Аштавакрасана, или «поза восьми дуг»: как научиться выполнять это эффектное упражнение?

Аштавакрасана – поза балансирования на руках. Это не базовый элемент, и выполнять его без подготовки нельзя. Но если обычная практика даётся вам легко, то можно начать осваивать и «позу восьми изгибов». Разбираемся подробнее вместе с инструктором.

Суть и особенности

Орина Мартыненко инструктор по по хатха- и кундалини-йоге, тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness «Поза требует включения в работу мышц всего тела».

Аштавакрасана с санскрита переводится как «поза восьми изгибов»: ашта – «восемь», вакра – «согнутый, изогнутый». Асана посвящена мудрецу Аштавакре, духовному гуру короля Джанаки.

По легенде, когда мудрец был ещё в утробе матери, его отец Кагол неверно читал Веды , от чего ребёнок смеялся. Тогда Кагол наложил проклятие на сына: он должен был родиться согнутым в восьми местах. Спустя годы юный Аштавакра победил в споре придворного учёного Ванди и стал гуру короля Джанаки. Тогда отец благословил сына, и физический недуг юноши исчез.

Сейчас эту позу активно используют в йога-практиках, её особенно любят за визуальную эффектность. Аштавакрасана заставляет включиться в работу мышцы всего тела. Руки и плечи удерживают вес; пресс, бёдра и косые мышцы живота помогают удерживать баланс. Регулярное выполнение позволит развить силу, координацию и гибкость.

Фото: Из личного архива Орины Мартыненко

Противопоказания

Йога – одна из самых безопасных тренировок. Однако в зависимости от особенностей вашего организма нужно корректировать набор выполняемых элементов. Аштавакрасана подойдёт не всем. Её стоит избегать во время первых трёх дней цикла, а также беременным. Не стоит её выполнять, если у вас есть протрузии и межпозвоночные грыжи, травмы запястий и плеч.

Как выполнять асану правильно?

Асана не относится к базовым, она больше подходит для тех, кто практикует йогу уже долгий период. Перед занятием необходимо выполнить разминку для разогрева суставов, уделите внимание каждой части тела. Составляя практику с Аштавакрасаной, рекомендуем придерживаться определённого порядка асан.

Подводящие асаны:

Супта Баддха Конасана, или «бабочка» Фото: istockphoto.com / Brasileira

Завершение практики:

Баласана, или «поза ребёнка»;

Шавасана, или «поза трупа»;

дыхательные упражнения.

Аштавакрасана

Техника выполнения

Сядьте на коврик, вытяните ноги вперёд.

Поднимите правую ногу вверх, заведите правую руку под неё. Согните руку в локте и упритесь ладонью в пол. Задняя поверхность правого бедра прижата к плечу, нога должна «повиснуть» через него.

Левую ногу поднимите и переместите к правой, «сцепите» стопы друг с другом.

Левую руку также уприте в пол. Почувствуйте чёткую опору в обеих кистях.

На выдохе оторвите таз от пола и вытяните ноги в сторону.

Старайтесь сохранять равновесие, дышите спокойно и ровно.

Когда поймёте, что нашли баланс, с выдохом согните руки сильнее и медленно наклоните корпус и голову вперёд.

Удерживайте положение 15-30 секунд, дышите глубоко и медленно. Постепенно увеличивайте время пребывания в асане.

Когда освоите асану, можете добавить динамику: на вдохе выпрямляйте руки, а на выдохе – сгибайте.

Фото: Из личного архива Орины Мартыненко

Ошибки при выполнении

Выполнить Аштавакрасану с первого раза правильно – задача довольно сложная. Чтобы получить только пользу, нужно обратить внимание на ряд ключевых моментов.

Основные ошибки

Округление спины. Это не только мешает выполнить асану, но и может привести к травмам.

Это не только мешает выполнить асану, но и может привести к травмам. Отсутствие напряжения пресса. Если мышцы не включены в работу, найти баланс и удерживать асану будет сложнее.

Если мышцы не включены в работу, найти баланс и удерживать асану будет сложнее. Выполнение через боль. Это не базовый элемент, поэтому при возникновении неприятных и болевых ощущений остановитесь. Лучше уделите время развитию силы и гибкости при помощи других асан, а позже, когда будете готовы, выполните Аштавакрасану.

Фото: Из личного архива Орины Мартыненко

Йога – практика, не требующая быстрых результатов и рекордов, она помогает обрести баланс между телом и душой. Поэтому осваивайте новые элементы постепенно, дайте телу привыкнуть к нагрузке. Со временем даже такая сложная поза будет даваться вам с лёгкостью.