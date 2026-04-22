Топ-10 упражнений на ягодицы в тренажёрном зале для девушек

Красивые подкачанные ягодицы – результат дисциплины и грамотно выстроенного тренировочного плана. Можно использовать гантели и штанги, однако с ними новичку часто сложнее контролировать технику и направлять нагрузку на нужные мышцы. В такой ситуации выручают тренажёры. Рассказываем, как прорабатывать ягодицы в спортивном зале.

Какие принципы определяют рост ягодиц?

Екатерина Артамонова профессиональный тренер тренажёрного зала и групповых программ World Class Red7 с 10-летним опытом «При развитии ягодичных мышц результат зависит не только от количества упражнений, но и от точности выполнения. В некоторых спортивных залах уже начинает появляться оборудование с заданной биомеханикой, позволяющее выстраивать нагрузку более целенаправленно и безопасно по сравнению с универсальными решениями. Расскажу, как грамотно тренировать ягодицы и какие упражнения действительно работают».

Сильные ягодицы нужны для:

разгибания бедра, выпрямления корпуса из наклона или подъёма по лестнице;

отведения бедра, движения ноги в сторону;

вращения бедра, наружного и внутреннего;

стабилизации таза, удержания корпуса при ходьбе, перенесения веса с одной ноги на другую;

амортизации и баланса при ходьбе и беге.

Все эти функции задействуют разные плоскости движения, и именно понимание этого определяет, как строится тренировочный процесс. Движения происходят в трёх основных плоскостях:

сагиттальной — разгибание бедра;

фронтальной — отведение бедра в сторону и стабилизация таза;

трансверсальной (горизонтальной) — наружная и внутренняя ротация бедра (вращение вокруг своей оси).

Если учитывать все три, формируется комплексная нагрузка, позволяющая задействовать ягодицы максимально эффективно и безопасно. Также в основе грамотной тренировки лежат три ключевых фактора: механическое напряжение, контроль амплитуды и стабильность таза. При этом значение имеет не только выбор упражнений, но и их последовательность.

Схема тренировок на ягодицы

Первый этап — формирование нейромышечной связи. Если ягодичные мышцы не включаются в работу, даже интенсивные тренировки не дают выраженного результата.

— формирование нейромышечной связи. Если ягодичные мышцы не включаются в работу, даже интенсивные тренировки не дают выраженного результата. Второй этап — работа в контролируемой траектории, где тело учится удерживать нагрузку в целевой зоне.

— работа в контролируемой траектории, где тело учится удерживать нагрузку в целевой зоне. Третий этап — перенос навыка в свободные движения, где добавляются координация и баланс.

Особое внимание уделяется положению таза. Переразгибание в пояснице снижает нагрузку на ягодицы и создаёт избыточное напряжение в позвоночнике. Корпус должен оставаться стабильным, а движение инициироваться именно в тазобедренном суставе.

Функциональная тренировка и свободный вес

Оптимальная стратегия — чередование занятий в тренажёрах и со свободными весами. Первый тип тренировок даёт контроль и точность, второй — функциональную силу и адаптацию к более сложным движениям.

Боковые шаги с резинкой

Техника выполнения

Закрепите фитнес-резинку на середине бёдер.

Займите исходную позицию – присед. Стопы на ширине таза и параллельны друг другу. Таз отведён назад, спина сохраняет нейтральное положение. Руки можно скрепить в замок перед собой.

Сделайте шаг в сторону, почувствуйте сопротивление ленты.

Затем подставьте вторую ногу до возвращения в узкую постановку.

Выполните движение в обе стороны.

Болгарские выпады с гантелями

Техника выполнения

Возьмите гантели в руки и вытяните их вдоль корпуса.

Расположите одну ногу на опоре за спиной, перенесите вес на впереди стоящую ногу.

Точка опоры задней ноги находится чуть ниже колена, стопы – на ширине таза.

На вдохе, перемещая таз назад, опуститесь до параллели с полом, держите спину ровно.

Следите за положением коленей. Колено впереди стоящей ноги не выходит за линию носка, а нижнее – не касается пола. При этом старайтесь чтобы ноги не смещались в стороны.

На выдохе поднимитесь в исходное положение.

Выполните на другую сторону.

Ягодичный мост

Техника выполнения

Опуститесь на скамью тренажёра, зафиксируйте ремень на уровне тазобедренного сустава, поставьте стопы на ширине таза.

Вытолкните тренажёр вверх, снимите с предохранителя.

На выдохе, сохраняя ровное положение корпуса, не отрывая поясницу, выталкивайте себя вверх до параллели с полом. Придерживайте пояс руками.

На вдохе опустите таз вниз.

Не разводите колени в стороны и не выводите их слишком сильно вперёд.

На видео показан вариант выполнения упражнения в тренажёре.

