнего оверсайза.

Что касается цветов — в этом сезоне в приоритете спокойные природные оттенки:

чёрный;

графитовый;

белый.

Используйте текстуру как главный акцент.

Классные бренды и проекты

Из коллабораций стоит обратить внимание на Goldwin × Satisfy с минималистичными горнолыжными костюмами в чёрном и белом, Kith × Columbia как пример хорошего сочетания функциональности и моды.

Апрески в России есть, но здесь всё немного по-другому. Из-за отсутствия развитой инфраструктуры ski-in ski-out вечеринки часто требуют лишних движений — заехать переодеться в отель, потом вернуться.

Апрески в России есть, но здесь всё немного по-другому Фото: Constantinis/ istockphoto.com

Апрески начинается с полудня на высоте 1600 м, захватывает закат и не хочет отпускать людей вниз. И одежда в этом контексте не должна мешать: она обязана быть удобной, тёплой и при этом передавать дух гор. Хотите отдыхать прямо в лыжных ботинках — пожалуйста. Хотите переобуться и снять куртку — тоже отлично. Главное, чтобы вы оставались в стиле апрески: расслабленном, удобном и ассоциирующимся с заснеженными вершинами.

Если вы хотите перенести эту эстетику в обычную жизнь, тут есть все возможности. Не только люксовые, но и масс-маркет бренды создают специальные коллекции, в которые входят объёмные пуховики, свитера в скандинавском стиле, удобная обувь вроде луноходов или дутиков, вязаные или меховые шапки, наушники, варежки. Разумеется, собрать такой образ можно и не обращаясь к брендам за специальными капсулами. Основные принципы вы уже поняли.