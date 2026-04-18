Разбираем стритстайл с недавно прошедших Недель моды в Милане и Париже.

Весна в спортивном стиле: трендовые женские образы и советы, чтобы их повторить

Весна 2026 года закрепляет спортивный стиль как новую базу женского гардероба. Это можно утверждать по итогам Недель моды в Париже и Милане. Теперь для нас очевидно: спорт больше не отдельная категория, а стилистический инструмент. Он внедряется в деловые юбки, костюмы и даже декоративные элементы

Женский стайлинг строится на контрастах: утилитарность и наивная романтика, строгость и расслабленность, а ключевую роль играют многослойность, фактуры и повторение цветовых кодов.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системам MBTI «Главный вектор — интеграция спорта в повседневную элегантность через цвет, фактуру и стилистические столкновения. Эта тенденция прослеживается в коллекциях осень-зима-2026/2027, которые были представлены на прошедших Неделях моды. Но она не нова: мы имеем дело с дальнейшим развитием тех идей, которыми наполнен текущий сезон весна-лето-2026. Убедиться в этом можно на примере стритстайл-образов, которые представили на последних Неделях моды. Именно по ним можно судить о самых актуальных трендах».

Образ №1

Образ с олимпийкой в молочно-облачном оттенке — один из ключевых цветовых кодов сезона — Cloud Dancer. Карлотта Вебер показывает, как белый работает на свежесть и статус: олимпийка в духе Lacoste и белая юбка создают мягкую эклектику. Салатовые полоски сверху, повторяющиеся и на колготках, добавляют динамики, а белые носки и клоги смягчают образ.

Карлотта Вебер Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Как повторить: берите светлую базу, добавляйте один яркий акцент и завершайте комфортной обувью — балансируя спорт и женственность.

Образ №2

Дуйгу Озаслан демонстрирует эклектику спорта и old money. Коричневый пиджак с мужского плеча сочетается с красным поло и юбкой с акцентом на внутренний пояс. Туфли Мэри Джейн с полосатыми носками поддерживают цветовую логику. Внутренний слой — красный лонгслив — усиливает глубину.

Дуйгу Озаслан Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Как повторить: внедряйте спортивный верх под строгий пиджак и работайте через многослойность, особенно с яркими цветами.

Образ №3

Парные образы объединяет спортивный приём — свитшоты и куртка, завязанные на бёдрах. Оверсайз-поло с красным лонгсливом, юбка в складку, кеды и носки — всё построено на горизонталях.

Многослойность подчёркивается и на рукавах — внутренний красный слой под укороченным рукавом поло. Горизонтали режут рост, но добавляют расслабленности. Повязка на голове усиливает спортивный код.

Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Как повторить: играйте с объёмами и слоями, добавляйте аксессуары из спорта и не бойтесь нарочитой небрежности.

Образ №4

Йойо Као показывает, как деловой костюм становится частью спортивного гардероба. Тёмно-зелёный комплект сочетается с полосатым поло и слипонами. Белая минималистичная сумка и округлые серьги поддерживают мягкость линий, которую дублируют очки. Минималистично сверху, но есть акцент — в виде принта на внутреннем слое.

Йойо Као Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

Как повторить: соединяйте строгий костюм с элементами спорта и поддерживайте образ через форму аксессуаров, не забывайте про принты.

Образ №5

Гостья показа Dries Van Noten в Париже делает ставку на контраст простоты и формы: базовая белая футболка сочетается с юбкой-баллоном с высокой талией. Объёмный силуэт добавляет движения, а красные носки и футбольные кеды усиливают спортивный код. Клатч с розами вносит наивную женственность.

Гостья показа в Париже Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Как повторить: берите простую лаконичную базу, добавляйте объёмный низ и играйте на контрасте спорта и декоративных аксессуаров — тех же объёмных цветов. Звучит уже не странно.

Образ №6

Ева Куин на показе Lacoste выбирает тотал-блэк с акцентом на фактуры. Чёрный свитшот, «латексные» шорты и плетёные туфли создают игру материалов. Минималистичный логотип и крупные серьги добавляют точечный акцент, а собранные волосы усиливают чистоту образа.

Ева Куин Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Как повторить: работайте в одном цвете, но смешивайте разные текстуры — это делает образ глубоким.

Образ №7

Стритстайл Милана показывает минимализм с характером: плащ в духе «рыбака», серая юбка с высокой талией и бежевая кожаная сумка формируют базу. Синяя футболка с принтом и белая рубашка создают многослойность, которую поддерживает ободок. Завершают образ беговые кроссовки с носками.

Гостья показа в Милане Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Как повторить: смешивайте деловую базу с активной спортивной обувью и добавляйте цвет через слои.

Образ №8

Ещё один выход на улицы Милана — смелая игра цвета и фактуры. Зелёно-синяя гамма, яркий свитер с полоской по центру и спортивные брюки с лампасами: горизонталь и вертикаль создают динамику. Неожиданный ход — сумка с перьями, которая добавляет модной дерзости. Кроссовки завершают образ, а повторение цветов удерживает баланс.

Гостья показа в Милане Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Как повторить: не бойтесь ярких сочетаний и добавляйте акцентную сумку: даже если весь образ выполнен в чистом спортивном стиле, а сумка декорирована перьями, при условии цветовой рифмы образ будет выглядеть цельно.

Образ №9

Здесь мы видим один из главных кодов сезона: носки и кроссовки с юбкой-карандаш до колен. Как работают детали этого образа? Деловая юбка уравновешивает спортивное поло, а трикотажный лонглсив в полоску, накинутый на плечи, добавляет многослойность и динамику. Повязка на голову завершает образ, усиливая спортивный характер.

Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

Как повторить: соединяйте строгий низ с активным верхом и обязательно добавляйте слои — это делает образ современным.

Образ №10

Здесь укороченный бомбер и мини-юбка с лампасами и шнуровкой формируют спортивную основу. Кроп-топ с округлым вырезом и округлым наивным воротничком смягчают образ, а джемпер добавляет утончённости. Открытые запястья и объём рукавов делают силуэт лёгким, а ботинки добавляют характер.

Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Как повторить: комбинируйте спорт с женственными деталями и работайте с пропорциями через укороченные вещи.