Как поймать хищную рыбу: твичинг, его техники, необходимые снасти

Виталий Сотников опытный рыбак, автор паблика о рыбалке «В стандартной рыбалке вы забрасываете блесну или воблер и просто крутите катушку. Приманка плывёт ровно, хищник иногда на это попадается, но чаще провожает скучающим взглядом. С помощью твичинга (от английского twitch — дёргаться) можно разыграть спектакль. Вы заставляете пластиковую рыбку дёргаться, бросаться из стороны в сторону, замирать в испуге. Это похоже на раненого малька, который пытается уплыть, но у него не получается. Пауза во время такого манёвра — ключевой момент».

Вы не просто тащите приманку, а оживляете её. Поведение воблера при этом напоминает паническое метание. И щука, и окунь на этом приёме ловятся куда охотнее. Рекомендуется использовать его, когда обычная проводка не ловит. К тому же так веселее. Вы не засыпаете на берегу, а постоянно играете с удочкой, придумываете ритмы, экспериментируете.

В чём суть метода?

База твичинга укладывается в три основных этапа: рывок, пауза и выбор слабины. Слабину леске нужно давать после каждого рывка.

Забросьте воблер. Дайте ему упасть на ту глубину, где находится рыба (секунд пять или 10). Сделайте короткий резкий щелчок кончиком удилища в сторону (не корпусом, а только кистью). Воблер прыгнет вбок и вперёд. Верните удилище обратно — и сделайте паузу. В паузе воблер замирает или тонет. Хищник чаще всего бьёт именно в этот момент, когда жертва «устала». Повторите.

Хищник будет попадаться на эту уловку из-за инстинктов. В природе здоровая рыба уплывает ровно и быстро. А больная или раненая дёргается и останавливается. Для хищника это сигнал о лёгкой добыче. Твичинг имитирует именно такую жертву — беспомощную, но живую. Это как показать голодному коту прихрамывающую мышь.

Оборудование

Если попробовать делать твичинг обычной удочкой с мягким строем и монофильной леской, ничего не выйдет.

Строй должен быть только быстрый (Fast) или сверхбыстрый (Extra Fast). Чтобы проверить в магазине, возьмите удилище за комель и потрясите. Гнётся только самая верхушка, а ниже — как дубина? Подходит. Дорогие варианты не нужны.

Удилище

Удилище нужно жёсткое и быстрое. Оно как прут: щёлкнул кистью — и кончик мгновенно передал рывок воблеру. Мягкое удилище «съест» движение. Рывок получится смазанным, вялым. Рыба его не заметит.

Рекомендуемая длина — от 1,8 до 2,4 метра. Чем короче, тем удобнее работать кистью, длиннее — дальше кидаешь. Новичку лучше приобрести что-то среднее, 2,1 метра.

Удилище нужно жёсткое и быстрое Фото: campbellphotostudio/ istockphoto.com

Леска

Только плетёный шнур, который не растягивается и позволяет чувствовать каждое движение воблера. Монофил растянется, как резинка. Приманка будет двигаться с большим опозданием. Весь смысл потеряется.

Диаметр — 0,12-0,18 мм. Если возьмёте тоньше, то он будет лететь дальше, но легче рвётся о коряги. Толще — надёжнее, однако хуже контроль.

Не берите дешёвую плетёнку неизвестных брендов. Она будет пушиться и рваться.

Хорошие варианты:

Sunline;

Power Pro;

YGK;

Kosadaka;

Pontoon21.

Не берите дешёвую плетёнку неизвестных брендов Фото: Ivan Zastavetskyi/ istockphoto.com

Катушка

Главное, чтобы катушка не путала леску. При твичинге надо постоянно ослаблять и натягивать шнур, поэтому требуется ровная укладка. Если катушка кладёт витки криво, на первом же провисании шнур сильно запутается.

Берите проверенные модели:

Shimano;

Daiwa;

Ryobi.

Главное, чтобы катушка не путала леску Фото: smiltena/ istockphoto.com

Приманки

Классика твичинга — воблеры класса Minnow. Это длинные, худые, похожие на малька рыбки. Лучшими воблерами для старта считаются именно такие модели. Их главная фишка — в отсутствии собственной игры. Дёргаешь — прыгает. Тянешь равномерно — плывёт бревном.

Оптимальный тест (вес приманок) составляет до 15-25 г. Этого хватит для большинства щучьих и окунёвых воблеров.

Размеры:

на окуня и некрупную щуку — 50-80 мм;

на среднюю и крупную щуку — 90-130 мм;

на трофей — от 140 мм (но сложнее кидать и вести).

Классика твичинга — воблеры класса Minnow Фото: Mykhailo Tamakhin/ istockphoto.com

Плавучесть:

суспендер (лучший для твичинга) зависает в толще воды;

медленно тонущий — хорош для глубины;

плавающий работает, особенно на мелководье.

Не придавайте цвету приманки магического значения. Используйте серебро, натуральные цвета, кислотные — для мутной воды. Сначала научитесь делать качественные рывки, потом подберёте цвет.

