Супергерой, полицейский и фермер: 7 фильмов с Дэйвом Батистой

Он начинал карьеру как рестлер и стал знаменитым актёром.

Дэйв и не думал связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Сложное детство Дэйва и последующая криминальная юность не давали шансов молодому человеку на счастливое будущее. Но Батиста сумел взять себя в руки и доказать обществу, что обладает неимоверной силой воли и способен изменить свою жизнь в корне.

Биография Дэйва Батисты

Дэвид Майкл Батиста-младший родился 18 января 1969 года в Вашингтоне. Своей специфической внешностью актёр обязан корням: мать Дэйва гречанка, а отец – филиппинец. Детство Батисты нельзя назвать безоблачным. Родители развелись ещё до его поступления в школу. Семья жила в крайне неблагополучном районе, отчего парень связался с криминальным миром. В 13 лет Дэйв начал заниматься угонами автомобилей. И школа моментально ушла на второе место.

Дэйв Батиста Фото: Lexie Moreland/Getty Images

Вскоре юноша понял всю ответственность за свои действия и решил завязать с криминалом. Тогда Дэйв устроился на работу вышибалой в местный ночной клуб. В один из будничных дней Батиста переусердствовал, когда успокаивал чересчур буйного посетителя, отчего получил повестку в суд.

Стараниями адвоката удалось замять дело и отделаться условным сроком. Это событие заставило будущую звезду шоу-бизнеса полностью пересмотреть свою жизнь. Уже на следующий день Батиста устроился на работу пляжным спасателем и параллельно начал заниматься в тренажёрном зале.

Спортивная карьера Дэйва Батисты

Обладая недюжинной силой, Дэйв в конце 90-х начал усиленно заниматься реслингом. Первый раз спортсмен решил попробовать свои силы в отборе на World Championship Wrestling (WCW). Попытка не увенчалась успехом, а тренер Бадди Ли Паркер и вовсе заявил, что с такими данными парню не светит карьера на ринге.

Такое самоуверенное заявление сильно разозлило Батисту, и он отправился прямиком к конкурентам – World Wrestling Entertainment (WWE). Там будущий рестлер произвёл неизгладимое впечатление, и его сразу же отправили в тренировочный лагерь. Первое громкое появление рестлера на ринге произошло в 2000 году на шоу Ohio Valley Wrestling. Для дебюта Дэйв выбрал имя Левиафан. Оно и понятно: рост мужчины – почти 2 м, а вес – около 130 кг.

Мощные выступления позволили Левиафану долгое время держаться в лидерах. Но серию побед прервал рестлер Глен Томас Джейкобс. Впрочем, Батисту это только подстегнуло на новые подвиги, и вскоре он вернул себя в списки лидеров и, кроме того, стал чемпионом Ohio Valley Wrestling.

Дальше рестлер провёл ещё один яркий поединок и перебрался на площадку WWE – SmackDown. Там Дэйв в парной схватке вместе с Дивоном одолел Рона Симмонса и Рэнди Ортона. Но позже проиграл в бою против Рикиши.

Дэйв Батиста Фото: WWE via Getty Images

В 2002 году звезда ринга подписал внушительный контракт с компанией Monday Night Raw, а буквально через год вступил в ряды новой команды под названием «Эволюция». Правда, по-настоящему показать свои силы Батиста не смог – и виной тому травма трицепса.

С 2003 по 2010 год Батиста активно участвует в поединках. В этот период будущий киноактёр уволился из WWE в связи с конфликтом с генеральным менеджером и перешёл к участию в смешанных единоборствах. Но выступить в боях удалось единожды – в октябре 2012 года в Провиденсе. Однако заявил о себе Дэйв громко: он одолел своего противника Винса Люцерно в первом же раунде нокаутом. Но карьера в смешанных единоборствах закончилась так же быстро, как и началась: спортсмен решил вновь вернуться в WWE.

Возвращение рестлера произошло в 2014 году во время соревнований Royal Rumble. Позже Дэйв принял участие в Elimination Chamber, Extreme Rules и Payday. Затем Батиста поставил на паузу участия в боях и акцентировался на карьере актёра. Но в 2018 году сделал исключение и вновь вступил в ряды «Эволюции». Однако поединок с рестлером Triple H. сильно расстроил фанатов Дэйва: рестлер не просто проиграл в бою, но и завершил данным печальным поединком свою карьеру.

Однако нужно отдать должное Батисте: за время карьеры рестлера он шесть раз становился мировым чемпионом WWE, трижды – командным чемпионом и два раз одерживал победу в боях Royal Rumble.

Дэйв был трижды женат. У него есть две дочери и сын. И Батиста уже дедушка! Дочь Кейлани подарила отцу двух внуков.

