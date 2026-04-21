Пирог с инжиром и франжипаном: рецепт, который звучит сложно, но готовится легко
Ваши близкие точно оценят этот десерт.

Спелый инжир — настоящее объедение. Он очень мягкий, медово-сладкий, с приятным хрустом семечек. Но этот фрукт достаточно быстро портится и не любит долгого хранения. Так что из него делают джемы к сырам, варенье, карамелизируют с мёдом и подают к утке или голубым сырам. А ещё пекут пироги, тарты, клафути.

<a href="https://www.championat.com/authors/9060/1.html">Алексей Осипов</a>
кондитер медиаплатформы Food.ru

«Поделился рецептом пирога с инжиром».

Рецепт выпечки

Пирог с инжиром

Фото: istockphoto.com/bonchan

Выпечка на песочной основе, с ароматным миндальным кремом франжипан и сочным инжиром. Десерт выглядит эффектно, а самое главное — готовится без лишних сложностей. Кардамон в тесте придаёт выпечке тёплый, чуть восточный характер. Подавать лучше слегка остывшим, чтобы крем сохранил нежную текстуру.

КБЖУ на 100 г

Калории: 320 ккал

Белки: 6 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 35 г

Ингредиенты

Для основы:

  • мука — 200 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахарная пудра — 50 г;
  • яйцо — 1 шт. (около 50 г);
  • соль — щепотка;
  • молотый кардамон — 1/4 ч. л.

Для миндального крема (франжипан):

  • миндальная мука — 100 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • сахарная пудра — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л. (5 г).

Фото: istockphoto.com/ENRIQUE MICAELO SANCHEZ

Для начинки:

  • инжир свежий — 6-8 шт. (300-400 г);
  • мёд — 2 ст. л. (около 30 г);
  • сушёные цветы лаванды — для украшения;
  • миндальные лепестки — по желанию.
Советы:

  • для приготовления понадобится форма для выпечки диаметром 24 см;
  • сливочное масло для теста должно быть охлаждённым, для крема — мягким, чуть подтаявшим;
  • куриные яйца для миндального крема достаньте заранее: они должны быть комнатной температуры.

Способ приготовления

1. В миске смешайте муку, сахарную пудру, соль и кардамон.

2. Порубите кубиками 100 г охлаждённого сливочного масла. Добавьте его к сухим ингредиентам и перетрите до состояния мелкой крошки.

3. Вбейте яйцо и быстро замесите тесто. Сформируйте шар, заверните в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

4. Для крема взбейте 100 г мягкого сливочного масла с сахарной пудрой до пышной светлой массы.

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

5. Добавьте два яйца по очереди, каждый раз хорошо взбивая.

6. Вмешайте миндальную муку и ванильный экстракт. Если используете сушёную лаванду, добавьте щепотку вместе с мукой.

7. Разогрейте духовку до 180°C.

8. Раскатайте охлаждённое тесто, выложите в форму для тарта, формируя невысокие бортики. На дне сделайте несколько проколов вилкой. Снова уберите в холодильник на 20-30 минут.

9. Поставьте будущий корж в духовку и выпекайте основу 15 минут до лёгкого золотистого цвета.

10. Выложите миндальный крем на песочный коржик и равномерно распределите.

11. Вымойте инжир, обсушите и нарежьте половинками или четвертинками в зависимости от размера. Аккуратно разложите поверх крема.

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

12. Слегка полейте инжир мёдом, при желании посыпьте миндальными лепестками.

13. Выпекайте пирог 30-35 минут до золотистого цвета крема и мягкости инжира.

Готовому пирогу дайте полностью остыть перед подачей. При подаче украсьте сушёными цветами лаванды.

Попробуйте приготовить пирог к семейному чаепитию или приходу гостей. Ваши близкие точно оценят этот десерт, а рецепт станет одним из любимых в кулинарной книге.