Техники твичинга

Агрессивный твичинг (для активной щуки, жереха):

рывки короткие и частые;

паузы между рывками минимальные (0,5-1 секунда);

воблер мечется как угорелый.

Работает летом, в жару, или когда рыба кормится и хватает всё подряд. Для активного хищника такой темп идеален. Главная ошибка новичка — после рывка не возвращать удилище назад. Шнур провисает, и следующий рывок делается уже не кистью, а всем спиннингом. Игра приманки при этом ломается.

Главная ошибка новичка — после рывка не возвращать удилище назад Фото: Pressmaster/ istockphoto.com

Мягкий твичинг (для пассивной рыбы, осенью, в холодной воде):

рывки плавные, почти потяжки;

паузы длинные, до 5-10 секунд;

воблер медленно дёргается и подолгу замирает.

Работает, когда рыба стоит в полусне и не хочет гоняться.

Рваный ритм (универсальный):

два коротких рывка, пауза, один длинный рывок, пауза, три частых щелчка;

ритм сбивается;

рыба не привыкает.

Часто срабатывает, когда стандартные проводки уже не дают поклёвок. Самая распространённая ошибка при этом — забывать про паузу.

Где искать рыбу?

Ищите:

чистые «окна» среди водорослей;

край травы (бровку);

коряжник (аккуратно);

каменистые гряды;

выходы из ям.

Не тащите приманку по траве. Лопасть будет цеплять каждую травинку, проводка воблеров собьётся. На озёрах и водохранилищах твичить лучше на косах, отмелях, поливах с перепадами глубин.

Не тащите приманку по траве Фото: miniseries/ istockphoto.com

Где прячется хищник?

Щука — засадник. Стоит у стены камыша, за корягой, на границе течения и обратки, у свай и мостов.

Окунь — стайный. Ищите на плёсах, у перекатов, на выходах из ям. Он активнее щуки и часто стоит в толще воды.

Голавль и жерех — любители течения. Ищите на перекатах, под плотинами.

Чтобы рыбалка стала успешной, есть простое правило. Не сидите на одном месте. Забросили 10-15 раз по вееру, сменили ритм, но нет поклёвки? Сдвиньтесь на 20 метров. Твичинг — это поиск.

У хищной рыбы несколько триггеров.

Убегающий объект. Резкий бросок воблера похож на панику, значит, жертва слабая. Пауза. Замирание имитирует уставшую рыбу, хищник добивает. Нестабильность. Хаотичные рывки нельзя предугадать, это провоцирует атаку.

Щука любит долгие паузы и размашистые рывки. Один мощный бросок вбок, потом — замирание на 5-10 секунд. Клюёт чаще всего в мёртвой паузе.

Окунь любит высокочастотную дрожь. Короткие частые щелчки, минимальные паузы. Атакует в процессе мельтешения.

Жерех и голавль берут на поверхности или вполводы. Им нужно быстрое движение с ускорением: первые два рывка короткие, третий — сильный. Активную щуку тоже иногда ловят таким ритмом.

Чем холоднее вода, тем длиннее паузы. При 5-10 градусах можно делать паузы до 15-20 секунд. Зимой по открытой воде твичинг превращается в долгие зависания: заброс, пара мягких рывков, пауза на полминуты.

Чем холоднее вода, тем длиннее паузы Фото: ArtistGNDphotography/ istockphoto.com

Ошибки новичков

Рывок корпусом, а не кистью. Он получается длинным и размашистым. Отсутствие паузы. От постоянных дёрганий рыба устаёт. Сразу тянуть удилище назад, не дав слабину. Воблер не отыгрывает, а безвольно тащится. Охота за цветом. Секрет — в ритме, а не в цвете. Копирование чужой проводки. Подстраивайтесь под свою воду.

Лайфхаки

Меняйте ритм в процессе проводки. Слушайте свои ощущения. Важно чувствовать тяжесть воблера. Если не клюёт на паузе, чуть шевелите кончиком удилища (микроколебания). В течении паузы короче, в стоячей воде — длиннее. Не забывайте про поводок. Экспериментируйте с углом удилища (параллельно, под 45°, вертикально).

Экспериментируйте с углом удилища Фото: Marek Trawczynski/ istockphoto.com

Проводка состоит из рывков, пауз и выбора слабины.

Твичинг — это навык, который нарабатывается за пару выездов. Освоить его может любой, кто умеет держать спиннинг и не боится экспериментировать. Не нужно покупать удочку за 50 тысяч рублей. Жёсткая палка, плетёнка, пара воблеров размером 70-100 мм — и можно ехать учиться.

Метод развивается. Воблеры становятся хитрее, однако основа остаётся той же — его движения. Дорогая приманка не поможет при мёртвой проводке, а дешёвая в умелых руках творит чудеса.

Твичинг сегодня — уже не экзотика, а стандарт. Им ловят не только щуку и окуня, но и судака, голавля, жереха, язя, даже сома. На равномерных проводках такого эффекта не добиться.