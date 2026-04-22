Топ-10 упражнений на ягодицы в тренажёрном зале для девушек

Красивые подкачанные ягодицы – результат дисциплины и грамотно выстроенного тренировочного плана. Можно использовать гантели и штанги, однако с ними новичку часто сложнее контролировать технику и направлять нагрузку на нужные мышцы. В такой ситуации выручают тренажёры. Рассказываем, как прорабатывать ягодицы в спортивном зале.
О чём расскажем:
- Какие принципы определяют рост ягодиц?
- Функциональная тренировка и свободный вес
- Тренировка на тренажёрах
- Как прогрессировать?
Какие принципы определяют рост ягодиц?
«При развитии ягодичных мышц результат зависит не только от количества упражнений, но и от точности выполнения. В некоторых спортивных залах уже начинает появляться оборудование с заданной биомеханикой, позволяющее выстраивать нагрузку более целенаправленно и безопасно по сравнению с универсальными решениями. Расскажу, как грамотно тренировать ягодицы и какие упражнения действительно работают».
Сильные ягодицы нужны для:
- разгибания бедра, выпрямления корпуса из наклона или подъёма по лестнице;
- отведения бедра, движения ноги в сторону;
- вращения бедра, наружного и внутреннего;
- стабилизации таза, удержания корпуса при ходьбе, перенесения веса с одной ноги на другую;
- амортизации и баланса при ходьбе и беге.
Все эти функции задействуют разные плоскости движения, и именно понимание этого определяет, как строится тренировочный процесс. Движения происходят в трёх основных плоскостях:
- сагиттальной — разгибание бедра;
- фронтальной — отведение бедра в сторону и стабилизация таза;
- трансверсальной (горизонтальной) — наружная и внутренняя ротация бедра (вращение вокруг своей оси).
Если учитывать все три, формируется комплексная нагрузка, позволяющая задействовать ягодицы максимально эффективно и безопасно. Также в основе грамотной тренировки лежат три ключевых фактора: механическое напряжение, контроль амплитуды и стабильность таза. При этом значение имеет не только выбор упражнений, но и их последовательность.
Схема тренировок на ягодицы
- Первый этап — формирование нейромышечной связи. Если ягодичные мышцы не включаются в работу, даже интенсивные тренировки не дают выраженного результата.
- Второй этап — работа в контролируемой траектории, где тело учится удерживать нагрузку в целевой зоне.
- Третий этап — перенос навыка в свободные движения, где добавляются координация и баланс.
Особое внимание уделяется положению таза. Переразгибание в пояснице снижает нагрузку на ягодицы и создаёт избыточное напряжение в позвоночнике. Корпус должен оставаться стабильным, а движение инициироваться именно в тазобедренном суставе.
Функциональная тренировка и свободный вес
Оптимальная стратегия — чередование занятий в тренажёрах и со свободными весами. Первый тип тренировок даёт контроль и точность, второй — функциональную силу и адаптацию к более сложным движениям.
Боковые шаги с резинкой
Техника выполнения
- Закрепите фитнес-резинку на середине бёдер.
- Займите исходную позицию – присед. Стопы на ширине таза и параллельны друг другу. Таз отведён назад, спина сохраняет нейтральное положение. Руки можно скрепить в замок перед собой.
- Сделайте шаг в сторону, почувствуйте сопротивление ленты.
- Затем подставьте вторую ногу до возвращения в узкую постановку.
- Выполните движение в обе стороны.
Болгарские выпады с гантелями
Техника выполнения
- Возьмите гантели в руки и вытяните их вдоль корпуса.
- Расположите одну ногу на опоре за спиной, перенесите вес на впереди стоящую ногу.
- Точка опоры задней ноги находится чуть ниже колена, стопы – на ширине таза.
- На вдохе, перемещая таз назад, опуститесь до параллели с полом, держите спину ровно.
- Следите за положением коленей. Колено впереди стоящей ноги не выходит за линию носка, а нижнее – не касается пола. При этом старайтесь чтобы ноги не смещались в стороны.
- На выдохе поднимитесь в исходное положение.
- Выполните на другую сторону.
Ягодичный мост
Техника выполнения
- Опуститесь на скамью тренажёра, зафиксируйте ремень на уровне тазобедренного сустава, поставьте стопы на ширине таза.
- Вытолкните тренажёр вверх, снимите с предохранителя.
- На выдохе, сохраняя ровное положение корпуса, не отрывая поясницу, выталкивайте себя вверх до параллели с полом. Придерживайте пояс руками.
- На вдохе опустите таз вниз.
- Не разводите колени в стороны и не выводите их слишком сильно вперёд.