Фильмы с Дэйвом Батистой

«Стражи Галактики», США, Великобритания, 2014 год

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Джеймс Ганн

В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер

Возрастные ограничения: 12+

Дэйв Бастиста мог и не сыграть роль Дракса, ведь на его место претендовали сразу несколько голливудских актёров: Исайя Мустафа, Брайан Вэйд и Джейсон Момоа. Для Батисты образ Дракса стал настоящим испытанием: только на один грим тратилось порядка трёх часов, а на его снятие – ещё один час. Причём все манипуляции должны были проходить в положении стоя.

В гриме голливудской звезде приходилось ходить целый день, что, естественно, не лучшим образом сказалось на его коже. Если посчитать, то Батиста провёл у гримёров около семи суток за всё время съёмочного процесса.

Кадр из фильма «Стражи Галактики» Фото: «Кинопоиск»

«Железный кулак», Гонконг, США, 2012 год

Жанр: боевик

Режиссёр: RZA

В главных ролях: RZA, Рассел Кроу, Люси Лью, Байрон Манн, Дэйв Батиста

Возрастные ограничения: 18+

Сценарий для фильма писался в течение двух лет, а хронометраж полной картины растянулся на четыре часа. Поначалу режиссёр ленты планировал разделить фильм на две части, но в итоге после долгих уговоров продюсера сократил продолжительность до 90 минут.

Для Батисты роль Блэйдвуда стала неким символом перехода в кинематограф и окончания спортивной карьеры. В одном из интервью актёр признался, что ему было очень комфортно работать с Расселом Кроу.

Кадр из фильма «Железный кулак» Фото: «Кинопоиск»

«Изнанка города», США, 2010 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Дэвид ДеФалко

В главных ролях: Роб Ван Дам, Дэйв Батиста, Лара Грайс

Возрастные ограничения: 16+

В боевике Дэйв исполнил роль Большого Ронни. Этот фильм – первый после ухода рестлера из WWE. Перед Батистой стояла непростая задача: доказать зрителям, что он не просто спортсмен, а актёр, которому под силу сыграть драматические роли. Кстати, исполнил главную роль и стал партнёром Батисты рестлер Роб Ван Дам.

Кадр из фильма «Изнанка города» Фото: «Кинопоиск»

«Бегущий по лезвию 2049», США, Канада, Испания, 2017 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Дени Вильнёв

В главных ролях: Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ана де Армас, Дэйв Батиста

Возрастные ограничения: 18+

Для боевых сцен Дэйв Батиста прибегал к помощи дублёра, что удивительно для человека с такой внушительной спортивной карьерой. Но актёр успокоил своих расстроенных фанатов: по его признанию, навыки, полученные в реслинге, мало помогают на съёмочной площадке. Однако надо отдать должное кинозвезде: после этой картины он стал брать уроки профессионалов, чтобы обходиться далее без дублёров.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» Фото: «Кинопоиск»

«Дом восходящего солнца», США, 2011 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Брайан А. Миллер

В главных ролях: Дэйв Батиста, Эми Смарт, Доминик Пёрселл

Возрастные ограничения: 16+

В боевике Дэйв продолжает оставаться в своём привычном для зрителей амплуа. Он сыграл бывшего полицейского, Рэя Шейна, который неожиданно попал в сети криминальных разборок. Дэйв заявлял, что фильм помог ему в освоении актёрского ремесла и дал возможность продемонстрировать боевые сцены вне спортивного ринга.

Кадр из фильма «Дом восходящего солнца» Фото: «Кинопоиск»

«Царь скорпионов 3: Книга мёртвых», США, 2012 год

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Роэль Рейн

В главных ролях: Билли Зейн, Рон Перлман, Виктор Уэбстер, Дэйв Батиста

Возрастные ограничения: 16+

В фэнтезийной картине Батиста исполнил второстепенную роль одного из бойцов, но всё равно запомнился зрителям своим ярким образом. У создателей картины был весьма ограниченный бюджет, отчего съёмки перенесли в Таиланд вместо запланированной Европы. Для имитации песка пришлось прибегнуть к использованию компьютерной графики.

Изначально батальные сцены рассчитывали снимать с помощью 400 статистов, но в итоге ударная работа легла на плечи 12 профессиональных каскадёров: им приходилось играть нескольких персонажей сразу. А сами статисты просто стояли на заднем фоне, имитируя сцены боя.

Кадр из фильма «Царь скорпионов 3: Книга мёртвых» Фото: «Кинопоиск»

«Армия мертвецов», США, 2021 год

Жанр: ужасы, боевик

Режиссёр: Зак Снайдер

В главных ролях: Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера

Возрастные ограничения: 18+

Действие происходит в апокалиптическом будущем, в котором зомби заполонили мир. Скотт Уорд получает предложение от бизнесмена – найти секретный груз, потерянный в Лас-Вегасе. Однако город кишит живыми мертвецами, и мало кто согласится на опасную авантюру. Скотт собирает команду наёмников и отправляется в город.

Кадр из фильма «Армия мертвецов» Фото: «Кинопоиск»