Тяга в тренажёре

Техника выполнения

Займите исходное положение: стопы параллельны друг другу, плечи расправлены. Возьмите рукоять, руки вытянуты вниз на уровне таза. Корпус слегка наклонён вперёд.

Начните движение, перемещая таз назад и наклоняя корпуса вперёд.

На вдохе опуститесь вниз, на выдохе сделайте усилие и поднимитесь.

Контролируйте положение спины, опора – по всей стопе.

Как выполнять тягу с использованием штанги или гантелей, узнавайте в статье

Горизонтальная гиперэкстензия

Техника выполнения

Займите исходное положение: стопы упираются в платформу, поставьте их параллельно друг другу на ширине таза, икры упираются в ролл, тазовые кости зафиксированы чуть выше опоры.

Выстройте ровное положение корпуса.

На вдох опустите корпус, на выдохе вернитесь наверх.

Удерживайте нейтральное положение в поясничном отделе. Держите сильный пресс и поднимайтесь до параллели с полом.

Тренировка на тренажёрах

В современной практике всё чаще применяются специализированные тренажёры, позволяющие исключить лишние компенсации. Они разработаны именно для работы с ягодичными мышцами и оснащены заранее заданной траекторией движения. Такой формат помогает быстрее сформировать корректный двигательный паттерн и безопасно увеличивать нагрузку.

Приседания в тренажёре

Техника выполнения

Возьмите ремень и займите исходную позицию, размещая ремень на талии. Фиксируйте карабин к тренажеру. Чем ближе к основанию – тем ниже рост выполняющего.

Выровняйте исходную позицию. Ноги на ширине плеч, спина прямая, корпус немного наклонён вперёд.

Снимите тренажёр с предохранителя. Руки положите на опору или разместите перед собой.

На вдохе перемещайте таз назад, колени не выходят вперёд над носком. Опускайте бёдра до параллели с полом.

С выдохом вернитесь в исходное положение.

Можно работать без отягощения с весом тренажера или подобрать подходящее отягощение.

Ягодичный мост в тренажёре

Техника выполнения

Сядьте в тренажёр, размещая стопы на нижней опоре. Зафиксируйте ремень. Спиной упритесь в валик.

Поднимите таз вверх и переместите ноги на платформу. Следите, чтобы ремень оставался на тазовых костях. Нижний край лопаток – точка опоры, она плотно прилегает к валику.

На выдохе, перемещая таз вверх, выстраивайте параллель с полом. Колени в верхней точке перемещаются в проекцию над носком.

На вдохе опускайте таз, следите за ровным положением корпуса без чрезмерного прогиба в пояснице.

Гиперэкстензия в тренажёре

Техника выполнения

Займите исходную позицию в тренажёре, размещая стопы параллельно друг другу на ширине таза. Икры упираются в ролл.

Выстраиваем положение корпуса: тазовые кости чуть выше опоры, держите спину ровно, контролируйте поясничный отдел за счёт сильных мышц живота. Лопатки приведены и опущены.

На вдохе опускайте корпус, на выдохе поднимайте.

Можно выбрать работу с отягощением: возьмите нижнюю рукоять закрытым хватом, выровняйте положение корпуса и тяните её вверх при подъёме.

Отведение бедра в тренажёре

Техника выполнения

Поставьте стопы на платформу на ширине таза.

Удерживая рукоятки, отведите таз назад и опуститесь до параллели бёдер с полом, сохраняя прямые углы в суставах ног — голеностоп, колено, тазобедренный. Удерживаем ровное положение корпуса.

На выдохе разведите бёдра в стороны.

На вдохе вернитесь в исходную позицию, в этот момент тянитесь макушкой вверх, стараясь поднять корпус чуть выше.

Выполняйте движения динамично.

Разгибание бедра в тренажёре

Техника выполнения

Зафиксируйте стопу в петле: носок и пятку.

Стопы расположите на ширине таза.

Отведите таз назад, сохраняя небольшой наклон корпуса вперёд.

На выдохе отведите ногу назад, выполняя разгибание бедра до ощущения сокращения ягодичных мышц.

На вдохе вернитесь обратно в исходную позицию.

Контролируйте поясничный отдел за счёт сильных мышц живота.

Повторите на другую сторону.

Как прогрессировать?

Рост ягодичных мышц требует регулярности и постепенного увеличения нагрузки. Оптимальная частота – две-три тренировки в неделю. Рабочий диапазон повторений — 10-15, где последние повторения выполняются с выраженным усилием при сохранении техники.

Главный ориентир – ощущение работы в целевой мышце. Если нагрузка уходит в другие зоны, это сигнал к корректировке техники. Практика показывает: именно качество движения, а не формальное увеличение рабочих весов приносит результат. Поэтому концентрируйтесь при выполнении каждого упражнения.