Тяга в тренажёре
Техника выполнения
- Займите исходное положение: стопы параллельны друг другу, плечи расправлены. Возьмите рукоять, руки вытянуты вниз на уровне таза. Корпус слегка наклонён вперёд.
- Начните движение, перемещая таз назад и наклоняя корпуса вперёд.
- На вдохе опуститесь вниз, на выдохе сделайте усилие и поднимитесь.
- Контролируйте положение спины, опора – по всей стопе.
Горизонтальная гиперэкстензия
Техника выполнения
- Займите исходное положение: стопы упираются в платформу, поставьте их параллельно друг другу на ширине таза, икры упираются в ролл, тазовые кости зафиксированы чуть выше опоры.
- Выстройте ровное положение корпуса.
- На вдох опустите корпус, на выдохе вернитесь наверх.
- Удерживайте нейтральное положение в поясничном отделе. Держите сильный пресс и поднимайтесь до параллели с полом.
Тренировка на тренажёрах
В современной практике всё чаще применяются специализированные тренажёры, позволяющие исключить лишние компенсации. Они разработаны именно для работы с ягодичными мышцами и оснащены заранее заданной траекторией движения. Такой формат помогает быстрее сформировать корректный двигательный паттерн и безопасно увеличивать нагрузку.
Приседания в тренажёре
Техника выполнения
- Возьмите ремень и займите исходную позицию, размещая ремень на талии. Фиксируйте карабин к тренажеру. Чем ближе к основанию – тем ниже рост выполняющего.
- Выровняйте исходную позицию. Ноги на ширине плеч, спина прямая, корпус немного наклонён вперёд.
- Снимите тренажёр с предохранителя. Руки положите на опору или разместите перед собой.
- На вдохе перемещайте таз назад, колени не выходят вперёд над носком. Опускайте бёдра до параллели с полом.
- С выдохом вернитесь в исходное положение.
- Можно работать без отягощения с весом тренажера или подобрать подходящее отягощение.
Ягодичный мост в тренажёре
Техника выполнения
- Сядьте в тренажёр, размещая стопы на нижней опоре. Зафиксируйте ремень. Спиной упритесь в валик.
- Поднимите таз вверх и переместите ноги на платформу. Следите, чтобы ремень оставался на тазовых костях. Нижний край лопаток – точка опоры, она плотно прилегает к валику.
- На выдохе, перемещая таз вверх, выстраивайте параллель с полом. Колени в верхней точке перемещаются в проекцию над носком.
- На вдохе опускайте таз, следите за ровным положением корпуса без чрезмерного прогиба в пояснице.
Гиперэкстензия в тренажёре
Техника выполнения
- Займите исходную позицию в тренажёре, размещая стопы параллельно друг другу на ширине таза. Икры упираются в ролл.
- Выстраиваем положение корпуса: тазовые кости чуть выше опоры, держите спину ровно, контролируйте поясничный отдел за счёт сильных мышц живота. Лопатки приведены и опущены.
- На вдохе опускайте корпус, на выдохе поднимайте.
- Можно выбрать работу с отягощением: возьмите нижнюю рукоять закрытым хватом, выровняйте положение корпуса и тяните её вверх при подъёме.
Отведение бедра в тренажёре
Техника выполнения
- Поставьте стопы на платформу на ширине таза.
- Удерживая рукоятки, отведите таз назад и опуститесь до параллели бёдер с полом, сохраняя прямые углы в суставах ног — голеностоп, колено, тазобедренный. Удерживаем ровное положение корпуса.
- На выдохе разведите бёдра в стороны.
- На вдохе вернитесь в исходную позицию, в этот момент тянитесь макушкой вверх, стараясь поднять корпус чуть выше.
- Выполняйте движения динамично.
Разгибание бедра в тренажёре
Техника выполнения
- Зафиксируйте стопу в петле: носок и пятку.
- Стопы расположите на ширине таза.
- Отведите таз назад, сохраняя небольшой наклон корпуса вперёд.
- На выдохе отведите ногу назад, выполняя разгибание бедра до ощущения сокращения ягодичных мышц.
- На вдохе вернитесь обратно в исходную позицию.
- Контролируйте поясничный отдел за счёт сильных мышц живота.
- Повторите на другую сторону.
Как прогрессировать?
Рост ягодичных мышц требует регулярности и постепенного увеличения нагрузки. Оптимальная частота – две-три тренировки в неделю. Рабочий диапазон повторений — 10-15, где последние повторения выполняются с выраженным усилием при сохранении техники.
Главный ориентир – ощущение работы в целевой мышце. Если нагрузка уходит в другие зоны, это сигнал к корректировке техники. Практика показывает: именно качество движения, а не формальное увеличение рабочих весов приносит результат. Поэтому концентрируйтесь при выполнении каждого упражнения.